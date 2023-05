Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 17 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 17 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 17 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 17 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 17 Maggio 2023

The Help (Drammatico) in onda su Rai 1 alle ore 21.30 , un film di Tate Taylor, con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Sissy Spacek, Mike Vogel, Ahna O'Reilly, Allison Janney, Chris Lowell, Anna Camp, Aunjanue Ellis, Cicely Tyson, Dana Ivey e Brian Kerwin.



La trama del film : Il film ambientato nel Mississippi negli anni '60. Eugenia Phelan, detta Skeeter, è una ragazza della buona società bianca che si è appena diplomata all'università e che vorrebbe fare la scrittrice. Tornata a Jackson, a differenza delle sue coetanee dedite completamente alla famiglia, Skeeter è interessata soprattutto alla propria carriera, decidendo di accantonare momentaneamente l'obiettivo di sposarsi e di avere dei figli, con grande costernazione delle sue amiche e di sua madre. Il suo primo vero impiego, è presso un giornale locale, in cui la giovane ha il compito di rispondere alla posta delle casalinghe. Tuttavia, giorno dopo giorno, Skeeter capisce sempre di più quanto la società in cui vive sia intrisa di perbenismo ipocrita e di razzismo.

Proprio per questo, consapevole del fatto che l’educazione dei piccoli, come è stata la sua, è nelle mani delle domestiche di colore, decide di raccontare la vita dei bianchi osservata dal punto di vista delle collaboratrici familiari nere...



The Help: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film

Pirati dei Caraibi: Ai confini del Mondo (Azione, Avventura) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Gore Verbinski, con Orlando Bloom, Johnny Depp, Keira Knightley, Stellan Skarsgård, Chow Yun-Fat, Mackenzie Crook, Jack Davenport, Geoffrey Rush, Naomie Harris, Jonathan Pryce, Bill Nighy, Tom Hollander, Kevin McNally, Lee Arenberg, Keith Richards, David Schofield, Sergio Calderon e Vanessa Branch.



La trama del film : L’era della pirateria rischia di tramontare a causa di Lord Beckett e della Compagnia delle Indie orientali. Beckett ha assoldato l’immortale Davy Jones per scovare e distruggere tutte le navi dei fuorilegge. L’unica speranza risiede nel raduno dei nove Pirati Nobili, di cui fa parte anche Jack Sparrow, che si trova nel limbo del forziere fantasma, dopo essersi sacrificato al Kraken.

Will Turner, Elizabeth Swan, Barbossa e Gibbs, seguendo le indicazioni della sacerdotessa vudù Tia Dalma, si recano a Singapore per ottenere la mappa del forziere dal pirata Sao Feng. Quest’ultimo, tuttavia, è in combutta con Beckett e vuole consegnare i criminali alla marina inglese. Grazie ad un astuto stratagemma di Will, i pirati fuggono e raggiungono i confini del mondo. Qui riescono a salvare Sparrow e la Perla Nera, dopo aver incontrato il padre di Elizabeth e aver appresso il vero prezzo per il cuore di Jones. Per ingraziarsi Sao Feng, Barbossa gli promette di liberare la dea Calypso ma il pirata, credendo che Elizabeth ne sia la reincarnazione, la nomina nuovo capitano della sua nave...

Il paziente inglese (Sentimentale, Drammatico) in onda su LA7D alle ore 21.30 , un film di Anthony Minghella, con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas, Naveen Andrews, Colin Firth, Julian Wadham, Jürgen Prochnow, Kevin Whately, Clive Merrison, Nino Castelnuovo, Liisa Repo-Martell, Peter Rühring, Hichem Rostom, Torri Higginson e Geordie Johnson.



La trama del film : Siamo alla fine della seconda guerra mondiale, in un monastero bombardato nella campagna italiana. Qui Hana, un’infermiera della Royal Canadian Army, si prende cura di un uomo in fin di vita, deturpato da gravissime ustioni, che non ricorda il proprio nome e che lei chiama il paziente inglese, per via dell’accento britannico con cui si esprime. L'unico elemento che può dare qualche indizio sulla storia e l’identità dell’uomo è una copia del libro delle Storie di Erodoto che raccoglie, fra le pagine, note scritte a mano, fotografie e ricordi.

Mentre si prende cura di lui, Hana legge al paziente le pagine del libro, nella speranza di dargli un pò di conforto. Ma si accorge presto che i ricordi risvegliati sono struggenti e dolorosi, testimonianza di un passato complicato. Al paziente e l’infermiera si uniscono Kip, un bellissimo artificiere sikh che l'esercito britannico ha inviato per bonificare il territorio da mine e bombe inesplose, e David Caravaggio, un misterioso agente dell'intelligence canadese che per qualche ragione ha avuto in passato dei contatti con il paziente...

Belli e dannati (Drammatico) in onda su Warner TV alle ore 21.30, un film di Gus Van Sant, con River Phoenix, Keanu Reeves, James Russo, William Richert, Rodney Harvey, Chiara Caselli, Mike Parker, Jessie Thomas, Flea, Grace Zabriskie, Tom Troupe, Sally Curtice, James Caviezel, Udo Kier, Robert Lee Pitchlynn e Mickey Cottrell.



La trama del film: Mike Waters, un giovane quasi sempre in preda a convulsioni da astinenza a causa del continuo abuso di droga, cui ricorre anche perché malato di narcolessia, vaga lungo le strade di Portland, nell'Oregon, alla ricerca della madre che lo ha abbandonato da piccolo, di cui sono pieni i suoi sogni e le sue allucinazioni. Gli unici a soccorrerlo e a dimostrargli a modo loro una qualche solidarietà sono altri drogati e sbandati che Mike va incontrando nei suoi precari rifugi. Fra loro Scott Favor, un ragazzo proveniente da una famiglia-bene, il cui padre, sindaco della città, prima lo cerca affannosamente tramite la polizia, poi, al primo tentativo di rientro, non sa far altro che ricoprirlo di rimbrotti e ingiurie. Il ragazzo torna quindi alla strada e alla scuola di teppismo di cui la strada è l'habitat privilegiato, diventando amico di Mike che si innamora di lui...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

