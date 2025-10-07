Stasera in TV: Film da vedere Martedì 7 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Martedì 7 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 7 Ottobre 2025
Cetto c'è, senzadubbiamente
Commedia, 2019, durata: 93 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Giulio Manfredonia
con Antonio Albanese, Nicola Rignanese, Caterina Shulha, Gianfelice Imparato, Davide Giordano, Lorenza Indovina, Massimo Cagnina e Mario Cordova.
-
47 Ronin
Azione, Avventura, Fantasy, 2013, durata: 119 min
in onda alle 21:08 su 20
un film di Carl Rinsch
con Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi, Jin Akanishi, Masayoshi Haneda, Cary-Hiroyuki Tagawa, Togo Igawa e Natsuki Kunimoto.
-
Buon compleanno Mr. Grape
Commedia, Drammatico, 1993, durata: 118 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Lasse Hallström
con Johnny Depp, Juliette Lewis, Leonardo DiCaprio, Mary Steenburgen, Darlene Cates, Laura Harrington, Mary Kate Schellhardt, Kevin Tighe, John C. Reilly e Crispin Glover.
-
Casper
Commedia, Fantasy, 1995, durata: 100 min
in onda alle 21:12 su TwentySeven
un film di Brad Silberling
con Christina Ricci, Bill Pullman, Cathy Moriarty, Eric Idle, Ben Stein, Spencer Vrooman, Chauncey Leopardi, Wesley Thompson, Amy Brenneman e Garette Ratliff Henson.
-
Tom Horn
Western, 1980, durata: 98 min
in onda alle 21:15 su Iris
un film di William Wiard
con Steve McQueen, Linda Evans, Richard Farnsworth, Billy Green Bush, Slim Pickens, Peter Canon, Elisha Cook Jr., Roy Jenson e James Kline.
-
Il gran lupo chiama
Spionaggio, 1968, durata: 100 min
in onda alle 21:15 su Tv 2000
un film di Ralph Thomas
con Richard Johnson, Elke Sommer, Sylva Koscina, Nigel Green, Suzanna Leigh, Steve Carlson, Laurence Naismith, Leonard Rossiter e Zia Mohyeddin.
-
Syriana
Drammatico, Thriller, 2005, durata: 126 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di Stephen Gaghan
con George Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright, Chris Cooper, William Hurt, Mazhar Munir, Tim Blake Nelson, Amanda Peet, Christopher Plummer, Alexander Siddig e Max Minghella.
-
Of Dogs and Men
Drammatico, 2024, durata: 82 min
in onda alle 21:20 su Rai 3
un film di Dani Rosenberg
con Ori Avinoam, Natan Bahat, Nora Lifshitz e Yamit Avital.
-
Chi è senza peccato - The Dry
Drammatico, Thriller, 2020, durata: 117 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Robert Connolly
con Eric Bana, Genevieve O'Reilly, Keir O'Donnell, John Polson, Matt Nable, Eddie Baroo, Martin Dingle Wall, BeBe Bettencourt, Bruce Spence e James Frecheville.
-
Machete
Azione, Avventura, Thriller, 2010, durata: 105 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Robert Rodriguez e Ethan Maniquis
con Danny Trejo, Robert De Niro, Jessica Alba, Steven Seagal, Michelle Rodriguez, Jeff Fahey, Cheech Marin, Don Johnson, Shea Whigham, Lindsay Lohan, Tom Savini e Cheryl Chin.
-
Gemelli, cucina e amore
Commedia, Sentimentale, 2022, durata: 84 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Jonathan Wright
con Jeremy Jordan, Jessica Lowndes, Eva Tavares, Aadila Dosani, Sandy Sidhu e Vincent Cheng.
-
Scuola di Polizia 2: prima missione
Commedia, 1985, durata: 87 min
in onda alle 21:25 su Italia 2
un film di Jerry Paris
con Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Bruce Mahler, Marion Ramsey, Colleen Camp, Howard Hesseman, Art Metrano, George Gaynes, Bob Goldthwait e Julie Brown.
-
Retribution
Thriller, Azione, 2023, durata: 90 min
in onda alle 21:26 su Italia 1
un film di Nimród Antal
con Liam Neeson, Matthew Modine, Arian Moayed, Embeth Davidtz, Lilly Aspell, Jack Champion, Noma Dumezweni e Emily Kusche.
-
Un amore all'improvviso
Drammatico, Fantascienza, Sentimentale, 2009, durata: 107 min
in onda alle 21:26 su La5
un film di Robert Schwentke
con Rachel McAdams, Eric Bana, Arliss Howard, Ron Livingston, Stephen Tobolowsky, Michelle Nolden, Jane McLean, Hailey McCann, Tatum McCann, Alex Ferris e Katherine Trowell.
-
Il Commissario Montalbano: Come voleva la prassi
Giallo, 2017, durata: 100 min
in onda alle 21:30 su Rai 1
un film di Alberto Sironi
con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Giulio Corso, Marta Gastini, Mariella Lo Sardo, Raniero Monaco di Lapio e Sonia Bergamasco.
-
Corpi da reato
Azione, Commedia, 2013, durata: 117 min
in onda alle 21:30 su Nove
un film di Paul Feig
con Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Demián Bichir, Marlon Wayans, Michael Rapaport, Jane Curtin, Spoken Reasons, Dan Bakkedahl, Taran Killam, Michael McDonald e Thomas F. Wilson.
