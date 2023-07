Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 12 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 12 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 12 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 12 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 12 Luglio 2023

The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo (Drammatico, Storico) in onda su Canale 5 alle ore 21.20 , un film di Nate Parker, con Nate Parker, Armie Hammer, Aja Naomi King, Jackie Earle Haley, Gabrielle Union, Penelope Ann Miller, Mark Boone Junior, Aunjanue Ellis, Colman Domingo, Dwight Henry, Esther Scott, Roger Guenveur Smith, Tony Espinosa e Jayson Warner Smith.



La trama del film : Il film è ambientato nel Sud degli Stati Uniti circa trent'anni prima della Guerra di Secessione americana e la conseguente abolizione della schiavitù.

Siamo infatti negli anni '30 dell'Ottocento, e il protagonista di questa storia vera è Nat Turner, uno schiavo che vive nella piantagione del suo padrone, un uomo che si trova in difficoltà economiche di nome Samuel Turner.

Obediente e istruito, Nat conosce anche molto bene la Bibbia. Dietro suggerimento del reverendo Walthall, Samuel ha deciso infatti di fare del suo schiavo un predicatore religioso, un modo per guadagnare soldi ma anche per usarlo come uno strumento di controllo e d'indottrinamento degli altri schiavi.

Nat, che ne frattempo si è innamorato e ha sposato una bella schiava di nome Cherry, riscuote molto successo, tanto che la sua missione di predicatore si estende ad altra proprietà della zona, dove però si rende subito conto delle condizioni in cui vivono i suoi compagni oppressi e vittime di atrocità. Tornato alla sua piantagione, sconvolto da quello che ha visto, Nat apprende che sua moglie Cherry è stata picchiata violentemente. L'uomo decide così di rivoltarsi e inizia a preparare un piano per condurre il suo popolo verso la libertà...



The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo: Trailer italiano del film - HD

(Drammatico, Storico) , un film di Nate Parker, con Nate Parker, Armie Hammer, Aja Naomi King, Jackie Earle Haley, Gabrielle Union, Penelope Ann Miller, Mark Boone Junior, Aunjanue Ellis, Colman Domingo, Dwight Henry, Esther Scott, Roger Guenveur Smith, Tony Espinosa e Jayson Warner Smith. : Il film è ambientato nel Sud degli Stati Uniti circa trent'anni prima della Guerra di Secessione americana e la conseguente abolizione della schiavitù. Siamo infatti negli anni '30 dell'Ottocento, e il protagonista di questa storia vera è Nat Turner, uno schiavo che vive nella piantagione del suo padrone, un uomo che si trova in difficoltà economiche di nome Samuel Turner. Obediente e istruito, Nat conosce anche molto bene la Bibbia. Dietro suggerimento del reverendo Walthall, Samuel ha deciso infatti di fare del suo schiavo un predicatore religioso, un modo per guadagnare soldi ma anche per usarlo come uno strumento di controllo e d'indottrinamento degli altri schiavi. Nat, che ne frattempo si è innamorato e ha sposato una bella schiava di nome Cherry, riscuote molto successo, tanto che la sua missione di predicatore si estende ad altra proprietà della zona, dove però si rende subito conto delle condizioni in cui vivono i suoi compagni oppressi e vittime di atrocità. Tornato alla sua piantagione, sconvolto da quello che ha visto, Nat apprende che sua moglie Cherry è stata picchiata violentemente. L'uomo decide così di rivoltarsi e inizia a preparare un piano per condurre il suo popolo verso la libertà...



Buongiorno papà (Commedia) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Edoardo Leo, con Raoul Bova, Marco Giallini, Edoardo Leo, Nicole Grimaudo, Rosabell Laurenti Sellers, Paola Tiziana Cruciani, Mattia Sbragia e Ninni Bruschetta.



La trama del film : Il film segue le vicende di Andrea, un single sulla quarantina, ricco e ambizioso, che pensa solo al lavoro e si concede esclusivamente relazioni occasionali mai troppo impegnative. Abita in un loft a Roma insieme a Paolo, il suo opposto: un uomo con grandi valori, ma molto sfortunato, soprattutto in amore. La vita di Andrea cambia radicalmente con l'arrivo di Layla, una diciassettenne che sostiene di essere sua figlia e che ha deciso di cercarlo ora, perché sua madre è morta. L'uomo è sconvolto e le chiede subito di fare il test di paternità. Appurato che l’adolescente è davvero sua figlia, questa si trasferisce in casa sua insieme a Enzo, suo nonno, un tipo particolare e alquanto stravagante.

Sebbene si trovi di colpo catapultato in una famiglia che mai avrebbe voluto, Andrea cerca di compensare l’assenza nella vita della ragazza facendole moltissimi regali. Le cose, tuttavia, non vanno affatto bene tra i due e Layla decide di fare le valigie e andarsene. Riusciranno alla fine a costruire un rapporto?...



Buongiorno papà: Il trailer del film

(Commedia) , un film di Edoardo Leo, con Raoul Bova, Marco Giallini, Edoardo Leo, Nicole Grimaudo, Rosabell Laurenti Sellers, Paola Tiziana Cruciani, Mattia Sbragia e Ninni Bruschetta. : Il film segue le vicende di Andrea, un single sulla quarantina, ricco e ambizioso, che pensa solo al lavoro e si concede esclusivamente relazioni occasionali mai troppo impegnative. Abita in un loft a Roma insieme a Paolo, il suo opposto: un uomo con grandi valori, ma molto sfortunato, soprattutto in amore. La vita di Andrea cambia radicalmente con l'arrivo di Layla, una diciassettenne che sostiene di essere sua figlia e che ha deciso di cercarlo ora, perché sua madre è morta. L'uomo è sconvolto e le chiede subito di fare il test di paternità. Appurato che l’adolescente è davvero sua figlia, questa si trasferisce in casa sua insieme a Enzo, suo nonno, un tipo particolare e alquanto stravagante. Sebbene si trovi di colpo catapultato in una famiglia che mai avrebbe voluto, Andrea cerca di compensare l’assenza nella vita della ragazza facendole moltissimi regali. Le cose, tuttavia, non vanno affatto bene tra i due e Layla decide di fare le valigie e andarsene. Riusciranno alla fine a costruire un rapporto?...



Il Sapore del Successo (Drammatico, Commedia, Sentimentale) in onda su Rai 1 alle ore 21.25 , un film di John Wells, con Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Alicia Vikander, Sam Keeley, Jamie Dornan, Uma Thurman, Emma Thompson, Lily James e Matthew Rhys.



La trama del film : Lo chef Adam Jones aveva tutto, ma lo ha perso. L’ex enfant terrible della scena gastronomica parigina aveva conquistato due stelle Michelin e il suo unico obiettivo era creare delle "esplosioni di gusto". Per avere un ristorante tutto suo e l'agognata terza stella Michelin, Jones dovrà abbandonare le sue cattive abitudini e tirar fuori il meglio da quello che ha a disposizione. Per farlo gli servirà l'aiuto di altre persone. Così, quando Adam inizia a mettere assieme la sua brigata, un amico gli consiglia uno chef interessante che si trova al Delauney. Si tratta della bellissima Helene, madre single, con una vita molto complicata. Lui assaggia il suo piatto, una cacio e pepe, una portata semplice ma difficile da realizzare in maniera perfetta. È delizioso, così le chiede di lavorare con lui. All'inizio, lei non è molto convinta, ma poi diventa un membro importante della sua brigata...



Il Sapore del Successo: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

(Drammatico, Commedia, Sentimentale) , un film di John Wells, con Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Alicia Vikander, Sam Keeley, Jamie Dornan, Uma Thurman, Emma Thompson, Lily James e Matthew Rhys. : Lo chef Adam Jones aveva tutto, ma lo ha perso. L’ex enfant terrible della scena gastronomica parigina aveva conquistato due stelle Michelin e il suo unico obiettivo era creare delle "esplosioni di gusto". Per avere un ristorante tutto suo e l'agognata terza stella Michelin, Jones dovrà abbandonare le sue cattive abitudini e tirar fuori il meglio da quello che ha a disposizione. Per farlo gli servirà l'aiuto di altre persone. Così, quando Adam inizia a mettere assieme la sua brigata, un amico gli consiglia uno chef interessante che si trova al Delauney. Si tratta della bellissima Helene, madre single, con una vita molto complicata. Lui assaggia il suo piatto, una cacio e pepe, una portata semplice ma difficile da realizzare in maniera perfetta. È delizioso, così le chiede di lavorare con lui. All'inizio, lei non è molto convinta, ma poi diventa un membro importante della sua brigata...



Una notte al museo 2: La fuga (Commedia, Azione, Fantasy) in onda su Nove alle ore 21.25, un film di Shawn Levy, con Ben Stiller, Dick Van Dyke, Owen Wilson, Hank Azaria, Robin Williams, Christopher Guest, Alain Chabat, Amy Adams, Steve Coogan, Ricky Gervais, Bill Hader, Jon Bernthal, Patrick Gallagher, Jake Cherry, Rami Malek e Mizuo Peck.



La trama del film: Larry Dailey non è più il guardiano notturno del museo di Storia Naturale, è ormai diventato imprenditore presso la sua azienda Dailey Devices. Spesso però ripensa al precedente impiego e alle avventure vissute, così un giorno decide di far visita al vecchio museo. Lì scopre che tutte le statue stanno per essere spostate nell'archivio federale e sostituite con degli ologrammi, a eccezione dello scheletro T-Rex, la statua di Teddy Roosevelt, il faraone Ahkmenrah e alcuni dei personaggi più noti.

La sera successiva Larry riceve una telefonata del piccolo cowboy Jedediah: la scimmia cappuccina Dexter ha portato con sé la tavoletta egiziana e ora il museo più grande del mondo ha preso vita. Come se non bastasse, tutte le statue sono tenute ostaggio da Kahmunrah, il malvagio fratello maggiore di Ahkmenrah. Larry decide d'intervenire ancora una volta, per impedire che l'intero museo cada in rovina. Intrufolatosi negli archivi con l’aiuto di Amelia Earhart, Larry deve confrontarsi con il superbo e infantile faraone...



Una notte al museo 2: La fuga: Il trailer del sequel di Una notte al museo

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv