Stasera in TV: Film da vedere Martedì 16 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Martedì 16 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Attenzione: a seguito della notizia della morte di Robert Redford, la programmazione di alcuni canali potrebbe variare all'ultimo minuto. Ci scusiamo in anticipo con i nostri lettori per eventuali cambiamenti avvenuti dopo la pubblicazione di questo articolo.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 16 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 16 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 16 Settembre 2025

Papillon

Avventura, Drammatico, 1973, durata: 150 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Franklin J. Schaffner

con Steve McQueen, Dustin Hoffman, Victor Jory, Don Gordon, Anthony Zerbe, Robert Deman, Woodrow Parfrey, Bill Mumy, George Coulouris, Ratna Assan, William Smithers e Val Avery.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/papillon/8074/video/?vid=33958" title="Papillon: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Papillon: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Un'ottima annata

Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2006, durata: 118 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Ridley Scott

con Russell Crowe, Marion Cotillard, Albert Finney, Abbie Cornish, Tom Hollander, Freddie Highmore, Rafe Spall, Archie Panjabi, Richard Coyle, Ben Righton, Patrick Kennedy e Valeria Bruni Tedeschi.

A piedi nudi nel parco

Sentimentale, 1967, durata: 136 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Gene Saks

con Robert Redford, Jane Fonda, Charles Boyer, Mildred Natwick, Herb Edelman, Mabel Albertson, Fritz Feld e Ted Hartley.



Solo per vendetta

Azione, Drammatico, Thriller, 2011, durata: 104 min

in onda alle 21:10 su 20

un film di Roger Donaldson

con Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce, Harold Perrineau, Jennifer Carpenter, Xander Berkeley, IronE Singleton e Cullen Moss.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/solo-per-vendetta/48590/video/?vid=6811" title="Solo per vendetta: il trailer italiano in esclusiva">Solo per vendetta: il trailer italiano in esclusiva</a>

Doc Hollywood - Dottore in carriera

Commedia, 1991, durata: 104 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Michael Caton-Jones

con Michael J. Fox, Julie Warner, Barnard Hughes, Woody Harrelson, David Ogden Stiers, Frances Sternhagen, George Hamilton e Bridget Fonda.

Amo la tempesta

Commedia, 2016, durata: 92 min

in onda alle 21:15 su Rai 5

un film di Maurizio Losi

con Nando Paone, Maya Sansa, Tony Sperandeo, Maurizio Donadoni, Ugo Dighero, Elisabetta Pozzi, Ferruccio Soleri, Tresy Taddei, Viola Sartoretto e Gildas Girodeau.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/amo-la-tempesta/59140/video/?vid=34298" title="Amo la tempesta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Amo la tempesta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Corvo Rosso non avrai il mio scalpo

Western, 1972, durata: 110 min

in onda alle 21:17 su Iris

un film di Sydney Pollack

con Robert Redford, Will Geer, Delle Bolton, Josh Albee, Stefan Gierasch, Joaquín Martínez, Paul Benedict, Matt Clark, Allyn Ann McLerie e Charles Tyner.

Il coraggio di Blanche

Drammatico, 2023, durata: 104 min

in onda alle 21:20 su Rai 3

un film di Valérie Donzelli

con Virginie Efira, Melvil Poupaud, Dominique Reymond, Romane Bohringer, Virginie Ledoyen, Zoé Lenoir, Laurence Côte, Marie Rivière e Salif Cissé.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-coraggio-di-blanche/63062/video/?vid=42337" title="Il Coraggio di Blanche: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD">Il Coraggio di Blanche: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD</a>

Jumanji: The Next Level

Avventura, Azione, Commedia, 2019, durata: 123 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Jake Kasdan

con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Danny DeVito, Danny Glover, Awkwafina, Nick Jonas, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser'Darius Blain e Madison Iseman.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/jumanji-the-next-level/56697/video/?vid=32809" title="Jumanji: The Next Level: Il Nuovo Trailer Italiano del Film - HD">Jumanji: The Next Level: Il Nuovo Trailer Italiano del Film - HD</a>



Misure Straordinarie

Drammatico, 2010, durata: 106 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Tom Vaughan

con Brendan Fraser, Harrison Ford, Keri Russell, Meredith Droeger, Diego Velazquez, Patrick Bauchau, Jared Harris, Alan Ruck, David Clennon e Dee Wallace.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/misure-straordinarie/47697/video/?vid=4221" title="Misure straordinarie: Il trailer del film con Harrison Ford e Brendan Fraser">Misure straordinarie: Il trailer del film con Harrison Ford e Brendan Fraser</a>

Il dolce profumo dell'amore

Commedia, Sentimentale, 2021, durata: 87 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di Mark Jean

conEloise Mumford, Brant Daugherty, Maude Green, Haig Sutherland, Elysia Rotaru, Brenda Crichlow, Serge Houde, Oliver Rice, Doron Bell e Nathaniel Arcand.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-dolce-profumo-dell-amore/63546/video/?vid=40892" title="Il dolce profumo dell'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Il dolce profumo dell'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Shark - Il primo squalo

Azione, Horror, Fantascienza, 2018, durata: 113 min

in onda alle 21:27 su Italia 1

un film di Jon Turteltaub

con Jason Statham, Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao, Cliff Curtis, Page Kennedy, Jessica McNamee, Ólafur Darri Ólafsson, Robert Taylor, Sophia Cai e Masi Oka.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/shark-il-primo-squalo/54671/video/?vid=28904" title="Shark - Il primo squalo: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Shark - Il primo squalo: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Femmine contro Maschi

Commedia, 2011, durata: 103 min

in onda alle 21:30 su Nove

un film di Fausto Brizzi

con Claudio Bisio, Nancy Brilli, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Francesca Inaudi, Luciana Littizzetto, Emilio Solfrizzi, Serena Autieri, Wilma De Angelis, Fabio De Luigi, Giorgia Wurth, Paola Cortellesi, Carla Signoris, Giuseppe Cederna e Lucia Ocone.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/femmine-contro-maschi/48149/video/?vid=5637" title="Femmine contro maschi: Il trailer del film">Femmine contro maschi: Il trailer del film</a>



