Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 26 Aprile, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Mercoledì 26 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 26 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 26 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 26 Aprile 2023

The Imitation Game (Biografico, Drammatico, Thriller) in onda su Tv 2000 alle ore 20.55 , un film di Morten Tyldum, con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles Dance, Matthew Goode, Mark Strong, Rory Kinnear, Tuppence Middleton, Allen Leech, Steven Waddington, Tom Goodman-Hill, Matthew Beard e James Northcote.



La trama del film : Il protagonista della vicenda è il matematico Alan Turing che si mette al servizio del governo inglese, impegnato a decriptare i messaggi segreti dei nazisti, per porre fine al conflitto mondiale. Decodificare i risultati della macchina Enigma è un’impresa impossibile ma le grandi abilità di Turing convincono il Comandante Alastair Denniston ad inserirlo nell’équipe di esperti matematici.

Il carattere solitario e scontroso di Alan, tuttavia, rende difficile la collaborazione con i membri della squadra, capeggiata dal maestro di scacchi Hugh Alexander. La strategia inglese si rivela ben presto poco proficua, dal momento che i nazisti cambiano codice ogni ventiquattro ore, rendendo inutile la decriptazione.

Grazie al sostegno del capo del Servizio di spionaggio, Stewart Menzies, Turing ottiene la direzione del team e decide di cambiare metodo d’approccio, realizzando una macchina che decifri in breve tempo ogni singolo messaggio...



The Imitation Game: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Il curioso caso di Benjamin Button (Drammatico, Fantasy, Sentimentale) in onda su Iris alle ore 21 , un film di David Fincher, con Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning, Jason Flemyng, Julia Ormond, Taraji P. Henson, Josh Stewart, Peter Donald Badalamenti II, Chandler Canterbury, Joshua DesRoches, Joel Bissonnette, Donna DuPlantier, Deneen Tyler, David Ross Paterson, Robert Towers, Shiloh Jolie-Pitt e Eve Brent.



La trama del film : Nella New Orleans del 1918, la signora Button dà alla luce un bambino, morendo poco dopo per complicazioni legate al parto. Thomas Button è turbato dal constatare che suo figlio è nato con una rara sindrome, che lo fa assomigliare ad un ottantenne.

Sconvolto, l’uomo medita di uccidere il neonato ma, non avendone il coraggio, lo abbandona davanti una casa di riposo.

Qui, il bambino è trovato da Queenie e Tizzy Weders che, nonostante siano disorientati dal suo aspetto, decidono di adottarlo.

Il piccolo Benjamin, così chiamato dai nuovi genitori, trascorre la sua infanzia intrappolato nel corpo di un anziano signore. Il suo aspetto lo fa assomigliare alle persone che popolano la casa di riposo, ma tutti si rendono conto che c’è qualcosa di diverso in lui. Nel 1930, Benjamin fa la conoscenza della nipote della signora Fuller, Daisy, che si mostra subito molto curiosa nei confronti del bizzarro uomo.

Trascorrono gli anni e Benjamin inizia a ringiovanire...



Il curioso caso di Benjamin Button: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Closer (Drammatico, Commedia, Sentimentale) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Mike Nichols, con Natalie Portman, Jude Law, Clive Owen, Julia Roberts, Nick Hobbs, Colin Stinton, Steve Benham, Jaclynn Tiffany Brown e Peter Rnic.



La trama del film : Una giovane e bellissima donna americana, confusa dal traffico londinese, che viaggia in senso opposto, e dallo sguardo di un uomo sul marciapiede di fronte, viene investita da un taxi. Si tratta di Alice Ayers (Natalie Portman), o almeno così dice di chiamarsi, e viene soccorsa dallo sconosciuto seduttore Dan Woolf, aspirante scrittore e giornalista di necrologi. Tra Alice e Dan inizia una relazione.

Un anno dopo, Dan pubblica il suo primo romanzo, ispirato alla vita di Alice. Durante la presentazione del libro inizia a flirtare con la fotografa americana Anna Cameron con cui si scambia un bacio appassionato prima che la donna scopra che lui e Alice sono fidanzati. In quella circostanza, Alice chiede ad Anna se può fotografarla senza che Dan sia presente e coglie l’occasione per dirle di non rovinare la sua storia d’amore. Anna realizza numerosi scatti alla ragazza, alcuni dei quali la ritraggono in lacrime.

Passa un altro anno e Dan conosce il dermatologo Larry Gray nella chat di un sito di cybersex. Il giornalista finge di essere Anna, fa sesso virtuale con Larry e organizza un incontro fra i due, dando appuntamento al dottore in un acquario, dove Anna si reca spesso. Larry e Anna si incontrano e scoprono l’inganno ma...

Candyman (Horror) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Nia DaCosta, con Tony Todd, Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Colman Domingo, Nathan Stewart-Jarrett, Rebecca Spence, Brian King, Cassie Kramer e Nadia Simms.



La trama del film : Il film è un sequel dell'omonimo horror del 1992, ambientato come il suo precedente a Chicago nel quartiere Cabrini-Green, un tempo zona degradata della città con abitanti per lo più afroamericani e ora location "in" popolata da bianchi benestanti. Diversi anni prima la zona, durante i progetti di edilizia dei quartieri, è stata terrorizzata dalla storia di un killer soprannaturale con un gancio di ferro al posto del braccio, il Candyman, che veniva evocato se il suo nome era ripetuto 5 volte di fronte allo specchio.

Oggi a Cabrini-Green, ormai zona riqualificata, vive Anthony, un artista in stallo, affascinato dalla storia del Candyman, che, nonostante i timori e gli avvisi della fidanzata Brianna, decide di scoprire se la leggenda sull'oscura presenza sia vera o falsa. Peccato che il Candyman è pronto a tornare e a cercare un nuovo corpo da usare come spirito vendicatore...



Candyman: Il Traile Italiano Ufficiale del Film - HD

Non c'è più religione (Commedia) in onda su Nove alle ore 21.25 , un film di Luca Miniero, con Claudio Bisio, Alessandro Gassmann, Angela Finocchiaro, Nabiha Akkari, Giovanni Esposito, Roberto Herlitzka, Giovanni Cacioppo, Laura Adriani, Massimo De Lorenzo e Mehdi Meskar.



La trama del film : La storia si svolge su una piccola isola del Mediterraneo dove la gente si sta dando da fare per realizzare un presepe vivente, come ogni anno per celebrare il Natale. Purtroppo quest'anno il Gesù Bambino titolare è cresciuto: ha barba e brufoli da adolescente e nella culla non ci sta proprio. A Porto Buio però non nascono più bambini da un pezzo e bisogna trovarne un altro a tutti i costi: la tradizione del presepe è infatti l'unica "resistenza per non scomparire".

Il sindaco Cecco, fresco di nomina, vorrebbe chiederne uno in prestito ai tunisini che vivono sull'isola: peccato che fra le due comunità non corra buon sangue. Ad aiutarlo nell'impresa due amici di vecchia data: Bilal, al secolo Marietto, italiano convertito all'Islam e guida dei tunisini, e Suor Marta, che non ne vuole sapere di "profanare" la culla di Gesù.

I tre si ritroveranno uno contro l'altro, usando la scusa della religione per saldare i conti con il proprio passato...



Non c'è più religione: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il genio della truffa (Commedia, Drammatico) in onda su Warner TV alle ore 21.30, un film di Ridley Scott, con Nicolas Cage, Sam Rockwell, Alison Lohman, Bruce Altman, Tim Maculan, Bruce McGill, Beth Grant, Daniel Villarreal e Melora Walters.



La trama del film: La storia segue le vicende di Roy Waller e Frank Mercer, una coppia di truffatori professionisti. Se nel mondo dei raggiri Roy è assolutamente a suo agio, nella quotidianità deve combattere con tantissime paranoie: è agorafobico e pieno di ossessioni. La situazione gli sfugge di mano, quando un giorno si accorge che il medico che gli prescrive le medicine per le sue nevrosi non è reperibile, costringendolo ad andare dal dottor Harris Klein, che gli prescrive nuovi farmaci e asseconda la sua volontà di ricontattare la ex moglie. Quando l'uomo lo fa, però, scopre di avere una figlia quattordicenne di nome Angela, che gli stravolge completamente la vita.

Passa qualche giorno e, per quanto Roy cerchi di non far capire il suo losco lavoro alla ragazzina, questa lo scopre e chiede al padre di poter partecipare anche lei...



Il genio della truffa: Il Trailer Ufficiale del Film

