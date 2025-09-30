Stasera in TV: Film da vedere Martedì 30 Settembre, in prima serata
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 30 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 30 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 30 Settembre 2025
-
Viaggio al centro della Terra 3D
Avventura, Azione, Fantasy, 2008, durata: 92 min
in onda alle 21:09 su 20
un film di Eric Brevig
con Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Seth Meyers, Jean Michel Paré, Jane Wheeler, Frank Fontaine e Giancarlo Caltabiano.
-
The Hurt Locker
Drammatico, Guerra, Thriller, 2008, durata: 131 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Kathryn Bigelow
con Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Guy Pearce, Ralph Fiennes, David Morse, Evangeline Lilly e Christian Camargo.
-
Orchidea nera
Drammatico, 1958, durata: 100 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Martin Ritt
con Sophia Loren, Anthony Quinn, Ina Balin, Jimmie Baird, Naomi Stevens, Frank Puglia, Virginia Vincent e Frank Valenti.
-
Come ti spaccio la famiglia
Commedia, 2013, durata: 110 min
in onda alle 21:12 su TwentySeven
un film di Rawson Marshall Thurber
con Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Emma Roberts, Will Poulter, Ed Helms, Nick Offerman, Kathryn Hahn, Molly C. Quinn e Tomer Sisley.
-
Il pistolero di Dio
Western, 1969, durata: 95 min
in onda alle 21:15 su Iris
un film di Lee H. Katzin
con Robert Redford, Katharine Ross, Robert Blake, Susan Clark, Barry Sullivan, John Vernon, Charles Aidman, Charles McGraw e Tom Troup.
-
Io Capitano
Drammatico, 2023, durata: 121 min
in onda alle 21:20 su Rai 3
un film di Matteo Garrone
con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi, Doodou Sagna, Khady Sy, Bamar Kane e Cheick Oumar Diaw.
-
Il segreto di David - The Stepfather
Thriller, 2009, durata: 101 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Nelson McCormick
con Penn Badgley, Dylan Walsh, Sela Ward, Amber Heard, Sherry Stringfield, Paige Turco, Jon Tenney, Nancy Linehan Charles e Marcuis Harris.
-
Marilyn ha gli occhi neri
Commedia, 2021, durata: 114 min
in onda alle 21:20 su Rai 5
un film di Simone Godano
con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Thomas Trabacchi, Mario Pirrello, Orietta Notari, Marco Messeri, Andrea Di Casa e Ariella Reggio.
-
Il Presidente - Una storia d'amore
Commedia, Drammatico, Sentimentale, 1995, durata: 114 min
in onda alle 21:21 su La5
un film di Rob Reiner
con Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, Michael J. Fox, Anna Deavere Smith, Samantha Mathis, Shawna Waldron, David Paymer, Anne Haney, Richard Dreyfuss e Nina Siemaszko.
-
The Protégé
Azione, Thriller, 2021, durata: 109 min
in onda alle 21:24 su Italia 1
un film di Martin Campbell
con Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Maggie Q, Robert Patrick, Ori Pfeffer, Ray Fearon, Madalina Diana Ghenea e Velizar Binev.
-
Scuola di Polizia
Commedia, 1984, durata: 96 min
in onda alle 21:25 su Italia 2
un film di Hugh Wilson
con Steve Guttenberg, Kim Cattrall, G.W. Bailey, Bubba Smith, Donovan Scott, George Gaynes, Andrew Rubin, David Graf, Leslie Easterbrook, Michael Winslow e Debralee Scott.
-
Il Commissario Montalbano: La piramide di fango
Giallo, 2016, durata: 100 min
in onda alle 21:30 su Rai 1
un film di Alberto Sironi
con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Ubaldo Lo Presti, Teresa Mannino, Yuliya Mayarchuk e Tony Laudadio.
-
...E gia ieri
Commedia, 2004, durata: 104 min
in onda alle 21:30 su Nove
un film di Giulio Manfredonia
con Antonio Albanese, Fabio De Luigi, Goya Toledo, Asunción Balaguer, Esther Ortega, Jacobo Dicenta, Beatriz Rico e Pepón Nieto.
