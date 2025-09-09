Stasera in TV: Film da vedere Martedì 9 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Martedì 9 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 9 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 9 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 9 Settembre 2025
-
Suicide Squad
Azione, Avventura, Fantasy, 2021, durata: 132 min
in onda alle 21:09 su 20
un film di James Gunn
con Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, Taika Waititi, Jai Courtney, Viola Davis, John Cena, Sylvester Stallone, Nathan Fillion, Michael Rooker, Alice Braga, David Dastmalchian, Pete Davidson, Freddie Stroma, Sean Gunn, Peter Capaldi, John Ostrander e Storm Reid.
-
Indian - La grande sfida
Avventura, 2005, durata: 124 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Roger Donaldson
con Anthony Hopkins, Diane Ladd, Paul Rodriguez, Aaron Murphy, Iain Rea, Tessa Mitchell, Tim Shadbolt, Annie Whittle, Greg Johnson, Kate Sullivan, Antony Starr e Craig Hall.
-
Un uomo da vendere
Commedia, Musicale, 1959, durata: 122 min
in onda alle 21:10 su TV2000
un film di Frank Capra
con Eleanor Parker, Frank Sinatra, Edward G. Robinson, Thelma Ritter e Carolyn Jones.
-
Ricomincio da me
Commedia, Sentimentale, 2018, durata: 103 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Peter Segal
con Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Charlyne Yi, Freddie Stroma, Larry Miller, Treat Williams, Dave Foley, Annaleigh Ashford, Dan Bucatinsky, Natasha Romanova, Elizabeth Masucci, Kelly P. Williams.
-
I Gemelli
Commedia, 1988, durata: 105 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Ivan Reitman
con Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, Kelly Preston, Chloe Webb, Bonnie Bartlett, Nicolette Larson, Hugh O'Brian, Trey Wilson, David Caruso e Marshall Bell.
-
Poli Opposti
Commedia, Sentimentale, 2015, durata: 85 min
in onda alle 21:15 su Rai 5
un film di Max Croci
con Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Giampaolo Morelli, Tommaso Ragno, Grazia Schiavo, Anna Safroncik e Elena Di Cioccio.
-
L'ultimo colpo in canna
Western, 1968, durata: 93 min
in onda alle 21:17 su Iris
un film di Jerry Thorpe
con Glenn Ford, Arthur Kennedy, Dean Jagger, John Anderson, Paul Fix, Nico Minardos, Harry Dean Stanton, Pilar Pellicer, Parley Baer, Royal Dano, Ross Elliott, Barbara Babcock e James Griffith.
-
La doppia vita di Madeleine Collins
Drammatico, Thriller, 2021, durata: 102 min
in onda alle 21:20 su Rai 3
un film di Antoine Barraud
con Virginie Efira, Quim Gutiérrez, Bruno Salomone, Jacqueline Bisset, François Rostain, Loïse Benguerel, Thomas Gioria, Valérie Donzelli, Nadav Lapid, Nathalie Boutefeu e Mona Walravens.
-
The Menu
Commedia, Horror, 2022, durata: 107 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Mark Mylod
con Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult, Janet McTeer, Aimee Carrero, John Leguizamo, Judith Light, Hong Chau, Paul Adelstein, Christina Brucato, Arturo Castro, Reed Birney, Rob Yang, Adam Aalderks, Peter Grosz, Mel Fair, Mark St. Cyr e Rebecca Koon.
-
Il piacere è tutto mio
Commedia, 2022, durata: 97 min
in onda alle 21:20 su La7D
un film di Sophie Hyde
con Emma Thompson, Daryl McCormack e Isabella Laughland.
-
JL Ranch - Regalo di Nozze
Drammatico, 2020, durata: 83 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Sean McNamara
con Jon Voight, James Caan, Teri Polo, Bo Derek, Dylan Walsh, Trevor Donovan, Skyler Shaye, Abby Brammell, Judson Mills, Samuel Mason Paul, Clark Harris e Steven Paul.
-
Bohemian Rhapsody
Biografico, Drammatico, Musicale, 2018, durata: 106 min
in onda alle 21:30 su TV8
un film di Dexter Fletcher e Bryan Singer
con Rami Malek, Mike Myers, Aidan Gillen, Tom Hollander, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Allen Leech, Michelle Duncan, Aaron McCusker, Max Bennett, Gwilym Lee e Ben Hardy.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv