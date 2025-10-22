TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 22 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Mercoledì 22 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 22 Ottobre, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 22 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 22 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 22 Ottobre 2025

  • Scuola di ladri - Parte seconda
    Comico, 1987, durata: 95 min
    in onda alle 22:17 su Cine34
    un film di Neri Parenti
    con Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno, Florence Guérin, John Richardson, Daniel Lambert e Romano Puppo.

  • The Tourist
    Azione, Drammatico, Thriller, 2010, durata: 103 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Florian Henckel von Donnersmarck
    con Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton, Steven Berkoff, Rufus Sewell, Christian De Sica, Alessio Boni, Daniele Pecci, Nino Frassica, Neri Marcorè e Raoul Bova.


  • Non avere paura. Un'amicizia con Papa Wojtyla
    Biografico, Drammatico, Storico, 2014, durata: 90 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Andrea Porporati
    con Giorgio Pasotti, Aleksei Guskov, Claudia Pandolfi, Fabio Fulco, Ugo Dighero, Irina Pegova, Luis Molteni e Michele Cesari.


  • Romeo deve morire
    Azione, Arti-marziali, Thriller, 2000, durata: 115 min
    in onda alle 21:10 su 20
    un film di Andrzej Bartkowiak
    con Jet Li, Aaliyah, Isaiah Washington, Russell Wong, Delroy Lindo, D.B. Woodside, Henry O, Jon Kit Lee, Edoardo Ballerini, Anthony Anderson e DMX.

  • Parto col folle
    Commedia, 2010, durata: 100 min
    in onda alle 21:11 su TwentySeven
    un film di Todd Phillips
    con Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Jamie Foxx, Juliette Lewis, Alan Arkin, Danny McBride, RZA, Matt Walsh e Brody Stevens.


  • Crazy & Rich
    Commedia, Sentimentale, 2018, durata: 120 min
    in onda alle 21:15 su La5
    un film di Jon M. Chu
    con Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh, Gemma Chan, Lisa Lu, Awkwafina, Harry Shum Jr., Ken Jeong, Sonoya Mizuno, Chris Pang, Jimmy O. Yang, Ronny Chieng, Remy Hii e Nico Santos.


  • The Conjuring - Per Ordine Del Diavolo
    Horror, Thriller, 2021, durata: 112 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Michael Chaves
    con Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard, John Noble, Eugenie Bondurant, Shannon Kook, Ronnie Gene Blevins, Keith Arthur Bolden, Steve Coulter e Ingrid Bisu.


  • Acque Profonde
    Drammatico, Erotico, Thriller, 2022, durata: 115 min
    in onda alle 21:15 su La7Cinema
    un film di Adrian Lyne
    con Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts, Rachel Blanchard, Lil Rel Howery, Finn Wittrock, Jacob Elordi, Dash Mihok, Kristen Connolly e Jade Fernandez.


  • The Life of David Gale
    Drammatico, Thriller, 2003, durata: 130 min
    in onda alle 21:16 su Iris
    un film di Alan Parker
    con Kevin Spacey, Kate Winslet, Laura Linney, Gabriel Mann, Rhona Mitra, Leon Rippy, Matt Craven, Jim Beaver, Melissa McCarthy e Elizabeth Gast.


  • L'ira di Becky
    Azione, Horror, Thriller, 2023, durata: 84 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Matt Angel e Suzanne Coote
    con Lulu Wilson, Seann William Scott, Denise Burse, Jill Larson, Michael Sirow, Aaron Dalla Villa, Matt Angel, Courtney Gains e Kate Siegel.


  • Bruce Lee La Grande Sfida
    Azione, Biografico, Drammatico, 2016, durata: 95 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di George Nolfi
    con Philip Ng, Yu Xia, Billy Magnussen, Terry Chen, Ron Yuan, Jingjing Qu e Simon Yin.


  • The Legend of Tarzan
    Azione, Avventura, 2016, durata: 109 min
    in onda alle 21:24 su Italia 1
    un film di David Yates
    con Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Djimon Hounsou, Jim Broadbent, Casper Crump, John Hurt, Simon Russell Beale, Osy Ikhile e Ella Purnell.


  • Il Commissario Montalbano: Un diario del '43
    Giallo, 2019, durata: 100 min
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    un film di Alberto Sironi
    con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, Roberta Caronia, Giulio Corso, Fabrizio Ferracane, Silvio Laviano, Nellina Laganà, Selene Caramazza e Nino D'Agata.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

