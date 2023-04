Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 19 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 19 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 19 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 19 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 19 Aprile 2023

Wonder (Drammatico, Family) in onda su Rai 1 alle ore 21.25 , un film di Stephen Chbosky, con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Daveed Diggs, Mandy Patinkin, Sonia Braga, Ali Liebert e Emma Tremblay.



La trama del film : Il film vede il giovanissimo Jacob Tremblay nel ruolo del protagonista August "Auggie" Pullman, bambino affetto dalla Sindrome di Treacher Collins (malattia congenita dello sviluppo craniofacciale) in procinto di frequentare la quinta elementare in una scuola pubblica locale.

Costretto precedentemente a studiare a casa a causa dei numerosi interventi chirurgici al viso, è la prima volta che August si unisce a una classe di coetanei, mangia alla mensa della scuola o parte in campeggio coi compagni. Nonostante le preoccupazioni di mamma Isabel e papà Nate sostiene gli sguardi curiosi e diffidenti degli studenti con fierezza e dignità, facendo il suo ingresso nella scuola pubblica come un supereroe, o piuttosto come un astronauta deciso a piantare la sua bandiera in un mondo distante e inesplorato. Mentre la famiglia, i nuovi compagni di classe e tutti quelli intorno a lui si sforzano per accettarlo, lo straordinario viaggio di Auggie li unirà tutti dimostrando che non puoi omologarti quando sei nato per distinguerti...



Wonder: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Doctor Strange (Avventura, Fantasy, Azione) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Scott Derrickson, con Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Tilda Swinton, Mads Mikkelsen, Chiwetel Ejiofor, Michael Stuhlbarg, Benedict Wong, Benjamin Bratt e Scott Adkins.



La trama del film : Stephen Strange è un geniale, arrogante e rinomato neurochirurgo di New York City. La vita del dottore cambia a seguito di un incidente d’auto che, lacerandogli gravemente le mani, lo lascia privo della capacità di operare. L’ex ragazza e sua collega chirurgo, Christine Palmer, cerca di aiutarlo a voltare pagina, ma Strange persegue invano interventi chirurgici per guarire le sue mani e tornare al suo adorato lavoro.

Ormai in bancarotta e dopo aver provato ogni tipo di cura, viene a conoscenza di Jonathan Pangborn, un paraplegico che misteriosamente ha riacquistato l'uso delle sue gambe. Da lui il dottore apprende dell’esistenza di Kamar-Taj, un luogo dove tutto può essere guarito. Giunto a destinazione, Strange viene accolto dallo stregone Mordo e dall'Antico, il più potente di tutti i maghi. Quest'ultimo mostra i suoi poteri, rivelando al medico l’esistenza di un piano astrale e di altre dimensioni come quella dello Specchio.

Seppur con riluttanza, l'Antico accetta di addestrare Strange, la cui arroganza e ambizione le ricordano Kaecilius, un suo vecchio allievo diventato servo di una delle più grandi minacce dell’umanità...



Doctor Strange: Secondo trailer ufficiale italiano - HD

Way Down - Rapina alla banca di Spagna (Thriller, Azione, Avventura) in onda su TV8 alle ore 21.25 , un film di Jaume Balagueró, con Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey, Sam Riley, Liam Cunningham, José Coronado, Luis Tosar, Emilio Gutiérrez Caba, Axel Stein, Daniel Holguín, Famke Janssen e James Giblin.



La trama del film : Quando un ingegnere viene a sapere di una misteriosa e impenetrabile fortezza nascosta nei sotterranei della Banca di Spagna, si unisce a una banda di esperti rapinatori che stanno pianificando di rubare il leggendario tesoro perduto che vi è contenuto, mentre tutto il paese è distratto dalla finale di Coppa del Mondo che vede impegnata la Spagna. Con migliaia di appassionati di calcio che festeggiano per le strade, e le forze di sicurezza che si stringono attorno a loro, la banda ha solo una manciata di minuti a disposizione per mettere a segno il colpo della vita....



Way Down - Rapina alla banca di Spagna: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Il Favoloso Mondo di Amélie (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Jean-Pierre Jeunet, con Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Yolande Moreau, Artus de Penguern, Urbain Cancelier, Dominique Pinon, Claude Perron, Maurice Bénichou, Isabelle Nanty, Clothilde Mollet, Claire Maurier e Jamel Debbouze.



La trama del film : Amélie Poulain è una giovane ragazza parigina che lavora come cameriera al “Cafè des 2 Moulins” a Montmartre. Vive in un mondo tutto suo. Traumatizzata dalla morte improvvisa di sua madre e dalla conseguente freddezza di suo padre, ora subisce il fascino delle piccole cose: fare una torta, immergere le dita in un barile di riso, immaginare quanti orgasmi si stiano verificando in città nello stesso momento, far rimbalzare i sassi sul Canal Saint-Martin.

La stessa sera in cui muore la principessa Diana, Amélie trova una scatoletta di latta dentro un muro del suo appartamento. Apre la scatola e ne trova ricordi di infanzia di un bambino che l'aveva nascosta qualche tempo prima quando probabilmente abitava nello stesso appartamento. Adesso Amélie ha una missione: trovarne il proprietario e restituirgli un pezzo della sua infanzia...



Il Favoloso Mondo di Amélie: Trailer Ufficiale - Evento al cinema

Giù al nord (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Dany Boon, con Kad Merad, Dany Boon, Zoé Felix, Lorenzo Ausilia-Foret, Anne Marivin, Philippe Duquesne, Guy Lecluyse, Line Renaud, Alexandre Carrière, Patrick Bosso, Zinedine Soualem, Michel Galabru, Stéphane Freiss, Jérôme Commandeur, Fred Personne, Jenny Cleve e Christophe Rossignon.



La trama del film : Il film narra le vicende di Philippe Abrams, direttore delle poste francesi di Salon-de-Provence, sposato con Julie, il cui carattere depressivo rende la vita piuttosto difficile al marito.

Sotto le pressioni della moglie, che desidera andare a vivere in una città sul mare, Philippe cerca in ogni modo di farsi trasferire in Costa Azzurra, tentando persino di farsi passare per disabile al fine di raggiungere lo scopo. Quando il tentativo di frode viene scoperto, l'impiegato è costretto a due anni di lavoro nel freddo Nord, dove deve dirigere l'ufficio postale della piccola cittadina di Bergues, nei pressi di Lilla.

Pieno di pregiudizi, l'uomo si trasferisce, pensando di dover sopravvivere a un freddo glaciale e agli Ch'ti, tipica gente del nord, considerata "arretrata" nel resto delle regioni francesi. Con sua grande sorpresa il posto non è terribile come temeva, anzi: finisce per affezionarsi alla cittadina e ai suoi abitanti, in particolare al postino del villaggio Antoine...



Giù al nord: Trailer del film con Kad Merad e Dany Boon

Una Piccola impresa meridionale (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21, un film di Rocco Papaleo, con Riccardo Scamarcio, Rocco Papaleo, Barbora Bobulova, Sarah Felberbaum, Claudia Potenza, Giuliana Lojodice e Giovanni Esposito.



La trama del film: Il film racconta la storia di Don Costantino. Dopo aver abbandonato le vesti religiose, l’ex prete si reca al paese dalla madre Stella, la quale - per evitare che la notizia si sparga tra i paesani - decide di confinare il figlio in un vecchio faro in disuso. La signora ha infatti un altro scandalo familiare da nascondere: sua figlia Rosa Maria è scappata con un misterioso amante, lasciando il povero marito Arturo alla mercé delle beffe di tutti quanti. Ma il faro, invece di garantire l’isolamento a Costantino, diventa come una sorta di rifugio per le anime in pena: dopo aver accolto il cognato Arturo, l’ex prete deve ospitare anche l’ex prostituta Magnolia e i dipendenti di una bizzarra ditta di costruzioni che vogliono riparare il tetto del faro...



Una Piccola impresa meridionale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

