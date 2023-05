Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 24 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 24 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 24 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 24 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 24 Maggio 2023

Il Diritto di Contare (Drammatico, Biografico) in onda su Rai 1 alle ore 21.30 , un film di Theodore Melfi, con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge, Glen Powell e Kimberly Quinn.



La trama del film : A seguito del successo riportato dalla Russia con il primo volo spaziale umano della storia, la NASA sente la pressione di dover raggiungere lo stesso traguardo. Siamo nel 1961, in piena Guerra Fredda, e in America vigono il patriarcato e la segregazione raziale. In questo clima ostile si inserisce la storia della matematica afroamericana Katherine Johnson e delle sue colleghe Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Le tre donne lavorano come calcolatrici per la NASA, affrontando i problemi derivanti dalle leggi a sfavore del colore della loro pelle e dall’insofferenza degli uomini verso la richiesta dei diritti femminili.

Grazie alle sue straordinarie doti di geometria analitica, Katherine viene trasferita nello Space Task Group, un’unità che lavora al viaggio spaziale dell’astronauta John Glenn, sotto le direttive di Al Harrison. Mentre Dorothy affronta il supervisore Viviana Mitchell (Kirsten Dunst), che dubita delle sue capacità per motivi razziali, e Mary cerca di affermarsi come ingegnere chiedendo di poter accedere ad un corso frequentato esclusivamente da bianchi, Katherine troverà conforto nell’amore dell’ufficiale Jim Johnson, lottando con tutte le sue forze per dimostrare quanto vale...



Il Diritto di Contare: Il trailer italiano del film - HD

(Drammatico, Biografico) , un film di Theodore Melfi, con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge, Glen Powell e Kimberly Quinn. : A seguito del successo riportato dalla Russia con il primo volo spaziale umano della storia, la NASA sente la pressione di dover raggiungere lo stesso traguardo. Siamo nel 1961, in piena Guerra Fredda, e in America vigono il patriarcato e la segregazione raziale. In questo clima ostile si inserisce la storia della matematica afroamericana Katherine Johnson e delle sue colleghe Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Le tre donne lavorano come calcolatrici per la NASA, affrontando i problemi derivanti dalle leggi a sfavore del colore della loro pelle e dall’insofferenza degli uomini verso la richiesta dei diritti femminili. Grazie alle sue straordinarie doti di geometria analitica, Katherine viene trasferita nello Space Task Group, un’unità che lavora al viaggio spaziale dell’astronauta John Glenn, sotto le direttive di Al Harrison. Mentre Dorothy affronta il supervisore Viviana Mitchell (Kirsten Dunst), che dubita delle sue capacità per motivi razziali, e Mary cerca di affermarsi come ingegnere chiedendo di poter accedere ad un corso frequentato esclusivamente da bianchi, Katherine troverà conforto nell’amore dell’ufficiale Jim Johnson, lottando con tutte le sue forze per dimostrare quanto vale...



Vacanze romane (Commedia, Sentimentale) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di William Wyler, con Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie Albert, Hartley Power, Harcourt Williams, Margaret Rawlings, Tullio Carminati, Paolo Carlini, Claudio Ermelli, Gorella Gori, Alfredo Rizzo, Laura Solari e Paola Borboni.



La trama del film : La pellicola racconta la storia della principessa Anna in visita a Roma per l’ultima parte del suo viaggio diplomatico nelle principali capitali europee. Al termine di un lungo ed estenuante incontro in ambasciata, la principessa, stanca a causa di tutti i suoi impegni reali, si abbandona a una crisi di nervi. Il medico di corte decide allora di somministrarle un sedativo affinché si riposi sufficientemente ma, prima che il sedativo faccia effetto, la principessa riesce a fuggire dal palazzo e ad addentrarsi nelle piccole vie di Roma, perdendovisi.

Poco dopo, a causa degli effetti del sedativo, viene trovata mezza addormentata da un affascinante reporter statunitense, Joe Bradley, che senza riconoscerla, decide di aiutare la fanciulla dandole ospitalità per la notte nel suo appartamento. Il giorno dopo, recandosi presso la redazione del suo giornale, Joe comprende chi sia la sua ospite e così, preso dall'entusiasmo, promette al suo capo un articolo esclusivo sulla principessa...

(Commedia, Sentimentale) , un film di William Wyler, con Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie Albert, Hartley Power, Harcourt Williams, Margaret Rawlings, Tullio Carminati, Paolo Carlini, Claudio Ermelli, Gorella Gori, Alfredo Rizzo, Laura Solari e Paola Borboni. : La pellicola racconta la storia della principessa Anna in visita a Roma per l’ultima parte del suo viaggio diplomatico nelle principali capitali europee. Al termine di un lungo ed estenuante incontro in ambasciata, la principessa, stanca a causa di tutti i suoi impegni reali, si abbandona a una crisi di nervi. Il medico di corte decide allora di somministrarle un sedativo affinché si riposi sufficientemente ma, prima che il sedativo faccia effetto, la principessa riesce a fuggire dal palazzo e ad addentrarsi nelle piccole vie di Roma, perdendovisi. Poco dopo, a causa degli effetti del sedativo, viene trovata mezza addormentata da un affascinante reporter statunitense, Joe Bradley, che senza riconoscerla, decide di aiutare la fanciulla dandole ospitalità per la notte nel suo appartamento. Il giorno dopo, recandosi presso la redazione del suo giornale, Joe comprende chi sia la sua ospite e così, preso dall'entusiasmo, promette al suo capo un articolo esclusivo sulla principessa...



Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare (Azione, Avventura, Commedia, Fantasy) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Rob Marshall, con Johnny Depp, Penélope Cruz, Ian McShane, Geoffrey Rush, Astrid Bergès-Frisbey, Gemma Ward, Richard Griffiths, Judi Dench, Stephen Graham, Keith Richards, Kevin McNally, Greg Ellis e Yuki Matsuzaki.



La trama del film : Quando un naufrago viene ritrovato al largo della costa spagnola e rivela di conoscere la posizione della Fonte della Giovinezza, Re Ferdinando VI di Spagna e Re Giorgio II d'Inghilterra vogliono essere i primi a trovare l'acqua miracolosa.

Jack Sparrow, intanto, apprende che qualcuno ha rubato la sua identità per arruolare una ciurma, e salva Gibbs dalla forca.

Barbossa, dopo aver perso la gamba e la Perla Nera, è diventato un corsaro al soldo del governo inglese e il Re gli affida il compito di conquistare la Fonte.

Dopo una rocambolesca fuga dal palazzo reale, Sparrow si reca alla locanda La figlia del Capitano per individuare l'impostore. Qui scopre che il ladro di identità è una sua ex fiamma, Angelica Teach, figlia del celebre pirata Edward 'Barbanera' Teach.

La donna lo rapisce e lo porta sulla nave del padre, la leggendaria Queen Anne's Revenge. Barbossa incarica Gibbs di condurlo alla Fonte, mentre Jack scopre che Teach vuole bere l'acqua dell'eterna giovinezza per annullare una profezia, che gli ha predetto morte certa.

Per ottenere l'immortalità, bisogna recuperare i due Calici d'Argento appartenuti a Ponce de Leon e ottenere le lacrime di una sirena. Chi berrà il bicchiere con la lacrima sarà eternamente giovane, chi berrà quello contenente solo acqua, invece, invecchierà all'istante...



Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare: Il nuovo trailer italiano

(Azione, Avventura, Commedia, Fantasy) , un film di Rob Marshall, con Johnny Depp, Penélope Cruz, Ian McShane, Geoffrey Rush, Astrid Bergès-Frisbey, Gemma Ward, Richard Griffiths, Judi Dench, Stephen Graham, Keith Richards, Kevin McNally, Greg Ellis e Yuki Matsuzaki. : Quando un naufrago viene ritrovato al largo della costa spagnola e rivela di conoscere la posizione della Fonte della Giovinezza, Re Ferdinando VI di Spagna e Re Giorgio II d'Inghilterra vogliono essere i primi a trovare l'acqua miracolosa. Jack Sparrow, intanto, apprende che qualcuno ha rubato la sua identità per arruolare una ciurma, e salva Gibbs dalla forca. Barbossa, dopo aver perso la gamba e la Perla Nera, è diventato un corsaro al soldo del governo inglese e il Re gli affida il compito di conquistare la Fonte. Dopo una rocambolesca fuga dal palazzo reale, Sparrow si reca alla locanda La figlia del Capitano per individuare l'impostore. Qui scopre che il ladro di identità è una sua ex fiamma, Angelica Teach, figlia del celebre pirata Edward 'Barbanera' Teach. La donna lo rapisce e lo porta sulla nave del padre, la leggendaria Queen Anne's Revenge. Barbossa incarica Gibbs di condurlo alla Fonte, mentre Jack scopre che Teach vuole bere l'acqua dell'eterna giovinezza per annullare una profezia, che gli ha predetto morte certa. Per ottenere l'immortalità, bisogna recuperare i due Calici d'Argento appartenuti a Ponce de Leon e ottenere le lacrime di una sirena. Chi berrà il bicchiere con la lacrima sarà eternamente giovane, chi berrà quello contenente solo acqua, invece, invecchierà all'istante...



La nuora ideale (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10, un film di Méliane Marcaggi, con Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï, Thomas Dutronc, Patrick Mille, Guillaume Bouchède, Léa Léviant, Frank Bellocq, Michel Ferracci, Jean-Philippe Ricci, Cédric Appietto, Jean-Francois Perrone, Didier Ferrari, Martin Karmann e Maud Le Guenedal.



La trama del film: Il film vede protagonista Louise, una donna di 45 che, stufa del marito traditore, parte per un fine settimana in Corsica. Ma dopo una notte di passione sfrenata con uno sconosciuto, non riesce a svegliare il partner che è morto nel sonno.

La donna viene così scambiata, dalla temibile ma amorevole madre del defunto Andréa, per la fidanzata segreta dell'uomo. Costretta a stare al gioco, Louise accetta per schivare i sospetti. Ma mentre sua "suocera" si affeziona sempre più, Louise scopre su se stessa più di quanto avesse mai pensato possibile...



La nuora ideale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv