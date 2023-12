Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 13 Dicembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 13 Dicembre 2023

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 13 Dicembre 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 13 Dicembre 2023.

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Mercoledì 13 Dicembre 2023

Invictus (Biografico, Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Clint Eastwood, con Morgan Freeman, Matt Damon, Robert Hobbs, Langley Kirkwood, Tony Kgoroge, Matt Stern, Patrick Lyster, Penny Downie, Patrick Mofokeng, Julian Lewis Jones, Marguerite Wheatley, Leleti Khumalo, Sibongile Nojila, Bonnie Henna, Shakes Myeko, Robin Smith, Scott Eastwood e Grant Roberts.



La trama del film : Sudafrica 1994. Dopo ventisette anni di prigionia, Nelson Mandela è finalmente libero e diventa il primo presidente nero del Sud Africa. Sebbene l’apartheid sia stata ufficialmente abolita e Mandela si stia battendo per la riconciliazione tra sudafricani bianchi e neri, nel paese persistono le divisioni razziali. La maggioranza nera mostra ancora un forte risentimento nei confronti degli afrikaner, che identifica con la squadra nazionale di rugby, gli Springboks, composta da soli giocatori bianchi. Mandela, tuttavia, vede nel rugby uno strumento per sanare le ferite del passato e unificare la due anime del Sudafrica, grazie alle regole di lealtà, fratellanza e rispetto che lo caratterizzano.

Per rassicurare la minoranza bianca che la loro identità verrà rispettata, Mandela convince i membri neri della nuova associazione di rugby sudafricana a mantenere il nome, il logo e i colori originari degli Springboks. Successivamente, incontra François Pienaar, il capitano degli Springboks, al quale confida che una vittoria della squadra nazionale nella Coppa del Mondo unirà gli afrikaner con le altre tribù che compongono il Sudafrica. Tra i due si crea subito una forte intesa, suggellata dal motto “Una squadra, una nazione”. Per motivarlo ulteriormente, Mandela regala a Pienaar una copia della poesia "Invictus" del poeta britannico W. E. Henley, che lo ha confortato e sostenuto nei momenti più bui della sua prigionia...



La vita privata di Sherlock Holmes (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Billy Wilder, con Robert Stephens, Colin Blakely, Geneviève Page, Christopher Lee, Irene Handl, Stanley Holloway, Catherine Lacey, Peter Madden, Molly Maureen, Clive Revill e Tamara Taumanova.



La trama del film : In casa di Sherlock Holmes, detective noto in tutto il Regno Unito, giunge, una notte, una giovane donna in stato di shock. Moglie di un ingegnere belga, misteriosamente scomparso, costei vuole che Holmes glielo ritrovi o accerti, perlomeno, quale sorte gli sia toccata. In compagnia di Watson e della donna, il celebre detective, rifiutando di seguire i consigli del fratello che, funzionario del servizio segreto, ha tentato di dissuaderlo, parte per la Scozia; qui, dopo aver visitato - in cerca di qualche traccia dello scomparso - numerosi castelli, s'installa coi suoi compagni in una locanda sulle rive del lago di Loch Ness. Incuriosito da una presunta visione del dottor Watson che ha creduto di scorgere, nel lago, un mostro, Holmes scopre che l'animale non è, in realtà, che un ordigno bellico, cioè il prototipo di un sommergibile mascherato in quel modo per impedire ai tedeschi di impadronirsene. Ma non è, questa, l'unica scoperta del detective...

Malignant (Horror) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di James Wan, con Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jacqueline McKenzie, Jon Lee Brody, Paula Marshall, Jake Abel, Patrick Cox, Rachel Winfree, Marina Mazepa, Paul Mabon, Ingrid Bisu, Emir García e Ruben Pla.



La trama del film : Il film racconta la storia di Madison, una donna che ha delle terribili visioni, nelle quali assiste inerme a dei violenti omicidi. Madison rimane ancora più sconvolta quando scopre che queste immagini non sono solo nella sua testa, ma sono eventi che accadono realmente nel momento in cui lei li vede.

Scioccata da questa cosa, la donna cerca di capire chi sia il sadico omicida che uccide brutalmente. È così che Madison scopre il nome di questa oscura figura: si chiama Gabriel e lei lo conosce già, perché appartiene al suo passato. Ora Gabriel la sta cercando di nuovo...



Ogni cosa è illuminata (Commedia, Drammatico) in onda su Warner TV alle ore 21.30, un film di Liev Schreiber, con Elijah Wood, Eugene Hutz, Laryssa Lauret, Jonathan Safran Foer, Stephen Samudovsky, Zuzana Hodkova e Boris Leskin.



La trama del film: Jonathan è un giovane ebreo americano di origini ucraine, il cui nonno era emigrato negli Stati Uniti a causa delle persecuzioni naziste. Il ragazzo decide di ripercorrere la storia del suo avo e vola in Ucraina per rintracciare Augustina, la donna che salvò il vecchio Safran Foer dai rastrellamenti nazisti, nascondendolo nella sua casa a Trachimbrod, un piccolo villaggio cancellato dalle cartine geografiche dai tedeschi. Nel suo viaggio di ricerca, Jonathan è accompagnato da Alex, un ragazzo sempre su di giri, con una scarsa padronanza dell’inglese, la passione per la cultura pop americana e una certa propensione per le gaffe. Insieme a lui fa da guida suo nonno, un anziano burbero e antisemita, che finge di essere cieco e per questo si fa portare da un cane squilibrato di razza Border Collie. I due non hanno nessuna preparazione nella ricerca degli ebrei scomparsi durante la guerra e di solito cercano solo di truffare i clienti con lunghi viaggi privi di senso, ma ascoltata la storia di Jonathan, per qualche motivo decidono di aiutarlo davvero...



