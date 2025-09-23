Stasera in TV: Film da vedere Martedì 23 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Martedì 23 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 23 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 23 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 23 Settembre 2025
-
Mollo tutto e apro un chiringuito
Commedia, 2021, durata: 95 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi
con Germano Lanzoni, Valerio Airò, Laura Locatelli, Paolo Calabresi, Elettra Lamborghini, Claudio A. B. M. Bigagli, Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Pino e gli Anticorpi, Simonetta Columbu, Favij e Jake La Furia.
-
La Giuria
Drammatico, Thriller, 2003, durata: 127 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Gary Fleder
con John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz, Bruce Davison, Bruce McGill, Jeremy Piven, Nick Searcy, Stanley Anderson, Cliff Curtis, Nestor Serrano e Leland Orser.
-
Angeli con la pistola
Commedia, 1961, durata: 136 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Frank Capra
con Glenn Ford, Bette Davis, Hope Lange, Arthur O'Connell, Peter Falk, Thomas Mitchell, Edward Everett Horton, Ann-Margret, Sheldon Leonard, Barton MacLane e John Litel.
-
White Elephant - Codice Criminale
Azione, Thriller, 2022, durata: 90 min
in onda alle 21:13 su 20
un film di Jesse V. Johnson
con Michael Rooker, Bruce Willis, Olga Kurylenko, John Malkovich, Vadhir Derbez, Michael Rose e Lauren Buglioli.
-
Come ti rovino le vacanze
Avventura, Commedia, 2015, durata: 99 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein
con Ed Helms, Christina Applegate, Skyler Gisondo, Steele Stebbins, Chris Hemsworth, Leslie Mann, Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Charlie Day, Catherine Missal, Ron Livingston e Norman Reedus.
-
Patagonia
Drammatico, 2023, durata: 110 min
in onda alle 21:15 su Rai 5
un film di Simone Bozzelli
con Andrea Fuorto, Augusto Mario Russi, Elettra Mallaby e Alexander Benigni.
-
I trecento di Fort Canby
Western, 1961, durata: 96 min
in onda alle 21:17 su Iris
un film di Joseph M. Newman
con George Hamilton, Richard Boone, Luana Patten, Arthur O'Connell, Charles Bronson, Richard Chamberlain e Duane Eddy.
-
The Northman
Azione, Avventura, Drammatico, 2022, durata: 137 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Robert Eggers
con Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk, Willem Dafoe, Gustav Lindh, Elliott Rose e Oscar Novak.
-
Il bodyguard e la principessa
Commedia, Sentimentale, 2022, durata: 84 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di David Weaver
con Philippa Northeast, Brant Daugherty, Sarah-Jane Redmond, Vincent Gale, Khamisa Wilsher, Andre Anthony e Catherine Barroll.
-
Sei giorni, sette notti
Avventura, Azione, Commedia, 1998, durata: 101 min
in onda alle 21:23 su La5
un film di Ivan Reitman
con Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Jacqueline Obradors, Temuera Morrison, Allison Janney, Douglas Weston, Cliff Curtis, Danny Trejo, Ben Bode, Derek Basco e Amy Sedaris.
-
Giustizia Privata
Drammatico, Thriller, 2009, durata: 108 min
in onda alle 21:30 su Nove
un film di F. Gary Gray
con Gerard Butler, Jamie Foxx, Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb, Michael Irby, Gregory Itzin, Regina Hall, Viola Davis, Christian Stolte e Annie Corley.
