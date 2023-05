Stasera in TV: Film da vedere Martedì 2 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 2 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 2 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 2 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 2 Maggio 2023

St. Vincent (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Theodore Melfi, con Bill Murray, Naomi Watts, Melissa McCarthy, Jaeden Lieberher, Chris O'Dowd, Terrence Howard, Scott Adsit, Lenny Venito, Kimberly Quinn e Katharina Damm.



La trama del film : Il film racconta la storia di Vincent, un burbero veterano di guerra in pensione e senza un soldo, dedito all’alcool, al fumo e al gioco d’azzardo. Sua moglie Sandy, malata da tempo d’Alzheimer, è ricoverata in una clinica dove l’uomo si reca spesso, sebbene ormai la donna non lo riconosca più. A causa del suo temperamento aggressivo con gli estranei, gli unici amici di Vincent sono il gatto Felix e la prostituta russa Daka, la quale è incinta. Tutto è però destinato a cambiare con l’arrivo dei nuovi vicini: l'indaffarata radiologa Maggie con il figlio, il gracile e ingenuo Oliver. Il bambino, bullizzato dai compagni di scuola, fa ben presto la conoscenza del bizzarro Vincent, il quale si propone come babysitter del giovane.

Tra i due nasce un’inaspettata e speciale amicizia: mentre Vincent mostra a Oliver come sopravvivere nel mondo, il ragazzino comincia ad ammirare il suo nuovo mentore. Quando il maestro Geraghty chiede ai suoi studenti di studiare la vita di una santo, Oliver sceglie di scoprire di più sul passato del suo vicino di casa...



St. Vincent: il trailer italiano del film con Bill Murray

(Commedia) , un film di Theodore Melfi, con Bill Murray, Naomi Watts, Melissa McCarthy, Jaeden Lieberher, Chris O'Dowd, Terrence Howard, Scott Adsit, Lenny Venito, Kimberly Quinn e Katharina Damm. : Il film racconta la storia di Vincent, un burbero veterano di guerra in pensione e senza un soldo, dedito all’alcool, al fumo e al gioco d’azzardo. Sua moglie Sandy, malata da tempo d’Alzheimer, è ricoverata in una clinica dove l’uomo si reca spesso, sebbene ormai la donna non lo riconosca più. A causa del suo temperamento aggressivo con gli estranei, gli unici amici di Vincent sono il gatto Felix e la prostituta russa Daka, la quale è incinta. Tutto è però destinato a cambiare con l’arrivo dei nuovi vicini: l'indaffarata radiologa Maggie con il figlio, il gracile e ingenuo Oliver. Il bambino, bullizzato dai compagni di scuola, fa ben presto la conoscenza del bizzarro Vincent, il quale si propone come babysitter del giovane. Tra i due nasce un’inaspettata e speciale amicizia: mentre Vincent mostra a Oliver come sopravvivere nel mondo, il ragazzino comincia ad ammirare il suo nuovo mentore. Quando il maestro Geraghty chiede ai suoi studenti di studiare la vita di una santo, Oliver sceglie di scoprire di più sul passato del suo vicino di casa...



About a Boy - Un ragazzo (Drammatico, Commedia) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Paul e Chris Weitz, con Hugh Grant, Toni Collette, Nicholas Hoult, Rachel Weisz, Victoria Smurfit, Isabel Brook, Nat Gastiain Tena, Jonathan Franklin, John Kamal, Ben Ridgeway, Russel Barr, Tessa Vale, Joyce Henderson, Jenny Galloway, Amy Craven e Rebecca Craven.



La trama del film : Will Freeman vive a Londra e conduce uno stile di vita sereno e lussuoso privo di responsabilità, grazie alle royalties su una canzone di Natale di successo del padre. Nella ricerca di una donna da conquistare, Will inizia a frequentare un gruppo di aiuto per genitori single, inventandosi di avere un figlio. Lì incontra Susie, con cui inizia ad uscire.

Nel frattempo, Will conosce in un parco un ragazzino di nome Marcus, mentendo a un ranger per coprirlo, dopo che aveva ucciso accidentalmente un'anatra lanciandogli una pagnotta di pane. Quando accompagna il bambino a casa, trova Fiona, la madre di lui, in overdose di pillole nel tentativo di suicidarsi.

Marcus tenta di far fidanzare Will con Fiona per tirarla su di morale, ma il piano fallisce dopo un solo appuntamento. Il rapporto che s'instaura con Marcus, porta Will a maturare e a cercare una relazione con Rachel, una donna in carriera molto sicura di sé. Will finge che Marcus sia suo figlio...

(Drammatico, Commedia) , un film di Paul e Chris Weitz, con Hugh Grant, Toni Collette, Nicholas Hoult, Rachel Weisz, Victoria Smurfit, Isabel Brook, Nat Gastiain Tena, Jonathan Franklin, John Kamal, Ben Ridgeway, Russel Barr, Tessa Vale, Joyce Henderson, Jenny Galloway, Amy Craven e Rebecca Craven. : Will Freeman vive a Londra e conduce uno stile di vita sereno e lussuoso privo di responsabilità, grazie alle royalties su una canzone di Natale di successo del padre. Nella ricerca di una donna da conquistare, Will inizia a frequentare un gruppo di aiuto per genitori single, inventandosi di avere un figlio. Lì incontra Susie, con cui inizia ad uscire. Nel frattempo, Will conosce in un parco un ragazzino di nome Marcus, mentendo a un ranger per coprirlo, dopo che aveva ucciso accidentalmente un'anatra lanciandogli una pagnotta di pane. Quando accompagna il bambino a casa, trova Fiona, la madre di lui, in overdose di pillole nel tentativo di suicidarsi. Marcus tenta di far fidanzare Will con Fiona per tirarla su di morale, ma il piano fallisce dopo un solo appuntamento. Il rapporto che s'instaura con Marcus, porta Will a maturare e a cercare una relazione con Rachel, una donna in carriera molto sicura di sé. Will finge che Marcus sia suo figlio...



1855 - La grande rapina al treno (Avventura, Giallo) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Michael Crichton, con Sean Connery, Donald Sutherland, Lesley-Anne Down, Alan Webb, Malcolm Terris, Robert Lang, Michael Elphick, James Cossins, Pamela Salen, Wayne Sleep, Gabrielle Lloyd e George Downing.



La trama del film : Nel corso della guerra di Crimea nel 1855, usandosi pagare i militari in oro, la Gran Bretagna è solita trasferire periodicamente una forte quantità di lingotti preziosi dalla banca al lontano fronte. Il trasporto dalla banca londinese al porto d'imbarco di Folkestone viene fatto su di un treno. Lo spericolato avventuriero Edward Pierce, introdottosi nell'alta società con falso nome e con allettanti qualifiche, diviene amico di Edgard Trent, direttore della banca, che spera di dargli la mano della figliastra Elizabeth. Ma Edward, coadiuvato dall'amico Agar, raggiunge la cantina della famiglia Trent ove è custodita una delle chiavi delle casseforti del treno e ne fa un duplicato. Una seconda chiave è nelle mani di Henry Flower e il Pierce la raggiunge per mezzo dell'amichetta Miriam. Altre due chiavi vengono custodite presso un ufficio della Stazione che l'avventuriero viola per mezzo di Clean Willy e del solito Agar. Quando l'operazione è in moto, essendo trapelato qualcosa per colpa di Willy, la polizia rafforza gli accorgimenti di difesa...

(Avventura, Giallo) , un film di Michael Crichton, con Sean Connery, Donald Sutherland, Lesley-Anne Down, Alan Webb, Malcolm Terris, Robert Lang, Michael Elphick, James Cossins, Pamela Salen, Wayne Sleep, Gabrielle Lloyd e George Downing. : Nel corso della guerra di Crimea nel 1855, usandosi pagare i militari in oro, la Gran Bretagna è solita trasferire periodicamente una forte quantità di lingotti preziosi dalla banca al lontano fronte. Il trasporto dalla banca londinese al porto d'imbarco di Folkestone viene fatto su di un treno. Lo spericolato avventuriero Edward Pierce, introdottosi nell'alta società con falso nome e con allettanti qualifiche, diviene amico di Edgard Trent, direttore della banca, che spera di dargli la mano della figliastra Elizabeth. Ma Edward, coadiuvato dall'amico Agar, raggiunge la cantina della famiglia Trent ove è custodita una delle chiavi delle casseforti del treno e ne fa un duplicato. Una seconda chiave è nelle mani di Henry Flower e il Pierce la raggiunge per mezzo dell'amichetta Miriam. Altre due chiavi vengono custodite presso un ufficio della Stazione che l'avventuriero viola per mezzo di Clean Willy e del solito Agar. Quando l'operazione è in moto, essendo trapelato qualcosa per colpa di Willy, la polizia rafforza gli accorgimenti di difesa...



Il Luogo delle Ombre (Thriller, Fantasy) in onda su Italia 2 alle ore 21.15 , un film di Stephen Sommers, con Anton Yelchin, Willem Dafoe, Addison Timlin, Nico Tortorella, Melissa Ordway, Patton Oswalt, Gugu Mbatha-Raw, Ashley Sommers, Leonor Varela e Shuler Hensley.



La trama del film : Il film racconta di un mondo fantastico, sovrannaturale, abitato da anime che che cercano, costantemente, di interagire con il mondo vivente.

Non parlano, ma cercano di comunicare con il cuoco di un fast food di una sperduta cittadina, eleggendolo a proprio - seppur riluttante - confidente. Odd Thomas pensa di essere un tipo normale, e anche con un certo talento, come cuoco del fast food di Pico Mundo, ma soprattutto innamorato della ragazza più bella che ci sia, Stormy Llewellyn. Forse il suo è un dono, forse è una sventura, questo Odd non lo sa, ma cerca di fare bella figura con gli spiriti silenziosi che lo circondano. A volte vogliono solo giustizia, e i consigli che Odd elargisce al capo della Polizia di Pico Mundo, Wyatt Porter, possono aiutare a trovare il colpevole di un efferato crimine. Altre volte, invece, quegli stessi spiriti possono sventare la strage.

Ma stavolta è diverso. Sì, perché è arrivato un misterioso uomo in città...



Il Luogo delle Ombre: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Thriller, Fantasy) , un film di Stephen Sommers, con Anton Yelchin, Willem Dafoe, Addison Timlin, Nico Tortorella, Melissa Ordway, Patton Oswalt, Gugu Mbatha-Raw, Ashley Sommers, Leonor Varela e Shuler Hensley. : Il film racconta di un mondo fantastico, sovrannaturale, abitato da anime che che cercano, costantemente, di interagire con il mondo vivente. Non parlano, ma cercano di comunicare con il cuoco di un fast food di una sperduta cittadina, eleggendolo a proprio - seppur riluttante - confidente. Odd Thomas pensa di essere un tipo normale, e anche con un certo talento, come cuoco del fast food di Pico Mundo, ma soprattutto innamorato della ragazza più bella che ci sia, Stormy Llewellyn. Forse il suo è un dono, forse è una sventura, questo Odd non lo sa, ma cerca di fare bella figura con gli spiriti silenziosi che lo circondano. A volte vogliono solo giustizia, e i consigli che Odd elargisce al capo della Polizia di Pico Mundo, Wyatt Porter, possono aiutare a trovare il colpevole di un efferato crimine. Altre volte, invece, quegli stessi spiriti possono sventare la strage. Ma stavolta è diverso. Sì, perché è arrivato un misterioso uomo in città...



Intemperie (Avventura, Drammatico, Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20, un film di Benito Zambrano, con Luis Tosar, Luis Callejo, Jaime López, Vicente Romero, Kandido Uranga, Juanjo Pérez Yuste, Adriano Carvalho, Manolo Caro, Paz de Alarcón, Juan Antonio Lumbreras e Elisa López Pinilla.



La trama del film: Il film è ambientato nell'Andalusia del secondo dopo guerra.

Siamo nel 1946, Il Generale Franco, vincitore della guerra civile spagnola, è al potere da dieci anni, instaurando un regime di terrore e impoverendo il paese. Nelle zone rurali e interne dominate dai latifondisti la miseria è ancora più evidente, e i braccianti al servizio di ricchi proprietari terrieri vivono in una situazione di quasi schiavitù. E' in questo contesto che si svolge la storia di un ragazzino di cui non conosciamo il nome. Dopo l'ennesima violenza a cui è stato sottoposto, decide di darsi alla fuga.

Davanti a lui si apre una pianura arida e infinita che dovrà attraversare se vuole allontanarsi definitivamente dall'inferno da cui sta fuggendo.

Inseguito dai suoi persecutori al servizio del capo del villaggio, i suoi passi si incroceranno con quelli di un pastore, un solitario capraio che gli offre protezione. Nel frattempo, anche il capo della Guardia Civil del villaggio, un uomo crudele e violento, ha ricevuto l'incarico di trovare e catturare il ragazzino fuggitivo. Inizia così una caccia all'uomo senza quartiere, che mette in pericolo la vita del ragazzo e del pastore.

Da quel momento in poi, niente sarà più lo stesso per entrambi...



Intemperie: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

Wyatt Earp (Western) in onda alle 23 su Iris , un film di Lawrence Kasdan, con Kevin Costner, Dennis Quaid, Gene Hackman, David Andrews, Linden Ashby, Michael Madsen, Jeff Fahey, James Caviezel, Mark Harmon, Annabeth Gish, Adam Baldwin, Betty Buckley, Joanna Going, Rex Linn, Téa Leoni, Isabella Rossellini, Tom Sizemore, JoBeth Williams, Mare Winningham e Bill Pullman.

(Western) in onda , un film di Lawrence Kasdan, con Kevin Costner, Dennis Quaid, Gene Hackman, David Andrews, Linden Ashby, Michael Madsen, Jeff Fahey, James Caviezel, Mark Harmon, Annabeth Gish, Adam Baldwin, Betty Buckley, Joanna Going, Rex Linn, Téa Leoni, Isabella Rossellini, Tom Sizemore, JoBeth Williams, Mare Winningham e Bill Pullman.

Cassandra Crossing (Drammatico, Thriller) in onda alle 23.05 su Rai Movie , un film di George P. Cosmatos, con Sophia Loren, Richard Harris, Martin Sheen, O.J. Simpson, Lionel Stander, Ann Turkel, Ingrid Thulin, Lee Strasberg, Ava Gardner, Burt Lancaster, Lou Castel, John Phillip Law, Ray Lovelock, Alida Valli, Stefano Patrizi, Thomas Hunter, Fausta Avelli e Angela Goodwin.

(Drammatico, Thriller) in onda , un film di George P. Cosmatos, con Sophia Loren, Richard Harris, Martin Sheen, O.J. Simpson, Lionel Stander, Ann Turkel, Ingrid Thulin, Lee Strasberg, Ava Gardner, Burt Lancaster, Lou Castel, John Phillip Law, Ray Lovelock, Alida Valli, Stefano Patrizi, Thomas Hunter, Fausta Avelli e Angela Goodwin.

Per sesso o per amore? (Commedia) in onda alle 23.10 su Cielo , un film di Bertrand Blier, con Monica Bellucci, Gérard Depardieu, Bernard Campan, Jean-Pierre Darroussin, Edouard Baer, Sara Forestier, Cecile Brams, Farida Rahouadj, François Rollin, Fabienne Chaudat, Valérie Karsenti, Vincent Nemeth, Michel Vuillermoz, Michaël Abiteboul, Thomas Badek, Jean Dell, Seidy Lopez e Baptiste Roussillon.

(Commedia) in onda , un film di Bertrand Blier, con Monica Bellucci, Gérard Depardieu, Bernard Campan, Jean-Pierre Darroussin, Edouard Baer, Sara Forestier, Cecile Brams, Farida Rahouadj, François Rollin, Fabienne Chaudat, Valérie Karsenti, Vincent Nemeth, Michel Vuillermoz, Michaël Abiteboul, Thomas Badek, Jean Dell, Seidy Lopez e Baptiste Roussillon.

Cambio vita (Commedia) in onda alle 23.10 su TwentySeven , un film di David Dobkin, con Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Jason Bateman, Leslie Mann, Alan Arkin, Mircea Monroe, TJ Hassan, Ed Ackerman, Anna Colwell, Michael Beasley, Dax Griffin e Sydney Rouviere.



Cambio vita: Il trailer del film con Ryan Reynolds e Jason Bateman

(Commedia) in onda , un film di David Dobkin, con Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Jason Bateman, Leslie Mann, Alan Arkin, Mircea Monroe, TJ Hassan, Ed Ackerman, Anna Colwell, Michael Beasley, Dax Griffin e Sydney Rouviere.

Zeder (Horror) in onda alle 23.20 su Rai 4, un film di Pupi Avati, con Gabriele Lavia, Anne Canovas, Paola Tanziani, Cesare Barbetti, Veronica Moriconi, Alessandro Partexano, Aldo Sassi e Bob Tonelli.

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv