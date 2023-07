Stasera in TV: Film da vedere Martedì 25 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 25 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 25 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 25 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 25 Luglio 2023

Inception (Fantascienza, Thriller, Azione) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Christopher Nolan, con Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Elliot Page, Cillian Murphy, Michael Caine, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Tom Berenger, Lukas Haas, Tohoru Masamune, Claire Geare, Johnathan Geare, Carl Gilliard, Daniel Girondeaud, Mobin Khan, Yuji Okumoto, Nicole Pulliam, Dileep Rao e Talulah Riley.



La trama del film : La vicenda ha inizio quando il magnate giapponese Saito assolda Dominic 'Dom' Cobb e il socio Arthur per innestare nel rivale Fisher l’idea di disgregare il suo impero economico. I due soci sono esperti della tecnica dell'estrazione, che consiste nell'infiltrarsi nella mente vulnerabile di chi dorme.

Questa volta, tuttavia, saranno loro a dover generare nella vittima un nuovo ricordo. In cambio della collaborazione, Saito offre a Dom la possibilità di tornare in America, da dove è fuggito poiché accusato dell'omicidio della moglie Mal.

A Dom e Arthur si aggiungono il falsario Eames, la studentessa di architettura Arianna e l'anestesista Yusuf.

Per riuscire realizzare l'innesto, tutti dovranno calarsi nel sogno di un membro della squadra, incaricato di volta in volta di controllare la sua proiezione onirica, fino al terzo livello di sogno. Per rimanere ancorato alla realtà, Cobb ha con sé una piccola trottola detta totem, ma il pericolo più grande sarà la proiezione della moglie defunta.

Il piano ha inizio ma Fisher non è una facile preda, e l'anestetico di Yusuf si rivela inefficace dal momento che rischia di spedire tutti in un Limbo senza via di fuga...



Inception: Il nuovo full trailer in italiano del film

(Fantascienza, Thriller, Azione) , un film di Christopher Nolan, con Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Elliot Page, Cillian Murphy, Michael Caine, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Tom Berenger, Lukas Haas, Tohoru Masamune, Claire Geare, Johnathan Geare, Carl Gilliard, Daniel Girondeaud, Mobin Khan, Yuji Okumoto, Nicole Pulliam, Dileep Rao e Talulah Riley. : La vicenda ha inizio quando il magnate giapponese Saito assolda Dominic 'Dom' Cobb e il socio Arthur per innestare nel rivale Fisher l’idea di disgregare il suo impero economico. I due soci sono esperti della tecnica dell'estrazione, che consiste nell'infiltrarsi nella mente vulnerabile di chi dorme. Questa volta, tuttavia, saranno loro a dover generare nella vittima un nuovo ricordo. In cambio della collaborazione, Saito offre a Dom la possibilità di tornare in America, da dove è fuggito poiché accusato dell'omicidio della moglie Mal. A Dom e Arthur si aggiungono il falsario Eames, la studentessa di architettura Arianna e l'anestesista Yusuf. Per riuscire realizzare l'innesto, tutti dovranno calarsi nel sogno di un membro della squadra, incaricato di volta in volta di controllare la sua proiezione onirica, fino al terzo livello di sogno. Per rimanere ancorato alla realtà, Cobb ha con sé una piccola trottola detta totem, ma il pericolo più grande sarà la proiezione della moglie defunta. Il piano ha inizio ma Fisher non è una facile preda, e l'anestetico di Yusuf si rivela inefficace dal momento che rischia di spedire tutti in un Limbo senza via di fuga...



Sicario (Drammatico, Thriller) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Denis Villeneuve, con Emily Blunt, Josh Brolin, Jon Bernthal, Benicio Del Toro, Jeffrey Donovan, Raoul Trujillo, Maximiliano Hernández, Daniel Kaluuya, Dylan Kenin e Julio Cedillo.



La trama del film : segue le vicende di Kate Macer, giovane agente dell'FBI, alle prese con una missione per eliminare una volta per tutte il narcotraffico al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Tutto cambia quando, in seguito a un incidente in Arizona in cui due poliziotti perdono la vita a causa di un’esplosione in una casa, la donna viene annessa in una speciale task force diretta da un tipo alquanto enigmatico, Matt Graver, e dal consulente colombiano Alejandro. Il gruppo si reca a Ciudad Juárez per estradare Guillermo Diaz: quando si trovano vicino al confine, però, Kate e i suoi colleghi sventano una trappola facendo fuori molti uomini appartenenti al cartello messicano.

Mentre Alejandro sta torturando Guillermo in una base aerea degli Stati Uniti, la donna inizia a dubitare della legalità dei loro metodi. Intanto il gruppo comincia a interrogare i clandestini per ottenere informazioni...



Sicario: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Drammatico, Thriller) , un film di Denis Villeneuve, con Emily Blunt, Josh Brolin, Jon Bernthal, Benicio Del Toro, Jeffrey Donovan, Raoul Trujillo, Maximiliano Hernández, Daniel Kaluuya, Dylan Kenin e Julio Cedillo. : segue le vicende di Kate Macer, giovane agente dell'FBI, alle prese con una missione per eliminare una volta per tutte il narcotraffico al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Tutto cambia quando, in seguito a un incidente in Arizona in cui due poliziotti perdono la vita a causa di un’esplosione in una casa, la donna viene annessa in una speciale task force diretta da un tipo alquanto enigmatico, Matt Graver, e dal consulente colombiano Alejandro. Il gruppo si reca a Ciudad Juárez per estradare Guillermo Diaz: quando si trovano vicino al confine, però, Kate e i suoi colleghi sventano una trappola facendo fuori molti uomini appartenenti al cartello messicano. Mentre Alejandro sta torturando Guillermo in una base aerea degli Stati Uniti, la donna inizia a dubitare della legalità dei loro metodi. Intanto il gruppo comincia a interrogare i clandestini per ottenere informazioni...



Una spia non basta (Azione, Commedia) in onda su Cielo alle ore 21.15 , un film di McG, con Reese Witherspoon, Tom Hardy, Chris Pine, Laura Vandervoort, Til Schweiger, Rebel Wilson, Angela Bassett, Abigail Spencer e Chelsea Handler.



La trama del film : Franklin "FDR" Foster e Tuck Hansen, sono amici per la pelle e spie di professione. Il primo è un uomo bello e sicuro di sé, con un fascino naturale che attrae le donne. Il secondo è un uomo dalla bellezza ruvida e pieno di temperamento, ma non altrettanto abile in fatto di cuore. Insieme i due amici sfoggiano uno stile incomparabile, formidabili abilità professionali e, grazie all'aspetto gradevole di entrambi, sono gli agenti CIA più ammirati nel proprio ambiente: una coppia imbattibile e inseparabile, almeno fino a quando non scoprono di essersi innamorati della stessa ragazza, Lauren Scott, un'esperta nella valutazione dei prodotti che lavora per un’importante associazione a sostegno dei consumatori. Scopriranno allora quanto le armi delle spie possano diventare pericolose anche per loro. Dopo aver collaborato per combattere i nemici più pericolosi della nazione, le due superspie stavolta sono pronte a scagliarsi l’una contro l'altra - ricorrendo ognuna alle proprie abilità uniche e alle loro più sofisticate tecniche professionali - solo per riuscire a conquistare il cuore di una donna...



Una spia non basta: Il Trailer Ufficiale del Film

(Azione, Commedia) , un film di McG, con Reese Witherspoon, Tom Hardy, Chris Pine, Laura Vandervoort, Til Schweiger, Rebel Wilson, Angela Bassett, Abigail Spencer e Chelsea Handler. : Franklin "FDR" Foster e Tuck Hansen, sono amici per la pelle e spie di professione. Il primo è un uomo bello e sicuro di sé, con un fascino naturale che attrae le donne. Il secondo è un uomo dalla bellezza ruvida e pieno di temperamento, ma non altrettanto abile in fatto di cuore. Insieme i due amici sfoggiano uno stile incomparabile, formidabili abilità professionali e, grazie all'aspetto gradevole di entrambi, sono gli agenti CIA più ammirati nel proprio ambiente: una coppia imbattibile e inseparabile, almeno fino a quando non scoprono di essersi innamorati della stessa ragazza, Lauren Scott, un'esperta nella valutazione dei prodotti che lavora per un’importante associazione a sostegno dei consumatori. Scopriranno allora quanto le armi delle spie possano diventare pericolose anche per loro. Dopo aver collaborato per combattere i nemici più pericolosi della nazione, le due superspie stavolta sono pronte a scagliarsi l’una contro l'altra - ricorrendo ognuna alle proprie abilità uniche e alle loro più sofisticate tecniche professionali - solo per riuscire a conquistare il cuore di una donna...



Appena un minuto (Commedia) in onda su Rai 2 alle ore 21.20 , un film di Francesco Mandelli, con Max Giusti, Paolo Calabresi, Dino Abbrescia, Susy Laude, Herbert Ballerina, Loretta Goggi, Massimo Wertmüller, Mirko Frezza, Ninni Bruschetta, Carolina Signore, Francesco Mura, Enzo Garinei, Andrea Delogu, Ema Stokholma, Galina Korodov, Massimo Morico, Marco Tardelli e J-Ax.



La trama del film : Quante volte ci siamo detti "Se fossi arrivato un minuto prima", "Bastava un minuto in più", "Un minuto e non sarebbe successo"?

Claudio l'ha pensato diverse volte e forse la sua vita, se fosse stato possibile tornare indietro ogni tanto, sarebbe stata diversa. Ora ha 50 anni, è un agente immobiliare, spiantato, padre di due figli, Greta e Luca.

Claudio è separato dalla moglie che l’ha lasciato per il “Re della Zumba” e mal tollerato e criticato dai due. Vive con sua madre Mirella, a sua volta separata dal marito Mario. I migliori amici di Claudio sono Simone e Ascanio. Quest'ultimo è un traffichino in perenne attesa della svolta giusta, che però - per una volta - dà a Claudio un buon consiglio: comprare il suo primo smartphone.

Ma quello che, per caso, comprerà Claudio non è un telefono qualunque: con un tasto si può tornare indietro di sessanta secondi. Da quel momento tutto sembra poter cambiare e Claudio proverà a raddrizzare pezzo per pezzo la propria vita. Quando però capirà che la cosa più preziosa è in realtà la propria famiglia, proverà a riconquistarla. Un minuto alla volta...



Appena un minuto: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

(Commedia) , un film di Francesco Mandelli, con Max Giusti, Paolo Calabresi, Dino Abbrescia, Susy Laude, Herbert Ballerina, Loretta Goggi, Massimo Wertmüller, Mirko Frezza, Ninni Bruschetta, Carolina Signore, Francesco Mura, Enzo Garinei, Andrea Delogu, Ema Stokholma, Galina Korodov, Massimo Morico, Marco Tardelli e J-Ax. : Quante volte ci siamo detti "Se fossi arrivato un minuto prima", "Bastava un minuto in più", "Un minuto e non sarebbe successo"? Claudio l'ha pensato diverse volte e forse la sua vita, se fosse stato possibile tornare indietro ogni tanto, sarebbe stata diversa. Ora ha 50 anni, è un agente immobiliare, spiantato, padre di due figli, Greta e Luca. Claudio è separato dalla moglie che l’ha lasciato per il “Re della Zumba” e mal tollerato e criticato dai due. Vive con sua madre Mirella, a sua volta separata dal marito Mario. I migliori amici di Claudio sono Simone e Ascanio. Quest'ultimo è un traffichino in perenne attesa della svolta giusta, che però - per una volta - dà a Claudio un buon consiglio: comprare il suo primo smartphone. Ma quello che, per caso, comprerà Claudio non è un telefono qualunque: con un tasto si può tornare indietro di sessanta secondi. Da quel momento tutto sembra poter cambiare e Claudio proverà a raddrizzare pezzo per pezzo la propria vita. Quando però capirà che la cosa più preziosa è in realtà la propria famiglia, proverà a riconquistarla. Un minuto alla volta...



7 ore per farti innamorare (Commedia, Sentimentale) in onda su Canale 5 alle ore 21.20 , un film di Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio Balsamo, Massimiliano Gallo, Antonia Truppo e Cinzia Mirabella.



La trama del film : Il film segue la storia di Giulio, giornalista con una solida carriera alle spalle e con una con vita apparentemente perfetta: un buon lavoro, una relazione stabile e un matrimonio in vista.

Poco prima delle nozze, però, scopre che la fidanzata Giorgia lo tradisce con il suo capo, Alfonso, arrivando a lasciarlo definitivamente per l'altro uomo. Rimasto senza una compagna e di conseguenza senza un lavoro, Giulio è un uomo disperato che rivuole indietro la sua vita, ma non sa proprio come fare, neanche per riprendersi Giorgia.

In preda allo sconforto, il giornalista si rivolge a Valeria, bellissima esperta dell'arte del rimorchio, che insegna agli uomini come conquistare una donna in solo sette ore. Giulio, convinto che in amore non esistano strategie, vedrà vacillare alcune sue certezze. Scoprirà, infatti, che l'innamoramento è uno dei misteri della vita e trovare l’anima gemella è una missione ardua, eppure spassosa e dai risvolti esilaranti. Con l'aiuto di Valeria cercherà di riconquistare Giorgia, ma capirà che le vie dell’amore sono infinite e il cuore a volte può davvero sorprenderci...



7 ore per farti innamorare: Trailer Ufficiale del Film - HD

(Commedia, Sentimentale) , un film di Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio Balsamo, Massimiliano Gallo, Antonia Truppo e Cinzia Mirabella. : Il film segue la storia di Giulio, giornalista con una solida carriera alle spalle e con una con vita apparentemente perfetta: un buon lavoro, una relazione stabile e un matrimonio in vista. Poco prima delle nozze, però, scopre che la fidanzata Giorgia lo tradisce con il suo capo, Alfonso, arrivando a lasciarlo definitivamente per l'altro uomo. Rimasto senza una compagna e di conseguenza senza un lavoro, Giulio è un uomo disperato che rivuole indietro la sua vita, ma non sa proprio come fare, neanche per riprendersi Giorgia. In preda allo sconforto, il giornalista si rivolge a Valeria, bellissima esperta dell'arte del rimorchio, che insegna agli uomini come conquistare una donna in solo sette ore. Giulio, convinto che in amore non esistano strategie, vedrà vacillare alcune sue certezze. Scoprirà, infatti, che l'innamoramento è uno dei misteri della vita e trovare l’anima gemella è una missione ardua, eppure spassosa e dai risvolti esilaranti. Con l'aiuto di Valeria cercherà di riconquistare Giorgia, ma capirà che le vie dell’amore sono infinite e il cuore a volte può davvero sorprenderci...



L'ultimo dei mohicani (Avventura) in onda su TV8 alle ore 21.30, un film di Michael Mann, con Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russell Means, Eric Schweig, Jodhi May, Steven Waddington, Wes Studi, Maurice Roëves, Patrice Chéreau, Edward Blatchford, Terry Kinney, Tracey Ellis, Justin M. Rice, Pete Postlethwaite, Colm Meaney, Mac Andrews, Malcolm Storry e Dennis J. Banks.



La trama del film: La vicenda è ambientata nel 1757 in America e segue le vicissitudini degli ultimi mohicani superstiti, nel corso della Guerra dei sette anni. Il conflitto tra Francia e Inghilterra ha portato una grande devastazione nel paese e le varie tribù di nativi americani sono state costrette a schierarsi dalla parte di uno dei due invasori. Di conseguenza, il clima di tensione è cresciuto a dismisura e le tribù hanno subito gravi perdite, che desiderano fortemente vendicare. I tre mohicani, l’ex capo tribù Chingachgook, suo figlio Uncas e il figlio adottivo Nathan ‘Occhio di Falco’, di origine inglese, si rifiutano di partecipare al massacro.

Quando la tribù Urone tende un’imboscata agli inglesi, tuttavia, i tre raminghi decidono di aiutarli. Le figlie del generale britannico Munro, Cora e Alice sono molto riconoscenti per il loro fondamentale intervento e Nathan e Uncas finiscono con l’innamorarsi delle splendide fanciulle. Per questo motivo, accettano di scortarle in un luogo sicuro. Il viaggio attraverso le loro terre li costringerà a contemplare la rovina della loro casa e il crescente antagonismo tra le tribù native. Intanto, le truppe francesi assediano Munro e il generale è obbligato a chiedere una tregua, mentre Nathan e Uncas invitano i loro connazionali a cessare tutte le ostilità. L’esito delle trattative, tuttavia, non soddisfa i bellicosi Urone, comandati dall'implacabile Magua. L’uomo, che ha subito un atroce lutto per colpa degli inglesi, non ha intenzione di perdonare il nemico ed è pronto a scontrarsi con gli ultimi mohicani...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv