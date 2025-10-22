Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 22 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Mercoledì 22 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 22 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 22 Ottobre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 22 Ottobre 2025
-
Scuola di ladri - Parte seconda
Comico, 1987, durata: 95 min
in onda alle 22:17 su Cine34
un film di Neri Parenti
con Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno, Florence Guérin, John Richardson, Daniel Lambert e Romano Puppo.
-
The Tourist
Azione, Drammatico, Thriller, 2010, durata: 103 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Florian Henckel von Donnersmarck
con Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton, Steven Berkoff, Rufus Sewell, Christian De Sica, Alessio Boni, Daniele Pecci, Nino Frassica, Neri Marcorè e Raoul Bova.
-
Non avere paura. Un'amicizia con Papa Wojtyla
Biografico, Drammatico, Storico, 2014, durata: 90 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Andrea Porporati
con Giorgio Pasotti, Aleksei Guskov, Claudia Pandolfi, Fabio Fulco, Ugo Dighero, Irina Pegova, Luis Molteni e Michele Cesari.
-
Romeo deve morire
Azione, Arti-marziali, Thriller, 2000, durata: 115 min
in onda alle 21:10 su 20
un film di Andrzej Bartkowiak
con Jet Li, Aaliyah, Isaiah Washington, Russell Wong, Delroy Lindo, D.B. Woodside, Henry O, Jon Kit Lee, Edoardo Ballerini, Anthony Anderson e DMX.
-
Parto col folle
Commedia, 2010, durata: 100 min
in onda alle 21:11 su TwentySeven
un film di Todd Phillips
con Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Jamie Foxx, Juliette Lewis, Alan Arkin, Danny McBride, RZA, Matt Walsh e Brody Stevens.
-
Crazy & Rich
Commedia, Sentimentale, 2018, durata: 120 min
in onda alle 21:15 su La5
un film di Jon M. Chu
con Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh, Gemma Chan, Lisa Lu, Awkwafina, Harry Shum Jr., Ken Jeong, Sonoya Mizuno, Chris Pang, Jimmy O. Yang, Ronny Chieng, Remy Hii e Nico Santos.
-
The Conjuring - Per Ordine Del Diavolo
Horror, Thriller, 2021, durata: 112 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Michael Chaves
con Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard, John Noble, Eugenie Bondurant, Shannon Kook, Ronnie Gene Blevins, Keith Arthur Bolden, Steve Coulter e Ingrid Bisu.
-
Acque Profonde
Drammatico, Erotico, Thriller, 2022, durata: 115 min
in onda alle 21:15 su La7Cinema
un film di Adrian Lyne
con Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts, Rachel Blanchard, Lil Rel Howery, Finn Wittrock, Jacob Elordi, Dash Mihok, Kristen Connolly e Jade Fernandez.
-
The Life of David Gale
Drammatico, Thriller, 2003, durata: 130 min
in onda alle 21:16 su Iris
un film di Alan Parker
con Kevin Spacey, Kate Winslet, Laura Linney, Gabriel Mann, Rhona Mitra, Leon Rippy, Matt Craven, Jim Beaver, Melissa McCarthy e Elizabeth Gast.
-
L'ira di Becky
Azione, Horror, Thriller, 2023, durata: 84 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Matt Angel e Suzanne Coote
con Lulu Wilson, Seann William Scott, Denise Burse, Jill Larson, Michael Sirow, Aaron Dalla Villa, Matt Angel, Courtney Gains e Kate Siegel.
-
Bruce Lee La Grande Sfida
Azione, Biografico, Drammatico, 2016, durata: 95 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di George Nolfi
con Philip Ng, Yu Xia, Billy Magnussen, Terry Chen, Ron Yuan, Jingjing Qu e Simon Yin.
-
The Legend of Tarzan
Azione, Avventura, 2016, durata: 109 min
in onda alle 21:24 su Italia 1
un film di David Yates
con Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Djimon Hounsou, Jim Broadbent, Casper Crump, John Hurt, Simon Russell Beale, Osy Ikhile e Ella Purnell.
-
Il Commissario Montalbano: Un diario del '43
Giallo, 2019, durata: 100 min
in onda alle 21:30 su Rai 1
un film di Alberto Sironi
con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, Roberta Caronia, Giulio Corso, Fabrizio Ferracane, Silvio Laviano, Nellina Laganà, Selene Caramazza e Nino D'Agata.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv