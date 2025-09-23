Stasera in TV: Film da vedere Martedì 23 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 23 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 23 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 23 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 23 Settembre 2025

Mollo tutto e apro un chiringuito

Commedia, 2021, durata: 95 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi

con Germano Lanzoni, Valerio Airò, Laura Locatelli, Paolo Calabresi, Elettra Lamborghini, Claudio A. B. M. Bigagli, Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Pino e gli Anticorpi, Simonetta Columbu, Favij e Jake La Furia.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/mollo-tutto-e-apro-un-chiringuito/61235/video/?vid=37611" title="Mollo tutto e apro un Chiringuito: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Mollo tutto e apro un Chiringuito: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

La Giuria

Drammatico, Thriller, 2003, durata: 127 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Gary Fleder

con John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz, Bruce Davison, Bruce McGill, Jeremy Piven, Nick Searcy, Stanley Anderson, Cliff Curtis, Nestor Serrano e Leland Orser.

Angeli con la pistola

Commedia, 1961, durata: 136 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Frank Capra

con Glenn Ford, Bette Davis, Hope Lange, Arthur O'Connell, Peter Falk, Thomas Mitchell, Edward Everett Horton, Ann-Margret, Sheldon Leonard, Barton MacLane e John Litel.



White Elephant - Codice Criminale

Azione, Thriller, 2022, durata: 90 min

in onda alle 21:13 su 20

un film di Jesse V. Johnson

con Michael Rooker, Bruce Willis, Olga Kurylenko, John Malkovich, Vadhir Derbez, Michael Rose e Lauren Buglioli.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/white-elephant-codice-criminale/63260/video/?vid=40596" title="White Elephant: Codice Criminale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">White Elephant: Codice Criminale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Come ti rovino le vacanze

Avventura, Commedia, 2015, durata: 99 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein

con Ed Helms, Christina Applegate, Skyler Gisondo, Steele Stebbins, Chris Hemsworth, Leslie Mann, Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Charlie Day, Catherine Missal, Ron Livingston e Norman Reedus.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/come-ti-rovino-le-vacanze/50918/video/?vid=21138" title="Come ti rovino le vacanze: Nuovo trailer italiano del film - HD">Come ti rovino le vacanze: Nuovo trailer italiano del film - HD</a>

Patagonia

Drammatico, 2023, durata: 110 min

in onda alle 21:15 su Rai 5

un film di Simone Bozzelli

con Andrea Fuorto, Augusto Mario Russi, Elettra Mallaby e Alexander Benigni.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/patagonia/63359/video/?vid=40876" title="Patagonia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Patagonia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



I trecento di Fort Canby

Western, 1961, durata: 96 min

in onda alle 21:17 su Iris

un film di Joseph M. Newman

con George Hamilton, Richard Boone, Luana Patten, Arthur O'Connell, Charles Bronson, Richard Chamberlain e Duane Eddy.

The Northman

Azione, Avventura, Drammatico, 2022, durata: 137 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Robert Eggers

con Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk, Willem Dafoe, Gustav Lindh, Elliott Rose e Oscar Novak.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-northman/59589/video/?vid=38255" title="The Northman: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">The Northman: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Il bodyguard e la principessa

Commedia, Sentimentale, 2022, durata: 84 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di David Weaver

con Philippa Northeast, Brant Daugherty, Sarah-Jane Redmond, Vincent Gale, Khamisa Wilsher, Andre Anthony e Catherine Barroll.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-bodyguard-e-la-principessa/65681/video/?vid=44585" title="Il Bodyguard e la Principessa: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Il Bodyguard e la Principessa: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Sei giorni, sette notti

Avventura, Azione, Commedia, 1998, durata: 101 min

in onda alle 21:23 su La5

un film di Ivan Reitman

con Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Jacqueline Obradors, Temuera Morrison, Allison Janney, Douglas Weston, Cliff Curtis, Danny Trejo, Ben Bode, Derek Basco e Amy Sedaris.

Giustizia Privata

Drammatico, Thriller, 2009, durata: 108 min

in onda alle 21:30 su Nove

un film di F. Gary Gray

con Gerard Butler, Jamie Foxx, Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb, Michael Irby, Gregory Itzin, Regina Hall, Viola Davis, Christian Stolte e Annie Corley.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/giustizia-privata/47617/video/?vid=4673" title="Giustizia Privata: il trailer del film con Gerard Butler e Jamie Foxx">Giustizia Privata: il trailer del film con Gerard Butler e Jamie Foxx</a>



