Stasera in TV: Film da vedere Martedì 7 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Martedì 7 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 7 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 7 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 7 Ottobre 2025

Cetto c'è, senzadubbiamente

Commedia, 2019, durata: 93 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Giulio Manfredonia

con Antonio Albanese, Nicola Rignanese, Caterina Shulha, Gianfelice Imparato, Davide Giordano, Lorenza Indovina, Massimo Cagnina e Mario Cordova.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/cetto-c-e-senzadubbiamente/56300/video/?vid=32656" title="Cetto c'è, senzadubbiamente: Il Trailer Ufficiale dle Film - HD">Cetto c'è, senzadubbiamente: Il Trailer Ufficiale dle Film - HD</a>

47 Ronin

Azione, Avventura, Fantasy, 2013, durata: 119 min

in onda alle 21:08 su 20

un film di Carl Rinsch

con Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi, Jin Akanishi, Masayoshi Haneda, Cary-Hiroyuki Tagawa, Togo Igawa e Natsuki Kunimoto.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/47-ronin/48825/video/?vid=13992" title="47 Ronin: Il nuovo trailer italiano - HD">47 Ronin: Il nuovo trailer italiano - HD</a>

Buon compleanno Mr. Grape

Commedia, Drammatico, 1993, durata: 118 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Lasse Hallström

con Johnny Depp, Juliette Lewis, Leonardo DiCaprio, Mary Steenburgen, Darlene Cates, Laura Harrington, Mary Kate Schellhardt, Kevin Tighe, John C. Reilly e Crispin Glover.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/buon-compleanno-mr-grape/35375/video/?vid=35327" title="Buon compleanno Mr. Grape: Il Trailer Ufficiale del Film">Buon compleanno Mr. Grape: Il Trailer Ufficiale del Film</a>



Casper

Commedia, Fantasy, 1995, durata: 100 min

in onda alle 21:12 su TwentySeven

un film di Brad Silberling

con Christina Ricci, Bill Pullman, Cathy Moriarty, Eric Idle, Ben Stein, Spencer Vrooman, Chauncey Leopardi, Wesley Thompson, Amy Brenneman e Garette Ratliff Henson.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/casper/41871/video/?vid=33969" title="Casper: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Casper: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Tom Horn

Western, 1980, durata: 98 min

in onda alle 21:15 su Iris

un film di William Wiard

con Steve McQueen, Linda Evans, Richard Farnsworth, Billy Green Bush, Slim Pickens, Peter Canon, Elisha Cook Jr., Roy Jenson e James Kline.

Il gran lupo chiama

Spionaggio, 1968, durata: 100 min

in onda alle 21:15 su Tv 2000

un film di Ralph Thomas

con Richard Johnson, Elke Sommer, Sylva Koscina, Nigel Green, Suzanna Leigh, Steve Carlson, Laurence Naismith, Leonard Rossiter e Zia Mohyeddin.



Syriana

Drammatico, Thriller, 2005, durata: 126 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Stephen Gaghan

con George Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright, Chris Cooper, William Hurt, Mazhar Munir, Tim Blake Nelson, Amanda Peet, Christopher Plummer, Alexander Siddig e Max Minghella.

Of Dogs and Men

Drammatico, 2024, durata: 82 min

in onda alle 21:20 su Rai 3

un film di Dani Rosenberg

con Ori Avinoam, Natan Bahat, Nora Lifshitz e Yamit Avital.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/of-dogs-and-men/66049/video/?vid=48085" title="Of Dogs and Men: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Of Dogs and Men: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Chi è senza peccato - The Dry

Drammatico, Thriller, 2020, durata: 117 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Robert Connolly

con Eric Bana, Genevieve O'Reilly, Keir O'Donnell, John Polson, Matt Nable, Eddie Baroo, Martin Dingle Wall, BeBe Bettencourt, Bruce Spence e James Frecheville.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/chi-e-senza-peccato-the-dry/59554/video/?vid=37577" title="Chi è senza peccato - The Dry: Il Secondo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Chi è senza peccato - The Dry: Il Secondo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>



Machete

Azione, Avventura, Thriller, 2010, durata: 105 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Robert Rodriguez e Ethan Maniquis

con Danny Trejo, Robert De Niro, Jessica Alba, Steven Seagal, Michelle Rodriguez, Jeff Fahey, Cheech Marin, Don Johnson, Shea Whigham, Lindsay Lohan, Tom Savini e Cheryl Chin.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/machete/48073/video/?vid=6125" title="Machete: Il trailer del film">Machete: Il trailer del film</a>

Gemelli, cucina e amore

Commedia, Sentimentale, 2022, durata: 84 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di Jonathan Wright

con Jeremy Jordan, Jessica Lowndes, Eva Tavares, Aadila Dosani, Sandy Sidhu e Vincent Cheng.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/gemelli-cucina-e-amore/65752/video/?vid=44705" title="Gemelli, Cucina e Amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Gemelli, Cucina e Amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Scuola di Polizia 2: prima missione

Commedia, 1985, durata: 87 min

in onda alle 21:25 su Italia 2

un film di Jerry Paris

con Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Bruce Mahler, Marion Ramsey, Colleen Camp, Howard Hesseman, Art Metrano, George Gaynes, Bob Goldthwait e Julie Brown.



Retribution

Thriller, Azione, 2023, durata: 90 min

in onda alle 21:26 su Italia 1

un film di Nimród Antal

con Liam Neeson, Matthew Modine, Arian Moayed, Embeth Davidtz, Lilly Aspell, Jack Champion, Noma Dumezweni e Emily Kusche.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/retribution/59637/video/?vid=41161" title="Retribution: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Liam Neeson - HD">Retribution: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Liam Neeson - HD</a>

Un amore all'improvviso

Drammatico, Fantascienza, Sentimentale, 2009, durata: 107 min

in onda alle 21:26 su La5

un film di Robert Schwentke

con Rachel McAdams, Eric Bana, Arliss Howard, Ron Livingston, Stephen Tobolowsky, Michelle Nolden, Jane McLean, Hailey McCann, Tatum McCann, Alex Ferris e Katherine Trowell.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/un-amore-all-improvviso/47003/video/?vid=3146" title="Un amore all'improvviso: Il trailer del film">Un amore all'improvviso: Il trailer del film</a>

Il Commissario Montalbano: Come voleva la prassi

Giallo, 2017, durata: 100 min

in onda alle 21:30 su Rai 1

un film di Alberto Sironi

con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Giulio Corso, Marta Gastini, Mariella Lo Sardo, Raniero Monaco di Lapio e Sonia Bergamasco.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-commissario-montalbano-come-voleva-la-prassi/53774/video/?vid=25698" title="Il Commissario Montalbano: Come voleva la prassi: Clip dal film - HD">Il Commissario Montalbano: Come voleva la prassi: Clip dal film - HD</a>



Corpi da reato

Azione, Commedia, 2013, durata: 117 min

in onda alle 21:30 su Nove

un film di Paul Feig

con Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Demián Bichir, Marlon Wayans, Michael Rapaport, Jane Curtin, Spoken Reasons, Dan Bakkedahl, Taran Killam, Michael McDonald e Thomas F. Wilson.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/corpi-da-reato/49374/video/?vid=10705" title="Corpi da reato: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD">Corpi da reato: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD</a>



