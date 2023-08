Stasera in TV: Film da vedere Martedì 8 Agosto, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 8 Agosto 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 8 Agosto 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 8 Agosto 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 8 Agosto 2023

Ferie d'agosto (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21 , un film di Paolo Virzì, con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Ennio Fantastichini, Laura Morante, Luigi Alberti, Agnese Claisse, Paola Tiziana Cruciani, Claudia Della Seta, Raffaella Lebboroni, Piero Natoli, Rocco Papaleo, Antonella Ponziani, Mario Scarpetta, Silvio Vannucci e Teresa Saponangelo.



La trama del film : A Ventotene, piccola isola pontina, d'estate si trovano in vacanza, vicini di casa, due gruppi di persone: il primo formato da Sandro Molino (con la convivente Cecilia Sarcoli ed una bambina, Martina, figlia di lei), un attore (Mauro), l'amica di lui Francesca (a suo tempo fidanzata di Sandro), Betta e Graziella (conoscenti di Cecilia) e infine Roberto, che vaga dall'Africa a Cuba ed altri lidi, con incarichi (a suo dire) ufficiali; il secondo formato da un romano, Ruggero Mazzalupi (proprietario di negozi, tipo irruente e un po' rozzo, peraltro generoso) padre dell'adolescente Sabrina e marito di Luciana, ma segretamente innamorato della cognata Marisa, donna provocante e bella, accasata con Marcello, un ex cantante di night ora gestore di una profumeria e debitore con Ruggero di 50 milioni di lire...

Insospettabili sospetti (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Zach Braff, con Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Joey King, Ann-Margret, Christopher Lloyd, Matt Dillon, Maria Dizzia, Peter Serafinowicz, John Ortiz, Kenan Thompson e Josh Pais.



La trama del film : Willie, Joe e Al sono tre amici di vecchia data. Stufi di star seduti tutto il giorno su una panchina al parco a osservare i piccioni che beccano le briciole, i tre pensionati cercano un modo per dare una svolta alla propria vita. Come se non bastasse la monotonia delle giornate, di colpo vedono i loro fondi pensione andare in fumo a causa della banca che li ha utilizzati per coprire un'assicurazione aziendale. Pressati dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, per la prima volta in vita loro, si trovano costretti a deviare dalla retta via e così, i tre se la rischiano tutta per vendicarsi, decidendo di rapinare proprio la banca che li ha defraudati dei loro soldi...



Insospettabili sospetti: Il Trailer Ufficiale Italiano - HD

The Specials - Fuori dal comune (Commedia, Drammatico) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Olivier Nakache e Eric Toledano, con Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Alban Ivanov, Catherine Mouchet e Frédéric Pierrot.



La trama del film : La storia è quella di Bruno e Malik, due amici e colleghi, entrambi impegnati in due organizzazioni non-profit differenti, responsabili dell'educazione di bambini e adolescenti affetti da autismo. Nella maggior parte dei casi Bruno e Malik si prendono cura di quei giovani provenienti da quartieri difficili di Parigi, i cui genitori hanno trovato difficoltà a educare e gestire. Bruno e Malik, formano un'alleanza straordinaria, che gli premette di fronteggiare al meglio le problematiche quotidiane legate alla loro professione...



The Specials - Fuori dal comune: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Momenti di trascurabile felicità (Commedia) in onda su Rai 2 alle ore 21.20 , un film di Daniele Luchetti, con Pif, Thony, Renato Carpentieri, Angelica Alleruzzo, Francesco Giammanco, Vincenzo Ferrera, Franz Cantalupo e Manfredi Pannizzo.



La trama del film : Paolo Federici è un ingegnere che vive a Palermo con la sua famiglia: la moglie Agata e i figli Aurora e Filippo. La sua vita è tranquilla e abbastanza banale, fatta di impegni coniugali e genitoriali, ma anche di qualche scappatella e di serate passate con gli amici del bar a guardare le partite del Palermo. Ad allietare le sue giornate sono piuttosto i piccoli momenti di felicità, quando per esempio passa con il motorino nell'istante in cui tutti i semafori sono rossi.

Un giorno, all'incrocio della strada che ha percorso centinaia di volte, manca di un millesimo quell'istante e ha un incidente con lo scooter in cui perde la vita. Una volta morto si ritrova nell'Aldilà, nella stanza in cui le anime vengono smistate, e viene a sapere che, grazie ad un meccanismo di precisione, la durata della vita di ciascun individuo viene calcolata in base a vizi e virtù, buone abitudini e stile di vita. In questo modo riesce a farsi rispedire sulla terra facendo ammettere ai contabili che le centrifughe che ha consumato da vivo non sono state conteggiate per un errore di sistema; gli rimangono così da passare ben 92 minuti (due dei quali gli vengono attribuiti perché "è un bravo ragazzo") con i suoi cari e per sistemare le questioni lasciate in sospeso. Un'ora e trentadue minuti durante i quali passerà in rassegna i momenti importanti della sua vita, farà i conti con la sua mediocrità e tirerà le somme sulla sua esistenza, cercando di dare una risposta alle piccole grandi domande a cui non ha mai smesso di pensare...



Momenti di trascurabile felicità: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Hanna (Drammatico, Thriller, Azione) in onda su Nove alle ore 21.40, un film di Joe Wright, con Saoirse Ronan, Eric Bana, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Jason Flemyng, Tom Hollander, Olivia Williams, Jamie Beamish, Michelle Dockery, Jessica Barden, Sebastian Hülk, Joel Basman, Álvaro Cervantes e Martin Wuttke.



La trama del film: Il film è è ambientato nelle zone della Finlandia più fredde e isolate, dove un uomo insegna ad una ragazza di quindici anni le più disparate tecniche di difesa e attacco. Lui è Erik, ex agente della CIA con una grossa questione in sospeso; lei è sua figlia Hanna, costretta all’isolamento perché i nemici non la trovino. La spietata Marissa Wiegler, un’altra agente speciale della CIA, è sulle loro tracce, desiderosa di trascinare nella tomba Erik e un segreto di cui l'uomo è a conoscenza. Prima di affrontarla, però, Hanna deve essere addestrata alla freddezza, alla precisione, al combattimento corpo a corpo e con le armi, senza dimenticare una buona conoscenza delle lingue per poter, un giorno, tornare alla vita civile e compiere un lungo viaggio.

L’adolescenza porta con sé la voglia di esplorare il mondo, la sete di sapere, la curiosità verso quelle forme espressive in cui non ha mai potuto cimentarsi. Per cui, desiderosa di vivere la quotidianità come le sue coetanee, Hanna esce allo scoperto e si fa localizzare. Comincia così la grande fuga, con i crudeli mercenari di Marissa alle calcagna. Una fuga che le farà scoprire l’affetto di una famiglia e, allo stesso tempo, terribili verità sul suo passato....



Hanna: Il trailer italiano del film

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv