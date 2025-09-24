Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 24 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Mercoledì 24 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
In seguito alla scomparsa di Claudia Cardinale, i palinsesti di alcuni canali potrebbero subire variazioni dell'ultimo minuto. Ci scusiamo con i nostri lettori per eventuali cambiamenti non comunicati dalle emittenti tv al momento della pubblicazione di questo articolo.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 23 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 24 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 24 Settembre 2025
-
Baciato dalla fortuna
Commedia, 2011, durata: 100 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Paolo Costella
con Vincenzo Salemme, Asia Argento, Nicole Grimaudo, Alessandro Gassmann, Dario Bandiera, Elena Santarelli, Isabelle Adriani e Maurizio Casagrande.
-
K-PAX - Da un altro mondo
Drammatico, Fantascienza, 2001, durata: 120 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Iain Softley
con Kevin Spacey, Jeff Bridges, Mary McCormack, Alfre Woodard, David Patrick Kelly, Saul Williams, Peter Gerety, Celia Weston, Ajay Naidu, Tracy Vilar e Melanee Murray.
-
Le nevi del Kilimangiaro
Avventura, 1952, durata: 117 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Henry King
con Gregory Peck, Susan Hayward, Ava Gardner, Hildegard Knef, Leo G. Carroll, Torin Thatcher, Ava Norring, Helene Stanley, Marcel Dalio e Vicente Gomez.
-
Final Score
Azione, Thriller, 2018, durata: 104 min
in onda alle 21:13 su 20
un film di Scott Mann
con Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Martyn Ford, Alexandra Dinu, Craig Conway, Lucy Gaskell e Ralph Brown.
-
La famiglia Addams 2
Commedia, Fantasy, 1993, durata: 94 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Barry Sonnenfeld
con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Joan Cusack, Christina Ricci, Carol Kane, Jimmy Workman, Carel Struycken, David Krumholtz, Christopher Hart, Dana Ivey, Peter MacNicol e Christine Baranski.
-
Crawl - Intrappolati
Azione, Drammatico, Horror, 2019, durata: 87 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Alexandre Aja
con Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner, Ami Metcalf e Jose Palma.
-
Appuntamento con l'amore
Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 124 min
in onda alle 21:16 su La5
un film di Garry Marshall
con Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Biel, Bradley Cooper, Eric Dane, Patrick Dempsey, Hector Elizondo, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Topher Grace, Anne Hathaway, Carter Jenkins, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Taylor Lautner, George Lopez, Shirley MacLaine, Emma Roberts, Julia Roberts e Taylor Swift.
-
Shutter Island
Drammatico, Thriller, 2010, durata: 138 min
in onda alle 21:17 su Iris
un film di Martin Scorsese
con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Max von Sydow, Jackie Earle Haley, Elias Koteas, John Carroll Lynch, Ted Levine e Christopher Denham.
-
C'era una volta il West
Western, 1968, durata: 175 min
in onda alle 21:20 su Rai 2
un film di Sergio Leone
con Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Charles Bronson, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa, Woody Strode, Jack Elam, Keenan Wynn, Frank Wolff, Lionel Stander e Al Mulock.
-
Barbarian
Horror, Thriller, 2022, durata: 102 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Zach Cregger
con Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long, Matthew Patrick Davis, Richard Brake, Kurt Braunohler e Jaymes Butler.
-
Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata
Commedia, 1971, durata: 115 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Luigi Zampa
con Alberto Sordi, Claudia Cardinale, Riccardo Garrone, Corrado Olmi, Tano Cimarosa, John Cobley, Marisa Carisi e Angelo Infanti.
-
Ultimatum alla Terra
Fantascienza, 2008, durata: 103 min
in onda alle 21:25 su Cielo
un film di Scott Derrickson
con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates, Jaden Smith, Jon Hamm, Kyle Chandler, Robert Knepper, James Hong, John Cleese, Brandon T. Jackson, Aaron Douglas e Alisen Down.
-
Il Commissario Montalbano: Una faccenda delicata
Giallo, 2016, durata: 100 min
in onda alle 21:30 su Rai 1
un film di Alberto Sironi
con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, Miriam Dalmazio, Paolo Graziosi, Lollo Franco, Sebastiano Tringali, Ileana Rigano, Liborio Natali, Alessandra Mortelliti, Rosario Lisma, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Davide Lo Verde, Ketty Governali e Giancarlo Barbara.
-
Mia moglie per finta
Commedia, Sentimentale, 2011, durata: 117 min
in onda alle 21:30 su TV8
un film di Dennis Dugan
con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker, Bailee Madison, Nick Swardson, Dave Matthews, Kevin Nealon, Heidi Montag, Minka Kelly, Rachel Dratch e Griffin Gluck.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv