Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 21 Giugno, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Mercoledì 21 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 21 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 21 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 21 Giugno 2023

Green Book (Drammatico, Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Peter Farrelly, con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Don Stark, P.J. Byrne, Sebastian Maniscalco, Brian Stepanek e Nick Vallelonga.



La trama del film : Il film racconta del buttafuori Tony Lip (Viggo Mortensen), un italoamericano con un'educazione piuttosto sommaria che nel 1962 venne assunto come autista da Don Shirley (Mahershala Ali), uno dei pianisti jazz più famosi al mondo. Lo scopo? Guidarlo da New York fino agli stati del Sud, in posti dove i diritti civili degli afroamericani sono ben lontani dall'essere legittimamente acquisiti.

Shirley si affida per il viaggio al libro Negro Motorist Green Book: una mappa di motel, ristoranti e pompe di benzina in cui anche gli afroamericani sono ben accolti. Dovendosi confrontare con il razzismo ma anche l'umanità delle persone che incontrano, Lip e Shirley impareranno prima di tutto a conoscersi e rispettarsi a vicenda...



Green Book: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Sherlock Holmes (Giallo) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan, Kelly Reilly, James Fox, Hans Matheson, Robert Stone, William Hope, Robert Maillet, David Garrick, William Houston e Terry Taplin.



La trama del film : Sherlock Holmes, e il suo partner il Dr. John Watson sono sulla tracce di un uomo che concludeva riti di magia nera con l’uccisione di giovani donne. I due, riuscendo a interrompere un rito prima dell’omicidio, scoprono che il celebrante è Lord Blackwood e con l’aiuto e l’intervento dell'ispettore Lestrade e della polizia lo catturano e lo arrestano. Tre mesi dopo, Watson è fidanzato con Mary Morstan e si trasferisce da Baker Street 221B, dove viveva con Holmes, non vedendo l'ora di non dover più affrontare le sue eccentricità.

Nel frattempo, Blackwood, che è stato condannato alla pena capitale tramite impiccagione, chiede di vedere Holmes, avvertendolo di altre tre morti inarrestabili che causeranno grandi cambiamenti nel mondo...



Sherlock Holmes: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

L'incredibile storia di Winter il delfino (Family) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Charles Martin Smith, con Morgan Freeman, Ashley Judd, Kris Kristofferson, Harry Connick Jr., Ray McKinnon, Nathan Gamble, Rus Blackwell, Marc Macaulay, Frances Sternhagen, Jim Fitzpatrick, Austin Stowell, Richard Libertini e Mike Pniewski.



La trama del film : Il film racconta la storia di Sawyer Nelson, un ragazzino che passa le sue giornate in bicicletta lungo la spiaggia. Un giorno si accorge che sulla riva c'è qualcosa: un delfino è rimasto impigliato in una trappola per granchi. L'animale è ferito e ha bisogno di essere soccorso. A occuparsene è il Clay Haskett, che dirige il Clearwater Marine Hospital. Sua figlia Hazel decide di chiamare il mammifero Winter. Quando Sawyer chiede di poterlo vedere, il dottore è restio perché sa che il ragazzo non è stato educato a interagire con questo tipo di animali. Winter, tuttavia, sembra davvero felice di vederlo e questo toglie ogni dubbio ad Haskett che acconsente alle visite. Il ragazzino, però, si fa prendere la mano e, anziché recarsi alla scuola estiva, preferisce andare a trovare il delfino tutti i giorni. Sebbene Lorraine, sua madre, non prenda affatto bene la sua condotta, capisce che questa nuova amicizia influisce positivamente su suo figlio e così accetta di fargli fare volontariato presso il Clearwater Marine Hospital. Tutto si complica quando a Winter devono amputare la coda. È allora che Sawyer chiede aiuto al dottor McCarthy (Morgan Freeman) che ha un'idea folle ma geniale...



L'incredibile storia di Winter il delfino: Il trailer italiano del film

Confessione finale (Drammatico) in onda su Warner TV alle ore 21.30, un film di Keith Gordon, con Nick Nolte, Alan Arkin, Bernard Behrens, Frankie Faison, Kirsten Dunst, Zach Grenier, Arye Gross, Sheryl Lee, Gerard Parkes, Norman Rodway, Vlasta Vrana e Anna Berger.



La trama del film: Berlino 1939. Howard J. Campbell è un drammaturgo americano molto amato in Germania, felicemente sposato ad un affascinante donna tedesca e ben introdotto nelle alte sfere militari e politiche del potere nazista. In virtù di questa invidiabile copertura, un misterioso emissario del servizio segreto statunitense lo convince a diventare una quinta colonna all'interno del quartiere generale nemico. Votato interamente a questa missione, Campbell accetta di essere strumentalizzato dal regime nazista come alfiere di una nuova America ariana e, contemporaneamente, di pagare in patria lo scotto di una campagna che lo bolla come traditore...Rientrato oltre Atlantico a guerra finita, dopo essere miracolosamente scampato alla morte nella disfatta del potere hitleriano, dovrà fare i conti con questa nuova ingombrante immagine pubblica: stretto in una morsa ossessiva tra chi continua a bollarlo dei crimini di guerra nazisti e chi tende a innalzarlo ad alfiere dei bei vecchi tempi andati...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

Benvenuti a Zombieland (Horror, Commedia) in onda alle 22.50 su Rai 4 , un film di Ruben Fleischer, con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Amber Heard, Bill Murray, Emma Stone, Abigail Breslin e Derek Graf.

Oedipus Orca (Drammatico, Erotico) in onda alle 22.55 su Cine34 , un film di Eriprando Visconti, con Rena Niehaus, Gabriele Ferzetti, Michele Placido, Carmen Scarpitta, Miguel Bosé e Piero Faggioni.

Elf (Commedia) in onda alle 23.10 su TwentySeven , un film di Jon Favreau, con Will Ferrell, James Caan, Edward Asner, Patrick Baynham, Jane Bradbury, Annie Brebner, Zooey Deschanel, Artie Lange e Claire Lautier.

Iago (Commedia, Sentimentale) in onda alle 23.20 su La5 , un film di Volfango De Biasi, con Laura Chiatti, Nicolas Vaporidis, Aurelien Gaya, Lorenzo Gleijeses, Fabio Ghidoni, Giulia Steigerwalt, Luana Rossetti e Dioume Mamadou.



Iago: Il trailer del film con Laura Chiatti e Nicolas Vaporidis

Superman Returns (Azione, Fantasy) in onda alle 23.30 su 20 , un film di Bryan Singer, con Brandon Routh, Kevin Spacey, Kate Bosworth, James Marsden, Frank Langella, Sam Huntington, Eva Marie Saint, Parker Posey, Kal Penn, Stephan Bender, Tristan Lake Leabu, Noel Neill, Vincent Stone, Rob Flanagan, Paul Shedlowich, Warwick Young, David Fabrizio e Peta Wilson.

Simone (Azione, Thriller, Drammatico) in onda alle 23.45 su Iris, un film di Andrew Niccol, con Al Pacino, Catherine Keener, Winona Ryder, Rachel Roberts, Tony Crane, Evan Rachel Wood, Pruitt Taylor Vince, Jay Mohr, Jason Schwartzman, Jeffrey Pierce, Stanley Anderson, Daniel von Bargen, Elias Koteas, Chris Coppola e Rebecca Romijn

