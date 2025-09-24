Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 24 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 24 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

In seguito alla scomparsa di Claudia Cardinale, i palinsesti di alcuni canali potrebbero subire variazioni dell'ultimo minuto. Ci scusiamo con i nostri lettori per eventuali cambiamenti non comunicati dalle emittenti tv al momento della pubblicazione di questo articolo.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 23 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 24 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 24 Settembre 2025

Baciato dalla fortuna

Commedia, 2011, durata: 100 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Paolo Costella

con Vincenzo Salemme, Asia Argento, Nicole Grimaudo, Alessandro Gassmann, Dario Bandiera, Elena Santarelli, Isabelle Adriani e Maurizio Casagrande.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/baciato-dalla-fortuna/48155/video/?vid=7026" title="Baciato dalla fortuna: Il trailer del film">Baciato dalla fortuna: Il trailer del film</a>

Commedia, 2011, durata: 100 min un film di Paolo Costella con Vincenzo Salemme, Asia Argento, Nicole Grimaudo, Alessandro Gassmann, Dario Bandiera, Elena Santarelli, Isabelle Adriani e Maurizio Casagrande.

K-PAX - Da un altro mondo

Drammatico, Fantascienza, 2001, durata: 120 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Iain Softley

con Kevin Spacey, Jeff Bridges, Mary McCormack, Alfre Woodard, David Patrick Kelly, Saul Williams, Peter Gerety, Celia Weston, Ajay Naidu, Tracy Vilar e Melanee Murray.

Drammatico, Fantascienza, 2001, durata: 120 min un film di Iain Softley con Kevin Spacey, Jeff Bridges, Mary McCormack, Alfre Woodard, David Patrick Kelly, Saul Williams, Peter Gerety, Celia Weston, Ajay Naidu, Tracy Vilar e Melanee Murray.

Le nevi del Kilimangiaro

Avventura, 1952, durata: 117 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Henry King

con Gregory Peck, Susan Hayward, Ava Gardner, Hildegard Knef, Leo G. Carroll, Torin Thatcher, Ava Norring, Helene Stanley, Marcel Dalio e Vicente Gomez.



Final Score

Azione, Thriller, 2018, durata: 104 min

in onda alle 21:13 su 20

un film di Scott Mann

con Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Martyn Ford, Alexandra Dinu, Craig Conway, Lucy Gaskell e Ralph Brown.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/final-score/55168/video/?vid=29687" title="Final Score: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Final Score: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Azione, Thriller, 2018, durata: 104 min un film di Scott Mann con Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Martyn Ford, Alexandra Dinu, Craig Conway, Lucy Gaskell e Ralph Brown.

La famiglia Addams 2

Commedia, Fantasy, 1993, durata: 94 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Barry Sonnenfeld

con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Joan Cusack, Christina Ricci, Carol Kane, Jimmy Workman, Carel Struycken, David Krumholtz, Christopher Hart, Dana Ivey, Peter MacNicol e Christine Baranski.

Commedia, Fantasy, 1993, durata: 94 min un film di Barry Sonnenfeld con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Joan Cusack, Christina Ricci, Carol Kane, Jimmy Workman, Carel Struycken, David Krumholtz, Christopher Hart, Dana Ivey, Peter MacNicol e Christine Baranski.

Crawl - Intrappolati

Azione, Drammatico, Horror, 2019, durata: 87 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Alexandre Aja

con Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner, Ami Metcalf e Jose Palma.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/crawl-intrappolati/56143/video/?vid=31744" title="Crawl - Intrappolati: Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD">Crawl - Intrappolati: Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD</a>



Appuntamento con l'amore

Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 124 min

in onda alle 21:16 su La5

un film di Garry Marshall

con Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Biel, Bradley Cooper, Eric Dane, Patrick Dempsey, Hector Elizondo, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Topher Grace, Anne Hathaway, Carter Jenkins, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Taylor Lautner, George Lopez, Shirley MacLaine, Emma Roberts, Julia Roberts e Taylor Swift.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/appuntamento-con-l-amore/47591/video/?vid=3934" title="Appuntamento con l'amore: Il trailer del film con Julia Roberts, Anne Hathaway, Bradley Cooper e Jessica Biel">Appuntamento con l'amore: Il trailer del film con Julia Roberts, Anne Hathaway, Bradley Cooper e Jessica Biel</a>

Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 124 min un film di Garry Marshall con Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Biel, Bradley Cooper, Eric Dane, Patrick Dempsey, Hector Elizondo, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Topher Grace, Anne Hathaway, Carter Jenkins, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Taylor Lautner, George Lopez, Shirley MacLaine, Emma Roberts, Julia Roberts e Taylor Swift.

Shutter Island

Drammatico, Thriller, 2010, durata: 138 min

in onda alle 21:17 su Iris

un film di Martin Scorsese

con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Max von Sydow, Jackie Earle Haley, Elias Koteas, John Carroll Lynch, Ted Levine e Christopher Denham.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/shutter-island/1556/video/?vid=3861" title="Shutter Island: Il trailer del film di Martin Scorsese, con Leonardo Di Caprio">Shutter Island: Il trailer del film di Martin Scorsese, con Leonardo Di Caprio</a>

Drammatico, Thriller, 2010, durata: 138 min un film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Max von Sydow, Jackie Earle Haley, Elias Koteas, John Carroll Lynch, Ted Levine e Christopher Denham.

C'era una volta il West

Western, 1968, durata: 175 min

in onda alle 21:20 su Rai 2

un film di Sergio Leone

con Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Charles Bronson, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa, Woody Strode, Jack Elam, Keenan Wynn, Frank Wolff, Lionel Stander e Al Mulock.



Barbarian

Horror, Thriller, 2022, durata: 102 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Zach Cregger

con Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long, Matthew Patrick Davis, Richard Brake, Kurt Braunohler e Jaymes Butler.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/barbarian/62107/video/?vid=38756" title="Barbarian: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Barbarian: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Horror, Thriller, 2022, durata: 102 min un film di Zach Cregger con Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long, Matthew Patrick Davis, Richard Brake, Kurt Braunohler e Jaymes Butler.

Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata

Commedia, 1971, durata: 115 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Luigi Zampa

con Alberto Sordi, Claudia Cardinale, Riccardo Garrone, Corrado Olmi, Tano Cimarosa, John Cobley, Marisa Carisi e Angelo Infanti.

Commedia, 1971, durata: 115 min un film di Luigi Zampa con Alberto Sordi, Claudia Cardinale, Riccardo Garrone, Corrado Olmi, Tano Cimarosa, John Cobley, Marisa Carisi e Angelo Infanti.

Ultimatum alla Terra

Fantascienza, 2008, durata: 103 min

in onda alle 21:25 su Cielo

un film di Scott Derrickson

con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates, Jaden Smith, Jon Hamm, Kyle Chandler, Robert Knepper, James Hong, John Cleese, Brandon T. Jackson, Aaron Douglas e Alisen Down.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/ultimatum-alla-terra/1481/video/?vid=1349" title="Ultimatum alla Terra: Trailer del film con Keanu Reeves e Jennifer Connelly">Ultimatum alla Terra: Trailer del film con Keanu Reeves e Jennifer Connelly</a>



Il Commissario Montalbano: Una faccenda delicata

Giallo, 2016, durata: 100 min

in onda alle 21:30 su Rai 1

un film di Alberto Sironi

con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, Miriam Dalmazio, Paolo Graziosi, Lollo Franco, Sebastiano Tringali, Ileana Rigano, Liborio Natali, Alessandra Mortelliti, Rosario Lisma, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Davide Lo Verde, Ketty Governali e Giancarlo Barbara.

Giallo, 2016, durata: 100 min un film di Alberto Sironi con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, Miriam Dalmazio, Paolo Graziosi, Lollo Franco, Sebastiano Tringali, Ileana Rigano, Liborio Natali, Alessandra Mortelliti, Rosario Lisma, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Davide Lo Verde, Ketty Governali e Giancarlo Barbara.

Mia moglie per finta

Commedia, Sentimentale, 2011, durata: 117 min

in onda alle 21:30 su TV8

un film di Dennis Dugan

con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker, Bailee Madison, Nick Swardson, Dave Matthews, Kevin Nealon, Heidi Montag, Minka Kelly, Rachel Dratch e Griffin Gluck.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/mia-moglie-per-finta/48112/video/?vid=5953" title="Mia moglie per finta: Il trailer del film con Jennifer Aniston e Adam Sandler">Mia moglie per finta: Il trailer del film con Jennifer Aniston e Adam Sandler</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv