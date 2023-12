Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 6 Dicembre, in prima serata

News Cinema

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Mercoledì 6 Dicembre 2023

Un medico, un uomo (Drammatico) in onda su Tv 2000 alle ore 20.55 , un film di Randa Haines, con William Hurt, Christine Lahti, Elizabeth Perkins, Mandy Patinkin, Adam Arkin, Charlie Korsmo, Wendy Crewson, Bill Macy, J.E. Freeman, Kyle Secor, Millie Slavin, Maria Tirabassi, Renee Victor, Ping Wu, Adam Wyllie e Breon Gorman.



La trama del film : Jack McKee, stimato chirurgo di un importante ospedale, è un uomo intelligente ed egocentrico, con un'altissima opinione di sé. Tuttavia, trascura la famiglia per dedicarsi interamente al lavoro: non vede quasi mai il figlio e i rapporti con la moglie Anne si sono ridotti a pure formalità. Jack mostra inoltre poca empatia e sensibilità nei confronti dei suoi pazienti, spesso affetti da gravi malattie, per evitare di farsi coinvolgere emotivamente. Anche in sala operatoria, persino durante interventi delicati, il chirurgo non manca di scambiarsi battute poco professionali con gli assistenti e il dottor Murray Kaplan.

Tutto cambia quando Jack scopre di avere un cancro alla gola: improvvisamente, da medico diventa paziente...

Gunny (Drammatico, Guerra) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Marsha Mason, Everett McGill, Arlen Dean Snyder, Boyd Gaines, Moses Gunn, Mario Van Peebles, Vincent Irizarry, Cohn, Eileen Heckart, Tom Villard, Bo Svenson, Mike Gomez e Ramón Franco.



La trama del film : Anno 1983: Thomas Highway - conosciuto col soprannome di Gunny - è un soldato pluridecorato dell’esercito americano, veterano della guerra in Vietnam e in Corea. Dopo anni di dura disciplina e sacrifici, Highway è divenuto un uomo ostinato e incline alla violenza, soprattutto quando alza troppo il gomito al bar.

Ormai prossimo alla pensione, a Gunny viene affidato il suo ultimo compito: addestrare un plotone di ricognizione che si trova nell’unità di Cherry Point in Carolina del Nord, da cui il sergente era stato trasferito tempo prima per insubordinazione. Al suo arrivo, Highway si scontra dapprima con il Maggiore Malcolm Powers - giovane di poca esperienza che non condivide i metodi del veterano - e poi con l’inesperto luogotenente Ring, il comandante del plotone. Per finire si presenta ai soldati che deve allenare, una squadra di giovani scansafatiche lasciati allo sbaraglio.

Non ci vuole molto prima che gli uomini del plotone - abituati al lassismo - inizino ad odiare Gunny e il suo rigido addestramento, composto da levatacce, marce faticose e ordini assurdi. La situazione però cambia drasticamente quando gli Stati Uniti entrano di nuovo in guerra......

Non per soldi... ma per denaro (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10, un film di Billy Wilder, con Jack Lemmon, Walter Matthau, Ronald Rich, Judi West, Cliff Osmond, Lurene Tuttle, Harry Holcombe, Les Tremayne, Lauren Gilbert, Marge Redmond, Noam Pitlik, Harry Davis e Ann Shoemaker.



La trama del film: Harry Hinkle è un operatore della televisione americana che viene inviato, con la sua telecamera portatile, a riprendere una partita di rugby. Mentre sta lavorando viene travolto e scaraventato a terra da un giocatore, Luther Jackson. Il cognato di Harry, Willie, che è un avvocato, lo convince a sfruttare l'occasione favorevole e, malgrado l'incidente non sia stato grave, a chiedere un cospicuo rimborso all'assicurazione. Harry accetta sperando di coronare il suo sogno di diventare ricco per poter così riconquistare la moglie Sandy, fuggita con un batterista. L'assicurazione, subodorato l'inganno, invia sulle loro tracce il detective Purkey...

