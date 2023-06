Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 14 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 14 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 14 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 14 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 14 Giugno 2023

La Corrispondenza (Drammatico, Thriller) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Giuseppe Tornatore, con Olga Kurylenko, Jeremy Irons, Simon Johns, James Warren, Shauna Macdonald e Paolo Calabresi.



La trama del film : Il film racconta la particolare storia d’amore tra una studentessa e un professore. Tutto ha inizio quando la giovane Amy Ryan, che studia astrofisica all’università, si innamora perdutamente di Edward Phoerum, docente sulla cinquantina che vive a Edimburgo. Vista la distanza tra i due, la loro è una relazione piuttosto virtuale che si basa su messaggi e videochiamate. I loro incontri avvengono sporadicamente nella seconda dimora di lui a Borgo Ventoso, o approfittando di conferenze alle quali entrambi partecipano.

Proprio a uno di questi convegni, tuttavia, Ed non riesce a presentarsi avvisando la sua compagna con un messaggio. Lei decide di andarci lo stesso e, con estremo dolore, scopre che il professore in realtà è morto da poco a seguito di una lunga lotta contro un brutto male. L’aspetto assurdo della vicenda è che Amy continua a ricevere da parte dell’uomo tutte le attenzioni che le dava in vita, grazie a un piano ben stabilito molto tempo prima. In un turbine di emozioni contrastanti, la studentessa continuerà a vivere quel rapporto che la rendeva felice, chiedendosi ogni giorno se andare avanti o dire per sempre addio al suo grande amore...



Waterworld (Azione, Avventura, Fantscienza) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Kevin Reynolds, con Kevin Costner, Jeanne Tripplehorn, Dennis Hopper, Tina Majorino, Chaim Girafi, Gerard Murphy, Zakes Mokae, Michael Jeter, Robert Joy, Doug Spinuzza, John Fleck, Neil Giuntoli, David Finnegan, Robert A. Silverman, Jack Black, R.D. Call.



La trama del film : Nell’anno 2468, in un lontano futuro post-apocalittico, il mutante Mariner, munito di branchie e piedi palmati, percorre in lungo e in largo il mare in cerca di Dryland, leggendario appezzamento di terra rimasto integro nonostante il cataclisma che ha colpito il pianeta. La terra, infatti, ha subito profonde trasformazioni a causa dell’aumento della temperatura atmosferica : i ghiacciai si sono sciolti provocando l’innalzamento del livello del mare e sommergendo gran parte delle città. I pochi esseri umani sopravvissuti alla catastrofe sono costretti a vivere in città galleggianti. Durante uno dei suoi lunghi viaggi in mare, Mariner approda in una città atollo, dove incontra la coraggiosa Helen con la piccola Enola, una saggia bambina con un misterioso tatuaggio sulla schiena raffigurante la mappa che conduce a Dryland.

Purtroppo Mariner, in quanto mutante, viene considerato negativamente dagli abitanti dell'atollo, che decidono di imprigionarlo in una gabbia per ucciderlo nonostante l’opposizione del capo della comunità. Ma proprio quando Mariner sta per essere giustiziato, una banda di pirati, gli Smoker, capeggiati da Diacono, attacca l'atollo per catturare Enola. I pirati sono interessati alla bambina per via del suo tatuaggio: vogliono rapirla per poter raggiungere Dryland...

Il segreto del mio successo (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Herbert Ross, con Michael J. Fox, Richard Jordan, Margaret Whitton, Helen Slater, John Pankow, Carol Ann Susi, Christopher Murney, Fred Gwynne e Gerry Bamman.



La trama del film : Il film segue la storia di Brantley Foster, un giovane neolaureato che spera di fare carriera e di raggiungere la vetta del successo. Il primo passo per Brantley è quello di lasciare il paesino di campagna dove è cresciuto con la famiglia per raggiungere una delle metropoli più importanti del mondo, New York.

Nonostante gli inizi mettano a dura prova le sue speranze, il giovane riesce a farsi assumere come fattorino in una grande azienda di proprietà di un vecchio zio, che però non ha la più pallida idea di chi sia il nipote. Brantley dimostra di avere le capacità per farcela e, in poco tempo, arriva a sostituire un dirigente appena licenziato, cominciando a intravedere quel successo che ha tanto desiderato. Nel frattempo, però, incappa in una serie di equivoci che lo metteranno nei guai...

Lettere da Iwo Jima (Drammatico, Guerra) in onda su Warner TV alle ore 21.30, un film di Clint Eastwood, con Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Tsuyoshi Ihara, Ryô Kase, Shidô Nakamura, Hiroshi Watanabe, Takumi Bando, Yuki Matsuzaki, Takashi Yamaguchi, Eijiro Ozaki, Nae Yuuki, Nobumasa Sakagami, Lucas Elliott e Sonny Saito.



La trama del film: Nel 1944 lo scontro tra Giappone e America si fa sempre più decisivo per i paesi coinvolti nella Seconda Guerra mondiale. Dopo aver perso porzioni di territorio nel sud del Pacifico, il governo giapponese incarica il generale Tadamichi Kuribayashi di difendere l’avamposto sull’isola di Iwo Jima. Al generale viene affidato un manipolo di soldati, per lo più inesperti e costretti all’arruolamento forzato. Tra essi ci sono il panettiere Saigo e il fedele amico Kashiwara. Persuaso dalle lamentele dei due soldati, il generale ordina di abbandonare gli scavi delle trincee per dedicarsi alla creazione di una rete sotterranea, ricavata dalle numerose grotte disseminate sull’isola, che possa collegare segretamente tutti gli avamposti di Iwo Jima. Il generale, dunque, sceglie di fortificare le retrovie concentrando le operazioni militari sul monte Suribachi.

Mentre Saigo viene assegnato all’operazione, lo sfortunato Kashiwara sarà infettato da un’epidemia che lo condurrà alla morte. Nel frattempo, dopo aver subito ulteriori sconfitte, il governo giapponese acconsente a rinforzare l’esercito di Kuribayashi inviando un numero esiguo di soldati. Tra i nuovi arrivati c’è il criptico Shimizu, ex membro della polizia militare che nasconde un segreto inaspettato...

