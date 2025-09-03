TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 3 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Mercoledì 3 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 3 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 3 Settembre 2025.

  • Tiramisù
    Genere, anno, durata: Commedia, 2016, 94 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Fabio De Luigi, con Fabio De Luigi, Vittoria Puccini, Angelo Duro, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia, Giovanni Esposito, Alberto Farina, Orso Maria Guerrini e Pippo Franco.


  • V per Vendetta
    Genere, anno, durata: Azione, Fantascienza, Thriller, 2005, 132 min
    in onda alle 21:09 su 20
    un film di James McTeigue, con Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, John Hurt, Stephen Fry, Sinéad Cusack, Rupert Graves, Tim Pigott-Smith e David Alan Grier.



  • Sommersby
    Genere, anno, durata: Drammatico, 1993, 110 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Jon Amiel, con Richard Gere, Jodie Foster, Bill Pullman, James Earl Jones, Lanny Flaherty, William Windom e Wendell Wellman.

  • Inkheart - La leggenda di cuore d'inchiostro
    Genere, anno, durata: Avventura, Fantasy, 2008, 106 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Iain Softley, con Brendan Fraser, Andy Serkis, Eliza Bennett, Paul Bettany, Helen Mirren, Jim Broadbent, Jessie Cave, Sienna Guillory, Rafi Gavron, Lesley Sharp e Matt King.


  • Don't Worry Darling
    Genere, anno, durata: Thriller, 2022, 122 min
    in onda alle 21:15 su Iris
    un film di Olivia Wilde, con Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Chris Pine, Gemma Chan, Nick Kroll, Douglas Smith, KiKi Layne, Timothy Simons, Kate Berlant e Asif Ali.



  • Dangerous Waters
    Genere, anno, durata: Thriller, Drammatico, Azione, 2023, 101 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di John Barr, con Odeya Rush, Eric Dane, Saffron Burrows, Ray Liotta, Roy Elghanayan, Terrence Julien, Matt Servitto, Thalia Besson, Trenton Rostedt e Alexya Garcia.


  • Ricomincio da tre
    Genere, anno, durata: Commedia, 1981, 109 min
    in onda alle 21:20 su Rai 3
    un film di Massimo Troisi, con Massimo Troisi, Lello Arena, Fiorenza Marchegiani, Jeanne Mas, Marco Messeri, Michele Mirabella, Marina Pagano, Marta Bifano, Michetta Farinelli, Carmine Faraco, Vincent Gentile, Renato Scarpa, Giuliano Santi, Deddi Savagnone e Lino Troisi.


  • The Reef - Intrappolate
    Genere, anno, durata: Avventura, Horror, Thriller, 2022, 93 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Andrew Traucki, con Teressa Liane, Ann Truong, Saskia Archer, Kate Lister, Bridget Burt, Tim Ross e Wendy P. Mocke.



  • White Oleander - Oleandro bianco
    Genere, anno, durata: Drammatico, 2002, 109 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Peter Kosminsky, con Michelle Pfeiffer, Renée Zellweger, Robin Wright, Alison Lohman, Amy Aquino, John Billingsley, Billy Connolly, Cole Hauser, Marc Donato, Elisa Bocanegra, Patrick Fugit, Svetlana Efremova, Debra Christofferson, Scott Allan Campbell e Sam Catlin.


  • Una seconda occasione
    Genere, anno, durata: Drammatico, Sentimentale, 2016, 99 min
    in onda alle 21:21 su Canale 5
    un film di Ozcan Deniz, con Nurgül Yesilçay, Ozcan Deniz, Mesut Can Tomay, Afra Saraçoglu, Aybike Turan, Kaan Yalçin, Ömer Akgüllü, Özge Kepkebir, Dana Abed, Murat Ayaz, Nazli Cetinel, Aydin Erek, Sugdem Gözalir e Hüseyin Güler.



  • One True Loves - Amare per Due
    Genere, anno, durata: Sentimentale, 2023, 100 min
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    un film di Andy Fickman, con Phillipa Soo, Simu Liu, Luke Bracey, Michaela Conlin, Michael O'Keefe, Lauren Tom, Tom Everett Scott, Beth Broderick, Gary Hudson, Gabriella Garcia, Kelvin Hodge, Jessi Goei, Bailey Hyneman e Christina Bach.


  • Jumanji
    Genere, anno, durata: Avventura, Fantasy, 1995, 101 min
    in onda alle 21:30 su TV8
    un film di Joe Johnston, con Robin Williams, Jonathan Hyde, Kirsten Dunst, Bradley Pierce, Bonnie Hunt, Bebe Neurwirth, David Alan Grier, Adam Hann-Bird, James Handy, Gillian Barber, Patricia Clarkson, Laura Bundy, Brandon Obray e Leonard Zola.


  • Hunter Killer - Caccia negli abissi
    Genere, anno, durata: Azione, Thriller, 2018, 121 min
    in onda alle 21:30 su Nove
    un film di Donovan Marsh, con Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, Michael Nyqvist, Caroline Goodall, Ryan McPartlin, Michael Trucco, Zane Holtz, Shane Taylor e Michael Jibson.

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

