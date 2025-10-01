Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 1 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Mercoledì 1 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 1 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 1 Ottobre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 1 Ottobre 2025
-
Buona Giornata
Commedia, 2012, durata: 97 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Carlo Vanzina
con Diego Abatantuono, Lino Banfi, Teresa Mannino, Vincenzo Salemme, Christian De Sica, Maurizio Mattioli, Paolo Conticini e Gabriele Cirilli.
-
L'inferno sepolto
Azione, Drammatico, 1997, durata: 95 min
in onda alle 21:09 su 20
un film di J.F. Lawton
con Steven Seagal, Marg Helgenberger, Stephen Lang, Brad Hunt, Kris Kristofferson, Harry Dean Stanton, Levon Helm e Richard Masur.
-
Le Mans '66 - La grande sfida
Azione, Biografico, Drammatico, 2019, durata: 152 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di James Mangold
con Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Noah Jupe, Josh Lucas, Tracy Letts, JJ Feild, Ray McKinnon, Rudolf Martin e Ward Horton.
-
Magnifica ossessione
Drammatico, 1954, durata: 108 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Douglas Sirk
con Jane Wyman, Rock Hudson, Barbara Rush, Agnes Moorehead, Otto Kruger, Gregg Palmer, Sara Shane, Paul Cavanagh e Judy Nugent.
-
Qua la zampa!
Commedia, Drammatico, Family, 2017, durata: 100 min
in onda alle 21:12 su TwentySeven
un film di Lasse Hallström
con Dennis Quaid, Britt Robertson, K.J. Apa, John Ortiz, Juilet Rylance, Luke Kirby, Peggy Lipton, Pooch Hall e Logan Miller.
-
Wolfman
Horror, Thriller, 2010, durata: 103 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Joe Johnston
con Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo Weaving, Art Malik, Cristina Contes, Simon Merrells, Gemma Whelan, Mario Marin-Borquez e Asa Butterfield.
-
L'amore bugiardo - Gone Girl
Drammatico, Thriller, 2014, durata: 149 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di David Fincher
con Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Patrick Fugit, Carrie Coon, David Clennon, Emily Ratajkowski, Missi Pyle e Casey Wilson.
-
Inside Man
Drammatico, Thriller, 2006, durata: 129 min
in onda alle 21:18 su Iris
un film di Spike Lee
con Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Willem Dafoe, Chiwetel Ejiofor, Carlos Andrés Gómez, Kim Director, James Ransone, Bernie Rachelle, Peter Gerety, Victor Colicchio, Cassandra Freeman e Peter Frechette.
-
Hypnotic
Azione, Thriller, 2023, durata: 94 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Robert Rodriguez
con Ben Affleck, Alice Braga, William Fichtner, JD Pardo, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, Jackie Earle Haley e Hala Finley.
-
L'amore all'improvviso - Larry Crowne
Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2011, durata: 99 min
in onda alle 21:20 su La5
un film di Tom Hanks
con Tom Hanks, Julia Roberts, Taraji P. Henson, Bryan Cranston, Gugu Mbatha-Raw, Cedric the Entertainer, Wilmer Valderrama, Pam Grier, Rami Malek, George Takei, Grace Gummer, Rita Wilson, Jon Seda e Maria Canals-Barrera.
-
Joker - Wild Card
Azione, Drammatico, Thriller, 2015, durata: 92 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Simon West
con Jason Statham, Michael Angarano, Dominik García-Lorido, Hope Davis, Milo Ventimiglia, Max Casella, Stanley Tucci, Jason Alexander, Sofía Vergara e Anne Heche.
-
San Andreas
Azione, Avventura, Thriller, 2015, durata: 114 min
in onda alle 21:24 su Italia 1
un film di Brad Peyton
con Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Paul Giamatti, Archie Panjabi, Ioan Gruffudd, Hugo Johnstone-Burt, Art Parkinson, Will Yun Lee e Kylie Minogue.
-
Il Commissario Montalbano: Un covo di vipere
Giallo, 2017, durata: 100 min
in onda alle 21:30 su Rai 1
un film di Alberto Sironi
con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Valentina Lodovini, Alessandro Haber, Marcello Mazzarella, Aglaia Mora e Sonia Bergamasco.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv