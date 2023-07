Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 26 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 26 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 26 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 26 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 26 Luglio 2023

Un amore all'altezza (Commedia, Sentimentale) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Laurent Tirard, con Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn, César Domboy e Myriam Tekaïa.



La trama del film : Il film segue le vicende di Diane Duchêne, un’attraente avvocatessa in carriera. Dopo aver divorziato, la donna decide di accettare un appuntamento al buio con Alexandre, un importante architetto con cui scambia qualche chiacchiera al telefono. Dalle loro conversazioni lui le sembra un tipo magnetico, molto divertente e, soprattutto, affascinante. Il giorno in cui i due si incontrano, tuttavia, lei rimane profondamente delusa: l’uomo è alto solo un metro e trentasei centimetri e si definisce ironicamente uno gnomo.

Dopo un iniziale imbarazzo, Alexandre la mette a suo agio con delle battute spiritose che la fanno ridere e dimenticare la questione dell’altezza. Così iniziano a frequentarsi: passeggiate, cinema e ristoranti, fino a invaghirsi l’uno dell’altra. Sebbene Diane ne sia innamorata, non riesce a superare la vergogna di uscire allo scoperto con lui tra amici e colleghi che, vedendolo, continuano a chiamarlo “nano”. Riuscirà la donna a vedere oltre le apparenze e a lasciarsi amare dall’uomo che, finora, l’ha resa estremamente felice?...



Un amore all'altezza: Il trailer italiano ufficiale - HD

L'estate addosso (Commedia, Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Gabriele Muccino, con Brando Pacitto, Matilda Lutz, Joseph Haro, Taylor Frey, Guglielmo Poggi, Ludovico Tersigni, Scott Bakula e Jessica Rothe.



La trama del film : Marco ha 18 anni, sta per diplomarsi al liceo ma di fronte alle fatali scelte della vita, è terribilmente angosciato dall'incertezza assoluta sul proprio futuro. L'estate "della maturità" subisce un improvviso colpo di scena quando, in seguito ad un incidente con lo scooter, Marco riceve dall'assicurazione un risarcimento che gli consentirà di partire per San Francisco. Con suo grande disappunto però, anche Maria, una compagna di scuola soprannominata da tutti "la Suora", partirà alla volta della sua stessa meta, ospite della stessa coppia di amici contattati dal compagno di classe Vulcano. All'aeroporto di San Francisco ci sono ad attenderli due ragazzi, Matt e Paul. Quel che Vulcano non ha detto è che Matt e Paul convivono e sono una coppia gay. Irritazione e pregiudizio si manifestano immediatamente e Marco prende ancor di più le distanze da Maria "la Bigotta". Nonostante le premesse, nei giorni seguenti i quattro amici inizieranno a conoscersi, gettando le basi per costruire un'amicizia imprevista e sorprendente e i giorni inizieranno a trascorrere veloci e nuovi per tutti loro. Questa diventerà presto la loro Estate. Per sempre...



L'estate addosso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Animal House (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di John Landis, con John Belushi, Tim Matheson, John Vernon, Verna Bloom, Tom Hulce, Karen Allen, Cesare Danova, Peter Riegert, Mary Louise Weller, Stephen Furst, James Daughton, Bruce McGill, Mark Metcalf, James Widdoes, Martha Smith, Donald Sutherland, Kevin Bacon, Lisa Baur e John Landis.



La trama del film : La vicenda racconta in chiave goliardica le avventure di un gruppo di ragazzi all’interno di una università statunitense.

Nel 1962 Larry e Kent sono due giovani matricole all’università di Faber, e sono alla ricerca di una confraternita con cui condividere gli anni dell’università.

La loro prima scelta ricade sulla “Omega Theta Phi”, principalmente composta da studenti e ricchi e snob, da cui però sono rifiutati, i due si rivolgono allora alla “Delta Tau Chi” dove si ritrovano gli studenti non proprio brillanti dell’università, ripetenti, con voti terribili e soprattutto con un comportamento sociale ben al di fuori dalle semplici regole di civiltà.

La confraternita guidata da Eric “Otter” Stratton con il validissimo aiuto di John “Bluto” Blutarsky, vive in perenne conflitto con il gruppo della Omega, organizzando feste e serate al limite dell’illegalità, sempre per sfidare le autorità universitarie e la fratellanza avversaria. Una serie di avvenimenti provocati dagli studenti della Delta metterà a dura prova la tolleranza del Rettore e del Consiglio Studentesco, e anche il Sindaco della cittadina si schiererà contro la confraternita.

Quando il consiglio dell’università, sobillato dai capi dell’Omega, si accanisce e decreta l’espulsione degli studenti della Delta e la conseguente chiusura dell’associazione, Bluto, Eric e compagni decidono di organizzare il “Toga Party” più incredibile della storia universitaria...



Animal House: Il Trailer Italiano per il ritorno in sala del film nel 35esimo anniversario - HD

Tuesday Club - Il talismano della felicità (Commedia, Drammatico, Sentimentale) in onda su Rai 1 alle ore 21.25 , un film di Annika Appelin, con Marie Richardson, Peter Stormare, Carina M. Johansson, Sussie Ericsson, Björn Kjellman, Ida Engvoll, Maria Sid, Klas Wiljergård, Ramtin Parvaneh, Wilhelm Johansson, Ingvar Örner e Miran Kamala.



La trama del film : Il film racconta la storia di Karen, una donna di mezza età che crede di avere una vita felice e tranquilla con una famiglia deliziosa e una bella casa. Purtroppo, però il giorno del 40esimo anniversario di matrimonio, Karen scopre che suo marito Sten la tradisce.

Improvvisamente tutto cambia e la donna decide che, dopo aver trascorso anni a occuparsi dei figli e dello stesso Sten, è ora di rivalutare la sua vita. Karen, grazie anche all'aiuto delle sue amiche, si dà una seconda possibilità: seguire la sua passione per la cucina e trovare proprio grazie al cibo un nuovo equilibrio. Ininzia così a seguire il corso di cucina orientale creativa tenuto dal famoso chef Henrick Moliner.

Tra un sushi e una tartare, Karen risveglia i sogni messi nel cassetto da ragazza e riscopre le lusinghe della seduzione, sepolte dalla routine familiare, l’amore e la rinascita come donna nuova...



Tuesday Club - Il talismano della felicità: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Metti la nonna in freezer (Commedia) in onda su Nove alle ore 21.25 , un film di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet, Maurizio Lombardi, Marina Rocco, Francesco Di Leva, Lucia Ocone, Eros Pagni, Carlo Luca De Ruggieri e Susy Laude.



La trama del film : Il film vede come protagonisti Fabio De Luigi nei panni di Simone Recchia, un finanziere impacciato ma incorruttibile, pronto a perseguire giustizia a tutti i costi, e Miriam Leone nel ruolo di Claudia, una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna, mentre aspetta da tempo di essere pagata dallo Stato per il lavoro svolto. Quando l'anziana signora improvvisamente muore, Claudia deve trovare un escamotage per evitare la bancarotta e riuscire a sbarcare il lunario. Così, con la complicità delle sue amiche, pianifica una truffa che le permetta di continuare a incassare la pensione della nonna.

Travestimenti, equivoci e ingegnose bugie sono gli ingredienti essenziali di questa commedia grottesca sulla difficoltà di tirare avanti ai tempi della crisi...



Metti la nonna in freezer: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Ogni cosa è illuminata (Commedia, Drammatico) in onda su Warner TV alle ore 21.30, un film di Liev Schreiber, con Elijah Wood, Eugene Hutz, Laryssa Lauret, Jonathan Safran Foer, Stephen Samudovsky, Zuzana Hodkova e Boris Leskin.



La trama del film: Jonathan è un giovane ebreo americano di origini ucraine, il cui nonno era emigrato negli Stati Uniti a causa delle persecuzioni naziste. Il ragazzo decide di ripercorrere la storia del suo avo e vola in Ucraina per rintracciare Augustina, la donna che salvò il vecchio Safran Foer dai rastrellamenti nazisti, nascondendolo nella sua casa a Trachimbrod, un piccolo villaggio cancellato dalle cartine geografiche dai tedeschi.

Nel suo viaggio di ricerca, Jonathan è accompagnato da Alex, un ragazzo sempre su di giri, con una scarsa padronanza dell’inglese, la passione per la cultura pop americana e una certa propensione per le gaffe. Insieme a lui fa da guida suo nonno, un anziano burbero e antisemita, che finge di essere cieco e per questo si fa portare da un cane squilibrato di razza Border Collie. I due non hanno nessuna preparazione nella ricerca degli ebrei scomparsi durante la guerra e di solito cercano solo di truffare i clienti con lunghi viaggi privi di senso, ma ascoltata la storia di Jonathan, per qualche motivo decidono di aiutarlo davvero...



Ogni cosa è illuminata: il trailer del film

