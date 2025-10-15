TGCom24
Home | Cinema | News | Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 15 Ottobre, in prima serata
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 15 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Mercoledì 15 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 15 Ottobre, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 15 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 15 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 15 Ottobre 2025

  • Scuola di ladri
    Comico, 1986, durata: 95 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Neri Parenti
    con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno, Barbara Scoppa, Antonio Barrios e Claudio Derie.

  • Quel maledetto treno blindato
    Azione, Guerra, 1978, durata: 100 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Enzo G. Castellari
    con Bo Svenson, Peter Hooten, Fred Williamson, Michael Pergolani, Jackie Basehart, Michel Constantin, Debra Berger, Ian Bannen e Raimund Harmstorf.

  • Selma - La strada per la libertà
    Biografico, Drammatico, Storico, 2014, durata: 127 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Ava DuVernay
    con David Oyelowo, Tom Wilkinson, Tim Roth, Carmen Ejogo, Lorraine Toussaint, Oprah Winfrey, Cuba Gooding Jr., Niecy Nash, Common, André Holland, Tessa Thompson, Giovanni Ribisi, Wendell Pierce e Martin Sheen.


  • 1997: Fuga da New York
    Azione, Fantascienza, 1981, durata: 99 min
    in onda alle 21:11 su 20
    un film di John Carpenter
    con Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Isaac Hayes, Season Hubley, Harry Dean Stanton, Adrienne Barbeau, Tom Atkins, Charles Cyphers, Joe Unger e Frank Doubleday.


  • Un milione di modi per morire nel West
    Commedia, Western, 2014, durata: 116 min
    in onda alle 21:12 su TwentySeven
    un film di Seth MacFarlane
    con Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Liam Neeson, Giovanni Ribisi, Neil Patrick Harris, Sarah Silverman, Christopher Lloyd, Wes Studi, Evan Jones, Rex Linn e Ralph Garman.


  • The Conjuring - Il caso Enfield
    Horror, 2016, durata: 134 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di James Wan
    con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O'Connor, Madison Wolfe, Simon McBurney, Franka Potente, Lauren Esposito, Patrick McAuley, Benjamin Haigh e Maria Doyle Kennedy.


  • Perfect Stranger
    Thriller, 2007, durata: 109 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di James Foley
    con Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi, Richard Portnow, Gary Dourdan, Florencia Lozano, Nicki Aycox, Kathleen Chalfant, Gordon MacDonald, Daniella Van Graas e Paula Miranda.

  • Ransom - Il riscatto
    Azione, Thriller, 1996, durata: 121 min
    in onda alle 21:16 su Iris
    un film di Ron Howard
    con Mel Gibson, Rene Russo, Gary Sinise, Delroy Lindo, Lili Taylor, Liev Schreiber, Donnie Wahlberg, Evan Handler, Nancy Ticotin, Michael Gaston, Kevin Neil McCready e Brawley Nolte.

  • Bones and All
    Drammatico, Horror, Sentimentale, 2022, durata: 130 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Luca Guadagnino
    con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Francesca Scorsese.


  • Danny the Dog
    Azione, Drammatico, Thriller, 2005, durata: 102 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Louis Leterrier
    con Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins, Kerry Condon, Vincent Regan, Dylan Brown, Tamer Hassan, Michael Jenn e Phyllida Law.

  • Dolci e spezie dall'India
    Commedia, Drammatico, 2021, durata: 109 min
    in onda alle 21:25 su La5
    un film di Geeta Malik
    con Sophia Ali, Manisha Koirala, Adil Hussain, Rish Shah, Deepti Gupta, Ved Sapru e Anita Kalathara.


  • The Great Wall
    Azione, Avventura, Fantasy, 2016, durata: 104 min
    in onda alle 21:27 su Italia 1
    un film di Zhang Yimou
    con Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Andy Lau, Eddie Peng, Lu Han, Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen e Xuan Huang.


  • Il Commissario Montalbano: Amore
    Giallo, 2018, durata: 107 min
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    un film di Alberto Sironi
    con Luca Zingaretti, Sonia Bergamasco, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Serena Iansiti, Angelo Russo, Fabrizio Ferracane, Stella Egitto, Gigio Morra, Roberto Nobile, Giovanni Guardiano e Ketty Governali.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Pitt su Sky e NOW: 5 motivi per cui sta riscrivendo le regole del medical drama
news Serie TV The Pitt su Sky e NOW: 5 motivi per cui sta riscrivendo le regole del medical drama
Expiration Dates, Emma Roberts protagonista di una nuova commedia romantica
news Cinema Expiration Dates, Emma Roberts protagonista di una nuova commedia romantica
Star Wars: Starfighter, Mia Goth aggiorna sul film: "Non ho mai fatto niente del genere, la sceneggiatura è fantastica"
news Cinema Star Wars: Starfighter, Mia Goth aggiorna sul film: "Non ho mai fatto niente del genere, la sceneggiatura è fantastica"
Black Phone 2: la recensione del sequel dell'horror di Scott Derrickson con Ethan Hawke
recensione Cinema Black Phone 2: la recensione del sequel dell'horror di Scott Derrickson con Ethan Hawke
Heidi, il trailer ufficiale in italiano del nuovo film di animazione tratto dal grande classico
news Cinema Heidi, il trailer ufficiale in italiano del nuovo film di animazione tratto dal grande classico
The Social Reckoning, Wunmi Mosaku si unisce al cast del sequel di The Social Network
news Cinema The Social Reckoning, Wunmi Mosaku si unisce al cast del sequel di The Social Network
Star Wars - L'ascesa di Skywalker, il budget ufficiale definitivo lo rende il terzo film più costoso della storia?
news Cinema Star Wars - L'ascesa di Skywalker, il budget ufficiale definitivo lo rende il terzo film più costoso della storia?
Buon Natal-ex, il trailer della rom com natalizia di Netflix con Alicia Silverstone
news Cinema Buon Natal-ex, il trailer della rom com natalizia di Netflix con Alicia Silverstone
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Dolci e spezie dall'India
Scuola di ladri
The Conjuring - Il caso Enfield
Ransom - Il riscatto
1997: Fuga da New York
The Great Wall
Quel maledetto treno blindato
Bones And All
Danny the Dog
Il Commissario Montalbano: Amore
Perfect Stranger
Selma - La Strada per la libertà
Film stasera in TV