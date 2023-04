Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 12 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 12 Aprile 2023

Pretty Woman (Commedia, Sentimentale) in onda su Rai 1 alle ore 21.30 , un film di Garry Marshall, con Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy, Jason Alexander, Hector Elizondo, Laura Sangiacomo, Laura San Giacomo, Amy Yasbeck, Ezinor Donaheu e Alex Hyde-White.



La trama del film : Il film vede protagonista l'affascinante Edward Lewis, un affarista senza scrupoli e di grande successo, specialista nell'acquistare grosse società in dissesto, che poi rivende, dopo averle smembrate con forte guadagno.

Trovandosi a Hollywood per concludere uno di questi affari, per avere indicazioni di una strada di Beverly Hills accetta di far salire sulla sua automobile una simpatica prostituta, Vivian Ward.

Edward, che è rimasto colpito dalla originale personalità e dalla bellezza della ragazza, la ingaggia per tutta la settimana che egli deve trascorrere a Hollywood, offrendole molto denaro.

Lewis, troppo preso dagli affari, non ha mai tempo per i sentimenti, perciò ora è in crisi, perché, separato già da tempo dalla moglie, ha appena rotto i rapporti con l'amante. Quando il suo avvocato e amico Philip, che collabora con lui per l'affare in corso, gli consiglia di condurre con sé una ragazza alla cena d'affari con l'anziano magnate James Morse, capo della grossa compagnia marittima che Lewis vuole acquistare, Edward invita Vivian ad accompagnarlo...



Pretty Woman: Il Trailer originale

Lone Survivor (Azione, Drammatico, Thriller, Guerra) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Peter Berg, con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Eric Bana, Ben Foster, Alexander Ludwig, Scott Elrod, Rohan Chand, Ali Suliman.



La trama del film : Il film racconta l'incredibile storia di quattro Navy SEAL in missione segreta per neutralizzare un nucleo operativo ad alto rischio di al-Qaeda, finiti in un'imboscata nemica sulle montagne Afghane. Di fronte ad una decisione morale impossibile, il piccolo gruppo rimane isolato dai soccorsi, e circondato da una milizia talebana numericamente più grande e pronta alla guerra. Affrontando insieme le più impensabili conseguenze sul loro destino, i quattro uomini trovano la forza e la resistenza necessaria per combattere fino alla fine.

Mark Wahlberg interpreta Marcus Luttrell, l'autore delle memorie raccontate in prima persona in Lone Survivor, il libro da cui è tratto il film. Nel cast del film, nelle vesti degli altri membri della squadra di SEAL, disposti a tutto per salvare i propri commilitoni, troviamo Taylor Kitsch, nei panni di Michael Murphy, Emile Hirsch in quelli di Danny Dietz, e Ben Foster che interpreta Matthew "Axe" Axelson. Della squadra fa parte anche Eric Bana nel ruolo di Erik Kristensen, il loro comandante in Afghanistan.. Pur concedendosi qualche libertà narrativa, Lone Survivor conserva lo spirito del libro e ripercorre in maniera realistica gli eventi che i quattro militari sono stati chiamati ad affrontare durante la loro missione...



Lone Survivor: Il trailer italiano - HD

Habemus Papam (Commedia, Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Nanni Moretti, con Nanni Moretti, Michel Piccoli, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, Margherita Buy, Franco Graziosi, Cecilia Dazzi, Leonardo Della Bianca, Camillo Milli, Roberto Nobile, Gianluca Gobbi, Manuela Mandracchia, Rossana Mortara, Teco Celio, Roberto De Francesco, Camilla Ridolfi e Lucia Mascino.



La trama del film : Il film si apre con la morte del Santo Padre e il conclave per eleggere il nuovo Papa. Dopo alcune fumate nere, viene finalmente nominato pontefice il cardinale Melville. Tuttavia, il giorno della proclamazione, mentre i fedeli sono in attesa nella piazza di San Pietro, il religioso va improvvisamente nel panico e fugge, interrompendo l’annuncio ufficiale della sua nomina.

Sorpresi dall’inaspettata reazione, i membri del conclave si trovano bloccati all’interno della Santa Sede, in quanto - secondo il diritto canonico - finché il Papa non si affaccia al balcone per mostrarsi ai fedeli, la cerimonia non può dirsi conclusa e cardinali elettori non possono uscire dal Vaticano.

Per venire a capo della crisi esistenziale che sembra aver colpito il cardinale Melville, viene chiamato in aiuto lo psicologo Brezzi. Dopo qualche infruttuosa seduta analitica, il dottore consiglia al Papa di recarsi da uno psicoanalista che non conosca la sua vera identità, indirizzandolo allo studio della sua ex moglie, anch’essa psicologa...



Habemus Papam: Il trailer ufficiale del film di Nanni Moretti

Thelma & Louise (Azione, Drammatico) in onda su LA7D alle ore 21.30 , un film di Ridley Scott, con Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Michael Madsen, Christopher McDonald, Lucinda Jenney, Marco St. John, Stephen Tobolowsky, Jason Beghe, Timothy Carhart e Brad Pitt.



La trama del film : Thelma Dickerson e Louise Sawyer sono due amiche che condividono l’insoddisfazione per la propria vita. Thelma, infatti, ha una relazione piuttosto deludente con Jimmy Lennox (Michael Madsen), mentre Louise è costretta a sopportare il sessista marito Darryl.

Per sfuggire al clima di insofferenza, le due donne decidono di lasciare la città per trascorrere un piacevole weekend in montagna, viaggiando a bordo della Ford Thunderbird di Louise. La vacanza, tuttavia, si trasforma ben presto in un incubo.

Quando un tale cerca di violentare Thelma nel parcheggio di uno squallido locale western, Louise difende l’amica e, furiosa per le parole dell’uomo, uccide lo stupratore con un colpo di pistola. Convinte che le testimonianze dei clienti non avrebbero evitato un processo sfavorevole, le due amiche pianificano di raggiungere il Messico.

A corto di soldi, Thelma chiede a Jimmy di consegnarle tutti i suoi risparmi tramite un’agenzia di Oklahoma City e le amiche partono immediatamente a bordo della loro macchina...

A proposito di Schmidt (Drammatico, Commedia) in onda su Warner TV alle ore 21.30, un film di Alexander Payne, con Jack Nicholson, Hope Davis, Dermot Mulroney, Kathy Bates, June Squibb, Howard Hesseman, Connie Ray, Harry Groener, Len Cariou, Mark Venhuizen, Cheryl Hamada, James J. Crawley, Tung Ha, Steve Heller e Chris Huse.



La trama del film: Dopo aver lavorato per trent’anni in una compagnia di assicurazioni, il neo pensionato Warren Schmidt si trova ad abbrutirsi davanti alla tv e a borbottare con la moglie Helen. Convinto dalla petulante consorte a comprare un camper di oltre dieci metri, nell’intenzione di godersi gli ultimi anni di vita girovagando insieme per gli Stati Uniti, Warren all’improvviso perde la moglie a causa di un ictus.

Completamente solo dopo quarantadue anni di matrimonio, Warren è un uomo amareggiato dai tanti sacrifici e dalle poche soddisfazioni. Un giorno, vedendo una pubblicità televisiva su un programma per l'affidamento di bambini africani, decide di adottarne uno a distanza. Presto riceve un pacchetto informativo con una foto del suo figlio adottivo, un piccolo tanzaniano di nome Ndugu Umbo.

Vano è il tentativo di aggrapparsi alla figlia Jeannie, giunta in città per il funerale della madre. La ragazza, che è in procinto di sposarsi, gli dice che non lo vuole tra i piedi fino al giorno del matrimonio.

Solo con se stesso, Schmidt realizza che deve assolutamente reagire per non spegnersi. Così l'unico scopo della sua vita diventa quello di impedire le nozze della figlia con Randall Hertzell, un venditore di materassi ad acqua, che lui reputa assolutamente indegno per Jeannie...

