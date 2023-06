Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 28 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 28 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 28 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 28 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 28 Giugno 2023

Jojo Rabbit (Commedia, Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Taika Waititi, con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Archie Yates, Rebel Wilson, Alfie Allen e Stephen Merchant.



La trama del film : Il film è la storia di un dolce e timido bambino tedesco di dieci anni, Jojo Betzler, soprannominato "Rabbit", appartenente alla Gioventù hitleriana durante i violenti anni della Seconda guerra mondiale.

Siamo nella Germania del 1944, il padre di Jojo è al fronte in Italia, mentre sua madre, Rose, si prende cura di lui, dopo la morte della sorella. Il bambino trascorre le sue giornate in compagnia di Yorki, il suo unico vero amico, e frequentando un campo per giovani nazisti, gestito dal capitano Klenzendorf. Sebbene sia considerato strambo dai suoi coetanei, il ragazzo si sente un nazista avvantaggiato perché ha un amico immaginario molto particolare: una versione grottesca e caricaturale di Adolf Hitler. Jojo odia gli ebrei, nonostante non ne abbia mai visto uno, è fermamente convinto che sia giusto ucciderli.

La sua visione nazista del mondo cambia completamente quando scopre che sua madre nasconde in soffitta una ragazza ebrea. Da questo momento in poi Jojo dovrà fare i conti con i dubbi sorti riguardo il nazionalismo e in questo dissidio interiore verrà aiutato soltanto dal suo amico immaginario Adolf....



Jojo Rabbit: Il Trailer Italino Ufficiale del Film - HD

Sherlock Holmes - Gioco di ombre (Azione, Giallo, Avventura) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris, Stephen Fry, Kelly Reilly, Geraldine James, William Houston, Eddie Marsan, Gabrielle Scharnitzky, Paul Anderson, Shonn Gregory e Affif Ben Badra.



La trama del film : Nel 1891 i rapporti tra Francia e Germania sono piuttosto tesi a seguito di una serie di attentati. Per alcuni, questi atti terroristici sono riconducibili ai nazionalisti, per altri agli anarchici, per Sherlock Holmes a nessuno dei due gruppi. Holmes ha tutta un'altra teoria. Il brillante ed eccentrico investigatore spiega al suo amico e partner Dr. Watson, prossimo alle nozze, che dietro a tutti gli attentati, omicidi e acquisizioni, si nasconde il genio del professor James Moriarty.

Mentre Holmes è determinato a fermare le macchinazioni del professor Moriarty prima che raggiungano l’apice, Watson vuole solo festeggiare il suo addio al celibato, sposarsi e tenersi lontano da quella vita caotica e piena di imprevisti che comportava la costante compagnia di Holmes. L’addio al celibato, organizzato da Holmes, diventa un’occasione per indagare su Moriarty e convincere l’amico dottore a lasciar perdere le nozze e a unirsi lui. Watson rifiuta e, pur in stato malconcio dopo una notte con Holmes, il mattino seguente si sposa. Dopo il matrimonio di Watson e Mary Morstan, Holmes incontra Moriarty per la prima volta...



Sherlock Holmes - Gioco di ombre: il nuovo trailer italiano del film

Sweetheart (Avventura, Horror, Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20, un film di J.D. Dillard, con Kiersey Clemons, Emory Cohen, Hanna Mangan Lawrence, Andrew Crawford e Benedict Samuel.



La trama del film: è ambientato su un'isola sperduta del Pacifico. Jennifer (Kiersey Clemons) e i suoi amici vengono travolti da una tempesta mentre sono in barca.

La ragazza riesce miracolosamente a salvarsi raggiungendo una piccola isola all'apparenza deserta. La sua prima preoccupazione è quella di rintracciare i suoi compagni ma l'unico che riesce a ritrovare è il suo amico Brad il quale, ferito gravemente, muore poco dopo.

Jennifer, impaurita e persa, decide di esplorare l’isola nel tentativo di incontrare qualcun altro che possa aiutarla a dare sepoltura a Brad ma l'unica cosa che trova sono tombe di quelli che potrebbero essere altri naufraghi del passato.

Seppellito Brad sotto la sabbia con le sue sole forze, Jennifer è inorridita quando il giorno dopo trova la buca vuota e una striscia di sangue che arriva fino alla riva...

Quando il corpo orrendamente mutilato di una altro suo compagno affiora sulla spiaggia, Jennifer capisce che nei paraggi vive una creatura mostruosa che si nutre di essere umani.

Dopo quattro notti passate e sperare di non essere la prossima preda della feroce creatura, Jennifer ritrova finalmente il suo fidanzato Lucas e la sua amica Mia. Nonostante l'insistenza di Jennifer sulla presenza di un mostro i due non vogliono crederle...



Sweetheart: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

