Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 27 Agosto, in prima serata

Stasera in TV, Mercoledì 27 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 27 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 27 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 27 Agosto 2025

Anni '60

Commedia, 1999, durata: 90 min

in onda MER.27 su Cine34 alle ore 21

un film di Carlo Vanzina con Ezio Greggio, Jerry Calà, Maurizio Mattioli, Teri Ann Linn, Brando De Sica, Adriana Russo, Sergio Solli, Maria Paiato, Laura Valci, Gea Martire, Manuela Arcuri, Cristiana Capotondi, Mercedes Mabrus, Gian, Filippo Sandon, Sascha Zacharias, Nini Salerno e Gabriella Giorgelli.



Dual - Il Clone

Fantascienza, Thriller, 2022, durata: 95 min

in onda MER.27 su 20 alle 21:09

un film di Riley Stearns con Karen Gillan, Aaron Paul, Beulah Koale, Theo James, Maija Paunio, Kristofer Gummerus, Elsa Saisio, Darren McStay, June Hyde e Andrei Alén.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/dual-il-clone/61859/video/?vid=46338" title="Dual - Il Clone: Il Trailer Ufficiale del Film con Karen Gillan, Aaron Paul e Theo James - HD">Dual - Il Clone: Il Trailer Ufficiale del Film con Karen Gillan, Aaron Paul e Theo James - HD</a>

Nosferatu, il principe della notte

Horror, Drammatico, 1979, durata: 105 min

in onda MER.27 su Rai Movie - Ore 21:10

un film di Werner Herzog con Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz, Roland Topor e Walter Ladengast.





Serendipity - Quando l'amore è magia

Commedia, Sentimentale, 2001, durata: 90 min

in onda MER.27 su La5 - Ore 21:10

un film di Peter Chelsom con John Cusack, Kate Beckinsale, Molly Shannon, Jeremy Piven, Bridget Moynahan, Eugene Levy, John Corbett, Lucy Gordon, Kate Blumberg, Mike Benitez, Pamela Redfern, Brenda Logan, Colleen Williams e Stephen Bruce.



Prigionieri dell'oceano

Drammatico, Guerra, 1944, durata: 96 min

in onda MER.27 su Tv 2000 - Ore 21:10

un film di Alfred Hitchcock con Walter Slezak, Tallulah Bankhead, William Bendix, Canada Lee, John Hodiak, Henry Hill, Hume Cronyn, Heather Angel e Mary Anderson.



L'ultima eclissi

Drammatico, 1995, durata: 128 min

in onda MER.27 su Iris - Ore 21:13

un film di Taylor Hackford con Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, Judy Parfitt, Christopher Plummer, David Strathairn, Eric Bogosian, John C. Reilly, Kelly Burnett, Roy Cooper, Tom Gallant, Weldon Allen, Wayne Robson, Bob Gunton, Ruth Marshall e Ellen Muth.





Lo smoking

Azione, Commedia, 2002, durata: 98 min

in onda MER.27 su TwentySeven - Ore 21:14

un film di Kevin Donovan con Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt, Jason Isaacs, Debi Mazar, Ritchie Coster, Peter Stormare, Mia Cottet, Romany Malco, Daniel Kash, Jody Racicot, Boyd Banks e James Brown.



Everest

Avventura, Drammatico, Thriller, 2015, durata: 150 min

in onda MER.27 su Italia 2 - Ore 21:15

un film di Baltasar Kormákur con Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Jason Clarke, Robin Wright, Michael Kelly, Sam Worthington, Keira Knightley e Emily Watson.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/everest/50408/video/?vid=18954" title="Everest: Teaser trailer italiano del film - HD">Everest: Teaser trailer italiano del film - HD</a>

Paradise Beach - Dentro L'incubo

Drammatico, Thriller, 2016, durata: 86 min

in onda MER.27 su Rai 4 - Ore 21:20

un film di Jaume Collet-Serra con Blake Lively, Óscar Jaenada e Angelo Josue Lozano Corzo.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/paradise-beach-dentro-l-incubo/53107/video/?vid=23264" title="Paradise Beach - Dentro L'incubo: Il trailer italiano del film - HD">Paradise Beach - Dentro L'incubo: Il trailer italiano del film - HD</a>



Baby Birba - Un giorno in libertà

Commedia, 1994, durata: 98 min

in onda in TV MER.27 su LA7D alle 21:20

un film di Patrick Read Johnson con Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle, Joe Pantoliano, Brian Haley, Cynthia Nixon, Matthew Glave, Fred Dalton Thompson, Adam Robert Worton, Jacob Joseph Worton, Brigid Duffy, Guy Hadley, Eddie Bracken, Anna Levine e John Neville.



Nata per te

Drammatico, 2023, durata: 113 min

in onda MER.27 su Canale 5 - Ore 21:21

un film di Fabio Mollo con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova, Alessandro Piavani, Antonia Truppo, Iaia Forte e Giuseppe Pirozzi.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/nata-per-te/62365/video/?vid=40914" title="Nata per Te: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Nata per Te: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

12 Round

Azione, Thriller, 2009, durata: 108 min

in onda MER.27 su Nove - Ore 21:30

un film di Renny Harlin con John Cena, Ashley Scott, Aidan Gillen, Brian J. White, Taylor Cole, Steve Harris e Gonzalo Menendez.



What Women Want - Quello che le donne vogliono

Commedia, 2000, durata: 126 min

in onda MER.27 su TV8 alle ore 21:35

un film di Nancy Meyers con Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Alan Alda, Ashley Johnson, Lauren Holly, Mark Feuerstein, Delta Burke, Valerie Perrine, Bette Midler, Ana Gasteyer, Eric Balfour e Heidi Merrick.





