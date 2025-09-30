Stasera in TV: Film da vedere Martedì 30 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 30 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 30 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 30 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 30 Settembre 2025

Viaggio al centro della Terra 3D

Avventura, Azione, Fantasy, 2008, durata: 92 min

in onda alle 21:09 su 20

un film di Eric Brevig

con Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Seth Meyers, Jean Michel Paré, Jane Wheeler, Frank Fontaine e Giancarlo Caltabiano.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/viaggio-al-centro-della-terra-3d/1803/video/?vid=45802" title="Viaggio al centro della Terra 3D: Il Trailer Ufficiale del Film con Brendan Fraser e Josh Hutcherson - HD">Viaggio al centro della Terra 3D: Il Trailer Ufficiale del Film con Brendan Fraser e Josh Hutcherson - HD</a>

The Hurt Locker

Drammatico, Guerra, Thriller, 2008, durata: 131 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Kathryn Bigelow

con Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Guy Pearce, Ralph Fiennes, David Morse, Evangeline Lilly e Christian Camargo.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-hurt-locker/1609/video/?vid=1490" title="The Hurt Locker: Trailer del film diretto da Kathryn Bigelow">The Hurt Locker: Trailer del film diretto da Kathryn Bigelow</a>

Orchidea nera

Drammatico, 1958, durata: 100 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Martin Ritt

con Sophia Loren, Anthony Quinn, Ina Balin, Jimmie Baird, Naomi Stevens, Frank Puglia, Virginia Vincent e Frank Valenti.



Come ti spaccio la famiglia

Commedia, 2013, durata: 110 min

in onda alle 21:12 su TwentySeven

un film di Rawson Marshall Thurber

con Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Emma Roberts, Will Poulter, Ed Helms, Nick Offerman, Kathryn Hahn, Molly C. Quinn e Tomer Sisley.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/come-ti-spaccio-la-famiglia/49438/video/?vid=12521" title="Come ti spaccio la famiglia: Il nuovo trailer italiano del film con Jennifer Aniston e Jason Sudeikis">Come ti spaccio la famiglia: Il nuovo trailer italiano del film con Jennifer Aniston e Jason Sudeikis</a>

Il pistolero di Dio

Western, 1969, durata: 95 min

in onda alle 21:15 su Iris

un film di Lee H. Katzin

con Robert Redford, Katharine Ross, Robert Blake, Susan Clark, Barry Sullivan, John Vernon, Charles Aidman, Charles McGraw e Tom Troup.

Io Capitano

Drammatico, 2023, durata: 121 min

in onda alle 21:20 su Rai 3

un film di Matteo Garrone

con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi, Doodou Sagna, Khady Sy, Bamar Kane e Cheick Oumar Diaw.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/io-capitano/61844/video/?vid=40533" title="Io Capitano: Il Trailer Ufficiale del Film di Matteo Garrone - HD">Io Capitano: Il Trailer Ufficiale del Film di Matteo Garrone - HD</a>



Il segreto di David - The Stepfather

Thriller, 2009, durata: 101 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Nelson McCormick

con Penn Badgley, Dylan Walsh, Sela Ward, Amber Heard, Sherry Stringfield, Paige Turco, Jon Tenney, Nancy Linehan Charles e Marcuis Harris.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-segreto-di-david/47250/video/?vid=26407" title="Il Segreto di David: Il Trailer del film">Il Segreto di David: Il Trailer del film</a>

Marilyn ha gli occhi neri

Commedia, 2021, durata: 114 min

in onda alle 21:20 su Rai 5

un film di Simone Godano

con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Thomas Trabacchi, Mario Pirrello, Orietta Notari, Marco Messeri, Andrea Di Casa e Ariella Reggio.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/marilyn-ha-gli-occhi-neri/59712/video/?vid=37295" title="Marilyn ha gli occhi neri: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Marilyn ha gli occhi neri: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Il Presidente - Una storia d'amore

Commedia, Drammatico, Sentimentale, 1995, durata: 114 min

in onda alle 21:21 su La5

un film di Rob Reiner

con Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, Michael J. Fox, Anna Deavere Smith, Samantha Mathis, Shawna Waldron, David Paymer, Anne Haney, Richard Dreyfuss e Nina Siemaszko.



The Protégé

Azione, Thriller, 2021, durata: 109 min

in onda alle 21:24 su Italia 1

un film di Martin Campbell

con Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Maggie Q, Robert Patrick, Ori Pfeffer, Ray Fearon, Madalina Diana Ghenea e Velizar Binev.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-protege/61454/video/?vid=41329" title="The Protégé: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Samuel L. Jackson, Michael Keaton e Maggie Q - HD">The Protégé: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Samuel L. Jackson, Michael Keaton e Maggie Q - HD</a>

Scuola di Polizia

Commedia, 1984, durata: 96 min

in onda alle 21:25 su Italia 2

un film di Hugh Wilson

con Steve Guttenberg, Kim Cattrall, G.W. Bailey, Bubba Smith, Donovan Scott, George Gaynes, Andrew Rubin, David Graf, Leslie Easterbrook, Michael Winslow e Debralee Scott.

Il Commissario Montalbano: La piramide di fango

Giallo, 2016, durata: 100 min

in onda alle 21:30 su Rai 1

un film di Alberto Sironi

con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Ubaldo Lo Presti, Teresa Mannino, Yuliya Mayarchuk e Tony Laudadio.



...E gia ieri

Commedia, 2004, durata: 104 min

in onda alle 21:30 su Nove

un film di Giulio Manfredonia

con Antonio Albanese, Fabio De Luigi, Goya Toledo, Asunción Balaguer, Esther Ortega, Jacobo Dicenta, Beatriz Rico e Pepón Nieto.



