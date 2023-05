Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 10 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 10 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 10 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 10 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 10 Maggio 2023

American Gangster (Drammatico, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Ridley Scott, con Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin, Ted Levine, Lymari Nadal, Roger Guenveur Smith, Yul Vázquez, RZA, John Hawkes, Cuba Gooding Jr., Carla Gugino, Ruby Dee, Malcolm Goodwin, Ruben Santiago-Hudson, Clarence Williams III, Armand Assante, Melissia Hill, Jon Polito, Common, Robert Funaro, Ritchie Coster, KaDee Strickland, John Ortiz e Norman Reedus.



La trama del film : È una storia di droga e malavita, ambientata nella New York degli anni Settanta. Frank Lucas è l’autista e fidato braccio destro di Bumpy Johnson, uno dei più potenti boss della criminalità afroamericana di Harlem. Alla morte del gangster, Frank decide di prenderne il posto: grazie ai suoi metodi moderni, il nuovo boss raggiunge fama e ricchezza, diventando nel giro di poco tempo il narcotrafficante numero uno della città.

Contrabbandando la merce direttamente dai produttori thailandesi e facendola arrivare negli Stati Uniti grazie alla connivenza dell’esercito - che la spediscono nascosta nelle bare dei soldati morti in Vietnam - Frank riesce a vendere eroina di altissima qualità a un prezzo bassissimo, spazzando via tutta la concorrenza locale, persino la mafia italoamericana.

Il detective della narcotici Richie Roberts incomincia a intuire che qualcosa è cambiato in città: capisce che un nuovo boss è riuscito a sconvolgere l’assetto della criminalità newyorkese. Mettendosi sulle tracce del gangster, ben presto la strada di Richie s’incrocia con quella di Frank, con risvolti inattesi...



American Gangster: Trailer del film con Denzel Washington e Russell Crowe

Il Ritorno dell'Eroe (Commedia, Storico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Laurent Tirard, con Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Christophe Montenez, Evelyne Buyle, Christian Bujeau, Féodor Atkine, Laurent Bateau, Jean-Michel Lahmi e Aurélie Boquien.



La trama del film : Il film è ambientato nella Francia d'inizio Ottocento e racconta la storia del Capitano Neuville, un grande seduttore.

L'uomo si presenta a cavallo nel castello degli aristocratici Beaugrand per chiedere la mano di Pauline, che non vede l'ora di diventare sua moglie. La sorella maggiore, Elisabeth è molto sospettosa e non vede di buon occhio questa proposta, che però viene accettata dai suoi genitori. Poco dopo Neuville viene chiamato al fronte e promette alla sua fidanzata di scriverle ogni giorno, senza però farlo mai. La giovane e delicata Pauline è disperata, si lascia andare ed Elisabeth, per salvarla dalla depressione, convinta che lo scellerato non tornerà mai più, avvia una fitta corrispondenza con la sorella fingendosi Neuville, scrivendo della sua galanteria in guerra e facendolo passare come un vero eroe. Il capitano, però, dopo tre anni fa ritorno, senza gloria e senza scrupoli e in lui Pauline non vede nulla dell'immagine dell'impavido uomo che le lettere avevano raccontato. Deciso a ritornare nelle grazie della giovane, dovrà vedersela con Elisabeth, che di lui conosce il vero volto...



Il Ritorno dell'Eroe: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Guardia del corpo (Thriller, Sentimentale) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Mick Jackson, con Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs, Ralph Waite, Joe Urla, Robert Wuhl, Nita Whitaker, Blumen Young, Charles Keating, Michele Lamar Richards, Jennifer Lyon Buchanan, De Vaughn Nixon, Tony Pierce e Debbie Reynolds.



La trama del film : Il film segue la storia di Frank Farmer, ex agente della sicurezza presidenziale che ha deciso di diventare un bodyguard personale. Un giorno l’uomo viene contattato da Bill Devaney, il manager di Rachel Marron, famosa e splendida attrice che da tempo riceve numerose lettere di minacce. Frank, che in un primo momento si mostra contrario all’ingaggio, sceglie poi di accettare e comincia da subito a migliorare i sistemi di sicurezza finora adottati per salvaguardare la vita della popstar e di suo figlio Fletcher. Inizialmente tra la guardia e Rachel gli scontri sono all’ordine del giorno, per via del carattere arrogante di lei. Poi, quando la donna capisce che il bodyguard farebbe qualsiasi cosa per proteggerla, comincia a provare qualcosa per lui e passano la notte insieme. Frank, però, dopo l’incontro, non riesce più a distinguere lavoro e sentimento...



Guardia del corpo: Il trailer del film (lingua originale)

Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere fantasma (Azione, Avventura) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Gore Verbinski, con Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Bill Nighy, Naomie Harris, Stellan Skarsgård, Tom Hollander, Jack Davenport, Jonathan Pryce, Lee Arenberg, Mackenzie Crook, Kevin McNally, David Bailie, Alex Norton, Geoffrey Rush, David Schofield, Vanessa Branch, Lauren Maher, San Shella e Martin Klebba.



La trama del film : Dopo aver liberato la Perla Nera dal terribile sortilegio del forziere azteco, Will Turner e Elizabeth Swan stanno per convolare a nozze. La cerimonia, tuttavia, è bruscamente interrotta da Lord Beckett che imprigiona la giovane e incarica Will di sottrarre a Jack Sparrow la bussola magica, in grado di indicare al suo possessore la posizione di ciò che brama di più. Il pirata, intanto, riceve la visita di ‘Sputafuoco’ Bill Turner che, incaricato da Davy Jones, lo invita ad onorare il patto stretto tredici anni prima e a unirsi alla ciurma dell’Olandese Volante, se non vuole essere perseguitato dal Kraken...

One Day (Sentimentale, Drammatico) in onda su LA7D alle ore 21.30, un film di Lone Scherfig, con Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson, Romola Garai, Jodie Whittaker, Georgia King, Ken Stott, Rafe Spall, Joséphine de La Baume, Matthew Beard, Amanda Fairbank-Hynes e Heida Reed.



La trama del film: Dopo una giornata trascorsa assieme, il 15 luglio 1988, il giorno della loro laurea, Emma Morley e Dexter Mayhew iniziano un'amicizia destinata a durare tutta la vita. Lei è una lavoratrice ambiziosa e di saldi principi, che sogna di trasformare il mondo in un posto migliore; lui è un ragazzo ricco e affascinante che pensa di fare del mondo il suo parco di divertimenti personale. Nel corso dei successivi vent'anni, il 15 luglio di ogni anno, i due vivranno momenti cruciali del loro rapporto. Seguiremo Dex ed Em, insieme e separatamente, attraverso la loro amicizia e i loro scontri, speranze e opportunità mancate, risate e lacrime. A un certo punto di questo percorso, i due si renderanno conto che ciò che cercavano e speravano era sempre stato là, a portata di mano. Quando si rivelerà il vero significato di quel lontano giorno del 1988, Em e Dex capiranno la natura dell'amore e la vita stessa...



One Day: Il trailer italiano del film

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv