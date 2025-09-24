TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 24 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Mercoledì 24 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

In seguito alla scomparsa di Claudia Cardinale, i palinsesti di alcuni canali potrebbero subire variazioni dell'ultimo minuto. Ci scusiamo con i nostri lettori per eventuali cambiamenti non comunicati dalle emittenti tv al momento della pubblicazione di questo articolo.

  • Baciato dalla fortuna
    Commedia, 2011, durata: 100 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Paolo Costella
    con Vincenzo Salemme, Asia Argento, Nicole Grimaudo, Alessandro Gassmann, Dario Bandiera, Elena Santarelli, Isabelle Adriani e Maurizio Casagrande.


  • K-PAX - Da un altro mondo
    Drammatico, Fantascienza, 2001, durata: 120 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Iain Softley
    con Kevin Spacey, Jeff Bridges, Mary McCormack, Alfre Woodard, David Patrick Kelly, Saul Williams, Peter Gerety, Celia Weston, Ajay Naidu, Tracy Vilar e Melanee Murray.

  • Le nevi del Kilimangiaro
    Avventura, 1952, durata: 117 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Henry King
    con Gregory Peck, Susan Hayward, Ava Gardner, Hildegard Knef, Leo G. Carroll, Torin Thatcher, Ava Norring, Helene Stanley, Marcel Dalio e Vicente Gomez.

  • Final Score
    Azione, Thriller, 2018, durata: 104 min
    in onda alle 21:13 su 20
    un film di Scott Mann
    con Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Martyn Ford, Alexandra Dinu, Craig Conway, Lucy Gaskell e Ralph Brown.


  • La famiglia Addams 2
    Commedia, Fantasy, 1993, durata: 94 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Barry Sonnenfeld
    con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Joan Cusack, Christina Ricci, Carol Kane, Jimmy Workman, Carel Struycken, David Krumholtz, Christopher Hart, Dana Ivey, Peter MacNicol e Christine Baranski.

  • Crawl - Intrappolati
    Azione, Drammatico, Horror, 2019, durata: 87 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Alexandre Aja
    con Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner, Ami Metcalf e Jose Palma.


  • Appuntamento con l'amore
    Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 124 min
    in onda alle 21:16 su La5
    un film di Garry Marshall
    con Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Biel, Bradley Cooper, Eric Dane, Patrick Dempsey, Hector Elizondo, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Topher Grace, Anne Hathaway, Carter Jenkins, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Taylor Lautner, George Lopez, Shirley MacLaine, Emma Roberts, Julia Roberts e Taylor Swift.


  • Shutter Island
    Drammatico, Thriller, 2010, durata: 138 min
    in onda alle 21:17 su Iris
    un film di Martin Scorsese
    con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Max von Sydow, Jackie Earle Haley, Elias Koteas, John Carroll Lynch, Ted Levine e Christopher Denham.


  • C'era una volta il West
    Western, 1968, durata: 175 min
    in onda alle 21:20 su Rai 2
    un film di Sergio Leone
    con Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Charles Bronson, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa, Woody Strode, Jack Elam, Keenan Wynn, Frank Wolff, Lionel Stander e Al Mulock.

  • Barbarian
    Horror, Thriller, 2022, durata: 102 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Zach Cregger
    con Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long, Matthew Patrick Davis, Richard Brake, Kurt Braunohler e Jaymes Butler.


  • Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata
    Commedia, 1971, durata: 115 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Luigi Zampa
    con Alberto Sordi, Claudia Cardinale, Riccardo Garrone, Corrado Olmi, Tano Cimarosa, John Cobley, Marisa Carisi e Angelo Infanti.

  • Ultimatum alla Terra
    Fantascienza, 2008, durata: 103 min
    in onda alle 21:25 su Cielo
    un film di Scott Derrickson
    con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates, Jaden Smith, Jon Hamm, Kyle Chandler, Robert Knepper, James Hong, John Cleese, Brandon T. Jackson, Aaron Douglas e Alisen Down.


  • Il Commissario Montalbano: Una faccenda delicata
    Giallo, 2016, durata: 100 min
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    un film di Alberto Sironi
    con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, Miriam Dalmazio, Paolo Graziosi, Lollo Franco, Sebastiano Tringali, Ileana Rigano, Liborio Natali, Alessandra Mortelliti, Rosario Lisma, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Davide Lo Verde, Ketty Governali e Giancarlo Barbara.

  • Mia moglie per finta
    Commedia, Sentimentale, 2011, durata: 117 min
    in onda alle 21:30 su TV8
    un film di Dennis Dugan
    con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker, Bailee Madison, Nick Swardson, Dave Matthews, Kevin Nealon, Heidi Montag, Minka Kelly, Rachel Dratch e Griffin Gluck.


