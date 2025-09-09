Stasera in TV: Film da vedere Martedì 9 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 9 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 9 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 9 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 9 Settembre 2025

Suicide Squad

Azione, Avventura, Fantasy, 2021, durata: 132 min

in onda alle 21:09 su 20

un film di James Gunn

con Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, Taika Waititi, Jai Courtney, Viola Davis, John Cena, Sylvester Stallone, Nathan Fillion, Michael Rooker, Alice Braga, David Dastmalchian, Pete Davidson, Freddie Stroma, Sean Gunn, Peter Capaldi, John Ostrander e Storm Reid.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/suicide-squad/51159/video/?vid=23462" title="Suicide Squad: Blitz trailer italiano ufficiale - HD">Suicide Squad: Blitz trailer italiano ufficiale - HD</a>

Indian - La grande sfida

Avventura, 2005, durata: 124 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Roger Donaldson

con Anthony Hopkins, Diane Ladd, Paul Rodriguez, Aaron Murphy, Iain Rea, Tessa Mitchell, Tim Shadbolt, Annie Whittle, Greg Johnson, Kate Sullivan, Antony Starr e Craig Hall.

Un uomo da vendere

Commedia, Musicale, 1959, durata: 122 min

in onda alle 21:10 su TV2000

un film di Frank Capra

con Eleanor Parker, Frank Sinatra, Edward G. Robinson, Thelma Ritter e Carolyn Jones.



Ricomincio da me

Commedia, Sentimentale, 2018, durata: 103 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Peter Segal

con Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Charlyne Yi, Freddie Stroma, Larry Miller, Treat Williams, Dave Foley, Annaleigh Ashford, Dan Bucatinsky, Natasha Romanova, Elizabeth Masucci, Kelly P. Williams.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/ricomincio-da-me/55609/video/?vid=30865" title="Ricomincio da me: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Ricomincio da me: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

I Gemelli

Commedia, 1988, durata: 105 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Ivan Reitman

con Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, Kelly Preston, Chloe Webb, Bonnie Bartlett, Nicolette Larson, Hugh O'Brian, Trey Wilson, David Caruso e Marshall Bell.



Poli Opposti

Commedia, Sentimentale, 2015, durata: 85 min

in onda alle 21:15 su Rai 5

un film di Max Croci

con Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Giampaolo Morelli, Tommaso Ragno, Grazia Schiavo, Anna Safroncik e Elena Di Cioccio.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/poli-opposti/51474/video/?vid=21647" title="Poli Opposti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Poli Opposti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

L'ultimo colpo in canna

Western, 1968, durata: 93 min

in onda alle 21:17 su Iris

un film di Jerry Thorpe

con Glenn Ford, Arthur Kennedy, Dean Jagger, John Anderson, Paul Fix, Nico Minardos, Harry Dean Stanton, Pilar Pellicer, Parley Baer, Royal Dano, Ross Elliott, Barbara Babcock e James Griffith.



La doppia vita di Madeleine Collins

Drammatico, Thriller, 2021, durata: 102 min

in onda alle 21:20 su Rai 3

un film di Antoine Barraud

con Virginie Efira, Quim Gutiérrez, Bruno Salomone, Jacqueline Bisset, François Rostain, Loïse Benguerel, Thomas Gioria, Valérie Donzelli, Nadav Lapid, Nathalie Boutefeu e Mona Walravens.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/la-doppia-vita-di-madeleine-collins/61845/video/?vid=47904" title="La Doppia Vita di Madeleine Collins: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD">La Doppia Vita di Madeleine Collins: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD</a>



The Menu

Commedia, Horror, 2022, durata: 107 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Mark Mylod

con Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult, Janet McTeer, Aimee Carrero, John Leguizamo, Judith Light, Hong Chau, Paul Adelstein, Christina Brucato, Arturo Castro, Reed Birney, Rob Yang, Adam Aalderks, Peter Grosz, Mel Fair, Mark St. Cyr e Rebecca Koon.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-menu/58407/video/?vid=38920" title="The Menu: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">The Menu: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Il piacere è tutto mio

Commedia, 2022, durata: 97 min

in onda alle 21:20 su La7D

un film di Sophie Hyde

con Emma Thompson, Daryl McCormack e Isabella Laughland.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-piacere-e-tutto-mio/61654/video/?vid=39186" title="Il piacere è tutto mio: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Il piacere è tutto mio: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>



JL Ranch - Regalo di Nozze

Drammatico, 2020, durata: 83 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di Sean McNamara

con Jon Voight, James Caan, Teri Polo, Bo Derek, Dylan Walsh, Trevor Donovan, Skyler Shaye, Abby Brammell, Judson Mills, Samuel Mason Paul, Clark Harris e Steven Paul.

Bohemian Rhapsody

Biografico, Drammatico, Musicale, 2018, durata: 106 min

in onda alle 21:30 su TV8

un film di Dexter Fletcher e Bryan Singer

con Rami Malek, Mike Myers, Aidan Gillen, Tom Hollander, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Allen Leech, Michelle Duncan, Aaron McCusker, Max Bennett, Gwilym Lee e Ben Hardy.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/bohemian-rhapsody/54840/video/?vid=30452" title="Bohemian Rhapsody: Il Final Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Bohemian Rhapsody: Il Final Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>



