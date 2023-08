Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 2 Agosto, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 2 Agosto 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 2 Agosto 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 2 Agosto 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 2 Agosto 2023

L'ultimo boyscout - Missione sopravvivere (Azione) in onda su Twentyseven alle ore 21.10 , un film di Tony Scott, con Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Field, Noble Willingham, Taylor Negron, Danielle Harris, Halle Berry, Billy Blanks, Dick Butkus, Kim Coates e Frank Collison.



La trama del film : Il film segue le vicende di Joseph Hallenbeck, ex agente dei Servizi Segreti americani uscito dal giro perché scomodo agli occhi di un importante senatore, nonostante abbia salvato la vita al presidente Jimmy Carter. Per vivere non gli resta che ripiegare sul mestiere d'investigatore privato, a capo di una piccola agenzia a Los Angeles in società con Mike Matthews. Con la perdita del lavoro l'uomo ha sviluppato una dipendenza da alcool, che non aiuta affatto il già travagliato rapporto con la figlia adolescente, Darian, e con la moglie Sarah. La situazione peggiora quando un giorno, tornando da un appostamento, trova la consorte a letto con il suo socio. Nonostante l'accaduto, l'uomo decide comunque di accettare un caso affidatogli da Mike qualche giorno prima che morisse in un attentato: deve proteggere una spogliarellista, Cory, da un losco delinquente.

Joe scoprirà ben presto che quello che sembrava un ingaggio facile è in realtà molto più complicato...

L'uomo della pioggia (Thriller, Drammatico) in onda su La7 alle ore 21.15 , un film di Francis Ford Coppola, con Matt Damon, Mickey Rourke, Claire Danes, Danny DeVito, Jon Voight, Mary Kay Place, Dean Stockwell, Virginia Madsen, Roy Scheider, Teresa Wright, Danny Glover, Red West, Johnny Whitworth e Andrew Shue.



La trama del film : Il film segue le vicende di un giovane avvocato alle prime armi, Rudy Baylor che deve fare i conti con le ingiustizie di una società che privilegia i potenti. Per sbarcare il lunario accetta cause di ogni tipo, spesso impossibili, difendendo clienti non sempre troppo raccomandabili. Quando viene assunto nello studio di Bruiser Stone, il protagonista conosce Deck Shifflet, un praticante che non ha mai passato l’esame di abilitazione, ma che saprà guidarlo con la sua esperienza in quella che sarà la causa più importante della sua carriera.

Rudy, infatti, decide di assumere il caso di Dot Black, madre di un figlio che sta morendo di leucemia, al quale l’assicurazione rifiuta di pagare un risarcimento per le cure. Per dedicarsi completamente alla causa, il giovane avvocato lascia lo studio di Bruiser e si mette in proprio, insieme al collega Deck. La società assicurativa che ha deciso di sfidare, però, è la Great Benefit, una delle più potenti d’America...



L'uomo della pioggia: Il Trailer Ufficiale del Film

Per un pugno di dollari (Western) in onda su Nove alle ore 21.25 , un film di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Marianne Koch, Gian Maria Volonté, Wolfgang Lukschy, Sieghardt Rupp, Joseph Egger, José Calvo, Margarita Lozano, Daniel Martin, Benito Stefanelli, Bruno Carotenuto, Aldo Sambrell, Mario Brega, Antonio Prieto, José Orjas, Fredy Arco, Raf Baldassarre e Antonio Molino Rojo.



La trama del film : Un certo Joe arriva nella cittadina di San Miguel. Il locandiere Silvanito racconta allo straniero della faida tra due famiglie del posto per ottenere il controllo della città: i fratelli Ramòn, Esteban e Benito Rojo, commercianti di alcolici, e lo sceriffo John Baxter, venditore di armi. Joe decide quindi di vendersi a entrambe le fazioni, innescando un doppio gioco per portare allo scontro le due parti - sperando che si eliminino a vicenda - racimolando nel frattempo qualche soldo.

Lo straniero coglie l'occasione quando vede il massacro da parte dei Rojo di un distaccamento di soldati messicani che stavano scortando una cassa d'oro: i tre fratelli avevano infatti programmato di scambiare la refurtiva con una partita di fucili nuovi. Così, Joe raccoglie due dei cadaveri e li trasporta in un cimitero vicino. Tornato in città, dice a entrambe le famiglie che due soldati sono sopravvissuti all'attacco. Tutti si precipitano al cimitero, dove ha inizio uno scontro a fuoco.

Mentre lo scontro continua ed Esteban cattura Antonio, il figlio di John Baxter, Joe si mette alla ricerca della cassa d’oro nell’hacienda dei Rojo. Nel farlo, colpisce inavvertitamente una donna di nome Marisol. Decide quindi di portarla dai Baxter, in modo che possano accordarsi coi Rojo per uno scambio di prigionieri alla pari. Ma non è finita per il misterioso pistolero, che dovrà giocare d’astuzia fino all'ultimo scontro...

Hamlet (Drammatico) in onda su Warner TV alle ore 21.30, un film di Kenneth Branagh, con Kenneth Branagh, Julie Christie, Derek Jacobi, Michael Maloney, Richard Briers, Kate Winslet, Brian Blessed, Nicholas Farrell, John Gielgud, Rosemary Harris, Rufus Sewell, Jack Lemmon, Richard Attenborough, Billy Crystal, Judi Dench, Reece Dinsdale, Ken Dodd, Gérard Depardieu, Ravil Issyanov, Charlton Heston, Timothy Spall e Robin Williams.



La trama del film: Il giovane principe Amleto è costretto a recarsi in Danimarca al castello di Elsinore: suo padre è morto improvvisamente e se ne celebra il funerale.

Sui bastioni del maniero, lo spettro del defunto re appare al figlio e gli chiede di essere vendicato, sostenendo che a ucciderlo è stato il fratello Claudio, in accordo con la regina Gertrude e ora, dopo averla sposata, siede sul trono.

Il principe, sconvolto dalla rivelazione, anche se ha già avuto dei sentori inquietanti riguardo degli atteggiamenti equivoci della madre con lo zio durante il funerale, assicura al fantasma che terrà fede alla promessa.

Ma divorato dal dubbio, decide di ritardare il momento della vendetta: vuole la certezza assoluta che lo zio sia responsabile della morte del padre. Avute le prove, Amleto decide di fingersi pazzo agli occhi della corte per mettere in atto una spietata vendetta: è accecato e non ha più occhi per la sua dolce Ofelia, figlia di Polonio consigliere del re, che abbandonata, impazzisce. Amleto innesta così una spirale di morte senza fine...

