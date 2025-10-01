Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 1 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 1 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 1 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 1 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 1 Ottobre 2025

Buona Giornata

Commedia, 2012, durata: 97 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Carlo Vanzina

con Diego Abatantuono, Lino Banfi, Teresa Mannino, Vincenzo Salemme, Christian De Sica, Maurizio Mattioli, Paolo Conticini e Gabriele Cirilli.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/buona-giornata/48740/video/?vid=8132" title="Buona giornata: Il Trailer Ufficiale del Film">Buona giornata: Il Trailer Ufficiale del Film</a>

Commedia, 2012, durata: 97 min un film di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono, Lino Banfi, Teresa Mannino, Vincenzo Salemme, Christian De Sica, Maurizio Mattioli, Paolo Conticini e Gabriele Cirilli.

L'inferno sepolto

Azione, Drammatico, 1997, durata: 95 min

in onda alle 21:09 su 20

un film di J.F. Lawton

con Steven Seagal, Marg Helgenberger, Stephen Lang, Brad Hunt, Kris Kristofferson, Harry Dean Stanton, Levon Helm e Richard Masur.

Azione, Drammatico, 1997, durata: 95 min un film di J.F. Lawton con Steven Seagal, Marg Helgenberger, Stephen Lang, Brad Hunt, Kris Kristofferson, Harry Dean Stanton, Levon Helm e Richard Masur.

Le Mans '66 - La grande sfida

Azione, Biografico, Drammatico, 2019, durata: 152 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di James Mangold

con Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Noah Jupe, Josh Lucas, Tracy Letts, JJ Feild, Ray McKinnon, Rudolf Martin e Ward Horton.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/le-mans-66-la-grande-sfida/55792/video/?vid=32507" title="Le Mans '66 - La Grande Sfida: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Le Mans '66 - La Grande Sfida: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>



Magnifica ossessione

Drammatico, 1954, durata: 108 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Douglas Sirk

con Jane Wyman, Rock Hudson, Barbara Rush, Agnes Moorehead, Otto Kruger, Gregg Palmer, Sara Shane, Paul Cavanagh e Judy Nugent.

Drammatico, 1954, durata: 108 min un film di Douglas Sirk con Jane Wyman, Rock Hudson, Barbara Rush, Agnes Moorehead, Otto Kruger, Gregg Palmer, Sara Shane, Paul Cavanagh e Judy Nugent.

Qua la zampa!

Commedia, Drammatico, Family, 2017, durata: 100 min

in onda alle 21:12 su TwentySeven

un film di Lasse Hallström

con Dennis Quaid, Britt Robertson, K.J. Apa, John Ortiz, Juilet Rylance, Luke Kirby, Peggy Lipton, Pooch Hall e Logan Miller.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/qua-la-zampa/53490/video/?vid=25228" title="Qua La Zampa!: Il trailer italiano del film - HD">Qua La Zampa!: Il trailer italiano del film - HD</a>

Commedia, Drammatico, Family, 2017, durata: 100 min un film di Lasse Hallström con Dennis Quaid, Britt Robertson, K.J. Apa, John Ortiz, Juilet Rylance, Luke Kirby, Peggy Lipton, Pooch Hall e Logan Miller.

Wolfman

Horror, Thriller, 2010, durata: 103 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Joe Johnston

con Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo Weaving, Art Malik, Cristina Contes, Simon Merrells, Gemma Whelan, Mario Marin-Borquez e Asa Butterfield.



L'amore bugiardo - Gone Girl

Drammatico, Thriller, 2014, durata: 149 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di David Fincher

con Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Patrick Fugit, Carrie Coon, David Clennon, Emily Ratajkowski, Missi Pyle e Casey Wilson.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/l-amore-bugiardo-gone-girl/50354/video/?vid=16179" title="L'amore bugiardo - Gone Girl: Il nuovo trailer italiano del film - HD">L'amore bugiardo - Gone Girl: Il nuovo trailer italiano del film - HD</a>

Drammatico, Thriller, 2014, durata: 149 min un film di David Fincher con Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Patrick Fugit, Carrie Coon, David Clennon, Emily Ratajkowski, Missi Pyle e Casey Wilson.

Inside Man

Drammatico, Thriller, 2006, durata: 129 min

in onda alle 21:18 su Iris

un film di Spike Lee

con Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Willem Dafoe, Chiwetel Ejiofor, Carlos Andrés Gómez, Kim Director, James Ransone, Bernie Rachelle, Peter Gerety, Victor Colicchio, Cassandra Freeman e Peter Frechette.

Drammatico, Thriller, 2006, durata: 129 min un film di Spike Lee con Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Willem Dafoe, Chiwetel Ejiofor, Carlos Andrés Gómez, Kim Director, James Ransone, Bernie Rachelle, Peter Gerety, Victor Colicchio, Cassandra Freeman e Peter Frechette.

Hypnotic

Azione, Thriller, 2023, durata: 94 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Robert Rodriguez

con Ben Affleck, Alice Braga, William Fichtner, JD Pardo, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, Jackie Earle Haley e Hala Finley.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/hypnotic/62944/video/?vid=40646" title="Hypnotic: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film con Ben Affleck - HD">Hypnotic: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film con Ben Affleck - HD</a>



L'amore all'improvviso - Larry Crowne

Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2011, durata: 99 min

in onda alle 21:20 su La5

un film di Tom Hanks

con Tom Hanks, Julia Roberts, Taraji P. Henson, Bryan Cranston, Gugu Mbatha-Raw, Cedric the Entertainer, Wilmer Valderrama, Pam Grier, Rami Malek, George Takei, Grace Gummer, Rita Wilson, Jon Seda e Maria Canals-Barrera.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/l-amore-all-improvviso/48022/video/?vid=7174" title="L'amore all'improvviso: Il trailer italiano del film">L'amore all'improvviso: Il trailer italiano del film</a>

Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2011, durata: 99 min un film di Tom Hanks con Tom Hanks, Julia Roberts, Taraji P. Henson, Bryan Cranston, Gugu Mbatha-Raw, Cedric the Entertainer, Wilmer Valderrama, Pam Grier, Rami Malek, George Takei, Grace Gummer, Rita Wilson, Jon Seda e Maria Canals-Barrera.

Joker - Wild Card

Azione, Drammatico, Thriller, 2015, durata: 92 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Simon West

con Jason Statham, Michael Angarano, Dominik García-Lorido, Hope Davis, Milo Ventimiglia, Max Casella, Stanley Tucci, Jason Alexander, Sofía Vergara e Anne Heche.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/joker-wild-card/50590/video/?vid=21307" title="Joker - Wild Card: Il trailer italiano del film - HD">Joker - Wild Card: Il trailer italiano del film - HD</a>

Azione, Drammatico, Thriller, 2015, durata: 92 min un film di Simon West con Jason Statham, Michael Angarano, Dominik García-Lorido, Hope Davis, Milo Ventimiglia, Max Casella, Stanley Tucci, Jason Alexander, Sofía Vergara e Anne Heche.

San Andreas

Azione, Avventura, Thriller, 2015, durata: 114 min

in onda alle 21:24 su Italia 1

un film di Brad Peyton

con Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Paul Giamatti, Archie Panjabi, Ioan Gruffudd, Hugo Johnstone-Burt, Art Parkinson, Will Yun Lee e Kylie Minogue.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/san-andreas/50519/video/?vid=18698" title="San Andreas: Nuovissimo trailer ufficiale italiano - HD">San Andreas: Nuovissimo trailer ufficiale italiano - HD</a>



Il Commissario Montalbano: Un covo di vipere

Giallo, 2017, durata: 100 min

in onda alle 21:30 su Rai 1

un film di Alberto Sironi

con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Valentina Lodovini, Alessandro Haber, Marcello Mazzarella, Aglaia Mora e Sonia Bergamasco.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-commissario-montalbano-un-covo-di-vipere/53773/video/?vid=25707" title="Il Commissario Montalbano: Un covo di vipere: Intervista a Zingaretti, Bocci, Mazzotta e Lodovini">Il Commissario Montalbano: Un covo di vipere: Intervista a Zingaretti, Bocci, Mazzotta e Lodovini</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv