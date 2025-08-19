TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Martedì 19 Agosto, in prima serata

2

Stasera in TV, Martedì 19 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 19 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 19 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 19 Agosto 2025

  • Matrimonio alle Bahamas, Commedia, 2007, durata: 92 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Claudio Risi, con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Lucrezia Piaggio, Biagio Izzo, Bruno Arena, Max Cavallari, Loredana De Nardis, Valentina Idini, Niccolò Senni, Lodovica Mairè Rogati, Donald French, Raffaello Balzo, Valentino Campitelli, Victoria Silvstedt e Luigi Petrazzuolo.

  • Il Settimo Figlio, Avventura, Family, Fantasy, 2015, durata: 102 min
    in onda alle 21:09 su 20
    un film di Sergej Bodrov, con Ben Barnes, Jeff Bridges, Julianne Moore, Djimon Hounsou, Antje Traue, Olivia Williams, Alicia Vikander e Kit Harington.


  • John Wick 3, Azione, Thriller, 2019, durata: 130 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Chad Stahelski, con Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Ian McShane, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Mark Dacascos, Lance Reddick e Tiger Hu Chen.


  • Puoi baciare lo sposo, Commedia, 2018, durata: 90 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Beatrice Arnera, Dino Abbrescia, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, Antonio Catania, Rosaria D'Urso e Enzo Miccio.


  • L'indiana bianca, Western, 1953, durata: 96 min
    in onda alle 21:13 su Iris
    un film di Gordon Douglas, con Frank Lovejoy, Guy Madison, Vera Miles e Helen Westcott.

  • Due padri di troppo, Commedia, 1997, durata: 99 min
    in onda alle 21:13 su TwentySeven
    un film di Ivan Reitman, con Robin Williams, Billy Crystal, Julia Louis-Dreyfus, Nastassja Kinski, Charlie Hofheimer, Bruce Greenwood, Dennis Burkley, Alan Berger, Jared Harris, Patti D'Arbanville, Haylie Johnson, Charles Rocket, Luis Lombardi e Tom Verica.

  • Next!, Commedia, 2023, durata: 100 min
    in onda alle 21:15 su Rai 5
    un film di Giulietta Revel, con Giulietta Revel, Pietro Romano, Paolo Conticini, Alessandro Haber, Lynn Swanson, Barbara Bouchet, Corinne Clery, Deborah Caprioglio e Jonis Bascir.

  • Restiamo amici, Commedia, 2019, durata: 87 min
    in onda alle 21:20 su Rai 3
    un film di Antonello Grimaldi, con Michele Riondino, Alessandro Roia, Violante Placido, Libero De Rienzo, Sveva Alviti, Mirko Trovato e Ivano Marescotti.


  • Una giusta causa, Biografico, Drammatico, 2018, durata: 120 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Mimi Leder, con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Cailee Spaeny, Kathy Bates, Stephen Root, Sam Waterston e Francis X. McCarthy.


  • Amore sul Danubio - Una canzone d'amore, Sentimentale, 2024, durata: 84 min
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    un film di Terry Ingram, con Nazneen Contractor, Wes Brown, Kathryn Drysdale, Pamela Sinha, David Samartin, Mark Holden, Richard Huw, Catherine Disher, Adam Boncz e Katia Bokor.


  • Vulcano Los Angeles 1997, Avventura, 1997, durata: 103 min
    in onda alle 21:30 su TV8
    un film di Mick Jackson, con Tommy Lee Jones, Anne Heche, Don Cheadle, Gaby Hoffmann, John Corbett, John Carroll Lynch, Michael Rispoli, Marcello Thedford, James MacDonald, Keith David, Bo Eason, Gerry Black, Kevin Bourland, Dayton Callie, Sheila Howard, Michael Cutt, Bert Kramer, Jacqueline Kim e Laurie Lathem.

  • Prospettive di un delitto, Drammatico, Thriller, 2008, durata: 90 min
    in onda alle 21:30 su Nove
    un film di Pete Travis, con Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker, Sigourney Weaver, William Hurt, Edgar Ramirez, Saïd Taghmaoui, Eduardo Noriega, Ayelet Zurer, Shelby Fenner e Zoe Saldana.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

