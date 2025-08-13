Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 13 Agosto, in prima serata
Stasera in TV, Mercoledì 13 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 13 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 13 Agosto 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 13 Agosto 2025
-
Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto
Commedia, 1974, durata: 125 minuti
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Lina Wertmüller, con Mariangela Melato, Giancarlo Giannini, Riccardo Salvino, Isa Danieli, Aldo Puglisi, Luis Suarez, Lucrezia De Domizio, Giuseppe Durini, Anna Melita e Eros Pagni.
-
The Rebound - Ricomincio dall'amore
Commedia, Sentimentale, 2009, durata: 95 minuti
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Bart Freundlich, con Catherine Zeta-Jones e Justin Bartha.
-
Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
Commedia, 2016, durata: 94 minuti
in onda alle 21:10 su La5
un film di Kirk Jones, con Nia Vardalos, John Corbett, John Stamos, Alex Wolff, Rita Wilson, Mark Margolis, Lainie Kazan, Elena Kampouris, Michael Constantine, Andrea Martin e Jayne Eastwood.
-
Appuntamento con la morte
Giallo, 1988, durata: 96 minuti
in onda alle 21:10 su TV 2000
un film di Michael Winner, con Peter Ustinov, Lauren Bacall, Carrie Fisher, John Gielgud, Piper Laurie, Hayley Mills, Jenny Seagrove, David Soul, Nicholas Guest, Valerie Richards, Amber Bezer, Douglas Sheldon, Michael Craig, Michael Sarne e John Terlesky.
-
Pan - Viaggio sull'isola che non c'è
Avventura, Commedia, Family, Fantasy, 2015, durata: 111 minuti
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Joe Wright, con Hugh Jackman, Amanda Seyfried, Rooney Mara, Garrett Hedlund, Nonso Anozie, Levi Miller, Cara Delevingne e Kathy Burke.
-
Motherless Brooklyn - I Segreti di una Città
Drammatico, Noir, 2019, durata: 144 minuti
in onda alle 21:14 su Iris
un film di Edward Norton, con Edward Norton, Bruce Willis, Bobby Cannavale, Leslie Mann, Willem Dafoe, Gugu Mbatha-Raw, Ethan Suplee, Alec Baldwin, Kenneth Williams, Fisher Stevens, Dallas Roberts e Cherry Jones.
-
Arac Attack - Mostri a otto zampe
Azione, Horror, Fantascienza, 2002, durata: 128 minuti
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Ellory Elkayem, con David Arquette, Kari Wuhrer, Scott Terra, Scarlett Johansson, Doug E. Doug, Rick Overton, Leon Rippy, Matt Czuchry, Jay Arlen Jones, Eileen Ryan, Jack Moore, Don Champlin, Matt Holwick, Roy Gaintner, John Christopher Storey, David Waterman, Randi Klein, Terey Summers, John Ennis, Ryan C. Benson e Jane Edith Wilson.
-
Il colibrì
Drammatico, 2022, durata: 126 minuti
in onda alle 21:20 su Rai 3
un film di Francesca Archibugi, con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli, Alessandro Tedeschi, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Fotinì Peluso, Francesco Centorame, Pietro Ragusa, Valeria Cavalli, Nanni Moretti e Francesca De Martini.
-
Il talento di Mr. Ripley
Thriller, 1999, durata: 150 minuti
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Anthony Minghella, con Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett, Philip Seymour Hoffman, Sergio Rubini, Philip Baker Hall, Celia Weston, Jack Davenport, Fiorello, Stefania Rocca, James Rebhorn, Alessandro Fabrizi, Anna Longhi e Ivano Marescotti.
-
Poly
Family, 2020, durata: non specificata
in onda alle 21:30 su Rai 1
un film di Nicolas Vanier, con Elisa de Lambert, François Cluzet, Julie Gayet, Patrick Timsit, Orian Castano, Yohann Drouin, Clément Huot, Calli Peysson, Jade Colombet, Gabin Didier, Matthieu Pillard, Patrick de Valette, Anne Marie Pisani, Gerard Dubouche e Mathilde Dromard.
-
Ghostbusters II
Commedia, 1989, durata: 106 minuti
in onda alle 21:30 su Nove
un film di Ivan Reitman, con Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis, Sigourney Weaver, Ernie Hudson, Rick Moranis, Annie Potts, Peter MacNicol, Harris Yulin, David Margulies, Kurt Fuller, Janet Margolin, Brian Doyle-Murray e Wilhelm von Homburg.
-
Harry ti presento Sally
Commedia, Sentimentale, 1989, durata: 92 min
in onda alle 21:35 su TV8
un film di Rob Reiner, con Meg Ryan, Billy Crystal, Carrie Fisher, Bruno Kirby, Steven Ford, Lisa Jane Persky, Michelle Nicastro, Harley Jane Kozak, Kevin Rooney, Franc Luz, Tracy Reiner, Kyle T. Heffner, Joe Viviani, Frances Chaney e Gretchen Palmer.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv