Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 19 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 19 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 19 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 19 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 19 Luglio 2023

L'ultima missione (Noir) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Olivier Marchal, con Daniel Auteuil, Olivia Bonamy, Catherine Marchal, Francis Renaud, Gérald Laroche, Guy Lecluyse, Philippe Nahon, Moussa Maaskri, Swan Demarsan, Christian Mazucchini, Tony Gaultier, Louise Monot e Virginia Anderson.



La trama del film : MR73 è la sigla di un revolver a sei colpi, micidiale e preciso, in dotazione alla polizia francese negli anni '70. Schneider è un poliziotto ormai consumato, che sembra non avere più nulla da dare al suo lavoro. Ma gli viene offerta una possibilità per riscattarsi. Ha il compito di proteggere una giovane donna da un assassino che sta per uscire di prigione. L'assassino in questione, in passato, ha ucciso i genitori della ragazza...



L'ultima missione: Trailer del film diretto da Olivier Marchal con Daniel Auteuil

(Noir) , un film di Olivier Marchal, con Daniel Auteuil, Olivia Bonamy, Catherine Marchal, Francis Renaud, Gérald Laroche, Guy Lecluyse, Philippe Nahon, Moussa Maaskri, Swan Demarsan, Christian Mazucchini, Tony Gaultier, Louise Monot e Virginia Anderson. : MR73 è la sigla di un revolver a sei colpi, micidiale e preciso, in dotazione alla polizia francese negli anni '70. Schneider è un poliziotto ormai consumato, che sembra non avere più nulla da dare al suo lavoro. Ma gli viene offerta una possibilità per riscattarsi. Ha il compito di proteggere una giovane donna da un assassino che sta per uscire di prigione. L'assassino in questione, in passato, ha ucciso i genitori della ragazza...



Bumblebee (Azione, Avventura, Fantascienza) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Travis Knight, con Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, Gracie Dzienny e Kenneth Choi.



La trama del film : Il film segue la storia dell'Autobot che abbiamo conosciuto nei precedenti film dei Transformers.

Il film è ambientato nel 1987 quando, in fuga dal pianeta Cybertron dove impera la guerra con i Decepticon, Bumblebee trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie, alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, scopre Bumblebee sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile, ma ancora sotto forma di un grazioso Maggiolino giallo.

La ragazza non ha alcuna idea che sta portando nel garage di casa sua un robot alieno.

Quando Bumblebee si rivela, tra loro nasce un'inaspettata amicizia che sarà messa a dura prova dall'Agente Burns e dal governo americano, alleatosi con i Decepticons per rintracciare questo Autobot giallo che apparentemente rappresenta una minaccia per tutti. Il film è sia uno spin-off della saga dei Transformers sia un prequel che ci permette di scoprire come Bumblebee abbia perso la voce e sia costretto a esprimersi captando le trasmissioni satellitari. Il look anni 80 richiama direttamente i Transformers così come li abbiamo conosciuti all'epoca, con la serie animata e i giocattoli...



Bumblebee: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Azione, Avventura, Fantascienza) , un film di Travis Knight, con Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, Gracie Dzienny e Kenneth Choi. : Il film segue la storia dell'Autobot che abbiamo conosciuto nei precedenti film dei Transformers. Il film è ambientato nel 1987 quando, in fuga dal pianeta Cybertron dove impera la guerra con i Decepticon, Bumblebee trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie, alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, scopre Bumblebee sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile, ma ancora sotto forma di un grazioso Maggiolino giallo. La ragazza non ha alcuna idea che sta portando nel garage di casa sua un robot alieno. Quando Bumblebee si rivela, tra loro nasce un'inaspettata amicizia che sarà messa a dura prova dall'Agente Burns e dal governo americano, alleatosi con i Decepticons per rintracciare questo Autobot giallo che apparentemente rappresenta una minaccia per tutti. Il film è sia uno spin-off della saga dei Transformers sia un prequel che ci permette di scoprire come Bumblebee abbia perso la voce e sia costretto a esprimersi captando le trasmissioni satellitari. Il look anni 80 richiama direttamente i Transformers così come li abbiamo conosciuti all'epoca, con la serie animata e i giocattoli...



American Woman (Drammatico, Giallo) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Jake Scott, con Sienna Miller, Christina Hendricks, Aaron Paul, Amy Madigan, Pat Healy, Will Sasso, Sky Ferreira, Alex Neustaedter, Aidan Fiske, Kelly Rose Golden, E. Roger Mitchell, Kentucker Audley, Rachel Singer e Rene Cadet.



La trama del film : Il film è ambientato in una piccola città della Pennsylvania. Siamo nel 1998 e Deb è una giovane madre single di una ragazza adolescente, Bridget, che a sua volta ha da poco avuto un bambino.

Nonostante la vita sia difficile per loro e i rapporti famigliari siano burrascosi, Deb e Bridget riescono a cavarsela e vanno avanti di giorno in giorno come meglio possono.

Deb è molto premurosa con la figlia e la aiuta a crescere il suo bambino permettendole di avere dei momenti di svago necessari alla sua età. Una sera Bridget decide di uscire con Tyler, padre naturale del neonato, e chiede alla madre se può fare da babysitter al piccolo. Quando Deb, la mattina dopo si rende conto che la figlia non è rientrata a casa, la cerca invano. Bridget è sparita nel nulla.

Disperata, denuncerà la scomparsa della figlia e da quel momento inizierà una lunga e straziante ricerca che durerà undici lunghissimi anni, fino al giorno in cui emergerà la verità...



American Woman: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

(Drammatico, Giallo) , un film di Jake Scott, con Sienna Miller, Christina Hendricks, Aaron Paul, Amy Madigan, Pat Healy, Will Sasso, Sky Ferreira, Alex Neustaedter, Aidan Fiske, Kelly Rose Golden, E. Roger Mitchell, Kentucker Audley, Rachel Singer e Rene Cadet. : Il film è ambientato in una piccola città della Pennsylvania. Siamo nel 1998 e Deb è una giovane madre single di una ragazza adolescente, Bridget, che a sua volta ha da poco avuto un bambino. Nonostante la vita sia difficile per loro e i rapporti famigliari siano burrascosi, Deb e Bridget riescono a cavarsela e vanno avanti di giorno in giorno come meglio possono. Deb è molto premurosa con la figlia e la aiuta a crescere il suo bambino permettendole di avere dei momenti di svago necessari alla sua età. Una sera Bridget decide di uscire con Tyler, padre naturale del neonato, e chiede alla madre se può fare da babysitter al piccolo. Quando Deb, la mattina dopo si rende conto che la figlia non è rientrata a casa, la cerca invano. Bridget è sparita nel nulla. Disperata, denuncerà la scomparsa della figlia e da quel momento inizierà una lunga e straziante ricerca che durerà undici lunghissimi anni, fino al giorno in cui emergerà la verità...



Georgetown (Drammatico, Biografico, Giallo) in onda su Rai 3 alle ore 21.20 , un film di Christoph Waltz, con Christoph Waltz, Vanessa Redgrave, Annette Bening, Corey Hawkins, Sergio Di Zio, Ron Lea, David Reale, Laura de Carteret, Victoria Snow, Paulino Nunes e Caroline Palmer.



La trama del film : Il film è basato su una storia vera e racconta di una coppia, formata da Ulrich Mott, trent'anni più giovane di sua moglie, e dalla ricca vedova anziana Elsa Brecht. Grazie a lei l'uomo ha conosciuto star e politici ed è entrato nell'alta società e nei migliori circoli. La coppia è nota per organizzare lussuosi eventi nella loro casa a Georgetown, divenendo due figure di spicco della mondanità di Washington DC. Quando l'anziana signora viene trovata morta, però, i sospetti ricadono immediatamente sul suo giovane coniuge, accusato di essere uno scalatore sociale e un omicida...



Georgetown: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Drammatico, Biografico, Giallo) , un film di Christoph Waltz, con Christoph Waltz, Vanessa Redgrave, Annette Bening, Corey Hawkins, Sergio Di Zio, Ron Lea, David Reale, Laura de Carteret, Victoria Snow, Paulino Nunes e Caroline Palmer. : Il film è basato su una storia vera e racconta di una coppia, formata da Ulrich Mott, trent'anni più giovane di sua moglie, e dalla ricca vedova anziana Elsa Brecht. Grazie a lei l'uomo ha conosciuto star e politici ed è entrato nell'alta società e nei migliori circoli. La coppia è nota per organizzare lussuosi eventi nella loro casa a Georgetown, divenendo due figure di spicco della mondanità di Washington DC. Quando l'anziana signora viene trovata morta, però, i sospetti ricadono immediatamente sul suo giovane coniuge, accusato di essere uno scalatore sociale e un omicida...



Alone (Drammatico, Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di John Hyams, con Jules Willcox, Marc Menchaca, Anthony Heald e Jonathan Rosenthal.



La trama del film : Il film racconta la storia di una donna che si ritrova a essere perseguitata e catturata da un uomo misterioso e disturbato. Jessica, rimasta da poco vedova, decide di lasciare la città di Portland e trasferirsi altrove nel disperato tentativo di far fronte al dolore dovuto alla sua perdita. Desiderosa d'iniziare una nuova vita, la giovane si mette dunque in macchina e inizia il suo viaggio, ma lungo i boschi del nord-ovest americano qualcosa interrompe il suo cammino: finisce infatti nel mirino di uno strano individuo, che inizia a seguire ogni suo spostamento.

Dopo averlo incrociato più volte, Jessica, sempre più terrorizzata dall'ossessione che lo sconosciuto sembra nutrire nei suoi confronti, decide di rivolgersi alla polizia, ma ormai è troppo tardi. Catturata e segregata in una capanna da quell'uomo misterioso, farà di tutto per scappare dalle grinfie del suo sequestratore, ma la fuga verso la libertà finirà per condurla inevitabilmente nel cuore della natura selvaggia. Sola e spaventata, Jessica dovrà fare appello a tutta la sua forza e la sua astuzia per sopravvivere ai pericoli della foresta, mentre il suo inseguitore, intenzionato a riappropriarsi a ogni costo della sua preda, si avvicina sempre di più...



Alone: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

(Drammatico, Thriller) , un film di John Hyams, con Jules Willcox, Marc Menchaca, Anthony Heald e Jonathan Rosenthal. : Il film racconta la storia di una donna che si ritrova a essere perseguitata e catturata da un uomo misterioso e disturbato. Jessica, rimasta da poco vedova, decide di lasciare la città di Portland e trasferirsi altrove nel disperato tentativo di far fronte al dolore dovuto alla sua perdita. Desiderosa d'iniziare una nuova vita, la giovane si mette dunque in macchina e inizia il suo viaggio, ma lungo i boschi del nord-ovest americano qualcosa interrompe il suo cammino: finisce infatti nel mirino di uno strano individuo, che inizia a seguire ogni suo spostamento. Dopo averlo incrociato più volte, Jessica, sempre più terrorizzata dall'ossessione che lo sconosciuto sembra nutrire nei suoi confronti, decide di rivolgersi alla polizia, ma ormai è troppo tardi. Catturata e segregata in una capanna da quell'uomo misterioso, farà di tutto per scappare dalle grinfie del suo sequestratore, ma la fuga verso la libertà finirà per condurla inevitabilmente nel cuore della natura selvaggia. Sola e spaventata, Jessica dovrà fare appello a tutta la sua forza e la sua astuzia per sopravvivere ai pericoli della foresta, mentre il suo inseguitore, intenzionato a riappropriarsi a ogni costo della sua preda, si avvicina sempre di più...



Amore, cucina e curry (Drammatico, Sentimentale, Commedia) in onda su Rai 1 alle ore 21.25, un film di Lasse Hallström, con Helen Mirren, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Om Puri, Amit Shah, Farzana Dua Elahe, Dillon Mitra e Aria Pandya.



La trama del film: Hassan Kadam è un genio della gastronomia, che non sbaglia mai un colpo.

La famiglia Kadam, emigrata dall'India e guidata dal capofamiglia, Papa, si stabilisce nel caratteristico villaggio di Saint-Antonin-Noble-Val, nel sud della Francia. Un posto incantevole, il luogo ideale dove aprire Maison Mumbai, un ristorante indiano a conduzione familiare. Ma le cose cambiano nel momento in cui Madame Mallory, l'algida titolare e cuoca del rinomato ristorante francese Saule Pleureur, non si intromette. Le sue implacabili proteste contro il nuovo ristorante indiano che dista solo 30 metri dal suo, danno luogo ad un'accesa battaglia fra i due locali, fino a quando la passione di Hassan per l'alta cucina francese e per Marguerite, la deliziosa "sous chef" di Madame Mallory, non riuscirà ad amalgamare magicamente le due culture...



Amore, cucina e curry: Il trailer italiano - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv