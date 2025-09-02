Stasera in TV: Film da vedere Martedì 2 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 2 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 2 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 2 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 2 Settembre 2025

Bentornato Presidente!

Genere, anno, durata: Commedia, 2019, 96 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, con Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Fabio Morici, Massimo Popolizio, Cesare Bocci, Ivano Marescotti, Antonio Petrocelli, Roberta Volponi, Antonio Milo, Guglielmo Poggi, Franco Ravera, Marco Ripoldi, Marta Gastini, Giada Prandi, Salvatore Costa, Maria Chiara Giannetta e Gigio Morra.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/bentornato-presidente/55717/video/?vid=31323" title="Bentornato Presidente!: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Bentornato Presidente!: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler

Genere, anno, durata: Drammatico, Guerra, 2004, 150 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Oliver Hirschbiegel, con Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes, Juliane Köhler, Heino Ferch, Christian Berkel, Matthias Habich, Thomas Kretschmann, Michael Mendl, André Hennicke, Ulrich Noethen, Birgit Minichmayr, Rolf Kanies, Justus Von Dohnanyi, Dieter Mann, Christian Redl, Götz Otto, Thomas Limpinsel, Thomas Thieme, Alexander Held, Donevan Gunia, Bettina Redlich, Heinrich Schmieder, Dietrich Hollinderbäumer, Thorsten Krohn, Jürgen Tonkel, Christian Hoening, Aleksandr Slastin, Julia Bauer, Gregory Borlein, Laura Borlein, Amelie Menges, Aleksandrs Petukhovs, Karl Kranzkowski, Silke Popp, Anna Thalbach, Ulrike Krumbiegel, Fabian Busch e Mathias Gnadinger.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/la-caduta-gli-ultimi-giorni-di-hitler/61/video/?vid=41958" title="La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film">La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film</a>

Tutta colpa di Freud

Genere, anno, durata: Commedia, 2014, 120 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Paolo Genovese, con Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Claudia Gerini, Vinicio Marchioni, Laura Adriani, Daniele Liotti, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Giulia Bevilacqua, Dario Bandiera, Maurizio Mattioli, Alessia Barela, Antonio Manzini, Paolo Calabresi, Francesca Apolloni, Michela Andreozzi, Gian Marco Tognazzi e Lucia Ocone.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/tutta-colpa-di-freud/49922/video/?vid=14083" title="Tutta colpa di Freud: Il trailer ufficiale del film di Paolo Genovese">Tutta colpa di Freud: Il trailer ufficiale del film di Paolo Genovese</a>

Mr. Smith va a Washington

Genere, anno, durata: Commedia, Drammatico, 1939, 129 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Frank Capra, con James Stewart, Jean Arthur, Claude Rains, Edward Arnold, Guy Kibbee, Thomas Mitchell, Eugene Pallette, Beulah Bondi, H.B. Warner e Harry Carey

Prey - La grande caccia

Genere, anno, durata: Azione, Thriller, 2024, 86 min

in onda alle 21:10 su 20

un film di Mukunda Michael Dewil, con Ryan Phillippe, Emile Hirsch, Mena Suvari, Jeremy Tardy, Dylan Flashner, Tristan Thompson, Michaela Sasner, Alpha Miknas e Mohamed Hakeemshady.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/prey-la-grande-caccia/65934/video/?vid=44945" title="Prey - La Grande Caccia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Prey - La Grande Caccia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

La notte dell'agguato

Genere, anno, durata: Western, 1969, 109 min

in onda alle 21:13 su Iris

un film di Robert Mulligan, con Gregory Peck, Eva Marie Saint, Robert Forster, Noland Clay, Russell Thorson, Charles Tyner, Sandy Wyeth, Frank Silvera, Joaquín Martínez, Natahniel Narcisco, Henry Beckman, Richard Bull, Lonny Chapman e Lou Frizzell

Space Cowboys

Genere, anno, durata: Drammatico, Avventura, 2000, 129 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, James Garner, Donald Sutherland, Courtney B. Vance e Marcia Gay Harden

Solo cose belle

Genere, anno, durata: Commedia, 2019, 90 min

in onda alle 21:15 su Rai 5

un film di Kristian Gianfreda, con Idamaria Recati, Luigi Navarra, Giorgio Borghetti, Carlo Maria Rossi, Barbara Abbondanza, Marco Berta, Francesco Yang, Aaron T. Maccarthy, Marco Brambini, Patrizia Bollini e Federica Pocaterra.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/solo-cose-belle/56196/video/?vid=31446" title="Solo cose belle: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Solo cose belle: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Finale a sorpresa

Genere, anno, durata: Commedia, 2021, 114 min

in onda alle 21:20 su Rai 3

un film di Mariano Cohn e Gastón Duprat, con Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez, Irene Escolar, Melina Matthews, Pilar Castro, Manolo Solo e Carlos Hipólito.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/finale-a-sorpresa/61005/video/?vid=38316" title="Finale a sorpresa: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Finale a sorpresa: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Prigione 77

Genere, anno, durata: Thriller, 2022, 125 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Alberto Rodríguez, con Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, Catalina Sopelana, Fernando Tejero, Xavi Sáez, Víctor Castilla, Alfonso Lara, Iñigo de la Iglesia, Iñigo Aranburu, Javier Lago, Javier Beltrán, Aimar Vega e Julián Valcárcel.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/prigione-77/62345/video/?vid=40523" title="Prigione 77: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD">Prigione 77: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD</a>

Ritorno a Cold Mountain

Genere, anno, durata: Drammatico, Sentimentale, Storico, 2003, 152 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Anthony Minghella, con Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger, Natalie Portman, Brendan Gleeson, Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman, Giovanni Ribisi, Charlie Hunnam, Ray Winstone, Jena Malone, Christopher Fennell, Taryn Manning, Jay Tavare, Jack White, Ben Allison, Jen Pagar, J. Damon Hendrix, Trey Howell, Kristen Laprade, Erik Smith, Emily Deschanel, Lucas Black, Ethan Suplee, Melora Walters, Robin Mullins, William Roberts, James Rebhorn, Mark Jeffrey Miller, Eileen Atkins e Kathy Baker.

La Ragazza della Palude

Genere, anno, durata: Drammatico, Giallo, 2002, 125 min

in onda alle 21:300 su Rai 1

un film di Olivia Newman, conDaisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer Jr., David Strathairn, Garret Dillahunt, Eric Ladin, Ahna O'Reilly, Charlie Talbert, Billy Slaughter, Jayson Warner Smith, Sarah Durn e Bill Kelly.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/la-ragazza-della-palude/61848/video/?vid=38562" title="La Ragazza della Palude: Il Nuovo Trailer Italiano del Film - HD">La Ragazza della Palude: Il Nuovo Trailer Italiano del Film - HD</a>

