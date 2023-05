Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 31 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Blade Runner (Fantascienza, Azione) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Ridley Scott, con Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh, Daryl Hannah, Williams Sanderson, Brion James, Joe Turkell, Joanna Cassidy, James Hong, Morgan Paull, Kevin Thompson, John Edward Allen e Hy Pike.



La trama del film : Il film é ambientato in una desolante Los Angeles collocata nel futuro, nel 2019, dove una società, la Tyrrel Corporation, ha sviluppato un ardito programma: la creazione di androidi, esseri sintetici completamente simili agli umani, ma dotati di capacità intellettuali e fisiche notevolmente superiori. La durata della loro vita non supera i quattro anni e vengono usati come schiavi per operazioni pericolose nelle colonie fuori Terra. Quando in una stazione extraterrestre i cloni mettono in atto un violento ammutinamento, vengono dichiarati illegali sul suolo terrestre. Nonostante il divieto, quattro di questi replicanti, con a capo Roy Betty, dopo aver rubato una nave spaziale, fuggono dalla loro colonia e si rifugiano, sotto copertura, sulla terra. Si scatena una spietata caccia di cui é protagonista Rick Deckard, ex ufficiale della polizia, già appartenente all'unità speciale Blade Runner, ormai fuori servizio. È richiamato a prender parte al "ritiro" degli androidi in fuga. Intanto uno dei cloni si infiltra nella Tyrrel nel disperato tentativo di trovare il suo creatore. Nella tentacolare oscura città, Deckard, come in una giungla d'acciaio, insegue le sue prede con l'unico ossessivo obbiettivo di eliminarle. L'incontro con una donna, Rachel, rivelerà molte sorprese e aprirà nuovi scenari...



La brava moglie (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Martin Provost, con Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer e François Berléand.



La trama del film : Il film segue la storia di Paulette Van der Beck e di suo marito. I due hanno gestito in Francia per diversi anni, una scuola per buone mogli, insegnando a giovani ragazze di buona famiglia come essere delle perfette casalinghe e dolci mamme, occupandosi delle faccende domestiche, senza mai opporsi ai doveri coniugali.

Quando improvvisamente il marito di Paulette scompare, la donna, che fino a quel momento era stata in disparte e alle dipendenze dell'uomo, si rende conto che è rimasta senza soldi e che la scuola sta per fallire. Tutto questo, insieme all'aria di cambiamento del maggio del 1968, porterà Paulette a rivedere il suo modo di essere. La donna si ribellerà infatti alle regole da brava casalinga che rappresentavano le sue certezze, per essere finalmente se stessa e una donna libera...



Johnny English - La Rinascita (Commedia, Azione) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Oliver Parker, con Rowan Atkinson, Gillian Anderson, Dominic West, Rosamund Pike, Richard Schiff, Ben Miller, Burn Gorman, Mark Ivanir, Togo Igawa e Daniel Kaluuya.



La trama del film : Rowan Atkinson torna e veste i panni dell'agente segreto più maldestro che esista: lo ritroviamo in Tibet ad allenarsi in arti marziali, dopo aver perso il lavoro per non aver saputo proteggere il presidente entrante del Mozambico. Viene inaspettatamente richiamato dal nuovo capo dell'MI7 che gli affida una importante missione: indagare sul complotto ordito per uccidere il Presidente cinese durante l'incontro con il Primo Ministro inglese. Affiancato da Simon Ambrose, suo ex collega, l'agente Colin Tucker ed il generale dell'MI7 Patch Quartermain, andrà a scoprire i numerosi intrighi nascosti dietro al complotto in cui sono coinvolti perfino la CIA e il KGB. Recatosi ad Hong Kong, English entra in contatto con il Vortex, un'associazione criminale che si rivela anche essere responsabile del suo fallimento in Mozambico; da qui, una serie di rocambolesche situazioni lo vedranno all'inseguimento e poi in fuga, nell'intento di seguire le fila dell'indagine e recuperare gli indizi necessari a ricostruire il caso. Si troverà poi alle prese con una talpa infiltrata nella sua stessa squadra, con cui, nonostante la sua incredibile goffaggine, avrà una resa dei conti in una fortezza sulla Alpi Svizzere, luogo dell'incontro tra il Premier cinese ed il Primo Ministro...



Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar (Azione, Avventura, Commedia) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Joachim Rønning e Espen Sandberg, con Johnny Depp, Kaya Scodelario, Orlando Bloom, Javier Bardem, David Wenham, Brenton Thwaites, Kevin McNally, Geoffrey Rush, Golshifteh Farahani, Paul McCartney, Stephen Graham, Mahesh Jadu, Adam Brown, Angus Barnett, Martin Klebba, Giles New e Keira Knightley.



La trama del film : Il destino del capitano Jack Sparrow si intreccia alle avventure di Henry Turner e della giovane astronoma Carina Smyth. Henry, figlio di Will Turner ed Elizabeth Swan, si trova su una nave della Royal Navy al largo del Triangolo del Diavolo. L’imbarcazione è attaccata dalla temibile Silent Mary, capitanata dal feroce Armando Salazar. Quest’ultimo uccide tutto l’equipaggio, eccezione fatta per Henry che incarica di trovare Jack Sparrow per avvertirlo che presto avrà la sua vendetta. Intanto, sull’isola di Saint Martin, Jack Sparrow e Gibbs tentano di derubare la banca con scarsi risultati, mentre Carina è condannata per stregoneria, a causa della sua profonda conoscenza delle stelle.

Approdato sull’isola con l’accusa di tradimento, Henry viene rinchiuso in prigione e incontra Carina. I due ragazzi meditano di fuggire per trovare il potente tridente di Poseidone, con il quale il Henry potrà liberare suo padre dalla maledizione dell’Olandese volante. Dopo l’ennesimo fiasco del capitano, la ciurma abbandona Sparrow e il pirata, disperato, baratta la sua bussola magica in cambio di una bottiglia di rum. Così facendo, tuttavia, Jack libera Salazar dal Triangolo del Diavolo...



Demonic (Horror) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Neill Blomkamp, con Carly Pope, Nathalie Boltt, Chris William Martin, Michael J Rogers e Andrea Agur.



La trama del film : Il film racconta la storia di una giovane donna che fa una scoperta terrificante su se stessa: è in grado di evocare mostruosi demoni. Questa sua dote soprannaturale si è risvegliata a causa della di un legame logoro tra madre e figlia. Quando l'origine di questa frattura viene rivelata, infatti, si scateneranno forze sopranaturali terribili...



Una Famiglia all'improvviso (Drammatico) in onda su Canale 5 alle ore 21.20, un film di Alex Kurtzman, con Chris Pine, Elizabeth Banks, Michelle Pfeiffer, Olivia Wilde, Michael Hall D'Addario, Mark Duplass, Philip Baker Hall, Barbara Eve Harris, Devin Brochu e Jon Favreau.



La trama del film: Sam, un uomo d'affari sommerso dai debiti, è costretto a lasciare New York per partecipare, seppur controvoglia, ai funerali del padre Jerry a Los Angeles. Sam ha chiuso i rapporti con il genitore da molto tempo e accetta di recarsi al rito funebre solo per amore della madre Lilian. La consegna del testamento mette l’uomo di fronte a un inatteso scenario: Jerry infatti ha lasciato una smisurata somma di denaro non a lui, in quanto unico figlio, ma a una giovane sconosciuta di nome Frankie e al suo piccolo Josh.

Il compito di consegnare i 150.000 dollari all'estranea beneficiaria spetta proprio a lui. Per il giovane newyorkese la tentazione di appropriarsi dell’ingente quantitativo di denaro, che risolverebbe i suoi immani problemi economici, è molto forte. Inoltre, Sam è davvero infastidito dalla scoperta della doppia vita del padre e dall’idea che abbia destinato tutti i suoi averi a quella che crede essere la sua giovane amante. Ma le cose cambieranno quando scoprirà che Frankie in realtà è sua sorella e Josh suo nipote...



