Stasera in TV: Film da vedere Martedì 27 Giugno, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Martedì 27 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 27 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 27 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 27 Giugno 2023

Official Secrets - Segreto di stato (Biografico, Drammatico, Thriller, Guerra) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Gavin Hood, con Keira Knightley, Matt Smith, Ralph Fiennes, Matthew Goode, Rhys Ifans, Indira Varma, MyAnna Buring, Jack Farthing, Conleth Hill, Tamsin Greig, Hattie Morahan, Shaun Dooley e Ray Panthaki.



La trama del film : Il film è basato sulla vera storia di Katharine Gun, informatrice inglese che fece trapelare alcune informazioni alla stampa riguardo una rete di spionaggio illegale architettata da USA e Gran Bretagna per legittimare la successiva guerra in Iraq.

La donna diffuse i documenti dell'NSA (National Security Agency) che erano volti a ricattare alcuni membri degli Stati minori, ancora indecisi se entrare o meno in guerra. Con questo escamotage gli States avrebbero spinto il Consiglio di sicurezza dell'ONU ad approvare l'invasione in Iraq.

La Gun consegnò le informazioni di cui era in possesso al giornalista e amico Martin Bright, che le pubblicò sul The Observer di Londra e in breve tempo la storia fece il giro del mondo. L'indignazione provata dai i membri del Consiglio di sicurezza, portò l'ONU a opporsi a un'invasione e una conseguente guerra in Iraq, ma pochi giorni dopo Bush dichiarò di non aver bisogno del consenso delle Nazioni Unite e invase ugualmente il paese. All'alba dell'occupazione irachena che aveva tentato di denunciare come illegale, Katherine Gun viene arrestata con l'accusa di aver violato le leggi sui segreti ufficiali, ma il processo e la scia mediatica che ne conseguiranno porteranno la popolazione a chiedersi quanto sia legittima la Guerra in Iraq...



Official Secrets - Segreto di stato: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

I laureati (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21 , un film di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Gian Marco Tognazzi, Massimo Ceccherini, Maria Grazia Cucinotta, Tosca D'Aquino, Barbara Enrichi, Alessandro Haber, Sabrina Knaflitz, Adriano Wayskol, Elisabetta Cavallotti e Narciso Parigi.



La trama del film : Leonardo, Rocco, Bruno e Pino - quattro trentenni universitari fuori corso - hanno preso a Firenze un alloggio comune. Leonardo, dopo pochi mesi di matrimonio, ha lasciato la moglie; Rocco vive con i soldi che gli ha lasciato la nonna e intanto fa il metronotte; Bruno, sposato con Marta, si fa vedere più che di rado in casa del suocero Berto, un mediocre industriale, che lavora a Follonica e vive con le due figlie Marta e Cecilia ormai sposate (quest'ultima amante di Bruno, che tra l'altro la obbliga a fare fatture false); Pino, che spera di ottenere successo come cabarettista anche se e afflitto da una lamentosa fidanzata. Quattro vite fallite e quattro giovani inerti e senza prospettive serie, impigriti da pizzerie e goliardate. L'unico che ha qualche sprazzo di lucidità e coscienza è Leonardo che si innamora di Letizia (sorella di Rocco), una mediocre attrice di fotoromanzi.

Batman (Azione, Thriller) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Tim Burton, con Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Robert Wuhl, Pat Hingle, Billy Dee Williams, Michael Gough, Jack Palance, Jerry Hall, Tracey Walter, William Hootkins, Edwin Craig e Lee Wallace.



La trama del film : In occasione del duecentesimo anniversario della fondazione di Gotham City, il sindaco chiede al procuratore Harvey Dent e al commissario James Gordon di ripulire la città dalla criminalità e dalla profonda corruzione, amministrata dal malavitoso Carl Grissom. Quando le forze dell’ordine realizzano di essere in netto svantaggio, dal momento che molti agenti sono stati segretamente corrotti da Grissom, un misterioso giustiziere mascherato corre in loro soccorso.

L’uomo pipistrello, soprannominato Batman, infatti, consegna i criminali alla giustizia e tenta di fermare gli illeciti del boss mafioso. Una sera Grissom attira il suo braccio destro, Jack Napier, nell’industria chimica AXIS con la scusa di rubare alcuni documenti per suo conto. In realtà l’uomo vuole punirlo per la sua infedeltà e incarica un poliziotto corrotto di sparargli a vista.

L’esecuzione di Napier, tuttavia, è impedita dall’arrivo di Batman, che ingaggia una colluttazione con i criminali presenti. Napier cade accidentalmente in una vasca di rifiuti chimici e tutti ritengono sia morto. L’uomo, in realtà, è riuscito a sopravvivere agli agenti chimici ma il suo aspetto è stato irrimediabilmente deturpato.

Folle di rabbia, Napier cambia il suo nome in Joker e medita di vendicarsi di tutti gli abitanti di Gotham City, uccidendoli con il potente gas ‘Smilex’...

Bombshell - La Voce dello Scandalo (Drammatico) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Jay Roach, con Margot Robbie, Charlize Theron, Nicole Kidman, Alice Eve, Kate McKinnon, Alanna Ubach, Brooke Smith, Nazanin Boniadi, Allison Janney, Connie Britton, Mark Duplass, Madeline Zima, Ashley Greene, Richard Kind, Malcolm McDowell e John Lithgow.



La trama del film : Il film è basato su una storia vera, uno scandalo sessuale che ha sconvolto l'America e in particolare l'impero mediatico della Fox News, con a capo Roger Ailes. Il film incrocia la storia di tre donne di età diverse e soprattutto di diverso potere, tutte impiegate presso la suddetta rete televisiva.

Siamo nel 2016, Stati Uniti, l'elezioni presidenziali sono alle porte e Megyn Kelly, star della Fox News, sta per moderare un dibattito tra candidati. Tra questi c'è Donald Trump e l'intervistatrice coglie l'occasione per domandargli dei commenti sessisti e delle accuse di molestie. Ma le sue domande la metteranno al centro di una controversia mediatica a sfondo politico.

Nello stesso studio lavora Gretchen Carlson, che durante una diretta TV riceve un commento sessista e, stanca delle molestie verbali (e non solo) in e fuori onda, decide di rivolgersi a degli avvocati, muovendo causa ad Ailes, convinta che altre donne si faranno avanti per sostenerla.

Più giovane e inesperta è, invece, la conservatrice Kayla Popisil, che spera di ricevere una promozione molto presto, ma non sa bene a cosa sta andando incontro.

Queste tre donne, ognuna per un motivo diverso, hanno subito molestie e sono pronte a rivelare al mondo quanto sia corrotto, tossico e viscido il loro ambiente di lavoro. Sono intenzionate a mostrare una volta per tutte chi è veramente il CEO di Fox News, ma saranno abbastanza potenti da distruggere il suo impero?...



Bombshell - La Voce dello Scandalo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Per tutta la vita (Commedia) in onda su Rai 2 alle ore 21.20 , un film di Paolo Costella, con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Fabio Volo, Euridice Axen, Edoardo Brandi, Ivana Monti, Renato Scarpa e Pamela Villoresi.



La trama del film : Il film vede al centro della storia quattro coppie sposate da tempo il cui matrimonio viene messo in discussione. A distanza di anni dal fatidico "si", i protagonisti del film ricevono inaspettatamente da un giudice, la notizia che il loro matrimonio non è mai stato valido perché il prete che ha celebrato la funzione in realtà non era un vero prete. Si intrecciano così le storie delle quattro coppie, pronte a rinnovare per la seconda volta la promessa di amore eterno, tra ansia, eccitazione e agitazione. C'è chi è pronto a risposarsi nuovamente, confermando i voti nuziali, chi non prova più amore per il partner, chi addirittura ha una storia parallela e trova nella cosa una perfetta via di fuga, chi alla fine sta bene anche così, senza l'obbligo di risposarsi. Mentre il giorno del secondo (primo) matrimonio si fa sempre più vicino, le coppie dovranno affrontare il loro problemi, perché questa volta il "sì" è davvero per sempre... più o meno.....



Per tutta la vita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Alien: Covenant (Fantascienza) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Ridley Scott, con Michael Fassbender, Katherine Waterston, James Franco, Noomi Rapace, Guy Pearce, Carmen Ejogo, Billy Crudup, Danny McBride, Demian Bichir, Jussie Smollett, Amy Seimetz, Uli Latukefu, Andrew Crawford e Nathaniel Dean.



La trama del film : Dieci anni dopo la fallimentare spedizione Prometheus, che avrebbe dovuto rintracciare gli alieni precursori della vita sulla Terra, un nuovo equipaggio parte a bordo dell’astronave Covenant per popolare il pianeta Origae-6. La navicella viene però colpita e deviata da un’esplosione stellare e l’androide Walter sveglia prontamente gli astronauti sopravvissuti dallo stato di ibernazione.

Incuriositi da uno strano segnale radio proveniente da un pianeta vicino, il comandante Christopher Oram e il suo gruppo decidono di esplorarlo, allontanandosi dalla meta iniziale. Qui scoprono un ambiente ospitale, che quasi richiama quello terrestre, ma risvegliano inconsapevolmente delle creature aliene: i Neomorfi. Mentre i membri Hallet e Ledward vengono uccisi insieme alla pilota e alla moglie del comandante, il resto dell’equipaggio viene salvato da un misterioso uomo incappucciato che li porta in una città vicina. Ma quando il comandante muore, lascia l’astronauta Daniels e i suoi colleghi alle prese con un’agghiacciante verità...



Alien: Covenant: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Super 8 (Avventura, Fantascienza) in onda su Cielo alle ore 21.20 , un film di J.J. Abrams, con Joel Courtney, Elle Fanning, Kyle Chandler, Riley Griffiths, Gabriel Basso, Ryan Lee, Zach Mills, Jessica Tuck, Joel McKinnon Miller, Ron Eldard, AJ Michalka, Britt Flatmo, Glynn Turman, Noah Emmerich, Richard T. Jones, David Gallagher, Brett Rice, Michael Giacchino, Bruce Greenwood e Beau Knapp.



La trama del film : La vita del quattordicenne Joe Lamb è stravolta dalla tragica morte della madre, deceduta a causa di un incidente sul lavoro. Il padre del ragazzo, il vice-sceriffo Jackson Lamb, è sconvolto dal dolore e accusa Louis Dainard di essere il responsabile dell’incidente mortale. Quella sera, infatti, la madre di Joe avrebbe preso il posto di Louis poiché troppo ubriaco per poter lavorare. Quattro mesi più tardi, Joe è coinvolto dall’amico Charles Kaznyk nella realizzazione di una pellicola horror amatoriale, dal titolo 'Super 8'. Sebbene l’amico abbia assegnato il ruolo della protagonista ad Alice Dainard, compagnia che suo padre gli ha severamente proibito di frequentare, Joe intende prendere parte al progetto. A notte fonda, i ragazzi si incontrano nella location stabilita, ovvero un vecchio deposito ferroviario, per iniziare le riprese. L'improvviso schianto di un pick-up che provoca il deragliamento di un treno, tuttavia, interrompe l'improvvisata troupe.

Mentre dal vagone del treno fuoriescono bizzarri cubi bianchi, i ragazzi trovano il professore di biologia Woodward all'interno della macchina distrutta. In pochi minuti la zona è presa d’assalto dalle truppe della US Air Force, che mettono in quarantena l’intero deposito...



Super 8: Il full trailer italiano del film di J.J. Abrams

The Bourne Identity (Azione) in onda su Rete 4 alle ore 21.25 , un film di Doug Liman, con Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Gabriel Mann, Julia Stiles, Orso Maria Guerrini, Tim Dutton, Denis Braccini, Nicky Naude, Russell Levy, Anthony Green, Katie Thynne, Josh Hamilton e Walt Goggins.



La trama del film : Il film segue le vicende di un uomo ritrovato da un peschereccio, apparentemente senza vita. Il pescatore che lo soccorre, Giancarlo, si accorge che ci sono dei proiettili nella sua schiena e un minuscolo microchip con un numero di conto bancario. Questo è il punto di partenza dal quale l'uomo può cominciare per scoprire la propria identità.

Una volta riprese le forze, decide di andare a Zurigo, dove si rende conto di avere delle grandi abilità nelle arti marziali, a seguito di un attacco da parte di due poliziotti che volevano arrestarlo perché vagabondava. Liberatosi degli agenti, scopre che legata al numero di conto c'è una cassetta di sicurezza con all'interno diversi passaporti con la sua foto ma nomi differenti, soldi, una pistola e una patente francese, che porta il nominativo di Jason Bourne e un indirizzo parigino. Mentre scappa, perché ricercato dalla polizia, incontra Marie, una ragazza tedesca un po' squinternata che lo aiuta ad arrivare a Parigi in cambio di soldi. Qui viene aggredito da una serie di uomini ingaggiati per ammazzarlo da Alexander Conklin, capo della Treadstone, un’organizzazione di sicari di cui Bourne faceva parte e che ora potrebbe smascherare. Riuscirà Jason a salvarsi e recuperare finalmente la memoria?...



The Bourne Identity: il trailer del film

Sbucato dal passato (Commedia) in onda su Warner TV alle ore 21.30, un film di Hugh Wilson, con Brendan Fraser, Alicia Silverstone, Sissy Spacek, Joey Slotnick, Christopher Walken, Dave Foley, Rex Linn, Cynthia Mace, Don Yesso, Nathan Fillion, Carmen More', Dale Raoul, Deborah Kellner e Jenifer Lewis.



La trama del film: A Los Angeles nel 1962 incombono la crisi cubana e le notizie sulla possibile guerra nucleare. Di fronte a questi pericoli, e in seguito ad una misteriosa esplosione avvenuta vicino casa, Calvin Webber, ingegnere fantasioso, non esita a chiudere se stesso e la moglie Helen incinta in un bunker antiatomico. Qui nasce Adam e qui trascorre l'esistenza della famigliola. Passano 35 anni prima che Calvin ritenga che è giunto il momento di andare a vedere 'fuori'. Rientra, dice che è ancora presto per uscire ma poi ha un infarto. Adam allora decide di uscire da solo. Nella Los Angeles del 1997, Adam cammina come un pesce fuor d'acqua. Soldi vecchi e figurine dei giocatori di baseball gli creano le condizioni per conoscere Eva, bionda irascibile che non trova un impiego stabile. Adam propone a Eva di lavorare per lui, di aiutarlo a comprare le cose che la madre gli ha indicato...



Sbucato dal passato: Il Trailer Ufficiale del Film

