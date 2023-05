Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 3 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 3 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 3 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 3 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 3 Maggio 2023

La felicità degli altri (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Daniel Cohen, con Bérénice Bejo, Vincent Cassel, François Damiens, Florence Foresti, Daniel Cohen, Keren-Ann Zajtelbach, Owen Tannou, Romain Cottard, Constance Labbé, François-Eric Gendron e Yan Brian.



La trama del film : racconta la storia di quattro amici, due coppie, formate da Léa, Marc, Karine e Francis. Si conoscono da tantissimo tempo e all'interno del gruppo ognuno di loro sembra svolgere un ruolo ben preciso, che mantiene viva l'armonia tra loro instaurata nel corso degli anni. Questo clima sereno, però, inizia a mostrare le prime crepe il giorno in cui Léa annuncia che sta scrivendo un romanzo. Dopo la pubblicazione, il libro riesce a vendere molto, divenendo un bestseller. È a questo punto che l'armonia del gruppo inizia ad andare completamente in frantumi, perché gli altri, invece di rallegrarsi per Léa, cominciano a manifestare gelosie e invidie per il grande traguardo raggiunto. Gelosie che si trasformeranno ben presto in cattiveria, dimostrando alla donna che i veri amici si vedono nel momento del successo...



La felicità degli altri: Il Trailer Italiano Ufficiale del Fim - HD

(Commedia) , un film di Daniel Cohen, con Bérénice Bejo, Vincent Cassel, François Damiens, Florence Foresti, Daniel Cohen, Keren-Ann Zajtelbach, Owen Tannou, Romain Cottard, Constance Labbé, François-Eric Gendron e Yan Brian. : racconta la storia di quattro amici, due coppie, formate da Léa, Marc, Karine e Francis. Si conoscono da tantissimo tempo e all'interno del gruppo ognuno di loro sembra svolgere un ruolo ben preciso, che mantiene viva l'armonia tra loro instaurata nel corso degli anni. Questo clima sereno, però, inizia a mostrare le prime crepe il giorno in cui Léa annuncia che sta scrivendo un romanzo. Dopo la pubblicazione, il libro riesce a vendere molto, divenendo un bestseller. È a questo punto che l'armonia del gruppo inizia ad andare completamente in frantumi, perché gli altri, invece di rallegrarsi per Léa, cominciano a manifestare gelosie e invidie per il grande traguardo raggiunto. Gelosie che si trasformeranno ben presto in cattiveria, dimostrando alla donna che i veri amici si vedono nel momento del successo...



Pirati dei Caraibi: La Maledizione della prima luna (Azione, Avventura) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Gore Verbinski, con Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport, Jonathan Pryce, Lee Arenberg, Mackenzie Crook, Damian O'Hare, Giles New, Angus Barnett, David Bailie, Michael Berry Jr., Isaac C. Singleton Jr., Kevin McNally, Ben Roberts, Vanessa Branch, Trevor Goddard, Dylan Smith, Paul Keith e Zoe Saldana.



La trama del film : I protagonisti della vicenda sono il capitano pirata Jack Sparrow, il fabbro Will Turner e la splendida figlia del governatore, Elizabeth Swan, le cui vite si intrecciano nel villaggio di Port Royal.

Will è segretamente innamorato dei Elizabeth la quale, otto anni prima, lo aveva salvato da morte certa in mare. La ragazza, seppur costretta a convolare a nozze con il commodoro James Norrington, prova un sentimento molto forte per il giovane Turner.

La giovane, tuttavia, gli nasconde un segreto: dopo averlo salvato dal naufragio, gli sottrasse un misterioso medaglione, terrorizzata dal fatto che suo padre potesse crederlo un pirata e condannarlo a morte.

Nel giorno della sua investitura ufficiale, Norrington propone ad Elizabeth di sposarlo ma lei perde i sensi, cadendo in mare da una grande altezza. Fortunatamente, la ragazza è soccorsa dal pirata Sparrow, giunto nel villaggio per acquistare una nave...



Pirati dei Caraibi: La Maledizione della prima luna: Il trailer italiano del film di Gore Verbinski

(Azione, Avventura) , un film di Gore Verbinski, con Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport, Jonathan Pryce, Lee Arenberg, Mackenzie Crook, Damian O'Hare, Giles New, Angus Barnett, David Bailie, Michael Berry Jr., Isaac C. Singleton Jr., Kevin McNally, Ben Roberts, Vanessa Branch, Trevor Goddard, Dylan Smith, Paul Keith e Zoe Saldana. : I protagonisti della vicenda sono il capitano pirata Jack Sparrow, il fabbro Will Turner e la splendida figlia del governatore, Elizabeth Swan, le cui vite si intrecciano nel villaggio di Port Royal. Will è segretamente innamorato dei Elizabeth la quale, otto anni prima, lo aveva salvato da morte certa in mare. La ragazza, seppur costretta a convolare a nozze con il commodoro James Norrington, prova un sentimento molto forte per il giovane Turner. La giovane, tuttavia, gli nasconde un segreto: dopo averlo salvato dal naufragio, gli sottrasse un misterioso medaglione, terrorizzata dal fatto che suo padre potesse crederlo un pirata e condannarlo a morte. Nel giorno della sua investitura ufficiale, Norrington propone ad Elizabeth di sposarlo ma lei perde i sensi, cadendo in mare da una grande altezza. Fortunatamente, la ragazza è soccorsa dal pirata Sparrow, giunto nel villaggio per acquistare una nave...



La casa in fondo al lago (Horror) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Alexandre Bustillo e Julien Maury, con Camille Rowe, James Jagger, Carolina Massey e Eric Savin.



La trama del film : Il film racconta la storia di una coppia, Tina e Ben, due giovani youtuber che viaggiano per la Francia, facendo video di esplorazione, soprattutto subacquea. Quando un uomo di nome Pierre propone loro di portarli in un punto del lago, immerso nel bosco, sul cui fondo si trova una casa sommersa, ma rimasta perfettamente intatta. I due non vedono l'ora di visitarla e condividere il video di questa esplorazione sui generis sui loro canali social.

Una volta raggiunta l'abitazione in fondo al lago, i due iniziano a vagare tra le stanze e gli oggetti stranamente poco corrosi dall'acqua. Ben presto si rendono conto che la casa è stata in passato teatro di orribili crimini, ma non è questa la scoperta più terrificante che faranno. La coppia, infatti, non è l'unica ospite della casa, abitata da un'oscura presenza che si risveglierà al loro arrivo e lì terrà intrappolati sul fondo del lago, mentre le loro riserve di ossigeno inizieranno a scarseggiare...



La casa in fondo al lago: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Horror) , un film di Alexandre Bustillo e Julien Maury, con Camille Rowe, James Jagger, Carolina Massey e Eric Savin. : Il film racconta la storia di una coppia, Tina e Ben, due giovani youtuber che viaggiano per la Francia, facendo video di esplorazione, soprattutto subacquea. Quando un uomo di nome Pierre propone loro di portarli in un punto del lago, immerso nel bosco, sul cui fondo si trova una casa sommersa, ma rimasta perfettamente intatta. I due non vedono l'ora di visitarla e condividere il video di questa esplorazione sui generis sui loro canali social. Una volta raggiunta l'abitazione in fondo al lago, i due iniziano a vagare tra le stanze e gli oggetti stranamente poco corrosi dall'acqua. Ben presto si rendono conto che la casa è stata in passato teatro di orribili crimini, ma non è questa la scoperta più terrificante che faranno. La coppia, infatti, non è l'unica ospite della casa, abitata da un'oscura presenza che si risveglierà al loro arrivo e lì terrà intrappolati sul fondo del lago, mentre le loro riserve di ossigeno inizieranno a scarseggiare...



Il buongiorno del mattino (Commedia) in onda su LA7D alle ore 21.30 , un film di Roger Michell, con Harrison Ford, Diane Keaton, Rachel McAdams, Patrick Wilson, 50 Cent, Jeff Goldblum, Liam Ferguson, Arden Myrin, Lloyd Banks, Vanessa Aspillaga, Reed Birney e Tony Yayo.



La trama del film : La produttrice di piccoli telegiornali locali Becky Fuller sta finalmente per realizzare il suo sogno: un lavoro nella grande città, assumendo le redini del programma d'informazione nazionale mattutino "Daybreak", a New York. Ma già dal primo giorno il sogno minaccia di trasformarsi in un incubo. La giovane Becky possiede il coraggio, la determinazione e le capacità per arrivare al successo ma tra lei e la sua ascesa si contrappone un grande ostacolo: il leggendario Mike Pomeroy, l'eccentrico, presuntuoso e per nulla collaborativo conduttore del programma che rischia di diventare la sua maledizione o la sua unica speranza di capovolgere il destino del TG del mattino meno seguito d'America. Arrivata al "Daybreak", Becky capisce subito che persino il network ha rinunciato a risollevare le sorti dello sfortunato programma, noto per ingoiare e risputare anche i produttori più esperti prima del sorgere del nuovo giorno. Pur non avendo alcuna esperienza in materia di TG nazionali, Becky è determinata ad intraprendere un percorso diverso. Decide allora di tentare qualcosa di nuovo...



Il buongiorno del mattino: Il trailer del film

(Commedia) , un film di Roger Michell, con Harrison Ford, Diane Keaton, Rachel McAdams, Patrick Wilson, 50 Cent, Jeff Goldblum, Liam Ferguson, Arden Myrin, Lloyd Banks, Vanessa Aspillaga, Reed Birney e Tony Yayo. : La produttrice di piccoli telegiornali locali Becky Fuller sta finalmente per realizzare il suo sogno: un lavoro nella grande città, assumendo le redini del programma d'informazione nazionale mattutino "Daybreak", a New York. Ma già dal primo giorno il sogno minaccia di trasformarsi in un incubo. La giovane Becky possiede il coraggio, la determinazione e le capacità per arrivare al successo ma tra lei e la sua ascesa si contrappone un grande ostacolo: il leggendario Mike Pomeroy, l'eccentrico, presuntuoso e per nulla collaborativo conduttore del programma che rischia di diventare la sua maledizione o la sua unica speranza di capovolgere il destino del TG del mattino meno seguito d'America. Arrivata al "Daybreak", Becky capisce subito che persino il network ha rinunciato a risollevare le sorti dello sfortunato programma, noto per ingoiare e risputare anche i produttori più esperti prima del sorgere del nuovo giorno. Pur non avendo alcuna esperienza in materia di TG nazionali, Becky è determinata ad intraprendere un percorso diverso. Decide allora di tentare qualcosa di nuovo...



Gli abbracci spezzati (Drammatico, Thriller) in onda su Warner TV alle ore 21.30, un film di Pedro Almodovar, con Penélope Cruz, Lluís Homar, Blanca Portillo, Tamar Novas, Rubén Ochandiano, Rossy de Palma, Ángela Molina, Lola Dueñas, Alejo Sauras, Carmen Machi, Kiti Manver, Mariola Fuentes, Kira Miró, Marta Aledo e Javier Coll.



La trama del film: Un uomo scrive, vive e ama nell'oscurità. 14 anni prima è stato vittima di un terribile incidente di macchina sull'isola di Lanzarote che non solo gli ha portato via la vista ma anche Lena, la donna della sua vita. Quest'uomo ha due nomi: Harry Caine, pseudonimo con il quale firma le sue opere letterarie, i suoi racconti e le sue sceneggiature, e Matteo Blanco, il suo vero nome, con il quale vive e firma la regia dei suoi film. Dopo l'incidente, Matteo Blanco si trasforma definitivamente nel suo pseudonimo Harry Caine. Visto che non può più dirigere i suoi film, preferisce sopravvivere con l'idea che Matteo Blanco è morto con la sua amata Lena in quell'incidente. Ormai Harry caine vive grazie alle sceneggiature che scrive con l'aiuto della sua fedele direttrice di produzione, Judit García, e del figlio di quest'ultima, Diego. Da quando è diventato cieco Harry ha sviluppato tutti gli altri sensi, non ultimo quello dell'ironia, e si è imposto un'amnesia volontaria che gli permette di continuare a godere della vita. Ha cancellato dalla sua biografia tutto quello che gli è accaduta 14 anni prima. Non ne parla più, e il resto del mondo ha dimenticato in fretta Matteo Blanco e lui è l'ultimo a volerlo resuscitare. Ma una notte Diego ha un incidente e Harry decide di occuparsi di lui. Durante le lunghe notti di veglia, comincia a raccontargli la sua storia per distrarlo, così come un padre racconterebbe una favola al figlio per farlo addormentare...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv