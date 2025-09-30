Stasera in TV: Film da vedere Martedì 30 Settembre, in prima serata

TGCom24
Stasera in TV, Martedì 30 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 30 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 30 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 30 Settembre 2025

  • Viaggio al centro della Terra 3D
    Avventura, Azione, Fantasy, 2008, durata: 92 min
    in onda alle 21:09 su 20
    un film di Eric Brevig
    con Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Seth Meyers, Jean Michel Paré, Jane Wheeler, Frank Fontaine e Giancarlo Caltabiano.


  • The Hurt Locker
    Drammatico, Guerra, Thriller, 2008, durata: 131 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Kathryn Bigelow
    con Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Guy Pearce, Ralph Fiennes, David Morse, Evangeline Lilly e Christian Camargo.


  • Orchidea nera
    Drammatico, 1958, durata: 100 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Martin Ritt
    con Sophia Loren, Anthony Quinn, Ina Balin, Jimmie Baird, Naomi Stevens, Frank Puglia, Virginia Vincent e Frank Valenti.

  • Come ti spaccio la famiglia
    Commedia, 2013, durata: 110 min
    in onda alle 21:12 su TwentySeven
    un film di Rawson Marshall Thurber
    con Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Emma Roberts, Will Poulter, Ed Helms, Nick Offerman, Kathryn Hahn, Molly C. Quinn e Tomer Sisley.


  • Il pistolero di Dio
    Western, 1969, durata: 95 min
    in onda alle 21:15 su Iris
    un film di Lee H. Katzin
    con Robert Redford, Katharine Ross, Robert Blake, Susan Clark, Barry Sullivan, John Vernon, Charles Aidman, Charles McGraw e Tom Troup.

  • Io Capitano
    Drammatico, 2023, durata: 121 min
    in onda alle 21:20 su Rai 3
    un film di Matteo Garrone
    con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi, Doodou Sagna, Khady Sy, Bamar Kane e Cheick Oumar Diaw.


  • Il segreto di David - The Stepfather
    Thriller, 2009, durata: 101 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Nelson McCormick
    con Penn Badgley, Dylan Walsh, Sela Ward, Amber Heard, Sherry Stringfield, Paige Turco, Jon Tenney, Nancy Linehan Charles e Marcuis Harris.


  • Marilyn ha gli occhi neri
    Commedia, 2021, durata: 114 min
    in onda alle 21:20 su Rai 5
    un film di Simone Godano
    con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Thomas Trabacchi, Mario Pirrello, Orietta Notari, Marco Messeri, Andrea Di Casa e Ariella Reggio.


  • Il Presidente - Una storia d'amore
    Commedia, Drammatico, Sentimentale, 1995, durata: 114 min
    in onda alle 21:21 su La5
    un film di Rob Reiner
    con Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, Michael J. Fox, Anna Deavere Smith, Samantha Mathis, Shawna Waldron, David Paymer, Anne Haney, Richard Dreyfuss e Nina Siemaszko.

  • The Protégé
    Azione, Thriller, 2021, durata: 109 min
    in onda alle 21:24 su Italia 1
    un film di Martin Campbell
    con Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Maggie Q, Robert Patrick, Ori Pfeffer, Ray Fearon, Madalina Diana Ghenea e Velizar Binev.


  • Scuola di Polizia
    Commedia, 1984, durata: 96 min
    in onda alle 21:25 su Italia 2
    un film di Hugh Wilson
    con Steve Guttenberg, Kim Cattrall, G.W. Bailey, Bubba Smith, Donovan Scott, George Gaynes, Andrew Rubin, David Graf, Leslie Easterbrook, Michael Winslow e Debralee Scott.

  • Il Commissario Montalbano: La piramide di fango
    Giallo, 2016, durata: 100 min
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    un film di Alberto Sironi
    con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Ubaldo Lo Presti, Teresa Mannino, Yuliya Mayarchuk e Tony Laudadio.

  • ...E gia ieri
    Commedia, 2004, durata: 104 min
    in onda alle 21:30 su Nove
    un film di Giulio Manfredonia
    con Antonio Albanese, Fabio De Luigi, Goya Toledo, Asunción Balaguer, Esther Ortega, Jacobo Dicenta, Beatriz Rico e Pepón Nieto.

