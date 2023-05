Stasera in TV: Film da vedere Martedì 9 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

La Sfida delle Mogli (Commedia, Drammatico) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Peter Cattaneo, con Sharon Horgan, Kristin Scott Thomas, Emma Lowndes, Jason Flemyng, Amy James-Kelly, Sophie Dix, Gaby French, Greg Wise, Lara Rossi e Teresa Mahoney.



La trama del film : È la storia di alcune donne, mogli di soldati, che si ritrovano a trascorrere la loro vita in una base militare a causa del lavoro dei loro mariti. Spesso sole quando gli uomini sono in servizio, conducono la loro esistenza tra monotonia, tanta pazienza e attesa. Tra queste c'è Kate, presidente di vecchia data del Comitato Sociale, che viene sostituita dalla nuova arrivata Lisa. Kate, però, non riesce ad allontanarsi dal suo precedente ruolo e non accetta la nuova linea di condotta intrapresa da Lisa. La veterana del Comitato, infatti, vorrebbe che il gruppo continui gli appuntamenti del club del libro e il lavoro in comunità, al contrario della nuova presidentessa, più interessata a condividere un bicchiere di vino che alle attività suddette.

Solo un progetto sembra accordare tutte, quello di fondare un coro militare femminile. Dapprima l'idea non sembra avere una concretizzazione, fino a quando non si dà inizio alle prove e la gioia del canto non contagia tutte le donne. Nasce così il primo coro di mogli, che porta le ragazze a fare sempre più affidamento l'una sull'altra e a stringere legami di amicizia, accomunate tutte dalle stessa angoscia: un partner in guerra e l'incertezza di un destino...



Shakespeare in Love (Commedia, Sentimentale, Storico) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di John Madden, con Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Colin Firth, Judi Dench, Geoffrey Rush, Imelda Staunton, Anthony Sher, Tom Wilkinson, Martin Clunes, Rupert Everett, Ben Affleck, Steven Beard, Simon Callow, Jim Carter, Georgie Glen, Paul Bigley, Steve O'Donnell, Tim McMullen, Patrick Barlow, Nicholas Boulton, Desmond McNamara, Barnaby Kay e Rupert Farley.



La trama del film : Siamo a Londra, nel 1593, e l’impresario Philip Henslowe (Geoffrey Rush), oppresso dai debiti, promette al suo creditore Messer Fennyman una parte del denaro guadagnato dalla realizzazione della nuova commedia di Shakespeare, dal titolo Romeo e Ethel, la Figlia del Pirata. Ma lo scrittore non ha ancora creato nulla dell’opera, perché in cerca di una donna che ispiri la sua arte.

Nel frattempo la giovane borghese Lady Viola De Lesseps, recita di nascosto i versi dello stesso Shakespeare, sperando un giorno di poter entrare in una vera compagnia teatrale (pratica che all’epoca era vietata alle donne). Ben presto arriva l’ispirazione, grazie all’aiuto del poeta e amico Christopher Marlowe, e possono finalmente cominciare i provini per lo spettacolo.

Tra i giovani aspiranti per la parte di Romeo, colpisce l’attenzione dello scrittore uno sconosciuto, tale Thomas Kent, che stupisce tutti con una performance davvero impressionante.

Intanto Shakespeare incontra a un ballo Lady Viola, promessa dal padre a Lord Wessex, e se ne innamora immediatamente...

Opera senza autore (Drammatico, Thriller) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Florian Henckel von Donnersmarck, con Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia Rosendahl, Oliver Masucci, Hanno Koffler, Ben Becker, Lars Eidinger, Ulrike C. Tscharre, Hinnerk Schönemann e Franz Pätzold.



La trama del film : Ispirato a fatti realmente accaduti, il film racconta tre epoche di storia tedesca attraverso l'intensa vita dell'artista Kurt Barnert, dal suo amore appassionato per Elisabeth, al complicato rapporto con il suocero, l'ambiguo Professor Seeband che, disapprovando la scelta della figlia, cerca di porre fine alla relazione tra Kurt ed Elisabeth. Quello che nessuno sa è che le loro vite sono già legate da un terribile crimine commesso da Seeband decenni prima...



Non-Stop (Azione, Thriller) in onda su Nove alle ore 21.25 , un film di Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson, Julianne Moore, Lupita Nyong'o, Michelle Dockery, Nate Parker, Linus Roache, Jason Butler Harner, Omar Metwally e Anson Mount.



La trama del film : Il film racconta la storia di Bill Marks, agente federale su un aereo diretto a Londra, partito da New York. Durante il volo l'uomo riceve diversi messaggi intimidatori, nei quali il mittente gli chiedi di farsi dare 150 milioni di dollari dal governo, altrimenti ogni venti minuti trascorsi senza la somma un passeggero verrà ucciso.

Quando l'agente contatta il suo superiore per raccontagli quanto sta accadendo, quest'ultimo gli rivela che il conto offshore, inviato dal ricattatore, è intestato allo stesso Bill, motivo per cui perde la sua fiducia. Accusato dal suo team e dai media di essere un alcolizzato, impazzito dopo la morte della figlia e di essere il vero dirottatore, Bill viene assalito dai passeggeri in preda al panico. L'unica soluzione è identificare il criminale sul volo da solo e fare in modo che lo spietato terrorista mieta meno vittime possibili...



Maryland (Drammatico, Thriller) in onda su Cielo alle ore 21.25, un film di Alice Winocour, con Matthias Schoenaerts, Diane Kruger, Paul Hamy, Zaïd Errougui-Demonsant, Percy Kemp, Victor Pontecorvo e Michaël Dauber.



La trama del film: E' la storia di Vincent (Matthias Schoenaerts), un militare della forze speciali francesi. Dopo essere rientrato da una pesante operazione in Afghanistan, l'uomo mostra chiari segnali di un trauma da stress e un disturbo a un orecchio. Il militare viene così sospeso dal servizio e decide di tornare a fare la guardia del corpo per ricchi personaggi come faceva un tempo.

Durante una festa organizzata da un importante imprenditore libanese nella sua villa in Costa Azzurra, Vincent conosce Jessica, affascinante moglie del padrone di casa e madre del piccolo Ali. Il suo primo incarico come agente di sicurezza sarà proprio occuparsi della loro protezione, nonostante la donna trovi alcune misure troppo restrittive. La guardia, però, è fortemente convinta che madre e figlio siano in sera pericolo. Qualche giorno dopo, infatti, vengono aggrediti da un paio di attentatori, ma Vincent interviene prontamente e li mette in salvo. Così scelgono di trasferirsi per un po’ a casa di un'amica di Jessica in Canada. Tutto si complica quando la donna comincia a innamorarsi di Vincent...



