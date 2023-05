Stasera in TV: Film da vedere Martedì 23 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 23 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 23 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 23 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 23 Maggio 2023

Godzilla (Azione, Fantascienza) in onda su Cielo alle ore 21.15 , un film di Gareth Edwards, con Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, Ken Watanabe, Juliette Binoche, David Strathairn, Victor Rasuk, Sally Hawkins, C.J. Adams, Richard T. Jones, Brian Markinson, Al Sapienza, Patrick Sabongui e Christian Tessier.



La trama del film : Sebbene pochi ne siano a conoscenza, la Terra ospita una gigantesca creatura millenaria che vive nelle profondità del mare per nutrirsi delle radiazioni del pianeta. Il suo nome è Godzilla. Impossibilitati a distruggere il mostro, i vertici delle nazioni mondiali hanno creato il M.O.N.A.R.C.H con il compito di monitorare la creatura e tenere segreta la sua esistenza alla popolazione. Ma Godzilla non è solo. Nelle Filippine, infatti, il dottor Ishiro Serizawa e la dottoressa Vivienne Graham scoprono l'esistenza di due enormi crisalidi risalenti alla preistoria che chiamano M.U.T.O.

Attratta dalle radiazioni della centrale nucleare giapponese di Janjira, una delle due crisalidi si schiude e libera il mostro alato custodito al suo interno. Nella centrale lavorano i coniugi Joe e Sandra Brody. Insieme al figlio Ford, Joe assiste impotente al crollo della struttura e alla morte dell’amata moglie per colpa di quello che credono un banale terremoto.

Quindici anni dopo Ford è diventato un coraggioso ufficiale dei Navy Seal e ha creato una famiglia con Elle, mentre Joe è certo che il governo giapponese abbia mentito sulla morte di Sandra...



Godzilla: Trailer Ufficiale Italiano del film - HD

Captain Phillips - Attacco in mare aperto (Drammatico, Azione, Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Paul Greengrass, con Tom Hanks, Catherine Keener, Michael Chernus, Max Martini, Chris Mulkey, Yul Vazquez, David Warshofsky, Corey Johnson, John Magaro, Angus MacInnes, San Shella, Mark Holden, Vincenzo Nicoli, Louis Mahoney, Gigi Raines e Barkhad Abdi.



La trama del film : Il film racconta la vera storia del comandante Richard Phillips, che vive nel Vermont con la moglie Andrea e i suoi due figli. L'uomo si trova costretto a lasciare la sua famiglia per partire in missione al largo del Corno d'Africa. Insieme al suo equipaggio il comandante parte a bordo della nave Maersk Alabama, diretto verso Mombasa con lo scopo di aiutare le popolazioni povere, dando loro cibo e apparecchiature per lavorare la terra.

Qualche giorno dopo, nel bel mezzo di una esercitazione, Phillips si rende conto che ci sono due imbarcazioni che si stanno avvicinando. L'ipotesi è che possa trattarsi di pirati somali. Tutti i membri dell'equipaggio sono chiamati a mettersi in posizione per fronteggiare un possibile attacco. Nel frattempo viene comunicata l’emergenza anche alla UK Maritime Trade Operation di Dubai. Per un problema alla barca, fortunatamente, l'assalto dei pirati non avviene. Il giorno, dopo, tuttavia, la Maersk Alabama subisce un nuovo attacco sempre dalla stessa flotta corsara. Questa volta, però, i filibustieri salgono a bordo...



Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Il nuovo trailer ufficiale italiano - HD

L'Uomo sul Treno - The Commuter (Thriller, Azione) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Jonathan Banks, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Dean-Charles Chapman, Florence Pugh, Damson Idris, Clara Lago e Roland Møller.



La trama del film : Il film racconta una corsa contro il tempo, una caccia serrata sui binari in cerca di un misterioso sconosciuto. Ogni giorno, da dieci anni, l'assicuratore Michael McCauley sale su un treno di pendolari per andare al lavoro. I volti nascosti dietro libri tascabili e pesanti ventiquattrore diventano familiari all'uomo, che dice di essere un buon osservatore oltre che un passeggero affezionato; e il solitario viaggio quotidiano diventa quasi uno spostamento in compagnia.

Un giorno come tanti Michael viene avvicinato dalla sedicente psicologa Joann, che impettita sul sedile accanto gli propone una sfida apparentemente innocua: identificare un passeggero “fuori posto”, una persona che viaggia sullo stesso treno e risponde a determinate caratteristiche, prima della fermata successiva. Intrigato, Michael accetta la sfida, ma finisce coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale che potrebbe costare la vita a lui e agli altri passeggeri del convoglio....



L'Uomo sul Treno - The Commuter: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

I Magnifici 7 (Azione, Western, Drammatico) in onda su Rai 2 alle ore 21.20, un film di Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Haley Bennett, Peter Sarsgaard, Vincent D'Onofrio, Matt Bomer, Lee Byung-hun, Cam Gigandet, Vinnie Jones, Sean Bridgers, Luke Grimes e William Lee Scott.



La trama del film: La vicenda si svolge nel 1879 in California. Rose Creek, un remoto villaggio di frontiera, si trova al centro di un importante bacino minerario. Ciò attira le mire di Bartholomew Bogue, un affarista spietato e senza scrupoli, il quale propone ai coloni di Rose Creek di vendergli i loro appezzamenti di terreno per pochi dollari e di andarsene.

Bogue arriva ad ordinare ai suoi sicari di perseguitare gli abitanti della cittadina in modo che si convincano ad abbandonare le loro terre o saranno uccisi.

Un giorno, davanti al fiero rifiuto di un gruppo di coloni di sottostare ai suoi ordini, Bogue fa incendiare la chiesa e, per dare una lezione a tutti gli altri, uccide a sangue freddo Matthew Cullen, un colono che ha osato tenergli testa.

Emma Cullen, la giovane vedova dell’uomo ucciso, e il suo amico Teddy Q. si recano nella città più vicina alla ricerca di pistoleri da assoldare per liberare Rose Creek dall'esercito di Bogue...



I Magnifici 7: Il trailer italiano ufficiale - HD

