Stasera in TV: Film da vedere Martedì 20 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 20 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 20 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 20 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 20 Giugno 2023

Superman Returns (Azione, Fantasy) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Bryan Singer, con Brandon Routh, Kevin Spacey, Kate Bosworth, James Marsden, Frank Langella, Sam Huntington, Eva Marie Saint, Parker Posey, Kal Penn, Stephan Bender, Tristan Lake Leabu, Noel Neill, Vincent Stone, Rob Flanagan, Paul Shedlowich, Warwick Young, David Fabrizio e Peta Wilson.



La trama del film : Il film segue il ritorno di Superman sul pianeta terra. Dopo 5 anni di assenza, durante i quali il supereroe dal mantello rosso è andato alla ricerca del suo pianeta d'origine Krypton, dove nessuno è sopravvissuto, Superman decide di tornare a Smallville, alla sua vita di sempre e assumere nuovamente l'identità di Clark Kent. Durante la sua misteriosa scomparsa le emergenze mondiali sono rimaste inascoltate e nella città di Metropolis la criminalità è vertiginosamente aumentata. Lois Lane, giornalista di punta del Daily Planet e unica donna mai amata da Superman, è cambiata da quando lui l'ha lasciata senza dirle una parola. Lois ha vinto un Pulitzer con il saggio "Perché il mondo non ha bisogno di Superman", si è poi fidanzata col nipote dell'editore Richard White e ora ha un figlioletto di cui occuparsi. Nel frattempo l'acerrimo nemico di Superman, il supercriminale Lex Luthor, è uscito di prigione e ha pronto un folle piano per diventare il padrone del mondo...

(Azione, Fantasy) , un film di Bryan Singer, con Brandon Routh, Kevin Spacey, Kate Bosworth, James Marsden, Frank Langella, Sam Huntington, Eva Marie Saint, Parker Posey, Kal Penn, Stephan Bender, Tristan Lake Leabu, Noel Neill, Vincent Stone, Rob Flanagan, Paul Shedlowich, Warwick Young, David Fabrizio e Peta Wilson. : Il film segue il ritorno di Superman sul pianeta terra. Dopo 5 anni di assenza, durante i quali il supereroe dal mantello rosso è andato alla ricerca del suo pianeta d'origine Krypton, dove nessuno è sopravvissuto, Superman decide di tornare a Smallville, alla sua vita di sempre e assumere nuovamente l'identità di Clark Kent. Durante la sua misteriosa scomparsa le emergenze mondiali sono rimaste inascoltate e nella città di Metropolis la criminalità è vertiginosamente aumentata. Lois Lane, giornalista di punta del Daily Planet e unica donna mai amata da Superman, è cambiata da quando lui l'ha lasciata senza dirle una parola. Lois ha vinto un Pulitzer con il saggio "Perché il mondo non ha bisogno di Superman", si è poi fidanzata col nipote dell'editore Richard White e ora ha un figlioletto di cui occuparsi. Nel frattempo l'acerrimo nemico di Superman, il supercriminale Lex Luthor, è uscito di prigione e ha pronto un folle piano per diventare il padrone del mondo...



Fuori controllo (Thriller) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Martin Campbell, con Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston, Denis O'Hare, Shawn Roberts, Bojana Novakovic, Peter Hermann, Wayne Duvall, David Aaron Baker, Frank Grillo, Gbenga Akinnagbe, Jay O. Sanders e Caterina Scorsone.



La trama del film : Thomas Craven è un detective della omicidi del Boston Police Department e padre single, che un giorno vede morire sotto i propri occhi la giovane figlia Emma.

La ragazza stava uscendo dalla casa del padre, dopo esserlo andata a trovare durante una pausa pranzo, quando improvvisamente viene colpita da un proiettile sulla schiena. Inizialmente i sospetti sull'assassino si concentrano tutti su qualche nemico di Thomas in cerca di vendetta, ma quando nessuna delle piste seguite sfocia in qualcosa di concreto, il detective decide di prendere in mano la situazione e indagare per conto proprio, scegliendo questa volta di concentrarsi sul passato e sui segreti di Emma...



Fuori controllo: Il trailer del film con Mel Gibson

(Thriller) , un film di Martin Campbell, con Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston, Denis O'Hare, Shawn Roberts, Bojana Novakovic, Peter Hermann, Wayne Duvall, David Aaron Baker, Frank Grillo, Gbenga Akinnagbe, Jay O. Sanders e Caterina Scorsone. : Thomas Craven è un detective della omicidi del Boston Police Department e padre single, che un giorno vede morire sotto i propri occhi la giovane figlia Emma. La ragazza stava uscendo dalla casa del padre, dopo esserlo andata a trovare durante una pausa pranzo, quando improvvisamente viene colpita da un proiettile sulla schiena. Inizialmente i sospetti sull'assassino si concentrano tutti su qualche nemico di Thomas in cerca di vendetta, ma quando nessuna delle piste seguite sfocia in qualcosa di concreto, il detective decide di prendere in mano la situazione e indagare per conto proprio, scegliendo questa volta di concentrarsi sul passato e sui segreti di Emma...



Last Night (Commedia, Sentimentale, Drammatico) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Massy Tadjedin, con Keira Knightley, Eva Mendes, Sam Worthington, Daniel Eric Gold, Guillaume Canet, Griffin Dunne, Scott Adsit, Stephanie Romanov, Steve Antonucci e Justine Cotsonas.



La trama del film : Il film segue la storia di una coppia felicemente sposata, Michaele Joanna: i due si sono innamorati ai tempi del college e, da ben tre anni, vivono un sereno e felice matrimonio. Qualcosa, però, sta per spezzare la loro magia: durante un party di lavoro, infatti, la donna vede il marito flirtare con una nuova collega, Laura, provocando in lei una forte gelosia. Appena tornano a casa tra i due scoppia un’accesa lite, che si placa solo quando lui la rassicura che l’amore che prova per lei è immenso e che le sarà sempre fedele.

Il giorno seguente, però, l’uomo deve partire per un viaggio di lavoro a Philadelphia, al quale parteciperà anche Laura. In una notte la coppia capirà che quello che sta vivendo in realtà è un rapporto in piena crisi: lei, uscendo da un caffetteria, incontra Alex, una vecchia fiamma legata al passato e Michael, sedotto dalla sensualissima collega, fa fatica a nascondere l’attrazione che prova per lei.

Intanto Joanna decide di uscire a cena col suo ex e, non appena i due si incontrano, rifiorisce una forte empatia che li porta a parlare appassionatamente di tutto per ore. Tra i tanti discorsi, esce inevitabilmente quello sulle ragioni della loro rottura...



Last Night: Il trailer del film

(Commedia, Sentimentale, Drammatico) , un film di Massy Tadjedin, con Keira Knightley, Eva Mendes, Sam Worthington, Daniel Eric Gold, Guillaume Canet, Griffin Dunne, Scott Adsit, Stephanie Romanov, Steve Antonucci e Justine Cotsonas. : Il film segue la storia di una coppia felicemente sposata, Michaele Joanna: i due si sono innamorati ai tempi del college e, da ben tre anni, vivono un sereno e felice matrimonio. Qualcosa, però, sta per spezzare la loro magia: durante un party di lavoro, infatti, la donna vede il marito flirtare con una nuova collega, Laura, provocando in lei una forte gelosia. Appena tornano a casa tra i due scoppia un’accesa lite, che si placa solo quando lui la rassicura che l’amore che prova per lei è immenso e che le sarà sempre fedele. Il giorno seguente, però, l’uomo deve partire per un viaggio di lavoro a Philadelphia, al quale parteciperà anche Laura. In una notte la coppia capirà che quello che sta vivendo in realtà è un rapporto in piena crisi: lei, uscendo da un caffetteria, incontra Alex, una vecchia fiamma legata al passato e Michael, sedotto dalla sensualissima collega, fa fatica a nascondere l’attrazione che prova per lei. Intanto Joanna decide di uscire a cena col suo ex e, non appena i due si incontrano, rifiorisce una forte empatia che li porta a parlare appassionatamente di tutto per ore. Tra i tanti discorsi, esce inevitabilmente quello sulle ragioni della loro rottura...



Una Famiglia Mostruosa (Commedia) in onda su Rai 2 alle ore 21.20 , un film di Volfango De Biasi, con Cristiano Caccamo, Emanuela Rei, Massimo Ghini, Lillo, Lucia Ocone, Ilaria Spada, Sara Ciocca, Paolo Calabresi, Barbara Bouchet e Pippo Franco.



La trama del film : Il film racconta la storia di Luna e Adalberto, una giovane coppia che scopre di aspettare un figlio. Il ragazzo si ritrova costretto dalla situazione a presentare la fidanzata ai suoi genitori e parenti.

La famiglia di Adalberto è composta, però, solo da mostri: sua madre è una strega, suo padre un vampiro, la nonna un fantasma, lo zio uno zombie e sua sorella... si chiama Salma ed è una vampira costretta a rimanere bambina.

Come se non bastasse si presentano nella residenza della famiglia di Adalberto anche i genitori e il fratello di Luna, che nonostante siano umani, mettono comunque in imbarazzo la ragazza. Questa mostruosa famiglia accetterà che il loro unico erede stia insieme a una semplice essere umana? E cosa succederà quando la loro Identità mostruosa verrà portata a galla, compresa quella di Adalberto?...



Una Famiglia Mostruosa: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

(Commedia) , un film di Volfango De Biasi, con Cristiano Caccamo, Emanuela Rei, Massimo Ghini, Lillo, Lucia Ocone, Ilaria Spada, Sara Ciocca, Paolo Calabresi, Barbara Bouchet e Pippo Franco. : Il film racconta la storia di Luna e Adalberto, una giovane coppia che scopre di aspettare un figlio. Il ragazzo si ritrova costretto dalla situazione a presentare la fidanzata ai suoi genitori e parenti. La famiglia di Adalberto è composta, però, solo da mostri: sua madre è una strega, suo padre un vampiro, la nonna un fantasma, lo zio uno zombie e sua sorella... si chiama Salma ed è una vampira costretta a rimanere bambina. Come se non bastasse si presentano nella residenza della famiglia di Adalberto anche i genitori e il fratello di Luna, che nonostante siano umani, mettono comunque in imbarazzo la ragazza. Questa mostruosa famiglia accetterà che il loro unico erede stia insieme a una semplice essere umana? E cosa succederà quando la loro Identità mostruosa verrà portata a galla, compresa quella di Adalberto?...



Sono Solo Fantasmi (Commedia) in onda su Canale 5 alle ore 21.20 , un film di Christian De Sica, con Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gian Marco Tognazzi, Ippolita Baldini, Leo Gullotta, Francesco Bruni, Valentina Martone e Gianni Parisi.



La trama del film : Il film racconta la storia di due fratellastri: un mago fallito, Thomas e Carlo, partenopeo e oppresso continuamente dalla moglie e dal padre, originari del Nord Italia. Quando muore il padre Vittorio, i due si rincontrano dopo molto tempo a Napoli. Qui scoprono che il genitore, giocatore d'azzardo e dongiovanni, ha avuto un terzo figlio di nome Ugo, che a prima vista sembra un po' stupido, ma che rivela essere un vero genio incompreso. Il padre ha lasciato loro anche molti debiti da sanare e non la tanto agognata eredità. Niente soldi da intascare, ma soldi da cacciare. È così che i fratelli decidono di accumulare denaro sfruttando le superstizioni napoletani e credulità del popolo, presentandosi come esperti "acchiappa fantasmi".

Questo nuovo lavoro inizia a rendere bene ai ghostbuster fino quando Carlo non viene posseduto dallo spirito di Vittorio e Thomas e Carlo iniziano a credere da quel momento che quei fantasmi, che avevano messo in dubbio, esistono davvero. Gli spettri catturati si liberano e, pronti alla vendetta, risvegliano il fantasma di una strega, decisa ad annientare l'intera città. Il trio di acchiappafantasmi insieme al padre dovranno cercare di fermare la strega e salvare Napoli...



Sono Solo Fantasmi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

(Commedia) , un film di Christian De Sica, con Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gian Marco Tognazzi, Ippolita Baldini, Leo Gullotta, Francesco Bruni, Valentina Martone e Gianni Parisi. : Il film racconta la storia di due fratellastri: un mago fallito, Thomas e Carlo, partenopeo e oppresso continuamente dalla moglie e dal padre, originari del Nord Italia. Quando muore il padre Vittorio, i due si rincontrano dopo molto tempo a Napoli. Qui scoprono che il genitore, giocatore d'azzardo e dongiovanni, ha avuto un terzo figlio di nome Ugo, che a prima vista sembra un po' stupido, ma che rivela essere un vero genio incompreso. Il padre ha lasciato loro anche molti debiti da sanare e non la tanto agognata eredità. Niente soldi da intascare, ma soldi da cacciare. È così che i fratelli decidono di accumulare denaro sfruttando le superstizioni napoletani e credulità del popolo, presentandosi come esperti "acchiappa fantasmi". Questo nuovo lavoro inizia a rendere bene ai ghostbuster fino quando Carlo non viene posseduto dallo spirito di Vittorio e Thomas e Carlo iniziano a credere da quel momento che quei fantasmi, che avevano messo in dubbio, esistono davvero. Gli spettri catturati si liberano e, pronti alla vendetta, risvegliano il fantasma di una strega, decisa ad annientare l'intera città. Il trio di acchiappafantasmi insieme al padre dovranno cercare di fermare la strega e salvare Napoli...



The Bourne Legacy (Azione, Thriller) in onda su Rete 4 alle ore 21.25, un film di Tony Gilroy, con Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Joan Allen, Albert Finney, Oscar Isaac, Scott Glenn, Stacy Keach e Corey Stoll.



La trama del film: Mentre Jason Bourne è impegnato a Londra con il giornalista Simon Ross e Pamela Landy denuncia gli illeciti della Treadstone, le operazioni segrete volte a creare i super agenti sono messe in serio pericolo. L’agente Aaron Cross, impegnato nel progetto Outcome e addestrato attraverso la sperimentazione di due pillole che incrementano le facoltà fisiche e mentali, si trova in Alaska per riabilitarsi. Per ingraziarsi Ezra Kramer ed evitare ogni possibile connessione con lo scandalo lanciato dalla Landy, il colonnello Ric Byer vuole eliminare ogni traccia dell’esistenza dei super agenti e tenta di uccidere anche l'ignaro Cross.

Dopo essere scampato a morte certa, Cross si reca dalla dottoressa Marta Shearing, complice del progetto Traedstone e l’unica in gradi di fornirgli nuove pillole prima che l’astinenza da esse comprometta la sua lucidità. Dal momento che anche la Shearing figura tra i responsabili denunciati dalla Landy, la CIA vuole assicurare il suo silenzio inscenando un finto suicidio. Fortunatamente, Cross sopraggiunge in tempo per salvare la dottoressa e fugge con lei nelle Filippine in cerca di altre pillole. Dal momento che Byer crede che Cross sia morto nell’attentato, l’agente ha un vantaggio che dovrà giocare al meglio per salvarsi...



The Bourne Legacy: Il nuovo trailer italiano del film

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv