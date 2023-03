Stasera in TV: Film da vedere Martedì 7 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 7 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 7 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 7 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 7 Marzo 2023

Millennium - Uomini che odiano le donne - alle 21.20 su Rai 4 (Drammatico, Thriller, 2011, durata: 158 Min)

Un film di David Fincher, con Daniel Craig, Stellan Skarsgård, Rooney Mara, Robin Wright, Christopher Plummer, Steven Berkoff, Goran Visnjic, Yorick van Wageningen, Joely Richardson, Geraldine James, Ulf Friberg, Bengt C. W. Carlsson, Donald Sumpter e Tony Way.



Millennium - Uomini che odiano le donne: Il nuovo trailer italiano del film di David Fincher



Trama del Film Millennium - Uomini che odiano le donne : Stoccolma, anno 2006. Mikael Blomkvist dirige la rivista “Millennium” che si occupa di scandali e truffe nel mondo economico e della politica. Ha acquisito particolare fama in seguito alla denuncia dell’industriale Hans Erik Wennerström per pesanti reati, ma avendo perso la causa viene condannato per diffamazione.

Henrik Vanger è un potente industriale svedese che, attratto dalla scrupolosità e caparbietà del giornalista, decide di rivolgersi a lui per indagare sulla scomparsa di sua nipote Harriet, avvenuta quarant'anni prima. Il motivo per il quale Henrik è così preoccupato di conoscere la verità è perché è convinto che sia stato proprio un membro della sua famiglia ad uccidere la nipote.

Mikael accetta l’incarico e parte alla volta di Hedestad, una piccola cittadina in Svezia. L’uomo si avvale del prezioso aiuto di Lisbeth Salander, investigatrice e hacker d’eccellenza con un passato travagliato. Il lavoro risulta molto coinvolgente, ma tutto diventerà complicato quando i fantasmi del passato tenteranno di ostacolare il corso delle cose...

La Stanza delle Meraviglie - alle 21.15 su Rai 5 (Drammatico, 2017, durata: 117 Min)

Un film di Todd Haynes, con Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Michelle Williams, Julianne Moore, Jaden Michael, Cory Michael Smith, Tom Noonan, Amy Hargreaves, James Urbaniak, Ekaterina Samsonov e Damian Young.



La Stanza delle Meraviglie: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La Stanza delle Meraviglie : racconta la storia di Ben e Rose, due bambini sordi nati e vissuti in epoche diverse, più precisamente a distanza di cinquant'anni.

Cosa li accomuna? Il desiderio di una vita diversa, migliore rispetto alla propria.

Rose abita nel New Jersey del 1927, tenuta isolata dai coetanei e dal resto del mondo da un padre eccessivamente protettivo, e sogna di incontrare una celebre attrice del cinema muto di cui raccoglie foto e ritagli di giornale in un album. Ben abita nel Minnesota del 1977 e sogna di incontrare il padre che non ha mai conosciuto. Le loro storie scorrono parallele, legate da una misteriosa connessione, finché una serie di coincidenze li farà incontrare nella magica cornice di New York, città che per entrambi rappresenta il simbolo di una rinascita, di una nuova vita...

Eliza Graves - alle 21.10 su Rai Movie (Thriller, 2014, durata: 113 Min)

Un film di Brad Anderson, con Kate Beckinsale, Jim Sturgess, Ben Kingsley, Brendan Gleeson, Michael Caine, Jason Flemyng, Sinéad Cusack, Christopher Fulford e Velizar Binev.



Eliza Graves: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Eliza Graves : Il film narra la storia di Edward Newgate, giovane dottore laureatosi ad Oxford in medicina. Corre l’anno 1899 e mancano pochi giorni a Natale, quando Edward fa il suo arrivo al Stonehearst Asylum, una prestigiosa clinica psichiatrica diretta dal rinomato dottor Silas Lamb.

Lì il giovane inizia il proprio apprendistato con grande entusiasmo, facendo la conoscenza dei colleghi e dei pazienti. Una persona in particolare attira l’attenzione del medico: l'affascinante Eliza Graves, da lungo tempo ricoverata a causa di una violenta forma d’isteria. Tuttavia, già dall’inizio della sua permanenza nel manicomio, Edward nota che i metodi utilizzati da Lamb non sembrano avere effetti positivi sui pazienti, oltre ad avvertire una sensazione inquietante all’interno dell’edificio. Man mano che il nuovo medico s’innamora della misteriosa e seducente Elisa, egli fa delle scoperte sconvolgenti su ciò che realmente accade allo Stonehearst Asylum...

Mission: Impossible III - alle 21 su 20 (Azione, 2006, durata: 100 Min)

Un film di J.J. Abrams, con Tom Cruise, Ving Rhames, Billy Crudup, Philip Seymour Hoffman, Laurence Fishburne, Michelle Monaghan, Jonathan Rhys Meyers, Keri Russell, Bellamy Young, Maggie Q, Bahar Soomekh, Antonio Del Prete, Sabra Williams, James Shanklin, Brandon Molale, Eddie Marsan, Simon Pegg, Greg Grunberg, Michael Kehoe, Jeff Chase e Sasha Alexander.

Trama del Film Mission: Impossible III : Ethan Hunt continua a lavorare per l’Impossible Mission Force, ma ha abbandonato la prima linea. Se in precedenza si era occupato delle missioni più pericolose e segrete, adesso conduce una vita più tranquilla occupandosi dell'addestramento delle nuove reclute. Anche la vita sentimentale di Ethan va a gonfie vele: ha una nuova fidanzata, un’infermiera di nome Julia, con la quale dovrà presto sposarsi.

La giovane non sa assolutamente nulla del vero lavoro dell’agente segreto. Nonostante l’intenzione di rimanere lontano dal campo, Ethan è costretto a rientrare in azione quando una delle sue allieve, Lindsey Farris, viene catturata. Comincia così una missione di salvataggio in piena regola per Lindsey il cui esito è incerto. La situazione precipiterà del tutto quando, per vendicare quanto fatto alla sua allieva, Ethan si troverà invischiato in una missione impossibile di prima categoria, che lo condurrà fino a Città del Vaticano. Il nemico? Una pericolosa organizzazione terroristica che farà di tutto per contrastare il protagonista, compreso rapire la sua promessa sposa Julia...

Che pasticcio, Bridget Jones! - alle 21.10 su TwentySeven (Commedia, 2004, durata: 108 Min)

Un film di Beeban Kidron, con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Jim Broadbent, Jacinda Barrett, James Callis, Shirley Henderson e Sally Phillips.



Che pasticcio, Bridget Jones!: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Che pasticcio, Bridget Jones! : Sono passati 6 mesi, 4 giorni e 7 ore da quando Bridget Jones ha avuto il suo lieto fine. Mentre Bridget mette in imbarazzo Mark Darcy nel corso di un’importante riunione, la maldestra trentenne non si esime dal combinare l’ennesimo guaio sul posto di lavoro. La disavventura, tuttavia, sembra aver riscosso molto successo tra il pubblico della rete televisiva per la quale lavora e a Bridget viene offerto un nuovo importante incarico. È allora che la donna si imbatte in Daniel Cleaver.

Il suo ex fidanzato le propone di andare a cena insieme ma Bridget rifiuta, preparandosi alla serata romantica con Mark. Le sue aspettative, purtroppo, sono deluse e non le rimane che rifugiarsi in un pub con gli amici di sempre. Qui, la pettegola Janey le confiderà di aver avvistato Darcy in compagnia della bellissima collega Rebecca Giles...

Nella Valle della Violenza - alle 21 su Iris (Western, Azione, 2016, durata: 104 Min)

Un film di Ti West, con Ethan Hawke, John Travolta, Taissa Farmiga, James Ransone, Karen Gillan, Toby Huss, Tommy Nohilly, Larry Fessenden, Michael Davis e Burn Gorman.



Nella Valle della Violenza: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Nella Valle della Violenza: è la storia di uno sconosciuto misterioso che arriva in una piccola città in cerca di vendetta nei confronti di alcuni criminali che hanno ucciso qualcuno a lui molto caro. È il 1890 quando il solitario Paul (Ethan Hawke), diretto alla Valley of Violence, fa sosta nella remota città di Denton per fare scorta di provviste. Nonostante non fosse mosso da cattive intenzioni, il forestiero litiga immediatamente con l'uomo sbagliato: Gilly, il figlio dello sceriffo locale (John Travolta), che nella colluttazione finisce per avere la peggio.

Convinto dal tutore della legge a lasciare la cittadina, Paul se ne va, ma Gilly, in preda alla rabbia per quanto accaduto, lo raggiunge insieme ai suoi uomini, riducendolo in fin di vita e uccidendo il suo cane Abbey. Questo darà il via a una pericolosa reazione a catena che trasformerà immediatamente l'intera cittadina nel centro di una sanguinosa vendetta. A aiutare Paul nella sua missione di vendetta ci saranno Mary Anne ed Ellen, due sorelle che gestiscono un albergo nel paese, che faranno di tutto per aiutarlo a compiere la sua impresa...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

La Tenda Rossa (seconda parte) (Drammatico, Storico, Sentimentale, 2014, durata: 90 Min) in onda alle 20.55 su Tv 2000 , una miniserie in due parti di Roger Young, con Rebecca Ferguson, Minnie Driver, Iain Glen, Morena Baccarin, Debra Winger, Vinette Robinson, Agni Scott, Darwin Shaw, Sean Teale, Sheila Vand, Leigh Lawson, Sonia Okacha.

Il principe e il pirata (Commedia, 2001, durata: 94 Min) in onda alle 21 su Cine34 , un film di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Luisa Ranieri, Melanie Gerren, Lucio Allocca, Claudio Angelini, Giorgio Picchianti, Silvan, Laura Pestellini, Pietro Pulcini, Osvaldo Pieraccioni, Rosanna Susini, Giuliano Grande, Valeria Vitti, Umberto Bellissimo, Tiziano Lepone, Gianluca Graziani, Riccardo Maffiotti e Giorgio Gianassi.

Selena (Drammatico, 1997, durata: 125 Min) in onda alle 21 su Warner TV , un film di Gregory Nava, con Jennifer Lopez, Edward James Olmos, Lupe Ontiveros, Jon Seda, Jacob Vargas e Constance Maria.

Wasabi (Azione, Commedia, Drammatico, 2001, durata: 94 Min) in onda alle 21.20 su Cielo , un film di Mennan Yapo, con Jean Reno, Ryoko Hirosue, Michel Muller, Carole Bouquet, Ludovic Berthillot, Yann Epstein, Michel Scourneau, Christian Sinninger, Jean-Marc Montalto, Alexandre Brik, Fabio Zenoni, Véronique Balme, Jacques Bondoux, Yoshi Oida e Haruhiko Hirata.

Hitman (Azione, 2007, durata: 100 Min) in onda alle 21.25 su Nove , un film di Xavier Gens, con Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga Kurylenko, Robert Knepper, Ulrich Thomsen, Henry Ian Cusick, Joe Sheridan, James Faulkner, Nicky Naude, Eriq Ebouaney e Michael Offei

La Cometa degli amanti (Commedia, Sentimentale, 2022, durata: 84 Min) in onda alle 21.30 su TV8, un film di Jason James, con Sara Canning, Patch May, Bruce Dawson, Leanne Lapp, Seth Isaac Johnson e Adil Zaidi.



La Cometa degli amanti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

