TGCom24
Home | Cinema | News | Stasera in TV: Film da vedere Martedì 23 Settembre, in prima serata
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 23 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Martedì 23 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 23 Settembre, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 23 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 23 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 23 Settembre 2025

  • Mollo tutto e apro un chiringuito
    Commedia, 2021, durata: 95 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi
    con Germano Lanzoni, Valerio Airò, Laura Locatelli, Paolo Calabresi, Elettra Lamborghini, Claudio A. B. M. Bigagli, Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Pino e gli Anticorpi, Simonetta Columbu, Favij e Jake La Furia.


  • La Giuria
    Drammatico, Thriller, 2003, durata: 127 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Gary Fleder
    con John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz, Bruce Davison, Bruce McGill, Jeremy Piven, Nick Searcy, Stanley Anderson, Cliff Curtis, Nestor Serrano e Leland Orser.

  • Angeli con la pistola
    Commedia, 1961, durata: 136 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Frank Capra
    con Glenn Ford, Bette Davis, Hope Lange, Arthur O'Connell, Peter Falk, Thomas Mitchell, Edward Everett Horton, Ann-Margret, Sheldon Leonard, Barton MacLane e John Litel.

  • White Elephant - Codice Criminale
    Azione, Thriller, 2022, durata: 90 min
    in onda alle 21:13 su 20
    un film di Jesse V. Johnson
    con Michael Rooker, Bruce Willis, Olga Kurylenko, John Malkovich, Vadhir Derbez, Michael Rose e Lauren Buglioli.


  • Come ti rovino le vacanze
    Avventura, Commedia, 2015, durata: 99 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein
    con Ed Helms, Christina Applegate, Skyler Gisondo, Steele Stebbins, Chris Hemsworth, Leslie Mann, Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Charlie Day, Catherine Missal, Ron Livingston e Norman Reedus.


  • Patagonia
    Drammatico, 2023, durata: 110 min
    in onda alle 21:15 su Rai 5
    un film di Simone Bozzelli
    con Andrea Fuorto, Augusto Mario Russi, Elettra Mallaby e Alexander Benigni.


  • I trecento di Fort Canby
    Western, 1961, durata: 96 min
    in onda alle 21:17 su Iris
    un film di Joseph M. Newman
    con George Hamilton, Richard Boone, Luana Patten, Arthur O'Connell, Charles Bronson, Richard Chamberlain e Duane Eddy.

  • The Northman
    Azione, Avventura, Drammatico, 2022, durata: 137 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Robert Eggers
    con Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk, Willem Dafoe, Gustav Lindh, Elliott Rose e Oscar Novak.


  • Il bodyguard e la principessa
    Commedia, Sentimentale, 2022, durata: 84 min
    in onda alle 21:20 su Rai Premium
    un film di David Weaver
    con Philippa Northeast, Brant Daugherty, Sarah-Jane Redmond, Vincent Gale, Khamisa Wilsher, Andre Anthony e Catherine Barroll.


  • Sei giorni, sette notti
    Avventura, Azione, Commedia, 1998, durata: 101 min
    in onda alle 21:23 su La5
    un film di Ivan Reitman
    con Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Jacqueline Obradors, Temuera Morrison, Allison Janney, Douglas Weston, Cliff Curtis, Danny Trejo, Ben Bode, Derek Basco e Amy Sedaris.

  • Giustizia Privata
    Drammatico, Thriller, 2009, durata: 108 min
    in onda alle 21:30 su Nove
    un film di F. Gary Gray
    con Gerard Butler, Jamie Foxx, Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb, Michael Irby, Gregory Itzin, Regina Hall, Viola Davis, Christian Stolte e Annie Corley.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Good Boy: l'atteso horror dal punto di vista di un cane apre Alice nella città
news Cinema Good Boy: l'atteso horror dal punto di vista di un cane apre Alice nella città
Evan Peters sul ritorno di Quicksilver nell'MCU: "Incrociamo le dita"
news Cinema Evan Peters sul ritorno di Quicksilver nell'MCU: "Incrociamo le dita"
Wicked - Parte 2, le nuove immagini confermano una teoria su Dorothy e ne mostrano l'arrivo a Oz
news Cinema Wicked - Parte 2, le nuove immagini confermano una teoria su Dorothy e ne mostrano l'arrivo a Oz
Jane Austen, la regina della commedia romantica che ha stravolto la mia vita: incontro con Laura Piani
news Cinema Jane Austen, la regina della commedia romantica che ha stravolto la mia vita: incontro con Laura Piani
The Mandalorian e Grogu: tutti gli Easter Egg che vi siete persi nel trailer del prossimo film di Star Wars
news Cinema The Mandalorian e Grogu: tutti gli Easter Egg che vi siete persi nel trailer del prossimo film di Star Wars
Familia di Francesco Costabile rappresenterà l'Italia all'Oscar per il film internazionale
news Cinema Familia di Francesco Costabile rappresenterà l'Italia all'Oscar per il film internazionale
La Casa delle Bambole di Gabby - Il film, in anteprima esclusiva una lunga clip animata con una canzone in italiano
news Cinema La Casa delle Bambole di Gabby - Il film, in anteprima esclusiva una lunga clip animata con una canzone in italiano
Man of Tomorrow, il regista ha già svelato chi sarà il principale villain del sequel di Superman?
news Cinema Man of Tomorrow, il regista ha già svelato chi sarà il principale villain del sequel di Superman?
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
I trecento di Fort Canby
La giuria
Giustizia Privata
Il Bodyguard e la Principessa
Sei giorni, sette notti
The Northman
Angeli con la pistola
Patagonia
White Elephant: Codice Criminale
Mollo tutto e apro un Chiringuito
Come ti rovino le vacanze
Film stasera in TV