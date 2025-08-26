TGCom24
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 26 Agosto, in prima serata

Stasera in TV, Martedì 26 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 26 Agosto, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 26 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 26 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 26 Agosto 2025

  • Sessomatto
    Commedia, 1973, durata: 120 min
    in onda MAR. 26 su Cine34 alle 21:00
    un film di Dino Risi con Giancarlo Giannini, Laura Antonelli, Paola Borboni, Alberto Lionello, Duilio Del Prete e Franca Scagnetti.

  • Pitch Black
    Thriller, Fantascienza, 2000, durata: 107 min
    in onda MAR. 26 su 20 alle 21:10
    un film di David Twohy con Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser, Keith David, Lewis Fitz-Gerald, Claudia Black, Rhiana Griffith, John Moore (IV), Simon Burke, Les Chantery, Sam Sari, Ric Anderson, Firass Dirani, Vic Wilson e Angela Makin.

  • John Wick 4
    Azione, Drammatico, Thriller, 2023, durata: 169 min
    in onda MAR. 26 su Rai 2 alle 21:20
    un film di Chad Stahelski con Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane, Marko Zaror, Natalia Tena, Aimée Kwan, Clancy Brown e Brahim Chab.


  • L'uomo perfetto
    Commedia, 2005, durata: 95 min
    in onda MAR. 26 su La 5 alle 21:10
    un film di Luca Lucini con Francesca Inaudi, Riccardo Scamarcio, Gabriella Pession, Giampaolo Morelli, Maria Chiara Augenti, Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston e Giampiero Judica.

  • Arriva John Doe
    Commedia, 1941, durata: 135 min
    in onda MAR. 26 su Tv 2000 alle 21:10
    un film di Frank Capra con Gary Cooper, Barbara Stanwyck, Edward Arnold, Walter Brennan, James Gleason, Spring Byington, Gene Lockhart, Rod La Rocque, Irving Bacon, Regis Toomey, J. Farrell MacDonald, Sidney Bracey, Warren Hymer, Harry Holman e Sterling Holloway.

  • Gli uomini della terra selvaggia
    Drammatico, Western, 1958, durata: 84 min
    in onda MAR. 26 su Iris alle 21:15
    un film di Delmer Daves con Ernest Borgnine, Katy Jurado, Claire Kelly e Alan Ladd.

  • Starsky & Hutch
    Azione, Commedia, 2004, durata: 101 min
    in onda MAR. 26 su TwentySeven alle 21:14
    un film di Todd Phillips con Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Vince Vaughn, Carmen Electra, Amy Smart, Juliette Lewis, Chris Penn, Fred Williamson, Jason Bateman, Will Ferrell, Judah Friedlander e Molly Sims.

  • La vacanza
    Drammatico, 2019, durata: 98 min
    in onda MAR. 26 su Rai 5 alle 21:15
    un film di Enrico Iannaccone con Antonio Folletto, Catherine Spaak, Veruschka von Lehndorff, Carla Signoris, Luca Biagini, Martina Klier e Gianluca Cammisa.


  • Coco Chanel & Igor Stravinsky
    Biografico, Drammatico, Sentimentale, 2009, durata: 120 min
    in onda MAR. 26 su LA7D alle 21:20
    un film di Jan Kounen con Anna Mouglalis, Mads Mikkelsen e Yelena Morozova.

  • Babylon
    Drammatico, 2022, durata: 183 min
    in onda MAR. 26 su Rete 4 alle 21:25
    un film di Damien Chazelle con Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, Tobey Maguire, Jonah Platt, Max Minghella, Samara Weaving, Katherine Waterston, Eric Roberts, Flea, Lukas Haas, Rory Scovel, P.J. Byrne, Damon Gupton, J.C. Currais, Jimmy Ortega e Marcos A.


  • Kill Bill: Volume 1
    Drammatico, Thriller, Azione, 2003, durata: 118 min
    in onda MAR. 26 su TV8 alle 21:30
    un film di Quentin Tarantino con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen, Vivica A. Fox e Lucy Liu.


  • Confusi e felici
    Commedia, 2014, durata: 105 min
    in onda MAR. 26 su Nove alle 21:30
    un film di Massimiliano Bruno con Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta, Massimiliano Bruno, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti e Kelly Palacios.


