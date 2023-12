Stasera in TV: Film da vedere Martedì 5 Dicembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 5 Dicembre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 5 Dicembre 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 5 Dicembre 2023.

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Martedì 5 Dicembre 2023

xXx: Il ritorno di Xander Cage (Azione, Avventura, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di D.J. Caruso, con Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, Toni Collette, Donnie Yen, Rory McCann, Kris Wu e Tony Jaa.



La trama del film : L'agente Augustus Gibbons si trova in Brasile per reclutare il celebre calciatore Neymar Jr. tra le file dei suoi agenti xXx.

Nel corso delle trattative, un satellite si schianta improvvisamente al suolo uccidendo entrambi. A provocare il catastrofico incidente è stata un'arma potentissima, chiamata "vaso di Pandora" ovvero un dispositivo in grado di controllare i satelliti che gravitano attorno all'orbita terrestre superando le restrizioni di ogni stato.

Dal momento che il dispositivo è nelle mani dell'ex xXx Xiang e del suo braccio destro Serena Unger, l'agente della CIA Jane Marke è costretta a chiedere l'aiuto del suo miglior agente: Xander Cage...



xXx: Il ritorno di Xander Cage: Secondo trailer italiano del film - HD

RoboCop (Azione, Fantascienza) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Paul Verhoeven, con Peter Weller, Nancy Alles, Dan O'Herlihy, Ronny Cox, Kurtwood Smith, Miguel Ferrer, Robert DoQui, Ray Wise e Felton Perry.



La trama del film : La vicenda è ambientata a Detroit in un futuro distopico. Per fermare la criminalità e la corruzione che attanagliano la città, la multinazionale Omni Consumer Product (OCP) finanzia il progetto per un cyborg di pattuglia, "RoboCop".

Nel frattempo, l'onesto e coraggioso poliziotto Alex Murphy e la sua risoluta collega Ann Lewis si scontrano con la banda criminale di Clarence Boddicker, e Murphy rimane ucciso.

La OCP coglie l'occasione per realizzare il robot progettato da Bob Morton , risanando il corpo del poliziotto con protesi meccaniche e un avanzato sistema informatico, che controlli il suo danneggiato sistema celebrale.

RoboCop è pronto ad entrare in azione e, grazie alle sue strabilianti doti, viene ben presto osannato dalla popolazione locale. Ann è l'unica a riconoscere la sua vera identità, che si sta facendo strada nel cyborg, costringendolo a rivivere alcuni dei ricordi di Murphy...

Il Diario di Bridget Jones (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Sharon Maguire, con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Jim Broadbent, Gemma Jones, Sally Phillips, Claire Skinner, James Callis, Embeth Davidtz, Shirley Henderson, Neil Pearson, Celia Imrie, James Faulkner, Charmian May, Salman Rushdie, Julian Barnes e Jeffrey Archer.



La trama del film : La protagonista del film è Bridget Jones, una trentenne single, insoddisfatta e non propriamente in forma, che può contare sull'affetto dei suoi amici storici Jude, Shazzer e Tom. La donna ha una cotta segreta per il suo scanzonato e donnaiolo capo Daniel Cleaver. Con l'approssimarsi delle feste, la sua solitudine si amplifica e, come di consueto, Bridget è costretta a partecipare all’odiata cena di Capodanno a casa di sua madre. Qui, tuttavia, si imbatte in Mark Darcy, ammaliante e introverso avvocato. L'incontro con Darcy spinge la donna a prendersi più cura di sé e del suo aspetto, e Bridget decide di sfogare tutti i suoi sentimenti attraverso le pagine di un diario segreto. Inaspettatamente, Daniel la nota e i due instaurano ben presto un rapporto molto intimo...

La parte degli angeli (Commedia, Drammatico) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Ken Loach, con John Henshaw, William Ruane, Roger Allam, Daniel Portman e Paul Brannigan.



La trama del film : Glasgow, Scozia. Lo sbandato Robbie viene condannato con l'accusa di pestaggio a 300 ore di lavori socialmente utili. La pena è abbastanza indulgente, dato il fatto che il ragazzo sta per diventare genitore. Di lì a poco, infatti, il giovane si reca in ospedale, dove si trova la sua ragazza Leonie, che ha appena dato alla luce il loro figlio Luke. Alla vista del neonato, Robbie decide di cambiare per sempre vita e diventare una persona migliore. Inizia così le sue ore di servizi sociali.

Robbie instaura da subito un ottimo rapporto con il suo responsabile, il simpatico e comprensivo Harry. Quest'ultimo decide di portare il gruppo dei ragazzi dei servizi sociali a lui affidato in gita presso una distilleria di Edimburgo. Lì Robbie ha una rivelazione quanto mai sorprendente: scopre di avere un talento eccezionale nel degustare e riconoscere i vari tipi di whisky.

Ma la cosa che più attira l'attenzione del giovane è la notizia che a breve ci sarà un'asta per vendere una quanto mai rara e pregiata botte del liquore conosciuto come Malt Mill. Nasce così l'idea insieme ad altri del suo gruppo di recupero di fare un ultimo colpo e sistemarsi per sempre economicamente. Ma l'organizzazione del furto non sarà così semplice...



La parte degli angeli: Il trailer italiano del film di Ken Loach

Jack Ryan - L'iniziazione (Azione, Thriller) in onda su Nove alle ore 21.25 , un film di Kenneth Branagh, con Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh, Colm Feore, Gemma Chan, Nonso Anozie, Karen David e David Paymer.



La trama del film : In questo episodio diretto da Kenneth Branagh, ritroviamo Ryan, soldato americano che durante una missione in Afghanistan scampa a un incidente aereo. Durante la riabilitazione, conosce la dottoressa Cathy Muller, giovane e bellissima donna che gli cambia la vita, e attira l’attenzione di un agente della CIA di nome William Thomas Harper. Passano 10 anni e Jack ora lavora per la CIA e usa la copertura di consulente finanziario per tenere sotto controllo le transazioni finanziarie sospette. Durante questo incarico, si accorge della sparizione di grosse somme di denaro - possedute da organizzazioni russe - che potrebbero provocare gravi donne all’economia americana. Ryan, è dunque costretto ad andare a Mosca per indagare su Viktor Cherevin, il principale gestore dei fondi scomparsi, nonché cliente dell’azienda per cui lavora Jack...



Jack Ryan - L'iniziazione: Il trailer italiano ufficiale - HD

Rock of Ages (Musicale, Commedia, Drammatico) in onda su Warner TV alle ore 21.30, un film di Adam Shankman, con Tom Cruise, Russell Brand, Catherine Zeta-Jones, Paul Giamatti, Alec Baldwin, Bryan Cranston, Julianne Hough, Diego Boneta, Mary J. Blige, Malin Akerman, Erica Frene e Michael Olusczak.



La trama del film: Nel 1987, la giovane Sherrie Christian si trasferisce a Los Angeles nella speranza di diventare una cantante di successo. Poco dopo essere giunta in città, tuttavia, Sherrie viene derubata di tutti i suoi averi e l’unico a dimostrarle solidarietà è Drew Boley. Il ragazzo, aspirante rock star, la convince ad accettare un lavoro presso il celebre Bourbon Room, gestito da Dennis Dupree (Alec Baldwin) e Lonny Barnett. Sebbene il locale sia noto per aver consacrato alcuni tra gli artisti più famosi del continente, gli affari hanno subito un brusco crollo e i due manager sperano che l’esibizione di Stacee Jaxx, famoso frontman degli Arsenal, riuscirà a risollevare l'economia del club...



Rock of Ages: Il nuovo trailer italiano

Tutti gli altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

