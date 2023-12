Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 20 Dicembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 20 Dicembre 2023

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 20 Dicembre 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 20 Dicembre 2023.

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Mercoledì 20 Dicembre 2023

Un mondo perfetto (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Clint Eastwood, con Kevin Costner, Clint Eastwood, Laura Dern, T. J. Lowther, Keith Szarabajka, Mark Voges, Christopher Regan Ammons, Elizabeth Ruscio, Bradley Whitford, Jay Whiteaker, Gary Moody, Bruce McGill, Ray McKinnon e Taylor Suzanna McBride.



La trama del film : I detenuti Butch Haynes e Terry Pugh trovano una via per fuggire dalla prigione di Huntsville, Texas. Rubata l'automobile di un poliziotto preso in ostaggio, lo costringono a fargli da autista per superare i controlli delle guardie all'ingresso.

Al mattino presto, sparito il secondino, i due arrivano in città e si mettono alla ricerca di un'altra macchina da rubare. Il rude e violento Terry s'introduce però all'interno di un appartamento all'insaputa di Butch, dove prende di forza una madre intenta a preparare la colazione per i suoi figli. Inizia a molestarla, ma per fortuna il vicino di casa vede la scena e chiama la polizia.

Attirato dal rumore, Philip, il figlio di otto anni, rimane impietrito sulla soglia della cucina. Butch, notando qualcosa di strano, raggiunge il compare e vedendolo intenzionato a colpire la donna, gli sferra un calcio. Intanto in lontananza si sentono le sirene della polizia, così i due evasi decidono di prendere in ostaggio il piccolo...

Che cosa è successo tra mio padre e tua madre? (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Billy Wilder, con Jack Lemmon, Juliette Mills, Clive Revill, Edward Andrews, Gianfranco Barra, Franco Angrisano, Pippo Franco, Franco Acampora, Giselda Castrini, Raffaele Mottola, Lino Coletta e Harry Raymon.



La trama del film : Wendell Ambruster junior, un industriale di 42 anni, si reca sull'isola d'Ischia per ritirare il corpo del padre, Wendell Ambruster senior, morto in un incidente, e portarlo in America dove si sta preparando un grandioso funerale. Durante il viaggio e poi ad Ischia incontra Pamela Piggott, una londinese, venuta a prendere il cadavere della madre, Catherine, che è stata per anni, senza che nessuno lo sapesse, l'amante di Wendell senior e che è morta con lui...

Habemus Papam (Commedia, Drammatico) in onda su La7 alle ore 21.15 , un film di Nanni Moretti, con Nanni Moretti, Michel Piccoli, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, Margherita Buy, Franco Graziosi, Cecilia Dazzi, Leonardo Della Bianca, Camillo Milli, Roberto Nobile, Gianluca Gobbi, Manuela Mandracchia, Rossana Mortara, Teco Celio, Roberto De Francesco, Camilla Ridolfi, Lucia Mascino, Ulrich Von Dobschutz, Giovanni Ludeno, Francesco Lagi, Harold Bradley, Francesco Brandi e Leonardo Maddalena.



La trama del film : Il film si apre con la morte del Santo Padre e il conclave per eleggere il nuovo Papa. Dopo alcune fumate nere, viene finalmente nominato pontefice il cardinale Melville. Tuttavia, il giorno della proclamazione, mentre i fedeli sono in attesa nella piazza di San Pietro, il religioso va improvvisamente nel panico e fugge, interrompendo l’annuncio ufficiale della sua nomina.

Sorpresi dall’inaspettata reazione, i membri del conclave si trovano bloccati all’interno della Santa Sede, in quanto - secondo il diritto canonico - finché il Papa non si affaccia al balcone per mostrarsi ai fedeli, la cerimonia non può dirsi conclusa e cardinali elettori non possono uscire dal Vaticano.

Per venire a capo della crisi esistenziale che sembra aver colpito il cardinale Melville, viene chiamato in aiuto lo psicologo Brezzi. Dopo qualche infruttuosa seduta analitica, il dottore consiglia al Papa di recarsi da uno psicoanalista che non conosca la sua vera identità, indirizzandolo allo studio della sua ex moglie, anch’essa psicologa.

Dopo la prima seduta - in cui il religioso si spaccia per un attore - il pontefice si dà alla fuga, seminando la sua scorta di sicurezza. Nel frattempo i cardinali e il dottor Brezzi, ignari della situazione e rinchiusi nella Santa Sede, passano il tempo giocando a un torneo di pallavolo...



Habemus Papam: Il trailer ufficiale del film di Nanni Moretti

La banda dei Babbi Natale (Commedia) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Paolo Genovese, con Aldo, Giovanni, Giacomo, Angela Finocchiaro, Silvana Fallisi, Lucia Ocone, Antonia Liskova, Giorgio Colangeli, Giovanni Esposito, Massimo Popolizio, Cochi Ponzoni, Sara D'Amario e Remo Remotti.



La trama del film : Il film segue le vicende di Aldo, Giovanni e Giacomo, tre amici inseparabili che hanno formato una squadra di bocce, i The Charlatans. Aldo, sebbene sia un ottimo cuoco, è un fannullone mantenuto dalla sua fidanzata Monica e spende il poco denaro che ha alle corse dei cavalli. Quando per pagare un debito di gioco arriva a vendere un prezioso oggetto appartenente alla nonna della compagna, questa lo caccia via. È costretto a trasferirsi da Giacomo, chirurgo ormai vedovo da tempo, che non riesce però a dimenticare sua moglie Aurora. Giovanni, infine, è un veterinario sposato con Marta, ma in procinto di convolare a nozze con la sua amante. La notte di Natale, i tre vengono arrestati in un appartamento nel quale sembra stia avvenendo una rapina. In questura ad aspettarli c'è il commissario Irene Bestetti, che li accusa di far parte della famigerata Banda dei Babbi Natale, che nell'ultima settimana ha già svuotato otto case. Loro naturalmente dicono di essere innocenti e provano a spiegare come si sono ritrovati lì proprio in quel momento...



La banda dei Babbi Natale: Il trailer del film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Gretel e Hansel (Horror, Fantasy) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Oz Perkins, con Sophia Lillis, Sammy Leakey, Charles Babalola, Alice Krige, Ian Kenny, Abdul Alshareef, Jessica De Gouw e Beatrix Perkins.



La trama del film : Il film è ambientato nella Germania medievale devastata dalla miseria e dalla carestia. Un giorno la giovane Gretel e il fratellino Hansel vengono cacciati di casa dalla madre, che non può più provvedere a loro a causa della povertà dilagante. La ragazza decide di addentrarsi nell'oscuro bosco insieme al fratello alla disperata ricerca di cibo, riparo e lavoro, ma non sa che la foresta è piena di insidie e pericoli mortali. Fortunatamente accorre in loro aiuto un cacciatore, che li aiuterà a superare i primi ostacoli che la folta boscaglia presenterà ai due fratelli. Ma mentre sono alla ricerca di cibo nel bosco, incappano in una casa che emana profumo di dolci appena sfornati. Qui abita un'anziana donna, Holda, che offre ai due pasti, un posto per dormire in cambio di aiuto nei lavori di casa.

Speranzosi di aver finalmente trovato rifugio grazie alla bontà della gentile vecchina, Hansel e Gretel decidono di restare insieme alla generosa donna. Mentre il bambino è libero di uscire di casa e si gode il suo tempo là dove può mangiare senza limiti, Gretel inizia a essere insospettita dal comportamento di Holda. La ragazza inizia ad avere anche alcune visioni e a udire voci di bambini che la mettono in guardia, ma si sveglia sempre prima di riuscire a capire cosa stia accadendo. I suoi sospetti e i suoi timori, però, si riveleranno fondati, quando scoprirà che dietro la gentile anziana si nasconde, in verità, il seme del male...



Gretel e Hansel: Il Trailer Italiano Ufficiale in anteprima del Film - HD

Mortdecai (Azione, Commedia) in onda su Warner TV alle ore 21.30, un film di David Koepp, con Johnny Depp, Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow, Olivia Munn, Paul Bettany, Jeff Goldblum, Oliver Platt e Michael Byrne.



La trama del film: Il film vede protagonista Johnny Depp nel ruolo brillante e carismatico di un ricco mercante d'arte, il Signor Charlie Mortdecai. Gestire un branco di russi inferociti, i servizi segreti inglesi, una moglie dalle gambe chilometriche ed un terrorista internazionale non sarà cosa facile. Ma Charlie Mortdecai ci riuscirà. In giro per il mondo, armato solo del suo fascino e della sua bellezza, Charlie intraprenderà una corsa contro il tempo per riuscire a recuperare un dipinto rubato, che si dice contenga il codice per accedere ad un conto bancario in cui era stato depositato l'oro dei Nazisti. Innamorato della sua incantevole moglie, interpretata da Gwyneth Paltrow, ma anche del lusso più sfrenato, del brandy e dei suoi baffi, Charlie Mortdecai non si fermerà davanti a nulla pur di ottenere quello che vuole...



Mortdecai: Full trailer Italiano

