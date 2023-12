Stasera in TV: Film da vedere Martedì 19 Dicembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 19 Dicembre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 19 Dicembre 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 19 Dicembre 2023.

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Martedì 19 Dicembre 2023

Natale in Casa Cupiello (Commedia, Drammatico) in onda su Tv 2000 alle ore 20.55 , un film di Edoardo De Angelis, con Sergio Castellitto, Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Toni Laudadio, Pina Turco, Alessio Lapice e Antonio Milo.



La trama del film : Il film è ambientato nella Napoli del 1950 durante le festività del Natale. Nel capoluogo partenopeo vive la famiglia Cupiello e, come tradizione vuole ormai da anni, Luca si accinge a preparare il presepe per la sua famiglia. L'uomo vive questo momento di assemblaggio della Natività come un modo per rifugiarsi in un modo perfetto, lontano dai disagi della vita e dove ogni statua e ogni cosa trova il giusto posto. Non sono della stessa idea gli altri membri della sua famiglia: il figlio Tommasino sembra altamente fregarsene dell'amata tradizione paterna, mentre sua moglie Concetta è troppo impegnata nell'evitare quello che potrebbe rivelarsi come uno scandalo familiare. La loro prima figlia Ninuccia, infatti, ha deciso di lasciare il marito Nicolino, benestante e agiato, per Vittorio, l'uomo di cui è da sempre innamorata e al quale la giovane vuole confessare tutti i suoi sentimenti con una lettera d'amore.

La madre riesce fortunatamente a evitare che l'epistola amorosa giunga a Vittorio, salvando così la faccia e le tasche di Ninuccia. Per un caso del destino, però, la missiva finisce al distratto Luca, che - ignaro di quanto stia accadendo e di cosa contenga la lettera - la recapita a Nicolino. È così che il marito di Ninuccia scopre le intenzioni della moglie, causando non pochi attriti durante la vigilia di Natale. Il tradimento e il conflitto familiare si fanno largo in Casa Cupiello e nel cuore di Luca, da sempre convinto di avere messo al mondo la famiglia perfetta. Ma quando tutto sembra irrisolvibile e diretto sempre più verso la tragedia, il presepe riporterà la quiete in questi animi tormentanti....



Paddington (Commedia, Family) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Paul King, con la voce originale di Ben Whishaw e con Nicole Kidman, Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Jim Broadbent, Julie Walters, George Newton, Tim Downie e Peter Capaldi.



La trama del film : Siamo in Perù, dove l'esploratore britannico Montgomery sta documentando la scoperta di due orsi appartenenti a una specie sconosciuta, dotata di un'intelligenza fuori dal comune: i due animali, infatti, non solo sono in grado di capire il linguaggio umano, ma anche di parlarlo. L'esploratore decide allora di chiamarli Lucy e Pastuzo, e di insegnargli tutto quello che può sulla vita moderna. Quando arriva il momento di salutarsi, l'uomo invita i due orsi a venire a Londra, dove saranno senza esitazione suoi graditi ospiti. Dopo ben quarant'anni Lucy e Pastuzo, ormai diventati anziani, devono prendersi cura del loro nipotino rimasto senza genitori.

Per garantirgli un futuro, la coppia lavora energicamente alla produzione di marmellata, seguendo fedelmente la ricetta che gli ha lasciato l'esploratore. Il loro più grande sogno è quello di partire per Londra, portando con sé il piccolo nipote. Cominciano così a progettare il viaggio, ma una notte, a causa di un terribile terremoto, Pastuzo perde la vita e Lucy, ormai troppo anziana per prendersi cura di un cucciolo, decide di mandare il nipotino da solo a Londra, facendolo imbarcare su una nave cargo con una targhetta con su scritto "Per favore, prendetevi cura di questo orso"...



Bridget Jones's Baby (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Sharon Maguire, con Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent, Celia Imrie, James Callis, Sally Phillips, Enzo Cilenti, Gemma Jones, Mark Arnold e Ed Sheeran.



La trama del film : L’impacciata eroina moderna è nuovamente alle prese con i suoi drammi amorosi. Dopo aver messo fine alla sua relazione con Mark Darcy, Bridget decide di dedicarsi completamente alla carriera e al lavoro. Nonostante la donna sia riuscita a perfezionare il suo aspetto, lasciandosi alle spalle lo stile trasandato e i chili in eccesso, la vita continua a farle contemplare la sua solitudine. Grazie all'insistenza dell'amica Miranda, Bridget si concede un weekend all'insegna della musica e dell’alcol, durante il quale incontra l'affascinante Jack Qwant. L'uomo è conquistato dalla sua spontaneità e, dopo una serie di malintesi esilaranti, i due trascorrono una notte di passione. Il weekend successivo, Bridget incontra Darcy, alle prese con un eclatante caso che richiama l'attenzione mediatica.

L’ex coppia non riesce a nascondere i propri sentimenti e i due si concedono un’ultima notte insieme. Quello che sembrerebbe un dilemma amoroso, tuttavia, si trasforma in un vero e proprio rompicapo quando Bridget scopre di essere incinta...



Io sono Babbo Natale (Commedia) in onda su Rai 2 alle ore 21.20 , un film di Edoardo Falcone, con Marco Giallini, Gigi Proietti, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Simone Colombari, Daniele Pecci, Alice Adamu, Lorenzo Gioielli, Fabrizio Giannini, Giorgia Salari, Massimo Vanni, Lucia Batassa, Gianni Franco e Stefano Scandaletti.



La trama del film : Il film è la storia di un ex detenuto di nome Ettore, che conduce un'esistenza disperata, priva di stimoli e irrequieta.

Finito in prigione a causa di una rapina, l'uomo non ha mai tradito i suoi complici, tenendo i nomi per sé. I suoi legami familiari sono totalmente inesistenti, infatti dopo essersi lasciato con la sua compagna Laura, non hai mai conosciuto la figlia avuta da lei. La sua unica prospettiva per il futuro è quella di continuare a fare quello che ha sempre fatto: rubare.

È propri durante uno dei suoi furti che giunge nella dimora di Nicola, un adorabile signore che non ha nulla di valore in casa sua. L'unica cosa importante che può dare a Ettore è un'informazione sulla sua identità: Nicola afferma di essere il vero Babbo Natale. Il rapinatore non crede alle parole dell'uomo che ha di fronte, ma ancora di più stenta a credere all'esistenza di Babbo Natale...



C'era una volta... a Hollywood (Commedia, Drammatico) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Quentin Tarantino, con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Timothy Olyphant, Emile Hirsch, Zoe Bell, Dakota Fanning, Kurt Russell, Damian Lewis, Michael Madsen, Luke Perry, Julia Butters, Clifton Collins Jr., Scoot McNairy, Nicholas Hammond, Maurice Compte, Damon Herriman, Lew Temple, Margaret Qualley, Spencer Garrett, Austin Butler, Mike Moh, Rafal Zawierucha e Lena Dunham.



La trama del film : Il film è ambientato nella Los Angeles del 1969, e nel mondo del cinema in particolare. Protagonista è Rick Dalton, un attore con alle spalle il successo arrivato grazie a una serie televisiva western degli anni Cinquanta e una serie di film azzeccati, ma che ora teme che la sua carriera possa essere arrivata al capolinea. Ciò nonostante è restio ad accettare l'offerta di un produttore di recitare in uno spaghetti western in Europa, ritenendo il progetto non alla sua altezza. Invece, Dalton accetterà la parte del villain in una nuova serie tv western. Al suo fianco c'è sempre Cliff Booth, che è qualcosa di più del suo stuntman: è anche un autista, e un assistente factotum, e in fondo anche il suo unico vero amico. Anche Cliff fa fatica a trovare nuovi lavori, dopo che si è diffusa la voce che sia stato lui a uccidere sua moglie. Cliff abita in un roulotte assieme al suo pibull, ma passa buona parte del suo tempo a casa di Rick, che si trova in Cielo Drive, sulle colline di Bel-Air: una villa che si trova proprio al fianco di quella da poco presa in affitto dal regista Roman Polanski e da sua moglie, la bellissima attrice Sharon Tate.

Le vicende di Rick e Cliff e quelle di Sharon Tate procederanno in parallelo, fino a quando si incroceranno in maniera inaspettata proprio in una data fatidica...



Ladyhawke (Fantasy) in onda su Nove alle ore 21.25, un film di Richard Donner, con Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer, Leo McKern, John Wood, Ken Hutchison, Alfred Molina, Giancarlo Prete, Loris Loddi, Alessandro Serra, Charles Borromel, Massimo Sarchielli, Nicolina Papetti, Venantino Venantini, Russel Case e Don Hudson.



La trama del film: In un borgo fortificato del Medio Evo francese, ha la sua corte un vescovo-signore. Ma è un uomo dall'animo malvagio e corrotto. Invaghitosi di Isabella d'Angiò, la fidanzata del capo delle guardie - Etienne Navarre - colpisce la giovane e bella coppia con la sua maledizione. Così Etienne è condannato ad andarsene ramingo ed ogni notte a trasformarsi in lupo, mentre la donna lo segue: ma sarà tale solo di notte anche lei, mentre di giorno non è che un falco, aggrappato al pugno dell'amato. Durante una delle sue malinconiche peregrinazioni, il cavaliere incontra Philippe, detto "il topo", un ladruncolo evaso dalle segrete del castello vescovile e lo salva dagli armigeri, che cercano lui e Etienne stesso con il suo prezioso falcone. Il ragazzo gli si affeziona, viaggia con lui ed un giorno accompagna Isabella dal monaco Imperius, perché il falcone è stato ferito da una freccia e solo il monaco, ubriacone, mezzo mago ma saggio e che vive isolato tra i ruderi di un antico maniero, può salvarla dalla morte....



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv