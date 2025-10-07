TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Martedì 7 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Martedì 7 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 7 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 7 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 7 Ottobre 2025

  • Cetto c'è, senzadubbiamente
    Commedia, 2019, durata: 93 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Giulio Manfredonia
    con Antonio Albanese, Nicola Rignanese, Caterina Shulha, Gianfelice Imparato, Davide Giordano, Lorenza Indovina, Massimo Cagnina e Mario Cordova.


  • 47 Ronin
    Azione, Avventura, Fantasy, 2013, durata: 119 min
    in onda alle 21:08 su 20
    un film di Carl Rinsch
    con Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi, Jin Akanishi, Masayoshi Haneda, Cary-Hiroyuki Tagawa, Togo Igawa e Natsuki Kunimoto.


  • Buon compleanno Mr. Grape
    Commedia, Drammatico, 1993, durata: 118 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Lasse Hallström
    con Johnny Depp, Juliette Lewis, Leonardo DiCaprio, Mary Steenburgen, Darlene Cates, Laura Harrington, Mary Kate Schellhardt, Kevin Tighe, John C. Reilly e Crispin Glover.


  • Casper
    Commedia, Fantasy, 1995, durata: 100 min
    in onda alle 21:12 su TwentySeven
    un film di Brad Silberling
    con Christina Ricci, Bill Pullman, Cathy Moriarty, Eric Idle, Ben Stein, Spencer Vrooman, Chauncey Leopardi, Wesley Thompson, Amy Brenneman e Garette Ratliff Henson.


  • Tom Horn
    Western, 1980, durata: 98 min
    in onda alle 21:15 su Iris
    un film di William Wiard
    con Steve McQueen, Linda Evans, Richard Farnsworth, Billy Green Bush, Slim Pickens, Peter Canon, Elisha Cook Jr., Roy Jenson e James Kline.

  • Il gran lupo chiama
    Spionaggio, 1968, durata: 100 min
    in onda alle 21:15 su Tv 2000
    un film di Ralph Thomas
    con Richard Johnson, Elke Sommer, Sylva Koscina, Nigel Green, Suzanna Leigh, Steve Carlson, Laurence Naismith, Leonard Rossiter e Zia Mohyeddin.

  • Syriana
    Drammatico, Thriller, 2005, durata: 126 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di Stephen Gaghan
    con George Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright, Chris Cooper, William Hurt, Mazhar Munir, Tim Blake Nelson, Amanda Peet, Christopher Plummer, Alexander Siddig e Max Minghella.

  • Of Dogs and Men
    Drammatico, 2024, durata: 82 min
    in onda alle 21:20 su Rai 3
    un film di Dani Rosenberg
    con Ori Avinoam, Natan Bahat, Nora Lifshitz e Yamit Avital.


  • Chi è senza peccato - The Dry
    Drammatico, Thriller, 2020, durata: 117 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Robert Connolly
    con Eric Bana, Genevieve O'Reilly, Keir O'Donnell, John Polson, Matt Nable, Eddie Baroo, Martin Dingle Wall, BeBe Bettencourt, Bruce Spence e James Frecheville.


  • Machete
    Azione, Avventura, Thriller, 2010, durata: 105 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Robert Rodriguez e Ethan Maniquis
    con Danny Trejo, Robert De Niro, Jessica Alba, Steven Seagal, Michelle Rodriguez, Jeff Fahey, Cheech Marin, Don Johnson, Shea Whigham, Lindsay Lohan, Tom Savini e Cheryl Chin.


  • Gemelli, cucina e amore
    Commedia, Sentimentale, 2022, durata: 84 min
    in onda alle 21:20 su Rai Premium
    un film di Jonathan Wright
    con Jeremy Jordan, Jessica Lowndes, Eva Tavares, Aadila Dosani, Sandy Sidhu e Vincent Cheng.


  • Scuola di Polizia 2: prima missione
    Commedia, 1985, durata: 87 min
    in onda alle 21:25 su Italia 2
    un film di Jerry Paris
    con Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Bruce Mahler, Marion Ramsey, Colleen Camp, Howard Hesseman, Art Metrano, George Gaynes, Bob Goldthwait e Julie Brown.

  • Retribution
    Thriller, Azione, 2023, durata: 90 min
    in onda alle 21:26 su Italia 1
    un film di Nimród Antal
    con Liam Neeson, Matthew Modine, Arian Moayed, Embeth Davidtz, Lilly Aspell, Jack Champion, Noma Dumezweni e Emily Kusche.


  • Un amore all'improvviso
    Drammatico, Fantascienza, Sentimentale, 2009, durata: 107 min
    in onda alle 21:26 su La5
    un film di Robert Schwentke
    con Rachel McAdams, Eric Bana, Arliss Howard, Ron Livingston, Stephen Tobolowsky, Michelle Nolden, Jane McLean, Hailey McCann, Tatum McCann, Alex Ferris e Katherine Trowell.


  • Il Commissario Montalbano: Come voleva la prassi
    Giallo, 2017, durata: 100 min
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    un film di Alberto Sironi
    con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Giulio Corso, Marta Gastini, Mariella Lo Sardo, Raniero Monaco di Lapio e Sonia Bergamasco.


  • Corpi da reato
    Azione, Commedia, 2013, durata: 117 min
    in onda alle 21:30 su Nove
    un film di Paul Feig
    con Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Demián Bichir, Marlon Wayans, Michael Rapaport, Jane Curtin, Spoken Reasons, Dan Bakkedahl, Taran Killam, Michael McDonald e Thomas F. Wilson.


