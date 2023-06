Stasera in TV: Film da vedere Martedì 6 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 6 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 6 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 6 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 6 Giugno 2023

Cena con Delitto - Knives Out (Thriller, Giallo) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Rian Johnson, con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Noah Segan, Edi Patterson, Riki Lindhome e Christopher Plummer.



La trama del film : Il film è un crime in stile Agatha Christie, nel quale al sagace investigatore Benoit Blanc deve scoprire chi ha ucciso il romanziere 85enne Harlan Thrombey, rinvenuto senza vita nella sua abitazione in circostanze non chiare, dopo una festa per il suo compleanno. Il brillante detective è sicuro che l'uomo sia stato ucciso e inizia a indagare su chi possa essere l'omicida., per Blanc infatti chiunque può essere il colpevole. Sia i familiari che la servitù avrebbero avuto un movente per sbarazzarsi di Harlan, quindi tutti sono sospettati.

L'imminente lettura del testamento fa emergere i conflitti familiari, nonché l'avidità e la brama dei parenti dello scrittore. Quella di Harlan è un famiglia in cui l'ostilità, provocata per lo più da generazioni diverse e mentalità opposte, la fa da padrone; una costruzione in bilico, nella quale è venuto a mancare il pilastro principale, Harlan stesso...



Cena con Delitto - Knives Out: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Quasi Amici (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Olivier Nakache e Eric Toledano, con François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot, Clotilde Mollet, Alba Gaïa Kraghede Bellugi, Cyril Mendy, Christian Ameri, Grégoire Oestermann e Joséphine de Meaux.



La trama del film : Driss è un giovane ragazzo di origine senegalese che, dopo esser stato in prigione, è in cerca di firme per attestare le sue partecipazioni a diversi colloqui di lavoro al fine di continuare ad avere benefici assistenziali per sé e la sua grande famiglia. Philippe è un ricco tetraplegico in cerca di un badante. Driss si presenta nel suo grande palazzo con l'unico scopo di raccogliere un'altra firma senza sperare di ottenere il posto, ma Philippe, colpito dal suo comportamento svogliato e disinteressato, inaspettatamente lo assume. Inizialmente Driss sembra non voler fare nessuno sforzo per imparare le mansioni che deve svolgere, ed apparentemente la sua esperienza sembra doversi concludere in fretta. Ma in breve i due iniziano ad instaurare un bellissimo rapporto: Driss si pone verso Philippe senza preconcetti a differenza di tutti gli altri, facendogli dimenticare del suo problema fisico.

I due trascorrono tanto tempo insieme, girando per la città di notte come Philippe era abituato a fare ai vecchi tempi, e tra i due subentra una complicità che li porta a scambiarsi confidenze...



Quasi Amici: Il trailer italiano del film

Borg McEnroe (Drammatico, Biografico) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Janus Metz, con Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny, David Bamber, Claes Ljungmark, Robert Emms, Demetri Goritsas e Colin Stinton.



La trama del film : Il film porta sullo schermo la leggendaria rivalità tra due dei migliori tennisti della storia, finiti ai lati opposti dello stesso campo per 14 volte in quattro anni (tra il 1978 e il 1981).

La calma glaciale del tennista Björn Borg contro il temperamento impetuoso dell'avversario John McEnroe; i movimenti rigidi e calibrati del giocatore svedese contro il gioco nervoso e dinamico dello statunitense, preda di frequenti attacchi d'ira ai danni degli spettatori e dell'arbitro di turno. La contrapposizione tra i due atleti non si esaurisce sul campo da tennis: le personalità opposte, gli stili diversi e l'imprevedibilità dei risultati rendono il confronto ancora più serrato e avvincente, proiettando i due campioni tra le stelle del firmamento sportivo. Fino alla finale di Wimbledon del 1980, considerata una delle partite più belle della storia del tennis...



Borg McEnroe: Trailer italiano ufficiale - HD

Prospect (Fantascienza, Thriller, Drammatico) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Christopher Caldwell e Zeek Earl, con Sophie Thatcher, Jay Duplass, Pedro Pascal, Luke Pitzrick, Arthur Deranleau, Andre Royo, Alex McCauley, Doug Dawson e Sheila Vand.



La trama del film : Il film è ambientato in un futuro in cui gli esseri umani hanno iniziato ad esplorare altri pianeti e loro lune, alla ricerca di preziose risorse da sfruttare. Protagonisti della storia sono Damon e la figlia adolescente Cee, impegnati in una pericolosa missione all'interno di una remota foresta piena di insidie su una di queste lune. Il loro scopo è trovare un ricco giacimento di Aurelac, moneta di scambio tra i vari pianeti della Confederazione.

Nonostante la loro poca esperienza come esploratori, padre e figlia sono pronti a rischiare pur di trovare e raccogliere quantità sufficienti della preziosa gemma e assicurarsi così un futuro migliore.

Mentre si addentrano sempre più nella densa foresta, Damon e Cee si trovano ad affrontare varie sfide: oltre ai pericoli naturali dell'ambiente che devono esplorare i due devono anche confrontarsi con esploratori rivali. Il ritrovamento dei resti di una spedizione precendentemente fallita, gli fa rendere conto che forse hanno sopravvalutato le loro capacità. E' allora che incontrano Ezra, un altro cercatore che sembra essere più esperto e meglio informato di loro. Nonostante Damon e Cee siano in dubbio se fidarsi o meno dell'uomo, i tre decidono di unire le loro forse per portare a termine la missione...



Prospect: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Un Marito Sospetto (Thriller, Drammatico) in onda su Rai 1 alle ore 21.30 , un film di Christophe Lamotte, con Kad Merad, Laurence Arné, Géraldine Pailhas, Gaspard Pasquet, Aladin Reibel, Jean-Philippe Puymartin, Julie-Anne Roth, Raphaël Quenard, Steve Achiepo, Isa Mercure, Vincent Berger, Ludmila Mikhailova, Mustapha Abourachid, Martine Coste, Léonore Confino e Olivier Faliez.



La trama del film : Il film vede protagonista Alice, infermiera quarantenne la cui vita serena accanto al marito Thomas Kertez e al figlio Romain sta per essere sconvolta da un terribile sospetto.

Quello che considera l'amore della sua vita, il padre di suo figlio, non sarebbe quell'uomo tranquillo e gentile con cui ha convissuto in questi anni. Thomas è in realtà Antoine Durieux-Jelosse, un efferato assassino sparito nel nulla quindici anni prima dopo aver selvaggiamente massacrato la sua famiglia.

A sostenere questa terribile verità è Sophie Lancelle, capo della polizia, che in tutti questi anni non ha mai abbandonato le ricerche per rintracciare l'uomo responsabile di quell'atroce delitto.

Nonostante Thomas proclami ad alta voce la sua innocenza, l'uomo si ritrova nel mezzo di un turbinio di sospetti, intrappolato nella lotta tra due donne ferocemente opposte: da una parte sua moglie, che non vuole credere di aver vissuto tutto questo tempo accanto a un assassino, dall'altra Sophie, fermamente convinta che sia lui uno dei criminali più ricercati degli ultimi anni.

Mentre il confine netto tra verità e bugia inizia a sfocarsi, anche le certezze di Alice cominciano a vacillare...



Un Marito Sospetto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

L'immortale (Thriller, Drammatico) in onda su Nove alle ore 21.25, un film di Richard Berry, con Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin, Marina Foïs, Joey Starr, Richard Berry, Philippe Magnan, Fani Kolarova, Moussa Maaskri, Claude Gensac, Venantino Venantini, Guillaume Gouix, Dominique Thomas, Martial Bezot, Daniel Lundh e Max Baissette de Malglaive.



La trama del film: Il film è ispirato alla storia vera di Jacky Imbert, boss della mafia marsigliese sopravvissuto ad un grave attentato nel 1977. Racconta la storia di Charles "Charly" Matteï, pezzo grosso della criminalità organizzata marsigliese, che dopo aver speso una vita in affari criminosi ha deciso di redimersi tagliando definitamente con il mondo della mafia. L'uomo viene però preso di mira da un suo ex compare, Tony Zacchia, intenzionato ad ucciderlo per l’alto tradimento subito.

Tony pianifica un agguato in un parcheggio per far fuori Charly, ma l’ex mafioso seppur gravemente ferito per i ventidue colpi di arma da fuoco che l’hanno colpito, soppravvive miracolosamente. Una volta uscito dall'ospedale, Charly viene a sapere che l’autore del terribile agguato è il suo ex compare e amico fraterno Tony Zacchia. Sconvolto per la scoperta, l’uomo decide di non cercare vendetta pur di non rimischiarsi con la malavita. Ma quando Tony si spingerà oltre per indurre Charly a lasciare Marsiglia, arrivando ad uccidere un suo caro amico, l’ex mafioso si troverà costretto a reagire, mettendosi all’inseguimento dei suoi sicari. Ad aiutarlo nella ricerca di Tony Zacchia sarà la giovane ispettrice di polizia Marie Goldman...



L'immortale: Il trailer del film con Jean Reno

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv