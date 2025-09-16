Stasera in TV: Film da vedere Martedì 16 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Martedì 16 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Attenzione: a seguito della notizia della morte di Robert Redford, la programmazione di alcuni canali potrebbe variare all'ultimo minuto. Ci scusiamo in anticipo con i nostri lettori per eventuali cambiamenti avvenuti dopo la pubblicazione di questo articolo.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 16 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 16 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 16 Settembre 2025
-
Papillon
Avventura, Drammatico, 1973, durata: 150 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Franklin J. Schaffner
con Steve McQueen, Dustin Hoffman, Victor Jory, Don Gordon, Anthony Zerbe, Robert Deman, Woodrow Parfrey, Bill Mumy, George Coulouris, Ratna Assan, William Smithers e Val Avery.
-
Un'ottima annata
Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2006, durata: 118 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Ridley Scott
con Russell Crowe, Marion Cotillard, Albert Finney, Abbie Cornish, Tom Hollander, Freddie Highmore, Rafe Spall, Archie Panjabi, Richard Coyle, Ben Righton, Patrick Kennedy e Valeria Bruni Tedeschi.
-
A piedi nudi nel parco
Sentimentale, 1967, durata: 136 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Gene Saks
con Robert Redford, Jane Fonda, Charles Boyer, Mildred Natwick, Herb Edelman, Mabel Albertson, Fritz Feld e Ted Hartley.
-
Solo per vendetta
Azione, Drammatico, Thriller, 2011, durata: 104 min
in onda alle 21:10 su 20
un film di Roger Donaldson
con Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce, Harold Perrineau, Jennifer Carpenter, Xander Berkeley, IronE Singleton e Cullen Moss.
-
Doc Hollywood - Dottore in carriera
Commedia, 1991, durata: 104 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Michael Caton-Jones
con Michael J. Fox, Julie Warner, Barnard Hughes, Woody Harrelson, David Ogden Stiers, Frances Sternhagen, George Hamilton e Bridget Fonda.
-
Amo la tempesta
Commedia, 2016, durata: 92 min
in onda alle 21:15 su Rai 5
un film di Maurizio Losi
con Nando Paone, Maya Sansa, Tony Sperandeo, Maurizio Donadoni, Ugo Dighero, Elisabetta Pozzi, Ferruccio Soleri, Tresy Taddei, Viola Sartoretto e Gildas Girodeau.
-
Corvo Rosso non avrai il mio scalpo
Western, 1972, durata: 110 min
in onda alle 21:17 su Iris
un film di Sydney Pollack
con Robert Redford, Will Geer, Delle Bolton, Josh Albee, Stefan Gierasch, Joaquín Martínez, Paul Benedict, Matt Clark, Allyn Ann McLerie e Charles Tyner.
-
Il coraggio di Blanche
Drammatico, 2023, durata: 104 min
in onda alle 21:20 su Rai 3
un film di Valérie Donzelli
con Virginie Efira, Melvil Poupaud, Dominique Reymond, Romane Bohringer, Virginie Ledoyen, Zoé Lenoir, Laurence Côte, Marie Rivière e Salif Cissé.
-
Jumanji: The Next Level
Avventura, Azione, Commedia, 2019, durata: 123 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Jake Kasdan
con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Danny DeVito, Danny Glover, Awkwafina, Nick Jonas, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser'Darius Blain e Madison Iseman.
-
Misure Straordinarie
Drammatico, 2010, durata: 106 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Tom Vaughan
con Brendan Fraser, Harrison Ford, Keri Russell, Meredith Droeger, Diego Velazquez, Patrick Bauchau, Jared Harris, Alan Ruck, David Clennon e Dee Wallace.
-
Il dolce profumo dell'amore
Commedia, Sentimentale, 2021, durata: 87 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Mark Jean
conEloise Mumford, Brant Daugherty, Maude Green, Haig Sutherland, Elysia Rotaru, Brenda Crichlow, Serge Houde, Oliver Rice, Doron Bell e Nathaniel Arcand.
-
Shark - Il primo squalo
Azione, Horror, Fantascienza, 2018, durata: 113 min
in onda alle 21:27 su Italia 1
un film di Jon Turteltaub
con Jason Statham, Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao, Cliff Curtis, Page Kennedy, Jessica McNamee, Ólafur Darri Ólafsson, Robert Taylor, Sophia Cai e Masi Oka.
-
Femmine contro Maschi
Commedia, 2011, durata: 103 min
in onda alle 21:30 su Nove
un film di Fausto Brizzi
con Claudio Bisio, Nancy Brilli, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Francesca Inaudi, Luciana Littizzetto, Emilio Solfrizzi, Serena Autieri, Wilma De Angelis, Fabio De Luigi, Giorgia Wurth, Paola Cortellesi, Carla Signoris, Giuseppe Cederna e Lucia Ocone.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv