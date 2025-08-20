Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 20 Agosto, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 20 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 20 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 20 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 20 Agosto 2025

Anni '60

Genere, anno, durata: Commedia, 1999, 360 min

in onda alle 21 su Cine34

un film di Carlo Vanzina, con Ezio Greggio, Jerry Calà, Maurizio Mattioli, Teri Ann Linn, Brando De Sica, Adriana Russo, Sergio Solli, Maria Paiato, Laura Valci, Gea Martire, Manuela Arcuri, Cristiana Capotondi, Mercedes Mabrus, Gian, Filippo Sandon, Nini Salerno e Gabriella Giorgelli.

After the Sunset

Genere, anno, durata: Azione, Avventura, 2004, 97 min

in onda alle 21:09 su 20

un film di Brett Ratner, con Pierce Brosnan, Salma Hayek, Woody Harrelson, Don Cheadle, Naomie Harris, Chris Penn, Russell Hornsby, Troy Garity, Shaquille O'Neal, Gary Payton, Karl Malone, Lisa Thornhill, Kate Walsh, Tom McGowan, Joel McKinnon Miller, Rachael Harris, Alan Dale, Jeff Garlin, Anthony Reynolds, Leshay N. Tomlinson, Shakara Ledard, Kirk B.R. Woller, Audrey Quock, Robert Curtis Brown, Gianni Russo, Mykelti Williamson, Obba Babatundé, Edward Norton, Mark Moses, Rex Linn, Dyan Cannon e Paul Benedict.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/after-the-sunset/1294/video/?vid=33659" title="After the Sunset: Il Trailer Ufficiale del Film">After the Sunset: Il Trailer Ufficiale del Film</a>

Genere, anno, durata: Azione, Avventura, 2004, 97 min un film di Brett Ratner, con Pierce Brosnan, Salma Hayek, Woody Harrelson, Don Cheadle, Naomie Harris, Chris Penn, Russell Hornsby, Troy Garity, Shaquille O'Neal, Gary Payton, Karl Malone, Lisa Thornhill, Kate Walsh, Tom McGowan, Joel McKinnon Miller, Rachael Harris, Alan Dale, Jeff Garlin, Anthony Reynolds, Leshay N. Tomlinson, Shakara Ledard, Kirk B.R. Woller, Audrey Quock, Robert Curtis Brown, Gianni Russo, Mykelti Williamson, Obba Babatundé, Edward Norton, Mark Moses, Rex Linn, Dyan Cannon e Paul Benedict.

Palermo - Milano solo andata

Genere, anno, durata: Drammatico, 1995, 107 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Claudio Fragasso, con Giancarlo Giannini, Stefania Sandrelli, Raoul Bova, Ricky Memphis, Romina Mondello, Tony Sperandeo, Francesco Benigno, Valerio Mastandrea, Rosalinda Celentano, Paolo Calissano, Stefania Rocca e Pasquale Anselmo.

Something New

Genere, anno, durata: Commedia, Drammatico, Romantico, 2006, 99 min

in onda alle 21:10 su La 5

un film di Sanaa Hamri, con Sanaa Lathan, Simon Baker, Katharine Towne, Stanley Desantis, K.C. Clyde, Wendy Raquel Robinson, Golden Brooks, Taraji P. Henson, Marcus Brown, Russell Hornsby, Alfre Woodard, Mike Epps, Lee Garlington, Tonita Castro, Matt Malloy, Earl Billings, David Monahan e Donald Faison.

Genere, anno, durata: Commedia, Drammatico, Romantico, 2006, 99 min un film di Sanaa Hamri, con Sanaa Lathan, Simon Baker, Katharine Towne, Stanley Desantis, K.C. Clyde, Wendy Raquel Robinson, Golden Brooks, Taraji P. Henson, Marcus Brown, Russell Hornsby, Alfre Woodard, Mike Epps, Lee Garlington, Tonita Castro, Matt Malloy, Earl Billings, David Monahan e Donald Faison.

Rebecca - La prima moglie

Genere, anno, durata: Drammatico, Sentimentale, Thriller, 1940, 130 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Alfred Hitchcock, con Laurence Olivier, Joan Fontaine, George Sanders, Judith Anderson, Gladys Cooper, Nigel Bruce, Leonard Carey, Leo G. Carroll, Melville Cooper, Reginald Denny, Edward Fielding, Lumsden Hare, Forrester Harvey, Philip Winter, C. Aubrey Smith, Florence Bets.

Genere, anno, durata: Drammatico, Sentimentale, Thriller, 1940, 130 min un film di Alfred Hitchcock, con Laurence Olivier, Joan Fontaine, George Sanders, Judith Anderson, Gladys Cooper, Nigel Bruce, Leonard Carey, Leo G. Carroll, Melville Cooper, Reginald Denny, Edward Fielding, Lumsden Hare, Forrester Harvey, Philip Winter, C. Aubrey Smith, Florence Bets.

Guardians of the Tomb

Genere, anno, durata: Azione, Avventura, Horror, 2018, 97 min

in onda alle 21:14 su Italia 2

un film di Kimble Rendall, con Bingbing Li, Kellan Lutz, Kelsey Grammer, Chun Wu, Shane Jacobson, Stef Dawson e Jason Chong.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/guardians-of-the-tomb/66469/video/?vid=45894" title="Guardians of the Tomb: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Guardians of the Tomb: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Nancy Drew e il passaggio segreto

Genere, anno, durata: Commedia, Family, Poliziesco, 2019, 89 min

in onda alle 21:14 su Twentyseven

un film di Katt Shea, con Sophia Lillis, Zoe Renee, Mackenzie Graham, Andrea Anders, Laura Wiggins, Sam Trammell, Linda Lavin, Jon Briddell, Jesse C. Boyd, Evan Castelloe, Josh Daugherty e Jay DeVon Johnson.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/nancy-drew-e-il-passaggio-segreto/67645/video/?vid=47774" title="Nancy Drew e il Passaggio Segreto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Nancy Drew e il Passaggio Segreto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Genere, anno, durata: Commedia, Family, Poliziesco, 2019, 89 min un film di Katt Shea, con Sophia Lillis, Zoe Renee, Mackenzie Graham, Andrea Anders, Laura Wiggins, Sam Trammell, Linda Lavin, Jon Briddell, Jesse C. Boyd, Evan Castelloe, Josh Daugherty e Jay DeVon Johnson.

Proposta indecente

Genere, anno, durata: Drammatico, Thriller, 1993, 118 min

in onda alle 21:15 su Iris

un film di Adrian Lyne, con Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson, Oliver Platt e Seymour Cassel.

Un americano a Roma

Genere, anno, durata: Commedia, 1954, 94 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Steno, con Alberto Sordi, Maria Pia Casilio, Ilsa Peterson, Anita Durante, Giulio Calì, Galeazzo Benti, Carlo Delle Piane, Rocco D'Assunta, Ivy Nicholson, Charles Fawcett, Leopoldo Trieste, Carlo Mazzarella, Vincenzo Talarico, Ignazio Leone, Pina Gallini, Ciccio Barbi, Ursula Andress, Archibald Layall, Gustavo Giorgi, Marcello Giorda, Salvo Libassi, Amalia Pellegrini, Tecla Scarano, Sue Ellen Blake e Luigi Giacosi.

Genere, anno, durata: Commedia, 1954, 94 min un film di Steno, con Alberto Sordi, Maria Pia Casilio, Ilsa Peterson, Anita Durante, Giulio Calì, Galeazzo Benti, Carlo Delle Piane, Rocco D'Assunta, Ivy Nicholson, Charles Fawcett, Leopoldo Trieste, Carlo Mazzarella, Vincenzo Talarico, Ignazio Leone, Pina Gallini, Ciccio Barbi, Ursula Andress, Archibald Layall, Gustavo Giorgi, Marcello Giorda, Salvo Libassi, Amalia Pellegrini, Tecla Scarano, Sue Ellen Blake e Luigi Giacosi.

Il tempo delle mele

Genere, anno, durata: Commedia, Sentimentale, 1981, 110 min

in onda alle 21:30 su TV8

un film di Claude Pinoteau, con Sophie Marceau, Brigitte Fossey, Claude Brasseur, Bernard Giraudeau, Dominique Lavanant, Denise Grey, Frédéric De Pasquale, Alexandre Sterling, Jean-Pierre Castaldi, Sheila O'Connor, Richard Bohringer, Jean-Michel Dupuis, Alexandra Gonin e Evelyne Bellego.

Ex

Genere, anno, durata: Commedia, 2009, 120 min

in onda alle 21:30 su Nove TV

un film di Fausto Brizzi, con Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cristiana Capotondi, Cécile Cassel, Fabio De Luigi, Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Flavio Insinna, Nancy Brilli, Elena Sofia Ricci, Vincenzo Salemme, Gian Marco Tognazzi, Giorgia Wurth, Martina Pinto, Malik Zidi, Carla Signoris e Angelo Infanti.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/ex/1865/video/?vid=1926" title="Ex: Il trailer del nuovo film diretto da Fausto Brizzi">Ex: Il trailer del nuovo film diretto da Fausto Brizzi</a>

Genere, anno, durata: Commedia, 2009, 120 min un film di Fausto Brizzi, con Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cristiana Capotondi, Cécile Cassel, Fabio De Luigi, Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Flavio Insinna, Nancy Brilli, Elena Sofia Ricci, Vincenzo Salemme, Gian Marco Tognazzi, Giorgia Wurth, Martina Pinto, Malik Zidi, Carla Signoris e Angelo Infanti.

Sweet Country

Genere, anno, durata: Western, Crimine, Thriller, Drammatico, 2018, 97 min

in onda alle 22:00 su Rai 3

un film di Warwick Thornton, con Hamilton Morris, Sam Neill, Bryan Brown, Thomas M. Wright, Ewen Leslie, Natassia Gorey-Furber e Matt Day.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/sweet-country/54262/video/?vid=47772" title="Sweet Country: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Sweet Country: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv