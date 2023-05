Stasera in TV: Film da vedere Martedì 30 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 30 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 30 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 30 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 30 Maggio 2023

Il diritto di uccidere (Drammatico, Guerra, Thriller) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Gavin Hood, con Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman, Barkhad Abdi, Jeremy Northam, Iain Glen, Richard McCabe, Carl Beukes, Babou Ceesay, Phoebe Fox, Gavin Hood, Kim Engelbrecht, John Heffernan, Michael O'Keefe e Laila Robins.



La trama del film : Il colonnello dell'esercito inglese Katherine Powell viene incaricata di dirigere una delicata operazione internazionale, supervisionata dal generale Frank Benson, per eliminare un gruppo di terroristi dell'Al-Shabaab, nascosti in Kenya. La missione prevede che Powell utilizzi un comando da remoto per sganciare alcuni potenti missili nel covo dei terrorisiti. Sul luogo vi sono degli agenti sotto copertura che monitorano la situazione, affinché il lancio dei missili non causi la morte di civili innocenti. Il luogotenente Steve Watts, invece, è incaricato di azionare i comandi. Quando tutto sembra essere pronto per la conclusione della missione, una bambina con l'hula hoop si avvicina pericolosamente all'obbiettivo e Powell si troverà ad affrontare un gravoso dilemma morale...



Il diritto di uccidere: Trailer italiano ufficiale - HD

(Drammatico, Guerra, Thriller) , un film di Gavin Hood, con Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman, Barkhad Abdi, Jeremy Northam, Iain Glen, Richard McCabe, Carl Beukes, Babou Ceesay, Phoebe Fox, Gavin Hood, Kim Engelbrecht, John Heffernan, Michael O'Keefe e Laila Robins. : Il colonnello dell'esercito inglese Katherine Powell viene incaricata di dirigere una delicata operazione internazionale, supervisionata dal generale Frank Benson, per eliminare un gruppo di terroristi dell'Al-Shabaab, nascosti in Kenya. La missione prevede che Powell utilizzi un comando da remoto per sganciare alcuni potenti missili nel covo dei terrorisiti. Sul luogo vi sono degli agenti sotto copertura che monitorano la situazione, affinché il lancio dei missili non causi la morte di civili innocenti. Il luogotenente Steve Watts, invece, è incaricato di azionare i comandi. Quando tutto sembra essere pronto per la conclusione della missione, una bambina con l'hula hoop si avvicina pericolosamente all'obbiettivo e Powell si troverà ad affrontare un gravoso dilemma morale...



Il professore cambia scuola (Commedia, Drammatico) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Olivier Ayache-Vidal, con Denis Podalydès, Abdoulaye Diallo, Pauline Huruguen, Alexis Moncorgé, Tabono Tandia e Léa Drucker.



La trama del film : Il film racconta la storia di François Foucault, apprezzato insegnante di letteratura francese presso il prestigioso liceo Henri IV, uno degli istituti più rinomati di Parigi. Un giorno si reca in visita alla scuola una rappresentante del ministero dell’educazione: nel tentativo di fare bella figura davanti la funzionaria, François inizia a fare dichiarazioni in cui afferma la necessità di inviare nei licei di periferia solo i professori migliori e con esperienza.

Preso alla lettera dalla dirigente ministeriale, l’insegnante viene trasferito in uno dei licei più disagiati della banlieue parigina: il collegio Barbara a Stains. Amareggiato e preoccupato per l’insperata situazione, François si trova ad aver a che fare con studenti per cui la cultura e la conoscenza non sono affatto una priorità. Pedante e pieno di pregiudizi, inizialmente il professore interagisce coi suoi nuovi allievi in modo totalmente inadeguato, finché non capisce che deve cambiare il suo solito approccio all’insegnamento...



Il professore cambia scuola: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Commedia, Drammatico) , un film di Olivier Ayache-Vidal, con Denis Podalydès, Abdoulaye Diallo, Pauline Huruguen, Alexis Moncorgé, Tabono Tandia e Léa Drucker. : Il film racconta la storia di François Foucault, apprezzato insegnante di letteratura francese presso il prestigioso liceo Henri IV, uno degli istituti più rinomati di Parigi. Un giorno si reca in visita alla scuola una rappresentante del ministero dell’educazione: nel tentativo di fare bella figura davanti la funzionaria, François inizia a fare dichiarazioni in cui afferma la necessità di inviare nei licei di periferia solo i professori migliori e con esperienza. Preso alla lettera dalla dirigente ministeriale, l’insegnante viene trasferito in uno dei licei più disagiati della banlieue parigina: il collegio Barbara a Stains. Amareggiato e preoccupato per l’insperata situazione, François si trova ad aver a che fare con studenti per cui la cultura e la conoscenza non sono affatto una priorità. Pedante e pieno di pregiudizi, inizialmente il professore interagisce coi suoi nuovi allievi in modo totalmente inadeguato, finché non capisce che deve cambiare il suo solito approccio all’insegnamento...



Venom (Azione, Horror, Thriller, Fantascienza) in onda su Cielo alle ore 21.15 , un film di Ruben Fleischer, con Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate, Riz Ahmed, Michelle Lee, Reid Scott, Scott Haze e Sam Medina.



La trama del film : Nel film diretto da Ruben Fleischer, Hardy è il giornalista investigativo Eddie Brock, il quale, nel tentativo di rianimare la sua carriera, inizia ad indagare su uno scandalo che coinvolge la Life Foundation, una sofisticata organizzazione senza scrupoli formata da un gruppo survivalista. E' così che entra in contatto con un'entità aliena con la quale si fonde ottenendo superpoteri. Il rapporto tra Brock e il simbionte è quello di un "ibrido" con i due personaggi che condividono lo stesso corpo e che si vedono costretti da lavorare insieme.

Nel film Michelle Williams interpreta Anne Weying, procuratore distrettuale nonché fidanzata di Brock, mentre Riz Ahmed è Carlton Drake, leader della Life Foundation, principale artefice delle sperimentazioni sui simbionti. Di lui s'impossesserà uno di loro, trasformandolo in Riot, principale rivale di Venom....



Venom: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Azione, Horror, Thriller, Fantascienza) , un film di Ruben Fleischer, con Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate, Riz Ahmed, Michelle Lee, Reid Scott, Scott Haze e Sam Medina. : Nel film diretto da Ruben Fleischer, Hardy è il giornalista investigativo Eddie Brock, il quale, nel tentativo di rianimare la sua carriera, inizia ad indagare su uno scandalo che coinvolge la Life Foundation, una sofisticata organizzazione senza scrupoli formata da un gruppo survivalista. E' così che entra in contatto con un'entità aliena con la quale si fonde ottenendo superpoteri. Il rapporto tra Brock e il simbionte è quello di un "ibrido" con i due personaggi che condividono lo stesso corpo e che si vedono costretti da lavorare insieme. Nel film Michelle Williams interpreta Anne Weying, procuratore distrettuale nonché fidanzata di Brock, mentre Riz Ahmed è Carlton Drake, leader della Life Foundation, principale artefice delle sperimentazioni sui simbionti. Di lui s'impossesserà uno di loro, trasformandolo in Riot, principale rivale di Venom....



Yesterday (Commedia) in onda su Canale 5 alle ore 21.20, un film di Danny Boyle, con Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ana de Armas, Ed Sheeran, Lamorne Morris, Joel Fry, Camille Chen, Meera Syal, Alexander Arnold, Harry Michell, Vincent Franklin e Sanjeev Bhaskar.



La trama del film: Il film è incentrato sulla storia di Jack Malik, un giovane musicista di una piccola cittadina costiera che lotta per ottenere un pò di notorietà. L'unico sostegno di Jack è quello della sua migliore amica dai tempi dell’infanzia, Ellie.

Dopo un assurdo incidente con un autobus causato da un misterioso blackout globale, Jack una mattina si sveglia e scopre di essere l'unica persona al mondo a ricordare le canzoni dei Beatles.

Con l’aiuto di Debra, la sua agente dal cuore d’acciaio, Jack porta sul palco, spacciandole per sue, le canzoni della band più grande della storia in un mondo che non ha mai sentito i Beatles, diventando così in poco tempo una star mondiale. Mentre il successo cresce, Jack rischierà di perdere Ellie, l’unica persona che ha sempre creduto in lui e i legami con la sua vecchia vita...



Yesterday: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv