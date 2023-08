Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 30 Agosto, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 30 Agosto 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera,Mercoledì 30 Agosto 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 30 Agosto 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 30 Agosto 2023

Il Legionario (Azione, Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Hleb Papou, con Germano Gentile, Maurizio Bousso, Ilir Jacellari, Giancarlo Porcacchia, Marco Falaguasta, Simona Senzacqua e Hedy Krissane.



La trama del film : Il film racconta la storia di Daniel, unico poliziotto di origini africane nel Reparto Mobile, quello antisommossa, della Capitale. La situazione abitativa a Roma è drastica, tantissime persone hanno deciso di occupare alcuni edifici non abitati per protesta, rivendicando il loro diritto di avere una casa. Le forze dell'ordine devono far sì che i palazzi non vengano occupati e liberare quelli già presi di mira.

A Daniel e alla sua squadra viene chiesto di sgomberare un edificio occupato da oltre 150 famiglie, ma tra queste vi è anche la sua. Il ragazzo, infatti, è cresciuto in un appartamento di un palazzo occupato abusivamente, ma ha lasciato la sua casa diversi anni e ora deve farvi ritorno per cacciare via sua madre e suo fratello, che nel frattempo è divenuto il leader degli occupanti. Cosa sceglierà il poliziotto: gli ordini o la famiglia?...



Il Legionario: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Azione, Drammatico) , un film di Hleb Papou, con Germano Gentile, Maurizio Bousso, Ilir Jacellari, Giancarlo Porcacchia, Marco Falaguasta, Simona Senzacqua e Hedy Krissane. : Il film racconta la storia di Daniel, unico poliziotto di origini africane nel Reparto Mobile, quello antisommossa, della Capitale. La situazione abitativa a Roma è drastica, tantissime persone hanno deciso di occupare alcuni edifici non abitati per protesta, rivendicando il loro diritto di avere una casa. Le forze dell'ordine devono far sì che i palazzi non vengano occupati e liberare quelli già presi di mira. A Daniel e alla sua squadra viene chiesto di sgomberare un edificio occupato da oltre 150 famiglie, ma tra queste vi è anche la sua. Il ragazzo, infatti, è cresciuto in un appartamento di un palazzo occupato abusivamente, ma ha lasciato la sua casa diversi anni e ora deve farvi ritorno per cacciare via sua madre e suo fratello, che nel frattempo è divenuto il leader degli occupanti. Cosa sceglierà il poliziotto: gli ordini o la famiglia?...



Due nel mirino (Azione, Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di John Badham, con Mel Gibson, Goldie Hawn, David Carradine, Bill Duke, Stephen Tobolowsky, Wes Tritter, Oscar Ramos, John Pyper-Ferguson, Joan Severance, Wendy Van Riesen, Lesley Ewen, Harry Caesar e Alex Bruhansky.



La trama del film : L'intraprendente Rick Jarmin - che nel passato si è prestato a testimoniare contro alcuni spregiudicati trafficanti di droga - malgrado la protezione dello stato federale per non essere ritrovato da coloro che ha denunciato, è costretto continuamente a cambiare nome e mestiere. Nello svolgimento del suo nuovo lavoro Jarmin s'imbatte in Marianne Graves, un tempo sua fidanzata ma ancora innamorata di lui: Rick cerca di fuggire di nuovo da lei per evitare di coinvolgerla nelle sue vicende. Ma inutilmente: obbligato suo malgrado a stare con Marianne, che con le sue avventatezze gli complica la vita, Rick deve escogitare sempre nuovi accorgimenti per far perdere le proprie tracce...

(Azione, Commedia) , un film di John Badham, con Mel Gibson, Goldie Hawn, David Carradine, Bill Duke, Stephen Tobolowsky, Wes Tritter, Oscar Ramos, John Pyper-Ferguson, Joan Severance, Wendy Van Riesen, Lesley Ewen, Harry Caesar e Alex Bruhansky. : L'intraprendente Rick Jarmin - che nel passato si è prestato a testimoniare contro alcuni spregiudicati trafficanti di droga - malgrado la protezione dello stato federale per non essere ritrovato da coloro che ha denunciato, è costretto continuamente a cambiare nome e mestiere. Nello svolgimento del suo nuovo lavoro Jarmin s'imbatte in Marianne Graves, un tempo sua fidanzata ma ancora innamorata di lui: Rick cerca di fuggire di nuovo da lei per evitare di coinvolgerla nelle sue vicende. Ma inutilmente: obbligato suo malgrado a stare con Marianne, che con le sue avventatezze gli complica la vita, Rick deve escogitare sempre nuovi accorgimenti per far perdere le proprie tracce...



7 sconosciuti a El Royale (Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Drew Goddard, con Chris Hemsworth, Dakota Johnson, Jeff Bridges, Nick Offerman, Cailee Spaeny, Jon Hamm, Cynthia Erivo, Lewis Pullman, Manny Jacinto e Mark O'Brien.



La trama del film : L'hotel El Royale, eretto al confine tra Colorado e Nevada, è il luogo d'incontro di sette personaggi che dovranno fare i conti con i segreti del proprio passato. L'agente dell'FBI Dwight Broadbeck si trova nell'albergo sotto mentite spoglie con il compito di rimuovere delle attrezzature illegali e scoprire chi le ha piazzate nella struttura. Indagando, Broadbeck scopre l'esistenza di alcuni passaggi segreti che attraversano l'hotel e che conducono ad un corridoio, dal quale qualcuno utilizza una cinepresa per spiare gli ospiti. Poco dopo, l'uomo assiste al rapimento della hippie Emily Summerspring ma riceve l'ordine di non intervenire. Nel frattempo, dopo aver tentato di drogare Darlene, il prete cattolico Daniel Flynn ha un interessante incontro con l'impiegato Miles Miller, che gli rivela l'esistenza del passaggio segreto. Miller, incaricato dai suoi superiori di spiare gli ospiti, è entrato in possesso di una pellicola particolarmente interessante, che potrebbe utilizzare per ricattare un personaggio di spicco della comunità. Volendo aiutare Emily, l'agente tenta di salvarla ma scopre che la ragazza è stata sostituita da sua sorella Rose. Intanto, Darlene fa una scoperta sconcertante sull'identità di Flynn e decide di collaborare con l'uomo. Nel confusionario vortice sincopato di inaspettati risvolti, sta per inserirsi il sadico Billy Lee, chiamato da Rose al El Royale......



7 sconosciuti a El Royale: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Thriller) , un film di Drew Goddard, con Chris Hemsworth, Dakota Johnson, Jeff Bridges, Nick Offerman, Cailee Spaeny, Jon Hamm, Cynthia Erivo, Lewis Pullman, Manny Jacinto e Mark O'Brien. : L'hotel El Royale, eretto al confine tra Colorado e Nevada, è il luogo d'incontro di sette personaggi che dovranno fare i conti con i segreti del proprio passato. L'agente dell'FBI Dwight Broadbeck si trova nell'albergo sotto mentite spoglie con il compito di rimuovere delle attrezzature illegali e scoprire chi le ha piazzate nella struttura. Indagando, Broadbeck scopre l'esistenza di alcuni passaggi segreti che attraversano l'hotel e che conducono ad un corridoio, dal quale qualcuno utilizza una cinepresa per spiare gli ospiti. Poco dopo, l'uomo assiste al rapimento della hippie Emily Summerspring ma riceve l'ordine di non intervenire. Nel frattempo, dopo aver tentato di drogare Darlene, il prete cattolico Daniel Flynn ha un interessante incontro con l'impiegato Miles Miller, che gli rivela l'esistenza del passaggio segreto. Miller, incaricato dai suoi superiori di spiare gli ospiti, è entrato in possesso di una pellicola particolarmente interessante, che potrebbe utilizzare per ricattare un personaggio di spicco della comunità. Volendo aiutare Emily, l'agente tenta di salvarla ma scopre che la ragazza è stata sostituita da sua sorella Rose. Intanto, Darlene fa una scoperta sconcertante sull'identità di Flynn e decide di collaborare con l'uomo. Nel confusionario vortice sincopato di inaspettati risvolti, sta per inserirsi il sadico Billy Lee, chiamato da Rose al El Royale......



Scusate se esisto! (Commedia) in onda su Rai 1 alle ore 21.25 , un film di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci, Ennio Fantastichini, Cesare Bocci e Stefania Rocca.



La trama del film : Serena è un architetto dal talento straordinario. Dopo una serie di successi professionali all'estero, ha deciso di tornare a lavorare in Italia, perché ama il suo paese. Nell'avventurosa ricerca di un posto di lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che tutti si aspettano che lei sia: un uomo... O così pare. Nel frattempo incontra Francesco. Bello e affascinante. Il compagno ideale. Se non fosse che a lui non piacciono le donne... O così pare. Tra Serena e Francesco nasce un rapporto intenso e diventano la coppia perfetta. Pronti a tutto pur di darsi una mano saranno costretti a condividere segreti e inganni perché a volte, per essere davvero se stessi, è meglio fingersi qualcun altro!...



Scusate se esisto!: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

(Commedia) , un film di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci, Ennio Fantastichini, Cesare Bocci e Stefania Rocca. : Serena è un architetto dal talento straordinario. Dopo una serie di successi professionali all'estero, ha deciso di tornare a lavorare in Italia, perché ama il suo paese. Nell'avventurosa ricerca di un posto di lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che tutti si aspettano che lei sia: un uomo... O così pare. Nel frattempo incontra Francesco. Bello e affascinante. Il compagno ideale. Se non fosse che a lui non piacciono le donne... O così pare. Tra Serena e Francesco nasce un rapporto intenso e diventano la coppia perfetta. Pronti a tutto pur di darsi una mano saranno costretti a condividere segreti e inganni perché a volte, per essere davvero se stessi, è meglio fingersi qualcun altro!...



Ladyhawke (Fantasy) in onda su Nove alle ore 21.25 , un film di Richard Donner, con Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer, Leo McKern, John Wood, Ken Hutchison, Alfred Molina, Giancarlo Prete, Loris Loddi, Alessandro Serra, Charles Borromel, Massimo Sarchielli, Nicolina Papetti, Venantino Venantini, Russel Case e Don Hudson.



La trama del film : In un borgo fortificato del Medio Evo francese, ha la sua corte un vescovo-signore. Ma è un uomo dall'animo malvagio e corrotto. Invaghitosi di Isabella d'Angiò, la fidanzata del capo delle guardie - Etienne Navarre - colpisce la giovane e bella coppia con la sua maledizione. Così Etienne è condannato ad andarsene ramingo ed ogni notte a trasformarsi in lupo, mentre la donna lo segue: ma sarà tale solo di notte anche lei, mentre di giorno non è che un falco, aggrappato al pugno dell'amato. Durante una delle sue malinconiche peregrinazioni, il cavaliere incontra Philippe, detto "il topo", un ladruncolo evaso dalle segrete del castello vescovile e lo salva dagli armigeri, che cercano lui e Etienne stesso con il suo prezioso falcone. Il ragazzo gli si affeziona, viaggia con lui ed un giorno accompagna Isabella dal monaco Imperius, perché il falcone è stato ferito da una freccia e solo il monaco, ubriacone, mezzo mago ma saggio e che vive isolato tra i ruderi di un antico maniero, può salvarla dalla morte....



Ladyhawke: Il trailer originale del film

(Fantasy) , un film di Richard Donner, con Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer, Leo McKern, John Wood, Ken Hutchison, Alfred Molina, Giancarlo Prete, Loris Loddi, Alessandro Serra, Charles Borromel, Massimo Sarchielli, Nicolina Papetti, Venantino Venantini, Russel Case e Don Hudson. : In un borgo fortificato del Medio Evo francese, ha la sua corte un vescovo-signore. Ma è un uomo dall'animo malvagio e corrotto. Invaghitosi di Isabella d'Angiò, la fidanzata del capo delle guardie - Etienne Navarre - colpisce la giovane e bella coppia con la sua maledizione. Così Etienne è condannato ad andarsene ramingo ed ogni notte a trasformarsi in lupo, mentre la donna lo segue: ma sarà tale solo di notte anche lei, mentre di giorno non è che un falco, aggrappato al pugno dell'amato. Durante una delle sue malinconiche peregrinazioni, il cavaliere incontra Philippe, detto "il topo", un ladruncolo evaso dalle segrete del castello vescovile e lo salva dagli armigeri, che cercano lui e Etienne stesso con il suo prezioso falcone. Il ragazzo gli si affeziona, viaggia con lui ed un giorno accompagna Isabella dal monaco Imperius, perché il falcone è stato ferito da una freccia e solo il monaco, ubriacone, mezzo mago ma saggio e che vive isolato tra i ruderi di un antico maniero, può salvarla dalla morte....



Star Trek (Fantascienza, Azione, Avventura) in onda su Cielo alle ore 21.25, un film di J.J. Abrams, con Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana, Winona Ryder, Zoe Saldana, Karl Urban, Bruce Greenwood, John Cho, Leonard Nimoy, Simon Pegg, Anton Yelchin, Chris Hemsworth e Rachel Nichols.



La trama del film: Il film si apre con un flashback su un'astronave della Federazione Stellare, la quale è in procinto di essere distrutta da una nave Romulana dotata di un incredibile armamento. Il tenente comandante George Kirk sacrifica la sua vita per permettere al suo equipaggio e a suo figlio appena nato di salvarsi. Della nave nemica si persero le tracce.

Molti anni dopo, James Tiberius Kirk, il figlio del defunto comandante, è un ragazzo ribelle e temerario, sempre pronto a godersi i piaceri della vita e a mettersi nei guai. Proprio durante una rissa in un bar, il ragazzo incontra il Capitano Christopher Pike, che avendo conosciuto suo padre e rivedendo il suo coraggio in lui, lo incoraggia ad arruolarsi nell'Accademia della Flotta Stellare.

Tre anni dopo l'inizio dell'addestramento, Kirk è impegnato a superare la simulazione di guerra chiamata Kobayashi Maru. Tale test è stato progettato apposta per far fallire chiunque provi a superarlo. Dopo averlo inaspettatamente passato, il cadetto viene accusato di aver imbrogliato e sottoposto a una audizione disciplinare. L'accusatore è Spock, il primo vulcaniano che abbia mai prestato servizio per la Flotta Stellare. Come tutti i vulcaniani, Spock è dotato di grande intelligenza e determinazione e ogni suo comportamento è guidato dalla pura ragione. L'audizione disciplinare del giovane cadetto viene tuttavia interrotta da un segnale di soccorso di Vulcano. Nell'attesa della cessata minaccia il ragazzo viene momentaneamente sospeso dalla Flotta stellare.

Ignorando la sospensione, il dottore Leonard McCoy riesce a farlo salire a bordo della nave di Pike, l'Enterprise...



Star Trek: Il nuovissimo trailer italiano del film

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv