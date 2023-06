Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 7 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 7 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 7Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 7 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 7 Giugno 2023

The Great Wall (Avventura, Azione, Storico) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Zhang Yimou, con Matt Damon, Andy Lau, Willem Dafoe, Pedro Pascal, Tian Jing e Eddie Peng.



La trama del film : William Garin e Pero Tovar sono i membri di una banda di mercenari europei, in viaggio in Cina durante il regno dell'imperatore Renzong. Il loro obiettivo è trovare la polvere nera, una specie di antenata della polvere da sparo. Durante una tranquilla notte, a poche miglia dalla Grande Muraglia, il gruppo viene attaccato da un mostro sconosciuto. La creatura stermina tutta la squadra, eccetto William e Tovar, che dopo avergli reciso un arto riescono a metterlo in fuga.

La mattina seguente, i due sopravvissuti raggiungono il Muro, dove vengono fatti prigionieri dai soldati dell'Ordine Senza Nome, guidati dal generale Shao e dallo stratega Wang. L'ordine esiste per combattere un'orda di mostri alieni chiamata Tao Tei. La razza aliena è caduta sulla terra all'interno di un meteorite e attacca una volta ogni sessanta anni. Dopo aver visto l'arto della creatura, lo stratega Wang intuisce che l’assalto nemico è molto più vicino di quanto credessero...



The Great Wall: Il nuovo trailer italiano del film - HD

(Avventura, Azione, Storico) , un film di Zhang Yimou, con Matt Damon, Andy Lau, Willem Dafoe, Pedro Pascal, Tian Jing e Eddie Peng. : William Garin e Pero Tovar sono i membri di una banda di mercenari europei, in viaggio in Cina durante il regno dell'imperatore Renzong. Il loro obiettivo è trovare la polvere nera, una specie di antenata della polvere da sparo. Durante una tranquilla notte, a poche miglia dalla Grande Muraglia, il gruppo viene attaccato da un mostro sconosciuto. La creatura stermina tutta la squadra, eccetto William e Tovar, che dopo avergli reciso un arto riescono a metterlo in fuga. La mattina seguente, i due sopravvissuti raggiungono il Muro, dove vengono fatti prigionieri dai soldati dell'Ordine Senza Nome, guidati dal generale Shao e dallo stratega Wang. L'ordine esiste per combattere un'orda di mostri alieni chiamata Tao Tei. La razza aliena è caduta sulla terra all'interno di un meteorite e attacca una volta ogni sessanta anni. Dopo aver visto l'arto della creatura, lo stratega Wang intuisce che l’assalto nemico è molto più vicino di quanto credessero...



Split (Commedia) in onda su Italia 2 alle ore 21.15 , un film di M. Night Shyamalan, con James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson, Betty Buckley, Brad William Henke, Jessica Sula e Kim Director.



La trama del film : La vicenda è ambientata a Filadelfia, dove, nel parcheggio di un fast food, Dennis rapisce tre studentesse in pieno giorno. Le tre ragazze sono disorientate e spaventate dai repentini cambiamenti di Dennis che, a distanza di pochi minuti, muta atteggiamento, postura e voce, presentandosi come la donna Patricia o l’ingenuo bambino Hedwig. Parallelamente, scopriamo che l’uomo è in cura da anni presso la psichiatra Karen Fletcher, la quale gli ha diagnosticato un grave disturbo della personalità. Kevin Wendell Crumb, infatti, ha creato ben 23 identità tutte diverse tra loro, che prendono la ‘luce’ a seconda dello stress che sta subendo.

La dottoressa, seppur intuendo che qualcosa non va, dal momento che la personalità più razionale dell’uomo non si palesa da tempo alle sedute psichiatriche, non può immaginare la natura del suo macabro piano...



Split: Nuovo trailer italiano del film - HD

(Commedia) , un film di M. Night Shyamalan, con James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson, Betty Buckley, Brad William Henke, Jessica Sula e Kim Director. : La vicenda è ambientata a Filadelfia, dove, nel parcheggio di un fast food, Dennis rapisce tre studentesse in pieno giorno. Le tre ragazze sono disorientate e spaventate dai repentini cambiamenti di Dennis che, a distanza di pochi minuti, muta atteggiamento, postura e voce, presentandosi come la donna Patricia o l’ingenuo bambino Hedwig. Parallelamente, scopriamo che l’uomo è in cura da anni presso la psichiatra Karen Fletcher, la quale gli ha diagnosticato un grave disturbo della personalità. Kevin Wendell Crumb, infatti, ha creato ben 23 identità tutte diverse tra loro, che prendono la ‘luce’ a seconda dello stress che sta subendo. La dottoressa, seppur intuendo che qualcosa non va, dal momento che la personalità più razionale dell’uomo non si palesa da tempo alle sedute psichiatriche, non può immaginare la natura del suo macabro piano...



Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio (Azione, Fantascienza) in onda su Iris alle ore 21 , un film di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Earl Boen, Joe Morton, S. Epatha Merkerson, Jim Palmer, Shane Wilder, Lisa Brinegar, Dalton Abbott, Xander Berkeley, Ennalls Berl, Leslie Hamilton Gearren e Michael Edwards.



La trama del film : Dieci anni dopo gli eventi del primo film troviamo Sarah Connor ricoverata in un manicomio criminale perché tenta di convincere inutilmente i medici dell'esistenza di un Cyborg Terminator dai cui attacchi è riuscita a scampare miracolosamente, e suo figlio John, un ragazzo tutt'altro che tranquillo, affidato momentaneamente a una famiglia a Los Angeles.

Dal futuro vengono inviati altri due Terminator, il primo chiamato T-1000 mandato nel passato per uccidere John per evitare che diventi il capo della resistenza contro i cyborg che tenteranno di prendere il potere sulla terra, il secondo un T-800 modello meno evoluto mandato dalla resistenza per prendersi cura di John e di sua madre Sarah.

John convince T-800 a liberare la madre dopo aver capito dal racconto del cyborg che lei non è pazza, e riesce ad ottenere anche che l’automa non uccida nessuno.

Inizia così una serie di rocambolesche avventure fatte di inseguimenti per le strade di Los Angeles e di scambi di persone, infatti una delle capacità di T-1000 è quella di assumere le sembianze delle persone che uccide...



Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio: Trailer della riedizione in 3D 4K con James Cameron - HD

(Azione, Fantascienza) , un film di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Earl Boen, Joe Morton, S. Epatha Merkerson, Jim Palmer, Shane Wilder, Lisa Brinegar, Dalton Abbott, Xander Berkeley, Ennalls Berl, Leslie Hamilton Gearren e Michael Edwards. : Dieci anni dopo gli eventi del primo film troviamo Sarah Connor ricoverata in un manicomio criminale perché tenta di convincere inutilmente i medici dell'esistenza di un Cyborg Terminator dai cui attacchi è riuscita a scampare miracolosamente, e suo figlio John, un ragazzo tutt'altro che tranquillo, affidato momentaneamente a una famiglia a Los Angeles. Dal futuro vengono inviati altri due Terminator, il primo chiamato T-1000 mandato nel passato per uccidere John per evitare che diventi il capo della resistenza contro i cyborg che tenteranno di prendere il potere sulla terra, il secondo un T-800 modello meno evoluto mandato dalla resistenza per prendersi cura di John e di sua madre Sarah. John convince T-800 a liberare la madre dopo aver capito dal racconto del cyborg che lei non è pazza, e riesce ad ottenere anche che l’automa non uccida nessuno. Inizia così una serie di rocambolesche avventure fatte di inseguimenti per le strade di Los Angeles e di scambi di persone, infatti una delle capacità di T-1000 è quella di assumere le sembianze delle persone che uccide...



Viva l'Italia (Commedia) in onda su Nove alle ore 21.25, un film di Massimiliano Bruno, con Raoul Bova, Michele Placido, Rocco Papaleo, Ambra Angiolini, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Maurizio Mattioli, Sarah Felberbaum, Isa Barzizza, Rolando Ravello, Imma Piro, Camilla Filippi, Guglielmo Poggi, Barbara Folchitto, Nicola Pistoia, Valerio Aprea, Ninni Bruschetta, Stefano Fresi, Sergio Fiorentini e Remo Remotti.



La trama del film: E se un giorno un politico cominciasse a dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità? Il politico in questione si chiama Michele Spagnolo, un nome forte, di quelli che comandano, ed ha tre figli: Riccardo, medico integerrimo e socialmente impegnato; Susanna, attrice di fiction senza alcun talento; Valerio, un buonannulla in carriera che deve tutto al padre. In oltre trent'anni di onorata carriera Michele ha sempre anteposto i suoi interessi personali a quelli della collettività ed è passato indenne attraverso i mille scandali che hanno flagellato il nostro paese. L'ultima cosa al mondo che dovrebbe succedere ad un uomo del genere è dire la verità...Eppure, dopo una notte trascorsa con una “promettente” soubrette televisiva, Michele viene colto da un malore, si salva, ma non senza conseguenze. L'apoplessia ha colpito proprio la parte del cervello che controlla i freni inibitori ed ora il politico dice tutto ciò che gli passa per la testa, fa tutto quello che gli va e non ha la minima cognizione della gravità delle sue azioni...



Viva l'Italia: Il trailer del film di Massimiliano Bruno

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv