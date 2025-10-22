Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 22 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 22 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 22 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 22 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 22 Ottobre 2025

Scuola di ladri - Parte seconda

Comico, 1987, durata: 95 min

in onda alle 22:17 su Cine34

un film di Neri Parenti

con Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno, Florence Guérin, John Richardson, Daniel Lambert e Romano Puppo.

Comico, 1987, durata: 95 min un film di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno, Florence Guérin, John Richardson, Daniel Lambert e Romano Puppo.

The Tourist

Azione, Drammatico, Thriller, 2010, durata: 103 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Florian Henckel von Donnersmarck

con Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton, Steven Berkoff, Rufus Sewell, Christian De Sica, Alessio Boni, Daniele Pecci, Nino Frassica, Neri Marcorè e Raoul Bova.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-tourist/47925/video/?vid=5035" title="The Tourist: il trailer del film con Angelina Jolie e Johnny Depp">The Tourist: il trailer del film con Angelina Jolie e Johnny Depp</a>

Azione, Drammatico, Thriller, 2010, durata: 103 min un film di Florian Henckel von Donnersmarck con Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton, Steven Berkoff, Rufus Sewell, Christian De Sica, Alessio Boni, Daniele Pecci, Nino Frassica, Neri Marcorè e Raoul Bova.

Non avere paura. Un'amicizia con Papa Wojtyla

Biografico, Drammatico, Storico, 2014, durata: 90 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Andrea Porporati

con Giorgio Pasotti, Aleksei Guskov, Claudia Pandolfi, Fabio Fulco, Ugo Dighero, Irina Pegova, Luis Molteni e Michele Cesari.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/non-avere-paura-un-amicizia-con-papa-wojtyla/67016/video/?vid=46832" title="Non Avere Paura - Un'Amicizia con Papa Wojtyla: L'incontro tra Giovanni Paolo II e Sandro Pertini in una clip ufficiale del Film">Non Avere Paura - Un'Amicizia con Papa Wojtyla: L'incontro tra Giovanni Paolo II e Sandro Pertini in una clip ufficiale del Film </a>



Romeo deve morire

Azione, Arti-marziali, Thriller, 2000, durata: 115 min

in onda alle 21:10 su 20

un film di Andrzej Bartkowiak

con Jet Li, Aaliyah, Isaiah Washington, Russell Wong, Delroy Lindo, D.B. Woodside, Henry O, Jon Kit Lee, Edoardo Ballerini, Anthony Anderson e DMX.

Azione, Arti-marziali, Thriller, 2000, durata: 115 min un film di Andrzej Bartkowiak con Jet Li, Aaliyah, Isaiah Washington, Russell Wong, Delroy Lindo, D.B. Woodside, Henry O, Jon Kit Lee, Edoardo Ballerini, Anthony Anderson e DMX.

Parto col folle

Commedia, 2010, durata: 100 min

in onda alle 21:11 su TwentySeven

un film di Todd Phillips

con Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Jamie Foxx, Juliette Lewis, Alan Arkin, Danny McBride, RZA, Matt Walsh e Brody Stevens.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/parto-col-folle/47774/video/?vid=5653" title="Parto col folle: Il nuovo trailer del film con Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis">Parto col folle: Il nuovo trailer del film con Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis</a>

Commedia, 2010, durata: 100 min un film di Todd Phillips con Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Jamie Foxx, Juliette Lewis, Alan Arkin, Danny McBride, RZA, Matt Walsh e Brody Stevens.

Crazy & Rich

Commedia, Sentimentale, 2018, durata: 120 min

in onda alle 21:15 su La5

un film di Jon M. Chu

con Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh, Gemma Chan, Lisa Lu, Awkwafina, Harry Shum Jr., Ken Jeong, Sonoya Mizuno, Chris Pang, Jimmy O. Yang, Ronny Chieng, Remy Hii e Nico Santos.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/crazy-e-rich/54813/video/?vid=29026" title="Crazy & Rich: Il Trailer Italiano del Film - HD">Crazy & Rich: Il Trailer Italiano del Film - HD</a>



The Conjuring - Per Ordine Del Diavolo

Horror, Thriller, 2021, durata: 112 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Michael Chaves

con Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard, John Noble, Eugenie Bondurant, Shannon Kook, Ronnie Gene Blevins, Keith Arthur Bolden, Steve Coulter e Ingrid Bisu.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-conjuring-per-ordine-del-diavolo/57922/video/?vid=36782" title="The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD">The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD</a>

Horror, Thriller, 2021, durata: 112 min un film di Michael Chaves con Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard, John Noble, Eugenie Bondurant, Shannon Kook, Ronnie Gene Blevins, Keith Arthur Bolden, Steve Coulter e Ingrid Bisu.

Acque Profonde

Drammatico, Erotico, Thriller, 2022, durata: 115 min

in onda alle 21:15 su La7Cinema

un film di Adrian Lyne

con Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts, Rachel Blanchard, Lil Rel Howery, Finn Wittrock, Jacob Elordi, Dash Mihok, Kristen Connolly e Jade Fernandez.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/acque-profonde-deep-water/61164/video/?vid=38200" title="Acque Profonde - Deep Water: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Acque Profonde - Deep Water: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Drammatico, Erotico, Thriller, 2022, durata: 115 min un film di Adrian Lyne con Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts, Rachel Blanchard, Lil Rel Howery, Finn Wittrock, Jacob Elordi, Dash Mihok, Kristen Connolly e Jade Fernandez.

The Life of David Gale

Drammatico, Thriller, 2003, durata: 130 min

in onda alle 21:16 su Iris

un film di Alan Parker

con Kevin Spacey, Kate Winslet, Laura Linney, Gabriel Mann, Rhona Mitra, Leon Rippy, Matt Craven, Jim Beaver, Melissa McCarthy e Elizabeth Gast.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-life-of-david-gale/40578/video/?vid=34877" title="The life of David Gale: Trailer Italiano Ufficiale del Film">The life of David Gale: Trailer Italiano Ufficiale del Film</a>



L'ira di Becky

Azione, Horror, Thriller, 2023, durata: 84 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Matt Angel e Suzanne Coote

con Lulu Wilson, Seann William Scott, Denise Burse, Jill Larson, Michael Sirow, Aaron Dalla Villa, Matt Angel, Courtney Gains e Kate Siegel.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/l-ira-di-becky/67298/video/?vid=47264" title="L'Ira di Becky: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">L'Ira di Becky: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Azione, Horror, Thriller, 2023, durata: 84 min un film di Matt Angel e Suzanne Coote con Lulu Wilson, Seann William Scott, Denise Burse, Jill Larson, Michael Sirow, Aaron Dalla Villa, Matt Angel, Courtney Gains e Kate Siegel.

Bruce Lee La Grande Sfida

Azione, Biografico, Drammatico, 2016, durata: 95 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di George Nolfi

con Philip Ng, Yu Xia, Billy Magnussen, Terry Chen, Ron Yuan, Jingjing Qu e Simon Yin.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/bruce-lee-la-grande-sfida/55170/video/?vid=29692" title="Bruce Lee - La grande sfida: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Bruce Lee - La grande sfida: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Azione, Biografico, Drammatico, 2016, durata: 95 min un film di George Nolfi con Philip Ng, Yu Xia, Billy Magnussen, Terry Chen, Ron Yuan, Jingjing Qu e Simon Yin.

The Legend of Tarzan

Azione, Avventura, 2016, durata: 109 min

in onda alle 21:24 su Italia 1

un film di David Yates

con Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Djimon Hounsou, Jim Broadbent, Casper Crump, John Hurt, Simon Russell Beale, Osy Ikhile e Ella Purnell.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-legend-of-tarzan/51158/video/?vid=23165" title="The Legend of Tarzan: Il nuovo trailer italiano ufficiale - HD">The Legend of Tarzan: Il nuovo trailer italiano ufficiale - HD</a>



Il Commissario Montalbano: Un diario del '43

Giallo, 2019, durata: 100 min

in onda alle 21:30 su Rai 1

un film di Alberto Sironi

con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, Roberta Caronia, Giulio Corso, Fabrizio Ferracane, Silvio Laviano, Nellina Laganà, Selene Caramazza e Nino D'Agata.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-commissario-montalbano-un-diario-del-43/56033/video/?vid=31075" title="Il Commissario Montalbano: Un Diario del '43: Clip Ufficiale del Film con Luca Zingaretti e Peppino Mazzotta -HD">Il Commissario Montalbano: Un Diario del '43: Clip Ufficiale del Film con Luca Zingaretti e Peppino Mazzotta -HD</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv