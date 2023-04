Stasera in TV: Film da vedere Martedì 25 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 25 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 25 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 25 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 25 Aprile 2023

Tina Anselmi - Una vita per la democrazia (Biografico) in onda su Rai 1 alle ore 21.30 , un film di Luciano Manuzzi, con Sarah Felberbaum, Alessandro Tiberi, Benedetta Cimatti, Sara D'Amario, Andrea Pennacchi, Piero Cardano, Gaetano Aronica, Paola Buratto, Michele De Paola, Valentina Ghelfi, Stefania Bogo, Filippo Velardi, Antonio Piovanelli e Enrico Mutti.



La trama del film : Il film racconta la storia di Tina Anselmi, divenuta partigiana a soli sedici anni, ma con un futuro impegnato nella politica. Era una sindacalista che difese le operaie, ma è stata anche la prima donna che ha ricoperto una carica politicamente alta in Italia: era il 1976 quando è diventa il primo Ministro donna e poi Presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2.

Audizione dopo audizione, Tina scopre gli interessi di un gruppo di potere che ha cercato di governare il Paese in modo occulto, senza passare dalle elezioni o dal confronto democratico. E capisce che il mondo in cui aveva creduto di vivere e combattere le sue battaglie a viso aperto è molto diverso da come lo aveva immaginato. Potrebbe arrendersi, ma ancora una volta non lo fa.

Tina Anselmi si è ritrovata molto spesso a essere l'unica donna in un modo prevalentemente maschile e talvolta anche maschilista, ma lei con la sua vita è diventata un emblema della democrazia in Italia...

(Biografico) , un film di Luciano Manuzzi, con Sarah Felberbaum, Alessandro Tiberi, Benedetta Cimatti, Sara D'Amario, Andrea Pennacchi, Piero Cardano, Gaetano Aronica, Paola Buratto, Michele De Paola, Valentina Ghelfi, Stefania Bogo, Filippo Velardi, Antonio Piovanelli e Enrico Mutti. : Il film racconta la storia di Tina Anselmi, divenuta partigiana a soli sedici anni, ma con un futuro impegnato nella politica. Era una sindacalista che difese le operaie, ma è stata anche la prima donna che ha ricoperto una carica politicamente alta in Italia: era il 1976 quando è diventa il primo Ministro donna e poi Presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2. Audizione dopo audizione, Tina scopre gli interessi di un gruppo di potere che ha cercato di governare il Paese in modo occulto, senza passare dalle elezioni o dal confronto democratico. E capisce che il mondo in cui aveva creduto di vivere e combattere le sue battaglie a viso aperto è molto diverso da come lo aveva immaginato. Potrebbe arrendersi, ma ancora una volta non lo fa. Tina Anselmi si è ritrovata molto spesso a essere l'unica donna in un modo prevalentemente maschile e talvolta anche maschilista, ma lei con la sua vita è diventata un emblema della democrazia in Italia...



Sono tornato (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21 , un film di Luca Miniero, con Massimo Popolizio, Frank Matano, Stefania Rocca, Gioele Dix, Eleonora Belcamino, Ariella Reggio, Massimo De Lorenzo, Giancarlo Ratti, Guglielmo Favilla, Luca Avagliano e Daniela Airoldi.



La trama del film : Il film vede uno smarrito Benito Mussolini riapparire in piazza Vittorio, nella Roma dei giorni nostri, con la divisa sporca e il volto tumefatto. La guerra è finita, la sua Claretta non c'è più e tutto sembra cambiato. All'apparenza. Il duce non apprezza lo scenario multiculturale della piazza gremita, né comprende l'attaccamento morboso all'arnese "telefonino". Assorbiti dagli schermi e persuasi che si tratti dell'ennesima attrazione per turisti, i passanti continuano a ignorarlo finché, Andrea Canaletti, un giovane documentarista con grandi aspirazioni ma pochi, pochissimi successi, guidato da necessità e fiuto di giornalista, credendolo un attore comico, non gli propone di diventare protagonista di un documentario. Per l'affabulatore Mussolini è l'occasione di riconquistare le masse. Tra i due comincia così una surreale convivenza...



Sono tornato: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

(Commedia) , un film di Luca Miniero, con Massimo Popolizio, Frank Matano, Stefania Rocca, Gioele Dix, Eleonora Belcamino, Ariella Reggio, Massimo De Lorenzo, Giancarlo Ratti, Guglielmo Favilla, Luca Avagliano e Daniela Airoldi. : Il film vede uno smarrito Benito Mussolini riapparire in piazza Vittorio, nella Roma dei giorni nostri, con la divisa sporca e il volto tumefatto. La guerra è finita, la sua Claretta non c'è più e tutto sembra cambiato. All'apparenza. Il duce non apprezza lo scenario multiculturale della piazza gremita, né comprende l'attaccamento morboso all'arnese "telefonino". Assorbiti dagli schermi e persuasi che si tratti dell'ennesima attrazione per turisti, i passanti continuano a ignorarlo finché, Andrea Canaletti, un giovane documentarista con grandi aspirazioni ma pochi, pochissimi successi, guidato da necessità e fiuto di giornalista, credendolo un attore comico, non gli propone di diventare protagonista di un documentario. Per l'affabulatore Mussolini è l'occasione di riconquistare le masse. Tra i due comincia così una surreale convivenza...



Il partigiano Johnny (Drammatico) in onda su Tv 2000 alle ore 20.55 , un film di Guido Chiesa, con Stefano Dionisi, Andrea Prodan, Fabrizio Gifuni, Giuseppe Cederna, Alberto Gimignani, Stefano Scherini, Claudio Amendola, Chiara Muti, Umberto Orsini, Barbara Lerici, Andrea Bruschi, Lina Bernardi, Toni Bertorelli, Marilena Biestro, Davide Lorino, Fulvio Milani, Gabriele Montanari, Nicola Panelli, Antonio Petruccioli, Marco Piras, Umberto Procopio, Franco Ravera, Maurizio Santilli, Sergio Troiani, Lucio Zagaria e Maximilian Nisi.



La trama del film : Il film vede protagonista Johnny, un giovane studente universitario che ama la letteratura inglese. Nel 1943, invece di prestare servizio militare, decide di rifugiarsi in una villa sulle colline di Alba, sua città natale. Quando però viene a sapere che un suo caro amico è stato ucciso, sceglie di schierarsi tra le fila dei partigiani guidati dal Biondo. Il ragazzo non è mosso dalla loro vocazione comunista, ma vuole solo sconfiggere i fascisti. In seguito a un attacco tedesco, però, il gruppo di cui faceva parte si sfalda e Johnny entra a far parte dei badogliani, capitanati dal comandante Nord e sostenuti dagli angloamericani. Qui ritrova Ettore, una vecchia conoscenza, e insieme occupano Alba. La situazione, tuttavia, si complica e i due si separano improvvisamente. Il giovane partigiano è di nuovo solo e deve affrontare uno degli inverni più freddi e difficili della storia...

(Drammatico) , un film di Guido Chiesa, con Stefano Dionisi, Andrea Prodan, Fabrizio Gifuni, Giuseppe Cederna, Alberto Gimignani, Stefano Scherini, Claudio Amendola, Chiara Muti, Umberto Orsini, Barbara Lerici, Andrea Bruschi, Lina Bernardi, Toni Bertorelli, Marilena Biestro, Davide Lorino, Fulvio Milani, Gabriele Montanari, Nicola Panelli, Antonio Petruccioli, Marco Piras, Umberto Procopio, Franco Ravera, Maurizio Santilli, Sergio Troiani, Lucio Zagaria e Maximilian Nisi. : Il film vede protagonista Johnny, un giovane studente universitario che ama la letteratura inglese. Nel 1943, invece di prestare servizio militare, decide di rifugiarsi in una villa sulle colline di Alba, sua città natale. Quando però viene a sapere che un suo caro amico è stato ucciso, sceglie di schierarsi tra le fila dei partigiani guidati dal Biondo. Il ragazzo non è mosso dalla loro vocazione comunista, ma vuole solo sconfiggere i fascisti. In seguito a un attacco tedesco, però, il gruppo di cui faceva parte si sfalda e Johnny entra a far parte dei badogliani, capitanati dal comandante Nord e sostenuti dagli angloamericani. Qui ritrova Ettore, una vecchia conoscenza, e insieme occupano Alba. La situazione, tuttavia, si complica e i due si separano improvvisamente. Il giovane partigiano è di nuovo solo e deve affrontare uno degli inverni più freddi e difficili della storia...



Loving Vincent (Animazione, Drammatico) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Dorota Kobiela e Hugh Welchman, con le voci originali di Douglas Booth, Holly Earl, Chris O'Dowd, Jerome Flynn, Aidan Turner e Saoirse Ronan.



La trama del film : Il film racconta la tormentata vita del pittore olandese Vincent van Gogh e la sua misteriosa morte. Siamo in Francia, è l’estate del 1891: dopo un anno dalla scomparsa dell’artista, il postino Joseph Roulin assegna al fannullone figlio Armand il compito di andare a Parigi per recapitare a Theo le ultime lettere del fratello Vincent, finora mai arrivate a destinazione.

Con riluttanza, il ragazzo si avvia, ma ben presto scopre che anche Theo è morto, sei mesi dopo la dipartita del fratello pittore. Armand inizia quindi a indagare sulla figura di Vincent: si dirige ad Auvers-sur-Oise, dove vive il Dottor Gachet, uno stretto amico dell’artista. Lì il giovane incontra molte persone che non solo conoscevano il pittore, ma furono anche modelli d’ispirazione per suoi quadri. Armand rimane affascinato e incuriosito dalla figura di Van Gogh, la cui vita e la morte diventano sempre di più un enigma impossibile da risolvere...



Loving Vincent: Il trailer italiano del film - HD

(Animazione, Drammatico) , un film di Dorota Kobiela e Hugh Welchman, con le voci originali di Douglas Booth, Holly Earl, Chris O'Dowd, Jerome Flynn, Aidan Turner e Saoirse Ronan. : Il film racconta la tormentata vita del pittore olandese Vincent van Gogh e la sua misteriosa morte. Siamo in Francia, è l’estate del 1891: dopo un anno dalla scomparsa dell’artista, il postino Joseph Roulin assegna al fannullone figlio Armand il compito di andare a Parigi per recapitare a Theo le ultime lettere del fratello Vincent, finora mai arrivate a destinazione. Con riluttanza, il ragazzo si avvia, ma ben presto scopre che anche Theo è morto, sei mesi dopo la dipartita del fratello pittore. Armand inizia quindi a indagare sulla figura di Vincent: si dirige ad Auvers-sur-Oise, dove vive il Dottor Gachet, uno stretto amico dell’artista. Lì il giovane incontra molte persone che non solo conoscevano il pittore, ma furono anche modelli d’ispirazione per suoi quadri. Armand rimane affascinato e incuriosito dalla figura di Van Gogh, la cui vita e la morte diventano sempre di più un enigma impossibile da risolvere...



Millennium - Uomini che odiano le donne (Drammatico, Thriller) in onda su Rai Movie alle ore 21.10, un film di David Fincher, con Daniel Craig, Stellan Skarsgård, Rooney Mara, Robin Wright, Christopher Plummer, Steven Berkoff, Goran Visnjic, Yorick van Wageningen, Joely Richardson, Geraldine James, Ulf Friberg, Bengt C. W. Carlsson, Donald Sumpter e Tony Way.



La trama del film: Stoccolma, anno 2006. Mikael Blomkvist dirige la rivista “Millennium” che si occupa di scandali e truffe nel mondo economico e della politica. Ha acquisito particolare fama in seguito alla denuncia dell’industriale Hans Erik Wennerström per pesanti reati, ma avendo perso la causa viene condannato per diffamazione.

Henrik Vanger è un potente industriale svedese che, attratto dalla scrupolosità e caparbietà del giornalista, decide di rivolgersi a lui per indagare sulla scomparsa di sua nipote Harriet, avvenuta quarant'anni prima. Il motivo per il quale Henrik è così preoccupato di conoscere la verità è perché è convinto che sia stato proprio un membro della sua famiglia ad uccidere la nipote.

Mikael accetta l’incarico e parte alla volta di Hedestad, una piccola cittadina in Svezia. L’uomo si avvale del prezioso aiuto di Lisbeth Salander, investigatrice e hacker d’eccellenza con un passato travagliato. Il lavoro risulta molto coinvolgente, ma tutto diventerà complicato quando i fantasmi del passato tenteranno di ostacolare il corso delle cose...



Millennium - Uomini che odiano le donne: Il nuovo trailer italiano del film di David Fincher

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv