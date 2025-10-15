Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 15 Ottobre, in prima serata
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 15 Ottobre 2025
Scuola di ladri
Comico, 1986, durata: 95 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Neri Parenti
con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno, Barbara Scoppa, Antonio Barrios e Claudio Derie.
Quel maledetto treno blindato
Azione, Guerra, 1978, durata: 100 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Enzo G. Castellari
con Bo Svenson, Peter Hooten, Fred Williamson, Michael Pergolani, Jackie Basehart, Michel Constantin, Debra Berger, Ian Bannen e Raimund Harmstorf.
Selma - La strada per la libertà
Biografico, Drammatico, Storico, 2014, durata: 127 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Ava DuVernay
con David Oyelowo, Tom Wilkinson, Tim Roth, Carmen Ejogo, Lorraine Toussaint, Oprah Winfrey, Cuba Gooding Jr., Niecy Nash, Common, André Holland, Tessa Thompson, Giovanni Ribisi, Wendell Pierce e Martin Sheen.
1997: Fuga da New York
Azione, Fantascienza, 1981, durata: 99 min
in onda alle 21:11 su 20
un film di John Carpenter
con Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Isaac Hayes, Season Hubley, Harry Dean Stanton, Adrienne Barbeau, Tom Atkins, Charles Cyphers, Joe Unger e Frank Doubleday.
Un milione di modi per morire nel West
Commedia, Western, 2014, durata: 116 min
in onda alle 21:12 su TwentySeven
un film di Seth MacFarlane
con Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Liam Neeson, Giovanni Ribisi, Neil Patrick Harris, Sarah Silverman, Christopher Lloyd, Wes Studi, Evan Jones, Rex Linn e Ralph Garman.
The Conjuring - Il caso Enfield
Horror, 2016, durata: 134 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di James Wan
con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O'Connor, Madison Wolfe, Simon McBurney, Franka Potente, Lauren Esposito, Patrick McAuley, Benjamin Haigh e Maria Doyle Kennedy.
Perfect Stranger
Thriller, 2007, durata: 109 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di James Foley
con Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi, Richard Portnow, Gary Dourdan, Florencia Lozano, Nicki Aycox, Kathleen Chalfant, Gordon MacDonald, Daniella Van Graas e Paula Miranda.
Ransom - Il riscatto
Azione, Thriller, 1996, durata: 121 min
in onda alle 21:16 su Iris
un film di Ron Howard
con Mel Gibson, Rene Russo, Gary Sinise, Delroy Lindo, Lili Taylor, Liev Schreiber, Donnie Wahlberg, Evan Handler, Nancy Ticotin, Michael Gaston, Kevin Neil McCready e Brawley Nolte.
Bones and All
Drammatico, Horror, Sentimentale, 2022, durata: 130 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Luca Guadagnino
con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Francesca Scorsese.
Danny the Dog
Azione, Drammatico, Thriller, 2005, durata: 102 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Louis Leterrier
con Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins, Kerry Condon, Vincent Regan, Dylan Brown, Tamer Hassan, Michael Jenn e Phyllida Law.
Dolci e spezie dall'India
Commedia, Drammatico, 2021, durata: 109 min
in onda alle 21:25 su La5
un film di Geeta Malik
con Sophia Ali, Manisha Koirala, Adil Hussain, Rish Shah, Deepti Gupta, Ved Sapru e Anita Kalathara.
The Great Wall
Azione, Avventura, Fantasy, 2016, durata: 104 min
in onda alle 21:27 su Italia 1
un film di Zhang Yimou
con Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Andy Lau, Eddie Peng, Lu Han, Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen e Xuan Huang.
Il Commissario Montalbano: Amore
Giallo, 2018, durata: 107 min
in onda alle 21:30 su Rai 1
un film di Alberto Sironi
con Luca Zingaretti, Sonia Bergamasco, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Serena Iansiti, Angelo Russo, Fabrizio Ferracane, Stella Egitto, Gigio Morra, Roberto Nobile, Giovanni Guardiano e Ketty Governali.
