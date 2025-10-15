Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 15 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 15 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 15 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 15 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 15 Ottobre 2025

Scuola di ladri

Comico, 1986, durata: 95 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Neri Parenti

con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno, Barbara Scoppa, Antonio Barrios e Claudio Derie.

Quel maledetto treno blindato

Azione, Guerra, 1978, durata: 100 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Enzo G. Castellari

con Bo Svenson, Peter Hooten, Fred Williamson, Michael Pergolani, Jackie Basehart, Michel Constantin, Debra Berger, Ian Bannen e Raimund Harmstorf.

Selma - La strada per la libertà

Biografico, Drammatico, Storico, 2014, durata: 127 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Ava DuVernay

con David Oyelowo, Tom Wilkinson, Tim Roth, Carmen Ejogo, Lorraine Toussaint, Oprah Winfrey, Cuba Gooding Jr., Niecy Nash, Common, André Holland, Tessa Thompson, Giovanni Ribisi, Wendell Pierce e Martin Sheen.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/selma-la-strada-per-la-liberta/50916/video/?vid=17354" title="Selma - La Strada per la libertà: Trailer ufficiale italiano">Selma - La Strada per la libertà: Trailer ufficiale italiano</a>



1997: Fuga da New York

Azione, Fantascienza, 1981, durata: 99 min

in onda alle 21:11 su 20

un film di John Carpenter

con Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Isaac Hayes, Season Hubley, Harry Dean Stanton, Adrienne Barbeau, Tom Atkins, Charles Cyphers, Joe Unger e Frank Doubleday.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/1997-fuga-da-new-york/1135/video/?vid=33915" title="1997: Fuga da New York: Il Trailer Ufficiale del Film">1997: Fuga da New York: Il Trailer Ufficiale del Film</a>

Un milione di modi per morire nel West

Commedia, Western, 2014, durata: 116 min

in onda alle 21:12 su TwentySeven

un film di Seth MacFarlane

con Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Liam Neeson, Giovanni Ribisi, Neil Patrick Harris, Sarah Silverman, Christopher Lloyd, Wes Studi, Evan Jones, Rex Linn e Ralph Garman.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/un-milione-di-modi-per-morire-nel-west/50054/video/?vid=15301" title="Un milione di modi per morire nel West: Il nuovo trailer italiano del film - HD">Un milione di modi per morire nel West: Il nuovo trailer italiano del film - HD</a>

The Conjuring - Il caso Enfield

Horror, 2016, durata: 134 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di James Wan

con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O'Connor, Madison Wolfe, Simon McBurney, Franka Potente, Lauren Esposito, Patrick McAuley, Benjamin Haigh e Maria Doyle Kennedy.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-conjuring-il-caso-enfield/50623/video/?vid=23880" title="The Conjuring - Il caso Enfield: Nuovo trailer italiano del film - HD">The Conjuring - Il caso Enfield: Nuovo trailer italiano del film - HD</a>



Perfect Stranger

Thriller, 2007, durata: 109 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di James Foley

con Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi, Richard Portnow, Gary Dourdan, Florencia Lozano, Nicki Aycox, Kathleen Chalfant, Gordon MacDonald, Daniella Van Graas e Paula Miranda.

Ransom - Il riscatto

Azione, Thriller, 1996, durata: 121 min

in onda alle 21:16 su Iris

un film di Ron Howard

con Mel Gibson, Rene Russo, Gary Sinise, Delroy Lindo, Lili Taylor, Liev Schreiber, Donnie Wahlberg, Evan Handler, Nancy Ticotin, Michael Gaston, Kevin Neil McCready e Brawley Nolte.

Bones and All

Drammatico, Horror, Sentimentale, 2022, durata: 130 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Luca Guadagnino

con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Francesca Scorsese.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/bones-and-all/62171/video/?vid=39402" title="Bones And All: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Bones And All: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>



Danny the Dog

Azione, Drammatico, Thriller, 2005, durata: 102 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Louis Leterrier

con Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins, Kerry Condon, Vincent Regan, Dylan Brown, Tamer Hassan, Michael Jenn e Phyllida Law.

Dolci e spezie dall'India

Commedia, Drammatico, 2021, durata: 109 min

in onda alle 21:25 su La5

un film di Geeta Malik

con Sophia Ali, Manisha Koirala, Adil Hussain, Rish Shah, Deepti Gupta, Ved Sapru e Anita Kalathara.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/dolci-e-spezie-dall-india/64431/video/?vid=42157" title="Dolci e spezie dall'India: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Dolci e spezie dall'India: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

The Great Wall

Azione, Avventura, Fantasy, 2016, durata: 104 min

in onda alle 21:27 su Italia 1

un film di Zhang Yimou

con Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Andy Lau, Eddie Peng, Lu Han, Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen e Xuan Huang.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-great-wall/53093/video/?vid=24711" title="The Great Wall: Il nuovo trailer italiano del film - HD">The Great Wall: Il nuovo trailer italiano del film - HD</a>



Il Commissario Montalbano: Amore

Giallo, 2018, durata: 107 min

in onda alle 21:30 su Rai 1

un film di Alberto Sironi

con Luca Zingaretti, Sonia Bergamasco, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Serena Iansiti, Angelo Russo, Fabrizio Ferracane, Stella Egitto, Gigio Morra, Roberto Nobile, Giovanni Guardiano e Ketty Governali.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-commissario-montalbano-amore/54673/video/?vid=28475" title="Il Commissario Montalbano: Amore: Clip Ufficiale del Film - HD">Il Commissario Montalbano: Amore: Clip Ufficiale del Film - HD</a>



