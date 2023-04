Stasera in TV: Film da vedere Martedì 18 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 18 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 18 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 18 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 18 Aprile 2023

The Millionaire (Commedia, Drammatico) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Danny Boyle, con Anil Kapoor, Dev Patel, Freida Pinto, Mia Drake, Saurabh Shukla, Raj Zutshi e Irrfan Khan.



La trama del film : Il protagonista della vicenda è Jamal Malik, un ragazzo musulmano che vive nei quartieri più poveri di Mumbai. Jamal partecipa al celebre quiz show ‘Chi vuol essere milionario?’, e stupisce il pubblico indovinando tutte le risposte. Giunti all’ultima domanda, che potrebbe fargli guadagnare un montepremi da capogiro, la puntata si interrompe e il ragazzo potrà continuare la sua scalata il giorno successivo.

Il presentatore Prem Kumar, tuttavia, avendo preso in antipatia Jamal lo accusa di aver barato e il ragazzo viene arrestato e torturato dalla polizia locale. L’interrogatorio permetterà al giovane di ripercorrere le tappe più significative della sua esistenza, in un lungo e a tratti doloroso flash-back. I ricordi di Jamal si soffermano sulla sua infanzia, segnata dalla morte della madre a causa degli integralisti indù e dall’incontro con l’orfana Latika...



The Millionaire: Trailer del film diretto da Danny Boyle

Quasi Nemici - L'importante è avere ragione (Commedia) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Yvan Attal, con Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Nicolas Vaude, Jean-Baptiste Lafarge, Virgil Leclaire e Zohra Benali.



La trama del film : Il film vede protagonista Neïla Salah. Cresciuta a Créteil, nella multietnica banlieu parigina, la donna sogna di diventare avvocato. Iscrittasi alla prestigiosa università di Panthéon-Assas a Parigi, sin dal primo giorno si scontra con Pierre Mazard, professore celebre per i suoi modi bruschi, le sue provocazioni e il suo atteggiamento prevenuto nei confronti delle minoranze etniche. Ma proprio il professor Mazard, per evitare il licenziamento all'indomani di uno scandalo legato a questi suoi comportamenti, si troverà ad aiutare Neïla a prepararsi per l'imminente concorso di eloquenza. Cinico ed esigente, Pierre potrebbe rivelare di essere proprio il mentore di cui lei ha bisogno... tuttavia, entrambi dovranno prima riuscire a superare i propri pregiudizi...



Quasi Nemici - L'importante è avere ragione: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Divergent Series: Insurgent (Avventura, Sentimentale, Fantascienza) in onda su Italia 2 alle ore 21.15 , un film di Robert Schwentke, con Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Miles Teller, Octavia Spencer, Ansel Elgort, Naomi Watts, Jai Courtney, Zoë Kravitz, Maggie Q, Ray Stevenson e Rosa Salazar.



La trama del film : Jeanine Matthews ha preso il controllo di Chicago. Il leader degli Eruditi, infatti, ha assoggettato la fazione degli Intrepidi, impiantando loro tecnologici cip che limitano la volontà, ed è decisa a scovare tutti i Divergenti della città. Tris, Caleb, Peter, Quattro e suo padre, nonché ex governatore, Marcus sono riusciti a fuggire, grazie al sacrificio dei Prior. Non prima, tuttavia, di aver sventato il massacro degli Abneganti. Il gruppo è accolto da Johanna Reyes, capo dei Pacifici, ma la permanenza dei fuggiaschi rischia di mettere in pericolo l’indifesa fazione. La perfida Jeanine vuole a tutti i costi sfruttare le peculiari abilità di Tris, l’unica Divergente a poter aprire una secolare scatola che contiene un messaggio segreto da parte degli antenati...



The Divergent Series: Insurgent: Nuovo trailer italiano ufficiale del film - HD

Puoi baciare lo sposo (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21 , un film di Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Beatrice Arnera, Dino Abbrescia, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, Antonio Catania, Rosaria D'Urso e Enzo Miccio.



La trama del film : Antonio ha finalmente trovato l'amore della sua vita, Paolo, con il quale convive felicemente a Berlino.

Nell'entusiasmo di una tenera dichiarazione d'amore, Antonio chiede a Paolo di sposarlo ma ora viene il momento di affrontare le due famiglie. Decidono quindi di partire insieme per l'Italia, destinazione Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio: la madre Anna e il padre Roberto, Sindaco progressista del paese che ha fatto dell’accoglienza e dell'integrazione i punti di forza della sua politica.

Ai due innamorati si uniscono, per un viaggio pieno di rivelazioni e sorprese, la loro bizzarra amica Benedetta e il nuovo coinquilino Donato. Anna accetta subito l'intenzione del figlio di unirsi civilmente a Paolo a patto che vengano rispettate tutte le tradizioni e alcune condizioni...



Puoi baciare lo sposo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il Presidente - Una storia d'amore (Sentimentale) in onda su La5 alle ore 21.10, un film di Rob Reiner, con Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, Michael J. Fox, Anna Deavere Smith, Samantha Mathis, Shawna Waldron, David Paymer, Anne Haney, Richard Dreyfuss, Nina Siemaszko, Wendie Malick, Beau Billingslea, Gail Strickland, Joshua Malina, Clement Von Franckenstein, Efrat Lavi, John Mahoney e Taylor Nichols.



La trama del film: Il film segue le vicende di Andrew Shepherd, brillante e democratico capo della Casa Bianca, da poco rimasto vedovo e solo con la piccola figlia Lucy. Per svolgere il proprio ruolo, il politico si è circondato di un team formato da persone altamente preparate: tra esse spiccano il fidato collega A.J. MacInerney, la portavoce Robin McCall, il consigliere Lewis Rothschild, la segretaria Janie Basdin e il sondaggista Leon Kodak.

Shepherd è molto popolare, ma il suo primo mandato nella Casa Bianca sta quasi per scadere: le rielezioni del Presidente degli Stati Uniti sono ormai alle porte e per assicurarsi di nuovo la vittoria alle urne decide di far approvare due decreti, uno per prevenire la criminalità e uno sull’ambiente, quest’ultimo sostenuto da una potente lobby ecologista. Il secondo mandato di Shepherd sembra quindi assicurato, finché non entra in scena l’affascinante avvocatessa Sydney Ellen Wade, che irrompe nella vita del presidente sotto ogni aspetto. Sembra l’occasione perfetta per il senatore Bob Rumson - avversario politico di Sheperd - per cambiare le carte in tavola...

